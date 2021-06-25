Регионы получили установку на новые коронавирусные запреты

Губернаторам разрешили перенимать опыт Москвы в введении коронавирусных ограничений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рекомендовала губернаторам в случае ухудшения ситуации с коронавирусом повторять запреты, которые вводит в Москве мэр Сергей Собянин. Заявление прозвучало на заседании оперштаба РФ, который Голикова возглавляет, сообщил URA.RU участник мероприятия. По данным инсайдера, руководители регионов изучают опыт столицы и уже повторяют его в масштабах своих территорий.

«На заседании оперштаба обсуждалось возобновление авиасообщения с другими странами, вакцинация и другие вопросы. Отдельно Голикова порекомендовала губернаторам в случае необходимости вводить ограничения по примеру Москвы», — рассказал собеседник.

Вице-премьер Татьяна Голикова посоветовала главам регионов опираться на московский опыт борьбы с коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В столице из-за роста заболеваемости, который фиксируется с начала месяца, 13 июня начали первыми в стране вводить запреты. В торговых центрах закрыты фуд-корты и детские комнаты, нельзя проводить развлекательные и спортивные мероприятия с числом участников более 500 человек. «Последние две недели в Москве фиксируют рекордные показатели и по выявляемости заболевших COVID-19, и по госпитализации, и по смертности», — объяснили в пресс-службе мэрии.

Самым резонансным решением Собянина стало введение QR-кода при посещении ресторанов и кафе с 28 июня. Он выдается через портал mos.ru (московский аналог Госуслуг) тем, кто вакцинировался, переболел в течение шести месяцев и получил отрицательный ПЦР-тест в течение трех суток. Подростков будут пускать только в сопровождении взрослых, имеющих QR-код. Без идентификации с 24 июня можно посидеть только в летних кафе.

Новые запреты в регионах будут вводиться, исходя из свободного коечного фонда и показателей тестирования на 100 тысяч населения, рассказала URA.RU челябинский вице-губернатор Ирина Гехт. Но главный критерий — коэффициент распространения (Rt — отношение числа вновь выявленных заражений за последние 4 дня к числу случаев за предыдущие 4 дня) инфекции.

По словам Ирины Гехт, ключевой показатель для региональных властей — коэффициент распространения коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Самые жесткие ограничения вводятся, когда Rt более 2», — пояснила она. Этот показатель, отметила Гехт, использовался и для отмены запретов в прошлом году. «На первом этапе на протяжении двух недель Rt должен был держаться на уровне чуть больше единицы, а при снижении ниже 1 на тот же срок вводились послабления», — отметила вице-губернатор. Она добавила, что с учетом текущей обстановки региональные власти решили увеличить количество ковидных коек в медучреждениях. В Челябинской области Rt равен 1,16

Выполняя рекомендации Голиковой, регионы начали вводить различные ограничения. Вслед за Собяниным, объявившим 15—19 июня нерабочими днями, локдаун с 27 июня вводит глава Бурятии (Rt = 1,12) Алексей Цыденов. Глядя на Москву (в день выхода запретов 13 июня Rt = 1,8; на 25 июня Rt = 0,86), регионы объявляют обязательную вакцинацию. Такое решение принято в Подмосковье (на 25 июня Rt = 1,45), Санкт-Петербурге (1,11), Ленинградской (1,19), Кемеровской (1,36), Сахалинской (1,0), Нижегородской (1,21), Тульской (1,43), Тверской (1,27), Мурманской (1,34), Калужской (1,1) и Калининградской (1,23) областях, в НАО (1,29), Якутии (1,0), Краснодарском крае (1,09).

Дмитрий Махонин просит пермских чиновников от медицины без необходимости «не жестить» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В регионах, где ситуация с коронавирусом более благоприятная, стараются не вводить запреты. Источник, близкий к администрации губернатора Пермского края (1,19) Дмитрия Махонина сообщил URA.RU установку, которую он дал профильным чиновникам: «Если ситуация не требует, не нужно жестить». «Пока ввели обязательную вакцинацию для участников массовых мероприятий. Если эпидобстановка будет ухудшаться, придется вводить новые ограничения, как это сделано в Москве», — отметил собеседник агентства из Прикамья.

В оперштабе Ямала (1,16) сообщили URA.RU, что пока губернатор Дмитрий Артюхов не видит необходимости ужесточать запреты. То же самое сказали агентству в департаменте здравоохранения Курганской области (1,19). В оперштабе Свердловской области (1,18) отказались от комментариев.

В регионах есть четкая методика, когда и какие ограничительные и организационные меры нужно применять, чтобы у врачей «красной зоны» было меньше работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По мнению директора коммуникационного агентства Actor Дмитрия Еловского, даже без рекомендации Голиковой губернаторы «одновременно смотрят и на рекомендации правительства, и на действия Собянина в Москве». «Если есть жесткие нормативные документы правительства, они исполняются беспрекословно. Но если от правительства нет сигнала или это рекомендация, губернаторы обращают внимание на Москву не столько из-за политического влияния Собянина, сколько потому, что Москва является эталоном для всех остальных городов», — пояснил политолог.

Эксперты говорят, что не думать об ограничениях можно будет только после вакцинирования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Политолог Сергей Марков ждет ужесточения запретов, поскольку «очень робкие меры запуганных властей по полуобязательной вакцинации» ведут к росту эпидемии, «наступает катастрофа». Руководитель Института политического анализа и стратегий Дмитрий Нечаев называет логичным, что губернаторы ориентируются на Собянина как на неформального лидера. «Он близок к народу, к экономике, он глубоко погружен в многоаспектность ситуации с пандемией», — полагает эксперт.

В федеральном Роспотребнадзоре посоветовали обратиться в оперативный штаб РФ. Там на момент публикации материала на запрос URA.RU не ответили. Из секретариата координатора оперштаба, вице-премьера Татьяны Голиковой и из Минздрава РФ оперативный ответ также получить не удалось.