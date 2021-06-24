Челябинские инсайды: новый генерал приедет из Екатеринбурга

Актер Егор Бероев выступил против дискриминации непривитых. А что раздражает вас? (на фото — Ольга Бузова в спектакле МХАТа им. Горького) Коллаж: URA.RU

В следственном управлении СКР по Челябинской области готовятся к прибытию нового начальника Петра Решетникова, а в региональной прокуратуре гадают, с чем связан интерес руководителя Карена Габриеляна к лесам. Главы идут прививаться от COVID-19 и ведут за собой подчиненных, а в «Единой России» обсуждают цвет кандидатов в Госдуму.

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Алексей Текслер будет стимулировать глав «кнутом и пряником» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главы гадают, какими будут «пряники» от Текслера

Губернатор Алексей Текслер на совещании с главами заявил, что муниципалитеты, показавшие высокие темпы вакцинации от коронавируса, будут дополнительно стимулировать. Теперь все гадают, на что могут рассчитывать отличники: на дотации в бюджет или на включение в важные программы. «Текслер специально не стал уточнять, какие именно „пряники“ получат отличники. Решил дождаться, когда народ подтянется, а уж потом скажет о наградах», — рассказал инсайдер. Зато «кнут» Текслер обозначил четко. Сообщил главам, что в тех муниципалитетах, где низкие темпы вакцинации, все развлекательные мероприятия отменят до тех пор, пока показатели не улучшатся. В первую очередь послание было адресовано главе Троицкого района Тимуру Мухамедьярову, и. о. мэра Троицка Кириллу Рогелю и глава Агаповского района Байдавлету Тайбергенову.

Евгений Ваганов привился сам и привел подчиненных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чиновники челябинской «Рублевки» отправились на прививки

На совещании с главами городов и районов, где обсуждалась вакцинация, губернатор Алексей Текслер напомнил, что сам сделал прививку от COVID-19. При этом он не стал требовать от глав, чтобы те последовали его примеру. А вот Евгений Ваганов, глава Сосновского района, имеющего неофициальное название «Челябинская „Рублевка“», понял слова Текслера правильно. «Ваганов уже на следующий день после совещания повел всю администрацию прививаться от коронавируса. Сам он переболел зимой, но прошло полгода и он отправился на вакцинацию. За ним потянулись и другие», — рассказал инсайдер. Об этом узнали в других территориях и тоже пошли прививаться целыми коллективами.

Денис Моисеев заболел COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Единороссы испугались коронавируса

После того, как руководитель регионального исполкома «Единой России» Денис Моисеев заболел COVID-19, выяснилось, что большинство партфукционеров вакцинироваться не спешит. Кто-то боится прививок, а кто-то говорит, что уже переболел и антител у него более чем достаточно. «Моисеев, которого из-за COVID-19 не пустили на съезд ЕР в Москве, тоже переболел и думал, что антител хватит и прививаться рано. Теперь в исполкоме даже переболевшие сотрудники записываются на прививки. Не столько потому что боятся начальства, сколько опасаются заболеть», — рассказал инсайдер.

Челябинская ЕР попала «в желтую зону»…

Инсайдеры рассказывают, что на закрытом совещании, которое проводило руководство «Единой России» из Москвы по ВКС, показали рейтинги партии в регионах. «В Челябинской области рейтинг ЕР составил 22%. Это, конечно, не очень хорошо, но и не очень плохо. Иными словами, область по уровню доверия к ЕР оказалась в „желтой зоне“, тогда как лучшие были „зелеными“, а аутсайдеры — „красными“. За такой показатель не ругали, но попросили, чтобы усилили работу», — рассказал собеседник агентства.

Виталий Бахметьев усилил интернет-активность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

…, а депутат Бахметьев «позеленел»

На совещании в режиме ВКС которое из Москвы проводила «Единая Россия» показывали активность в интернете кандидатов в Госдуму от партии. И как с рейтингом ЕР по регионам тоже делили на «красных» с низкой активностью, желтых» с активностью средней, и «зеленых» — суперактивных. «Среди одномандатников ЕР в Челябинской области «красных» не было, а «зеленым» оказался Виталий Бахметьев (Магнитогорский округ). Хотя еще в марте его активность была очень низкой. Зато Владимир Павлов (Челябинский округ) и Владимир Бурматов (Металлургический округ) были «желтыми» и ближе остальных к «красным»», — рассказал инсайдер. Другой источник уверяет, что Бурматов работает на целевую аудиторию и не хочет тратить деньги зря.

Петр Решетников сдает дела в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый генерал СК приедет через месяц

Инсайдеры сообщают, что новый руководитель следственного управления СКР по Челябинской области приедет к концу июля. Им должен стать начальник Уральского следственного управления на транспорте СКР, генерал-лейтенант юстиции Петр Решетников. «На днях оформили все бумаги по ликвидации транспортных СК. Все формальности займут около месяца, после чего Решетников отправится к новому месту службы, в Челябинск, где его уже ждут», — рассказал инсайдер. В челябинском управлении СКР постоянного руководителя нет с сентября 2019 года, с того времени как прежний начальник Денис Чернятьев был переведен на аналогичный пост в Башкортостан.

Прокурор займется лесами

Говорят, что новый прокурор Челябинской области Карен Габриелян будет уделять особое внимание лесам региона. Так как это было в Карелии откуда он приехал в Челябинск. «Это стало понятно, когда на первую закрытое совещание с Габриеляном и губернатором Алексеем Текслером вызвали начальника ГУ лесами региона Сергея Лаврова, единственного из областного правительства», — утверждает инсайдер. Так, к примеру, был дан ход уголовному делу по вырубке лесов в Снежинске под яхт-клуб. По словам источников, ГУ лесами региона вместе с ФСБ год занималось этим делом, и вот теперь прокуратура отправила материалы в СК.

Максим Куляшов курирует в мэрии Челябинска ремонт дорог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-мэра проверят на дорожные контракты

Вице-мэра Челябинска Максима Куляшова, курирующего в областном центре дорожное строительство, проверят на участие в сговоре между фирмами «Нижавтодорстрой» (Нижний Новгород) и ТПК «ЯКК» (Челябинск). Арбитражный суд Москвы на днях признал законным решение ФАС, обвинившей обе кампании в картельном сговоре. «Очень интересна роль Куляшова, отвечавшего за контракты. Мэр Наталья Котова уже дала распоряжение проверить степень участия Куляшова в этой истории, да и силовики задумались. Так что неизвестно, чем все для Куляшова закончится. На кону миллиардные суммы из бюджета», — говорят в кулуарах. Кстати, мэрия Челябинска добивалась, чтобы «ЯКК» внесли в список недобросовестных поставщиков, но фирму быстро переименовали в «Уралдорстрой» (УДС), собственник остался прежний — Нвер Колозян.

Сергей Антипов переизбрался, но вопросы к нему остались Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Антипова предупредили, чтобы не расслаблялся

Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов довольно легко переизбрался на свой пост. Депутаты райсовета проголосовали за него единогласно. «При этом Антипов зря надеется, что ему дали индульгенцию на пять лет вперед. К нему много вопросов. В свое время глава Тракторозаводского района Галина Гаврилова потеряла должность до истечения срока, потому что было много вопросов к ней. У мэра Челябинска Натальи Котовой есть вопросы и к главе Ленинского района Александру Орлу, который давно руководит территорией и считает себя отличником. Котова сказала всем главам, что даже после переизбрания можно слететь с должности, так что расслабляться нельзя никому», — говорят в мэрии.

Максиму Пекарскому предложили партийный пост Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте грядут перемены в ЕР

В Златоусте назревает смена лидеров в местном отделении «Единой России». «Сейчас златоустовскими единороссами руководит спикер городского собрания Алексей Карюков. В области хотят, чтобы в этом качестве его сменил мэр Максим Пекарский. Градоначальник оказался вполне хорош на своем посту, а нынешний тренд — назначение эффективных глав руководителями организаций „ЕР“ в муниципалитетах. Сам Пекарский пока раздумывает. До выборов в Госдуму три месяца: непонятно, что можно успеть сделать за это время и что получить по итогам голосования», — рассказал инсайдер.

Муниципалитет могут ликвидировать

Из-за аварии в Локомотивном, где глава Александр Мордвинов показал свою беспомощность, вновь может встать вопрос о ликвидации муниципалитета с передачей Карталинскому району, на территории которого поселок находится. В Локомотивном когда-то жили офицеры ракетной дивизии, а поселок тогда имел статус ЗАТО. Дивизия уехала, статус ЗАТО сняли, а поселок остался отдельным муниципалитетом со статусом городского округа, с роскошным зданием для администрации, где когда-то был Дом офицеров. «Там всего 37 пятиэтажных жилых домов и местные чиновники не могут никак сделать так, чтобы территория была в порядке. При этом приходится содержать из бюджета целую администрацию и аппарат горсобрания. Уже не раз ставили вопрос о ликвидации администрации, но всякий раз сталкивались с такими бюрократическими трудностями, что областные власти отступали. Возможно, теперь за решение вопроса возьмутся всерьез», — говорит источник. Правда пока неизвестно, как этому отнесется глава Карталинского района Анатолий Вдовин, которому надо будет принимать Локомотивный.

Александр Мордвинов не смог дать министру четких пояснений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Под главой Локомотивного зашаталось кресло

История с аварией на водоводе в Локомотивном может иметь серьезные последствия для главы муниципалитета Александра Мордвинова. В реконструкцию объекта еще при губернаторе Михаиле Юревиче вложили 102 млн рублей, а потом с помпой запустили при Борисе Дубровском. При Дубровском же было несколько аварий, когда Локомотивный оставался без воды и всякий раз требовался «волшебный пинок» главе Мордвинову, чтобы власти зашевелились дали людям воду. Такой же «пинок» потребовался сейчас, уже при Алексее Текслере и, кажется, речь пора ставить об отставке. «Семья Мордвинова давно в Москве, непонятно, что он сам делает в Локомотивном. Когда в четверг приезжал министр Юрий Элбакидзе по поручению Текслера, глава Локомотивного выглядел очень бледно. Министр на него натурально орал, а Мордвинов не мог дать вразумительных объяснений», — рассказал инсайдер.

В карталинской администрации прошли обыски

В администрации Карталинского района прошли оперативно-следственные мероприятия, местные чиновники говорят, что следственный комитет готовит уголовное дело о превышении полномочий. Кто станет фигурантом дела пока непонятно. «Однако в администрации говорят, что силовики якобы интересовались работой замначальника управления по спорту культуре и молодежной политике района Натальи Пономаревой», — рассказал инсайдер.



Субботина пытается стать политзаключенной

Говорят, что депутат Калининского райсовета Челябинска Алеся Субботина, которую прокуратура требует отправить на четыре года в колонию общего режима, может превратить свое уголовное дело в политическое. Утверждая в своем Facebook, что она «депутат неугодный власти», Субботина прямо намекает, что заказчиком ее уголовного дела является администрация Калининского района. «Но, во-первых, у районной админстрации нет никакого особого влияния на силовиков. Во-вторых, Субботина не была той „занозой“, которая бы „сворачивала кровь власти“. Есть и более беспокойные депутаты, доставляющие властям неприятности. Просто Субботина разыгрывают карту политзаключенного, надеясь, что общественность возбудится и это смягчит приговор», — говорит инсайдер. Субботину судят за эпизоды 2012—2014 годов, за сделки с недвижимостью, и это было до ее депутатской деятельности.

«Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.