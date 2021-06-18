За фамилией Филипенко в ХМАО скрывается женщина

«Единая Россия» огласила кандидатов в депутаты Госдумы от ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Единороссы применили политический трюк при выборе фаворита на кресло депутата Госдумы от ХМАО по партийным спискам. На федеральном съезде «Единой России» 19 июня объявили: лидером от Югры в региональной группе №9, куда входит еще ЯНАО, Тюменская и Курганская области, стал сын первого губернатора автономии Василий Филипенко. Но реально ставку на попадание в парламент делают на московского адвоката Ольгу Ануфриеву. Об этом URA.RU сообщил источник в региональном отделении ЕР.

«Филипенко оказался третьим в списке территориальной группы, сразу после уральского полпреда Владимира Якушева и замглавы Генсовета „Единой России“ Дмитрия Кобылкина. Но он просто выступит электоральным „паровозом“ во время избирательной кампании для югорчан за счет своей фамилии, а после выборов откажется от мандата в Госдуме. Таким образом пройти в парламент должна будет москвичка Ануфриева, которая пока в списке занимает пятое место», — рассказал инсайдер.

Василий Филипенко оказался самым популярным кандидатом в депутаты Госдумы от ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Филипенко-младший по итогам праймериз «Единой России» оказался самым популярным политиком в Югре. Среди кандидатов в депутаты Госдумы от ХМАО по партийным спискам он набрал 103 тысячи голосов югорчан. Политолог Александр Безделов считает, что этим успехом победитель югорского праймериз обязан своему отцу. «Первый губернатор ХМАО Александр Филипенко является политической глыбой. Многие успехи в развитии округа югорчане связывают с этой фигурой. Во время предварительного голосования народная память были экстраполирована на Василия Филипенко. Хотя он и на посту мэра Ханты-Мансийска и на посту президента хоккейного клуба „Югра“, который несколько лет назад вылетел из КХЛ, особыми достижениями похвастаться не мог», — прокомментировал Безделов.

Источник URA.RU, близкий к политическому истеблишменту Югры, отметил, что переговоры об участии в выборах в Госдуму велись и с Филипенко-старшим.

«Александр Васильевич, в конечном итоге, от этого предложения отказался. Тогда и возникла идея с привлечением к избирательной кампании его сына», — рассказал собеседник агентства.

Кандидатуру же Ануфриевой поддержало порядка 90 тысяч человек, что позволило московскому адвокату войти в первую пятерку претендентов от региональной группы ЕР №9 в нижнюю палату федерального парламента. Ануфриеву считают одним из авторов российского налогового кодекса, а еще она помощник председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрея Макарова, а также старший партнер в его адвокатском бюро. «Мне 46 лет. Мои два высших образования экономическое и юридическое помогают мне уже более 20 лет непрерывно работать над совершенствованием нашего законодательства. В первую очередь налогового и бюджетного. С начала пандемии и в настоящее время я активно участвую в подготовке антикризисных законопроектов по поддержке регионов, бизнеса, но в первую очередь, конечно же, граждан», — говорила Ануфриева в презентационных роликах на сайте праймериз ЕР.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в разговоре с URA.RU подчеркнул, что в российской политике достаточно распространенная практика, когда в Государственную Думу по региональным спискам проходят кандидаты, напрямую не имеющие отношения к субъекту Федерации. «Все достаточно просто. У российских властей кандидатов-москвичей всегда больше, чем избирательных округов в столице. Поэтому они распределяются по региональным территориальным группам и обычно проходят вторыми или третьими номерами. Во главе списка все-таки, как правило, стоит представитель региональной элиты», — считает эксперт.

Источник URA.RU из политического истеблишмента ХМАО сообщил, что появление Ануфриевой в политической повестке ХМАО — личная аппаратная победа губернатора Югры Натальи Комаровой. Губернатору удалось согласовать ее кандидатуру как в руководстве партии, так и в самой Госдуме. На адвоката из Москвы будет возложена особая миссия в качестве депутата Госдумы. «Она займет место в комитете по бюджету и налогам и будет там представлять интересы нефтяных компаний в их борьбе с Минфином из-за налоговых режимов.

А Филипенко в обмен за помощь партии вновь возглавит какой-нибудь комитет в окружной Думе, а то и станет вице-спикером. Хотя будет любопытно, если он вдруг передумает отдавать мандат в Госдуму в случае успеха «Единой России» на выборах», — рассуждает инсайдер.

Филипенко, как и глава исполкома ЕР в ХМАО Александр Зеленский не ответил на телефонный звонок журналиста URA.RU. Контактного номера телефона Ануфриевой нет в распоряжении агентства.

Кандидаты от «Единой России» в Госдуму ждут, когда своих претендентов выдвинет оппозиция Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На федеральном съезде ЕР было объявлено, что на одномандатных избирательных округах в ХМАО кандидатами в депутаты федерального парламента стали вице-губернатор Югры Вадим Шувалов и председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Президент фонда «Региональная политика» Павел Манченко в разговоре с URA.RU отметил, что более конкурентной может быть избирательная кампании на 223-ем одномандатном округе, куда входит восточная часть региона. «Для избирательной кампании Павла Завального самым большим риском является созвучие его фамилии с Алексеем Навальным. А в целом, даже активное участие представителей ЛДПР не позволит партии Владимира Жириновского и в вполовину приблизиться к ресурсности бывшего топ-менеджера от „Газпрома“. Риски на востоке ХМАО обусловлены политическими амбициями предпринимателя Александра Петермана. Если бы он объединился, например, со „Справедливой Россией“ или ЛДПР, то мог бы составить серьезную конкуренцию с вице-губернатором ХМАО Вадимом Шуваловым на одномандатном округе в Госдуму или, к примеру, участвовать в партстроительстве в Думе ХМАО», — считает эксперт.