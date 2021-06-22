12 российских губернаторов под угрозой отставки

Кремль перед выборами может уволить глав нескольких регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Перестановки в губернаторском корпусе

К сентябрьским выборам в Госдуму могут быть отправлены в отставку губернаторы сразу нескольких регионов. Как сообщил URA.RU близкий к Кремлю источник, это новый подход к ротации глав субъектов. В прежние годы увольнения губернаторов перед выборами происходили только в исключительных случаях. По информации инсайдера, теперь увольнение грозит самым непопулярным главам субъектов, чья отставка повысит рейтинг власти и положительно скажется на результатах выборов в Госдуму.

Инсайдер подчеркнул, что предложения по отставкам губернаторов пока только обсуждаются, на сегодня итогового решения нет, но оно может появиться в ближайшее время. «Рассматриваются различные сценарии работы с протестными регионами. Один из них предполагает, что самых слабых губернаторов могут отправить в отставку до сентября, если социологи спрогнозируют провальные для власти результаты голосования на выборах в Госдуму. „Под ударом“ губернаторы и от оппозиционных партий, и единороссы», — добавил источник URA.RU.

Главу Владимирской области Владимира Сипягина назвали в числе главных кандидатов на отставку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Инсайдер URA.RU отмечает, что кандидатами на досрочную отставку являются губернатор Владимирской области Владимир Сипягин (представляет ЛДПР), глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ), Махмуд—Али Калиматов (Ингушетия, «Единая Россия») и Роман Копин (Чукотка, ЕР). В списке кандидатов на досрочное увольнение, по его словам, рассматриваются почти все аутсайдеры экспертных рейтингов.

Андрей Клычков в аутсайдерах сразу нескольких рейтингов губернаторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Так, Калиматов и Копин занимают нижние строчки в рейтинге «Медиалогии». Калиматову вменяется слабое социально-экономическое положение Ингушетии по версии РИА Рейтинг и фонда «Петербургская политика». В рейтинге влияния глав субъектов Агентства экономических и политических коммуникаций (АПЭК), последние строчки наряду с Коноваловым и Сипягиным занимают главы Ставропольского края Владимир Владимиров, Калмыкии Бату Хасиков, Марий Эл Александр Евстифеев и Орловской области Андрей Клычков (КПРФ).

Исследование Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», кроме Клычкова, Сипягина и Коновалова, в последнюю пятерку помещает Артура Парфенчикова (Карелия), Алексея Цыденова (Бурятия) и Олега Хорохордина (Алтайский край). Хорохордину вместе с Сипягиным и Коноваловым также оставляют последние строчки аналитики «Минченко консалтинг». А, по данным флагманского политического телеграм-канала НЕЗЫГАРЬ (свыше 334 тыс подписчиков), об отставке Сипягина «будет объявлено после 21 июня».

Приезд премьера к Владимиру Владимирову может вывести губернатора из «черного списка» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правда, источник URA.RU в правительстве уточнил, что одно только присутствие в антирейтинге не означает нахождение губернатора в «черном списке» на отставку — рассматривается «комплекс факторов». А кто-то, как Владимиров, имеет лоббистские возможности, которые позволили ему договориться о недавнем приезде в регион премьера Михаила Мишустина. «Это демонстрирует сохранение федеральной поддержки», — пояснил собеседник.

Среди тех, кто переизбирается в сентябре, в экспертных рейтингах наиболее слабые позиции у главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова. Однако, по мнению политконсультанта Андрея Максимова, Кремлю важнее сохранить стабильность в республике. Тем более Темрезов смог «достигнуть гармонии между тремя национальными общинами в республике».

Сергей Меняйло в свое время сменил пост губернатора Севастополя на должность полпреда Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кремль уже практиковал отставки губернаторов предвыборным летом в 2016 году, однако тогда они не были основаны на политической обстановке в регионах. Так, 28 июля был уволен губернатор Кировской области Никита Белых, арестованный месяцем ранее по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В тот же день президент уволил еще трех глав регионов. Губернаторы Калининградской области Николай Цуканов и Севастополя Сергей Меняйло сразу же были назначены полпредами президента в Северо-Западном и Сибирском федеральных округах. А глава Ярославской области Сергей Ястребов позднее стал замминистра природных ресурсов РФ.

На этот раз отставки могут быть связаны напрямую с популярностью власти в субъектах РФ. Как объяснил URA.RU ведущий аналитик АПЭК Михаил Нейжмаков,

замена непопулярного лидера «может хотя бы на время остановить рост протестных настроений в регионе».

Эксперты считают, что губернаторы из «черного списка» могут выйти из-под удара, если сумеют уладить вопрос, как Александр Усс Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политтехнолог Сергей Маркелов, который занимался региональной избирательной кампанией Бориса Ельцина, считает, что под ударом «неформатные» главы Хакасии, Владимирской, Орловской и Смоленской областей. «Но в любой момент все может круто поменяться. Завис же однажды дамоклов меч над красноярцем Александром Уссом из-за напряженных отношений с бизнесменом Владимиром Потаниным. Но ему удалось и с Потаниным уладить вопрос, и в Кремле договориться», — уточнил Маркелов.

Политаналитик Александр Асафов считает, что «губернаторопад» может подтолкнуть и ухудшение ситуации с коронавирусом в регионах. По мнению руководителя аналитического центра «ПолитГен» Ярослава Игнатовского, увольнение грозит «не только несистемным главам регионов, но и единороссам». А доцент кафедры государственного управления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС при президенте РФ Екатерина Шульман обратила внимание, что Путин уже сократил количество встреч с губернаторами.

Сентябрьские выборы для некоторых губернаторов станут проверкой на прочность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В свою очередь по мнению президента Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, логичнее было бы все-таки устроить ротацию после выборов. «Пристально будут смотреть на результаты голосования в Алтае и Калмыкии, так как по другим направлениям у губернаторов много провалов. У главы Бурятии Алексея Цыденова скоро завершаются полномочия, для него выборы — шанс остаться или повод уйти. Таким же тестом на прочность станет сентябрь для ростовского Василия Голубева и ставропольского Владимира Владимирова, несмотря на их недавнее переизбрание», — поделился мнением Гращенков.

Директор института политических исследований Сергей Марков уверен, что до сентября не будет отставок губернаторов. «Кого надо было, уже ушли. Если только не произойдет какой-то скандал, всплывет недвижимость за рубежом, как это было с губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым. Предположу, что до выборов не тронут и вице-губернаторов по внутренней политике, по СМИ и по „социалке“. Кто-то же должен пряники раздавать. Хотя оппозиционные главы вроде Сипягина и Коновалова находятся в зоне риска хотя бы потому, что перед выборами в Госдуму скандал может быть выгоден руководству их партий. У них искрить может, и кто-то в этих искрах, вероятно, сгорит. Но вряд ли это случится до дня голосования», — резюмировал эксперт.