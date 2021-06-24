Свердловские инсайды: «Иннопром» требуют отменить

Актер Егор Бероев выступил против дискриминации непривитых. А что раздражает вас? (возможно, обилие электросамокатов на улицах) Коллаж: URA.RU

Главной интригой в Свердловской области станет не только обсуждение введения новых ограничений из-за коронавируса. Политическая элита гадает, как пройдет прямая линия президента Владимира Путина. Основной вопрос один: кто будет ее смотреть вместе с губернатором. Кроме того, в кулуарах обсуждают возвращение бывшего вице-мэра по соцполитике Дмитрия Баранова в администрацию Екатеринбурга и назначение на должность министра по цифровизации статусного охранника.

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Роспотребнадзор настаивает на жестком локдауне. Под угрозой — «Иннопром»

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Свердловской области области думают над введением жесткого карантина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В областном кабмине обсуждают повторное усиление главы областного подразделения Роспотребнадзора Дмитрия Козловских на фоне третьей волны коронавируса. Глава ведомства требует максимально ужесточить антиковидные меры, вплоть до повторного локдауна. Под него грозит попасть даже любимое детище областных властей — международная выставка «Иннопром». Однако губернатор Евгений Куйвашев выступает против ее отмены. Он настаивает на разумных ограничениях, которые позволят уберечь бизнес от убытков и разорения. В ближайшее время станет понятно, какая концепция возобладала.

Идея Куйвашева поможет ФПГ

Евгений Куйвашев придумал, как одной идеей решить сразу несколько вопросов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Автором идеи создания единой набережной Исети от Верх-Исетского до Нижне-Исетского пруда является губернатор Евгений Куйвашев, утверждают источники в областном правительстве. Тем самым глава региона хочет решить сразу несколько вопросов: «А именно — простимулировать масштабную застройку в районе ВИЗ-Правобережный, что позволит учесть интересы нескольких крупных ФПГ и не допустить стремительного подорожания жилья», — говорят источники.

В областном правительстве ищут виновника в дефиците вакцины

Инсайдеры в свердловском правительстве утверждают, что в кабмине начался поиск виновного, который ответит за нехватку вакцины от коронавируса. Заместитель губернатора Павел Креков старается выставить в этой роли министра здравоохранения Андрея Карлова. А тот, в свою очередь, пытается заручиться поддержкой замгубернатора Олега Чемезова.

Мэров накажут за отказ от вакцинации

По информации из резиденции губернатора, глава региона Евгений Куйвашев возрождает практику проведения совещаний с личным участием глав муниципалитетов, прекращенную из-за пандемии. При этом тех глав, которые, приехав на совещание, не подтвердят, что вакцинированы от COVID-19, ждут серьезные неприятности.

Руководство области злит пассивность министров

Пассивность областных политиков может серьезно подпортить итоги выборов Фото: Анна Майорова © URA.RU

По информации из областного предвыборного штаба, руководство региона раздражено тем, что после праймериз многие министры расслабились и прекратили работать в интересах «партии власти». Областные политические администраторы отмечают, что такая пассивность может серьезно подпортить итоги выборов. Губернатором Евгением Куйвашевым (возглавляет список региона в Госдуму) дано устное указание, представить материалы по предвыборной деятельности каждого министерства.

Кандидаты в министры цифровизации завалили знание нормативки…

В кулуарах правительства Свердловской области говорят, что причиной переноса конкурса по выбору министра цифрового развития стало полное незнание кандидатами нормативных документов. «Знание законов, регламентирующих его деятельность, одно из главных требований к чиновнику. К сожалению, специалисты по IT этим пренебрегли», — рассказывают инсайдеры. По слухам, блеснуть познаниями законодательства не удалось даже действующему и. о. министра Юрию Гущину.

…главный претендент — генерал ФСО

Статусного охранника лоббирует старый знакомый, говорят слухмейкеры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По слухам, начальник управления спецсвязи и информации Федеральной службы охраны по УрФО Николай Рябко — главный претендент на пост министра цифрового развития Свердловской области. «Его кандидатуру лоббирует бывший коллега, работающий сейчас в резиденции губернатора», — интригуют в областной власти, не называя фамилий.

«Прямая линия» Путина покажет влиятельность свердловских чиновников

Одной из главных интриг следующей недели станет, кто из членов свердловского правительства будет допущен к просмотру «прямой линии» президента России Владимира Путина вместе с губернатором, а кого оставят работать в своих кабинетах. Как отмечают наблюдатели, это станет главным индикатором политического влияния каждого областного чиновника.

Тагильский депутат Госдумы меняет партию ради выборов…

Среди свердловского политбомонда ходят слухи, что депутат Госдумы Алексей Балыбердин, представляющий в нынешнем созыве «Единую Россию», ведет переговоры о выдвижении на новый срок от партии «Родина». ЕР больше не делает ставку на Балыбердина, а депутатских амбиций он не утратил. Выдвижение от «Родины» позволит политику участвовать в кампании без сбора подписей.

…конкуренцию ему составит авторитетный полицейский

Ибрагим Абдулкадыров не теряет надежды получить мандат депутата Госдумы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник тагильской полиции Ибрагим Абдулкадыров также не теряет надежды получить мандат депутата Госдумы. Не договорившись о выдвижении с единороссами, он решил идти от «Справедливой России». Переговоры уже состоялись, партии выгодно получить в свои ряды такого авторитетного в Нижнем Тагиле человека, рассказывают инсайдеры.

В Асбесте за эсеров будет драться боксер

Источники, близкие руководству свердловского отделения «Справедливой России», сообщают, что партия определила политического полутяжеловеса, который будет представлять ее на госдумовских выборах в Асбестовском избирательном округе. Это 36-летний чемпион по боксу в полутяжелом весе Егор Мехонцев. Скептики сомневаются, что спортивные навыки помогут Мехонцеву: ему придется конкурировать с действующим депутатом Госдумы от ЕР Максимом Ивановым, который пользуется в территории большим влиянием, а также скандальной коммунисткой Натальей Крыловой, которая имеет поддержку среди протестного электората.

Коммунисты торпедируют Ионина в пользу ЕР

Дмитрий Ионин готовится к битве за кресло депутата Госдумы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Источники, близкие обкому КПРФ, рассказывают, что коммунисты заключили тайное соглашение с «Единой Россией». Якобы чтобы ЕР не мешала взять им свое количество мандатов (один в Госдуму и четыре свердловское заксобрание), КПРФ выставила самого ресурсного кандидата в Березовском округе, где за кресло в Госдуме будут бороться единоросс Сергей Чепиков и эсер Дмитрий Ионин. От коммунистов в кампании будет участвовать Алексей Парфенов, в 2016 году пробовавший силы на выборах губернатора. У него есть деньги и узнаваемость. Ожидается, что Парфенов переманит часть электората Ионина на свою сторону, расколов ряды противников «Единой России».

Езерский добился независимости от свердловских коммунистов

Николаю Езерскому удалось получить «добро» на проведение автономной кампании Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Говорят, что депутату Госдумы Николаю Езерскому удалось не только добиться первого места в региональном списке КПРФ на выборах в Госдуму, но и получить «добро» от Геннадия Зюганова на проведение автономной кампании за свои деньги. «В общую кампанию коммунистов Езерский вкладываться не будет, что сулит проблемы главе обкома Александру Ивачеву. Последнему придется довольствоваться тем, что он собрал сам, а из спонсоров за ним стоит только глава Корпорации „Маяк“ Владимир Коньков. Да и тот сомневается в целесообразности трат», — поговаривают слухачи.

Чечунова заручилась поддержкой в Первоуральске

В руководстве свердловского отделения «Единой России» сплетничают, что главе фракции ЕР в заксобрании Елене Чечуновой наконец удалось наладить отношения со своим коллегой-одномандатником Алексеем Дроновым. Якобы он пообещал ей финансовую помощь во время избирательной кампании. Правда, для достижения договоренности пришлось вмешаться областному партийному руководству.

Свердловский депутат потратил деньги, отложенные на кампанию

Андрей Гориславцев готовится к битве в Алапаевске Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Депутат Заксобрания Свердловской области Андрей Гориславцев, который готовится выдвинуться на выборы в Госдуму от «Справедливой России», рискует остаться без денег на солидную кампанию. Рассказывают, что недавно политик инвестировал в некий бизнес.

«Из-за этого его избирательный фонд сократился. Как следствие — он нанял малоизвестного консультанта, прежде работавшего лишь на мелких кампаниях в Сысерти. Вряд ли этого будет достаточно, чтобы одолеть [в Алапаевском округе депутата Госдумы от ЕР Льва] Ковпака», — прогнозируют в областной власти.

Депутат-перебежчик отмечает карьерный рост заранее

По информации инсайдеров, победа бывшего ЛДПРовца Михаила Зубарева на праймериз в своем округе так его вдохновила, что он в частных беседах рассказывает, будто станет председателем бюджетного комитета заксобрания в следующем созыве. «Параллельно он ищет поддержку среди своих будущих коллег. В резиденции губернатора подобные разговоры вызывают недоумение: бывший мэр Ивделя Петр Соколюк вполне устраивает областных руководителей в роли главы ключевого комитета», — рассказывают в кулуарах. Слухачи добавляют, что Зубареву еще предстоит победить скандально известную коммунистку Наталью Крылову, которая на прошлых выборах едва не вырвала победу из рук единоросса Владимира Власова.

Орлов поручил расчистить Екатеринбург перед визитом Мишустина

Поговаривают, что, помимо Михаила Мишустина, в Екатеринбург приедет кто-то еще из федеральных VIP Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил подготовить городское пространство к «Иннопрому», самым статусным гостем которого будет премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Главам районов поручено привести свои территории в порядок — особенно на гостевых маршрутах. Орлов сказал, что будет объезжать город лично», — рассказывают в одной из префектур.

Екатеринбургские депутаты ревнуют мэра

Говорят, после заседания совета неравнодушных горожан при мэрии Екатеринбурга часть депутатов гордумы высказывали неудовольствие появлением нового совещательного органа, инициированного главой города Алексеем Орловым. По слухам, их беспокойство связано с тем, что влияние гордумы на исполнительную власть может упасть.

Главного по выборам в Екатеринбурге обидели на тусовке депутатов

Организаторы вечера забыли про статус Вадима Антошина Фото: Анна Майорова © URA.RU

Секретарь избиркома Екатеринбурга Вадим Антошин оказался в странном положении на корпоративе, устроенном депутатами гордумы в загородном клубе Glissando. «Его посадили за один стол с помощниками депутатов. Хотя формально по своему статусу он выше вице-мэров», — недоумевают участники события.

Бывшего вице-мэра ждут обратно

В администрации Екатеринбурга обсуждают возможное возвращение бывшего вице-мэра по соцполитике Дмитрия Баранова. Говорят, якобы его все чаще видят в коридорах «серого дома». Впрочем, информированные собеседники во власти предлагают не торопиться с выводами. «Вряд ли Баранову это интересно: он, насколько я знаю, нашел дело по душе. А в администрации у него просто со многими сохранились хорошие отношения», — опровергает домыслы инсайдер.

Судьбу ключевых активов мэрии Екатеринбурга решат 11 человек

Появление в комиссии Антона Гусева для многих стало неожиданным Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сформировал комиссию по концессиям, которая, предположительно, определит судьбу крупнейших городских активов — «Гортранса» и «Водоканала». В нее вошли 11 человек — все вице-мэры и два депутата гордумы: Тимофей Жуков и Антон Гусев (сотрудник «Водоканала»). «Депутатов, видимо, выбирали по степени адекватности», — объясняют в кулуарах. Поговаривают, не исключено, что состав комиссии в ближайшее время может измениться.

Скандальный политтехнолог заходит на территорию УГМК

Политтехнолог Екатерина Маркина, которую, по слухам, в 2016 году «Единая Россия» пыталась обвинить в невыплатах зарплат пиарщикам, взялась за кампанию в Алапаевском округе. Поговаривают, на днях она заключила соглашение с кандидатом от ЕР на выборах в Заксобрание Евгением Старковым. Слухмейкеры утверждают, что этот округ якобы попадает в орбиту влияния УГМК.

Новое начальство ищет прокурору Екатеринбурга замену

Говорят, из-за слухов о скором уходе Светлана Кузнецова сторонится больших мероприятий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во власти Екатеринбурга снова обсуждают возможную отставку прокурора Светланы Кузнецовой, связанную с приездом в столицу Урала нового свердловского прокурора Бориса Крылова. По слухам, преемником Кузнецовой будет не человек из Новосибирска (откуда приехал Крылов), а кто-то из местных.

Врио начальника свердловской ГИБДД подрывает карьеру

Источники в свердловской полиции отмечают, что утверждение в должности нового начальника ГИБДД нынешнего врио подполковника Алексея Спиридонова может вовсе не состояться. Причина — в его упорном желании найти минусы в работе предшественников. Проблема в том, что некоторые из них трудоустроены в центральный аппарат МВД. К тому же против Спиридонова работают его жизненные привычки, которые одни коллеги осторожно называют «экзотическими», а другие — «барскими».

Куратору митингов в полиции Екатеринбурга не дали подняться выше

Александр Кашигин был в шаге от заветной должности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководитель отдела охраны общественного порядка УМВД РФ по Екатеринбургу Александр Кашигин, который пока работает в статусе врио замначальника городского главка, не смог избавиться от приставки «и. о.» По слухам, он писал рапорт на имя начальника УМВД Игоря Озерова, тот его одобрил, но перестановку по неизвестным причинам заблокировало областное руководство МВД. «Хотя официальная версия: Кашигин сам отказался от новой должности», — говорят в силовой среде.

На телевидении устроили инквизицию

Говорят, директор ГТРК «Урал» Ирина Щукина начала охоту на ведьм. «Она вызывает к себе всех сотрудников и выясняет, кто осмелился рассказать СМИ о бесплатных переработках в компании», — рассказал один источник. Другой собеседник уточнил, что встречи проходили в формате «кнута и пряника». «Сначала Ирина Ивановна на встречах предъявляла претензии, что сор из избы не выносят. А потом начала обещать прибавку в деньгах. Правда, ее никто не заметил», — утверждает инсайдер.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.