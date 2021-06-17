Инсайды ХМАО: куратор строек пристроил жену

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Губернатору ХМАО Наталье Комаровой не понравилось, во что вылилось выступление Андрея Бельянинова на международном форуме, в котором он назвал известного скульптора предателем. Теперь у подчиненных губернатора новая задача — знать, что планируют сказать спикеры любого уровня. Зато у коммунистов все по-старому — они сражаются с мэром за право собираться. Об этом — в сегодняшних «Инсайдах». А еще: какой чиновник из Сургутского района берет на работу жену и зачем в Нижневартовск едет спикер Думы.

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Наталья Комарова требует от подчиненных подходить к работе более ответственно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ХМАО нашла способ защиты от публичных скандалов

Говорят, что губернатор ХМАО Наталья Комарова дала подчиненным задание проверять содержание выступлений у спикеров всех официальных мероприятий. По слухам, поводом для такого распоряжения стала речь генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии Андрея Бельянинова на открытии югорского IT-форума. В своем выступлении он резко высказался о скульпторе Эрнсте Неизвестном, назвав его изменником Родины. Теперь, по слухам, у гостей будут вежливо интересоваться о том, что они хотят публично сказать. «Главу региона можно понять. В случае скандала тень будет брошена и на самих организаторов мероприятия. Мол, недоглядели и не смогли купировать», — обсуждают в югорском Белом доме.

Спикер думы ХМАО собирается в Нижневартовск

По рассказам слухачей, в ближайшие дни в Нижневартовск приедет спикер думы ХМАО Борис Хохряков. Он, якобы, один из тех, кто отвечает за проведение и результаты выборов в думы России, города, региона и области. «Хохряков по понятным причинам является ответственным за выборы в Нижневартовске. Он — бывший мэр, его тут все знают с хороших позиций. Ему прекрасно знакомы все расклады политических сил, ведь многие из них он и создал. Спикер должен в ближайшие дни приехать в город, чтобы рассказать, как правильно организовать выборы, набрать нужный процент по явке и, конечно, провести ряд встреч с лидерами мнений», — поговаривают инсайдеры.

Праздник в обход ковидных ограничений порадует жителей, но как это все отразится на эпидобстановке — большой вопрос Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кандидат в депутаты Госдумы оплачивает «пир во время чумы»

Поговаривают, что кандидат в депутаты Государственной думы Александр Клишин пытается завладеть электоральной поддержкой жителей Кондинского района. Для этого он, даже вопреки действующим ковидным ограничениям, якобы организовал в поселении Половинка мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи. По слухам, его благотворительный фонд имеет отношение и к оплате выступление звездной группы из 90-х «Краски». «Говорят, что Клишин еще до новых ограничений договорился об организации праздничных мероприятий, а когда карантинные меры ужесточили, отказываться от затеи не стал. Придумал, что можно приурочить все к международному фестивалю ремесел, который не попадает под ограничения, потому что международный. Устроить праздник для жителей Кондинского района — способ заручиться поддержкой потенциальных избирателей на выборах в Госдуму. Конечно, он не афиширует, что сам все оплатил, прикрываясь некими спонсорами», — судачат слухачи.

Смерть вице-мэра Сургута Сергея Полукеева стала неожиданностью для чиновников Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В мэрии Сургута раздавлены новостью о смерти вице-мэра

Поговаривают, что чиновники мэрии Сургута деморализованы внезапной смертью заместителя главы города Сергея Полукеева, поскольку события вокруг его госпитализации развивались стремительно. «Еще на прошлой неделе он строил рабочие планы. Но после выходных его состояние резко ухудшилось, он оказался в реанимации СОКБ и скоропостижно скончался. Сергей Михайлович был деятельным человеком, поэтому и согласился на должность заместителя главы города, хотя и знал о состоянии своего здоровья. Понятно, что должность куратора за сферу ЖКХ в 400-тысячном городе, мягко говоря, не самое спокойное место работы», — обсуждают в кулуарах мэрии.

В мэрии Нижневартовска угасли конфликты между заместителями

По слухам, в администрации Нижневартовска после отставки Василия Тихонова с поста мэра, сошли на нет аппаратные разногласия между вице-мэрами. По словам инсайдеров, раньше споры возникали из-за поручений, которые просто доставались, как считали чиновники, «не по адресу». «Если раньше, когда у города был глава без приставки и. о., заместители могли пожаловаться мэру на то, что им дали задание не по их назначению. К примеру, у замглавы по строительству Виктора Ситникова появлялись задачи, которые не в его компетенции. Он просто шел к Тихонову и об этом говорил. Конечно, формально он мог бы его выполнить, но зачем кому-то лишняя работа? Сейчас же, когда у руля Нижневартовска и. о. — Дмитрий Кощенко, никто особо не возмущается и не жалуется, потому что смысла нет, да и лишний раз не хочется прослыть бездельником. Поэтому сейчас все делают всё, что им скажут и лишний раз „не отсвечивают“. Поэтому и конфликты все угасли — каждый думает о своей карьере, а не о дрязгах», — рассказывают слухмейкеры.

Чиновники рискуют потерять свои должности из-за проверки, устроенной мэром Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В сургутской мэрии грядет новая волна кадровых чисток

Поговаривают, что среди руководителей сургутских муниципальных учреждений ожидается новая волна отставок. Она будет связана с финансовым аудитом всех МУПов, который запустил глава Сургута Андрей Филатов. «Особенно внимательно мэр хочет посмотреть на ситуацию внутри организаций сферы городского хозяйства. Именно они наиболее корррупционно емкие. Если к руководству возникают вопросы, то отставка, возможно, самый простой шаг, чтобы не отвечать на них. Экс-глава дорожной дирекции Олег Черемисин, к примеру, уже покинул свой пост. Но он может стать лишь первой ласточкой», — шепчутся слухмейкеры.

Новый куратор строек из Сургутского района привел супругу, которую тоже устроят в мэрию

Говорят, что будущий начальник управления капитального строительства Сургутского района Олег Зиновьев приедет в Сургут не один, а со своей женой, которая займет пост начальника управления жилищной политики в мэрии. Прежний руководитель Александра Сербина покинула его после скандала со сносом дома многодетной матери Алены Метлицкой. «Сербина была одним из тех чиновников, чья подпись стояла в документах о сносе дома. После того, как следственный комитет возбудил уголовное дело, она предпочла уйти из мэрии Сургутского района. Должность начальника управления жилищной политики — крайне ответственная. Но кажется, что семейную чету из Астрахани, которая собирается приехать в Сургут, это не пугает. Они то ли не погружены еще в югорские реалии, то ли прекрасно понимают, что они в районную мэрию ненадолго. На этих позициях никто особо долго не задерживается», — обсуждают в кулуарах мэрии.

Чиновники переживают, что не смогут обеспечить 45% явку избирателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В мэрии Нижневартовска сомневаются в том, что выполнят план Москвы по выборам

Поговаривают, что задача, которая поставлена перед администрацией Нижневартовска по явке на выборы из Ханты-Мансийска, а тем — из Москвы, может быть провалена. Инсайдер в мэрии почти уверен, что привести на избирательные участки не менее 45% избирателей будет нереально. «На выборах по поправкам в Конституцию РФ перед мэрией стояла задача обеспечить 60% явку. С этим чиновники справились. Однако сейчас хоть и меньше процент жителей должны проголосовать — 45% — но, по слухам, задача еще сложнее, так как кандидаты в различные уровни думы мало кого интересуют. Выполнение плана осложняет еще внезапная отставка экс-мэра Василия Тихонова, а также публичное заявления спикера городской думы Максима Клеца о том, что после выборов он уедет из города. Хотя он, по некоторой информации, обещал достойно уйти с поста — посмотрим», — говорят сплетники.

Заместителю председателя думы Нижневартовска Сергею Землянкину могут спутать карты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

У зампредседателя Нижневартовской думы рушатся планы

Слухачи рассказывают, что заместитель председателя Нижневартовской думы Сергей Землянкин очень переживает из-за скорого приезда в город спикера думы ХМАО Бориса Хохрякова. Якобы, это может разрушить все его планы на карьеру. «Ни для кого не секрет, что Землянкин хочет стать председателем думы Нижневартовска. Он уже, можно сказать, выстроил план, как добиться желаемого. Однако приезд Хохрякова в город спутает ему все карты. Спикер региональной думы, говорят, проведет беседу с Землянкиным и усмирит его пыл, так как в качестве председателя Нижневартовской думы руководство видит другого кандидата. Кого именно — пока не ясно, но некоторые показывают пальцем на Павла Ларикова», — размышляют слухмейкеры.

Коммунистам из Нефтеюганска не удается получить бесплатное помещение Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Коммунисты из Нефтеюганска пытаются выбить себе помещение

Ходят слухи, что нефтеюганские коммунисты со скандалами пытаются выбить для себя бесплатное помещение у городской администрации. На него они претендуют как одна из парламентских партий. Однако все попытки пока остаются тщетными. «Им вроде как предоставлялось какое-то помещение, но членов КПРФ это не устроило из-за своего состояния. Ремонт, поговаривают, плохой был. Однако в самой же мэрии говорят, что никаких других свободных площадей, находящихся в муниципальной собственности нет. Так что пока история далека от завершения, а коммунистам нужно только ждать, когда какое-нибудь освободится», — шепчутся слухачи.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.