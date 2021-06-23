Презентация Microsoft и новые приключения Остапа Бендера

В четверг познакомимся с приключениями Остапа Бендера в новом фильме с Сергеем Безруковым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Не важно, какая погода за окном, ведь в нашей Афише всегда лето и самые жаркие новинки. Четверг вновь радует нас громкими кинопремьерами со всего света, а вместе с ними — музыкальными премьерами и анонсами. Больше интересного — в нашей подборке ниже:

Что сделать утром

Главный кинодень недели начнем с новых анонсов. Онлайн-кинотеатр Netflix представил тизер детективного сериала «Каштановый человечек» от авторов «Убийства». Сюжет сериала основан на романе датского писателя Сорена Свейструпа и расскажет о маньяке, оставляющем фигурки из спичек и каштанов на месте убийств. Премьера шоу запланирована на осень 2021 года.

Что сделать днем

За обедом можно посмотреть короткометражку об одной из самых популярных компьютерных игр всех времен. На YouTube-канале CarbotAnimations вышел ролик по World of Warcraft, подготовленный совместно с фанатами игра с разных уголков планеты. Авторы упомянули главные этапы знакомства с игрой для любого игрока: прокачка, исследование мира, создание или вступление в гильдию, первый рейд и выход новых дополнений.

Или послушать отличную музыку для настроения. Британская рок-группа Muse выпустила новую версию альбома «Origin of Symmetry» в честь 20-летнего юбилея пластинки. В нее вошли ремиксы 11 треков и новая песня «Futurism». По мнению фанатов и критиков, пластинка стала звучать динамичнее. Послушать обновленные синглы можно на всех популярных цифровых платформах.

Что сделать вечером

24 июня в 18:00 по московскому времени пройдет новая презентация Microsoft , на которой компания планирует подробно рассказать о «следующем поколении Windows». Microsoft покажет детали грядущего обновления Windows под кодовым названием Sun Valley («Солнечная долина») и новые функции для Windows.

24 июня также состоится премьера фильма «Бендер: Начало» о приключениях героя романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова до событий «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка». В главной роли — Сергей Безруков. Картина расскажет о молодом Остане, который вместе с героем Безрукова отправляются на поиски драгоценной царской реликвии.