Презентация Microsoft и новые приключения Остапа Бендера

Не важно, какая погода за окном, ведь в нашей Афише всегда лето и самые жаркие новинки. Четверг вновь радует нас громкими кинопремьерами со всего света, а вместе с ними — музыкальными премьерами и анонсами. Больше интересного — в нашей подборке ниже:
Что сделать утром
Главный кинодень недели начнем с новых анонсов. Онлайн-кинотеатр Netflix представил тизер детективного сериала «Каштановый человечек» от авторов «Убийства». Сюжет сериала основан на романе датского писателя Сорена Свейструпа и расскажет о маньяке, оставляющем фигурки из спичек и каштанов на месте убийств. Премьера шоу запланирована на осень 2021 года.
Что сделать днем
За обедом можно посмотреть короткометражку об одной из самых популярных компьютерных игр всех времен. На YouTube-канале CarbotAnimations вышел ролик по World of Warcraft, подготовленный совместно с фанатами игра с разных уголков планеты. Авторы упомянули главные этапы знакомства с игрой для любого игрока: прокачка, исследование мира, создание или вступление в гильдию, первый рейд и выход новых дополнений.
Или послушать отличную музыку для настроения. Британская рок-группа Muse выпустила новую версию альбома «Origin of Symmetry» в честь 20-летнего юбилея пластинки. В нее вошли ремиксы 11 треков и новая песня «Futurism». По мнению фанатов и критиков, пластинка стала звучать динамичнее. Послушать обновленные синглы можно на всех популярных цифровых платформах.
Что сделать вечером
24 июня в 18:00 по московскому времени пройдет новая
24 июня также состоится премьера фильма «Бендер: Начало» о приключениях героя романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова до событий «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка». В главной роли — Сергей Безруков. Картина расскажет о молодом Остане, который вместе с героем Безрукова отправляются на поиски драгоценной царской реликвии.
План на 25 июня мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в