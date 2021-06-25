Пермский губернатор и ЕР собираются подчинить заксобрание

По итогам выборов партия власти намерена усилить свои позиции в парламенте Прикамья Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Заксобрание Пермского края

В Заксобрании Пермского края ждут радикальных изменений после сентябрьских выборов. Губернатор Дмитрий Махонин усилит свое влияние на региональный парламент, если по итогам голосования «Единая Россия» получит не менее 45 мандатов, говорят политэксперты. Однако инсайдеры URA.RU предрекают, что, несмотря на масштабное обновление парламента, многим политикам-долгожителям удастся сохранить посты.

В субботу, 26 июня реготделение «Единой России» утвердило списки кандидатов, которые будут бороться за места в краевом парламенте и гордуме Перми. На прошедшей конференции (второй по счету) практически единогласно были поддержаны кандидаты, показавшие высокие результаты по итогам праймериз. Одновременно единороссы заявили и о намерении занять по итогам выборов в обновленном парламенте не менее 45 мест.

Секретарь регсовета ЕР Вячеслав Григорьев по сути дал старт кандидатам от партии на выдвижение Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В этот раз мероприятие прошло в отсутствие губернатора, который, по словам секретаря реготделения партии Вячеслава Григорьева, не смог присутствовать «в связи в плотным рабочим графиком». По сути, прошедшая конференция дала старт предвыборной кампании кандидатам от ЕР, сказал URA.RU Григорьев.

«Сейчас кандидаты от партии имеют право собирать документы, и подавать их в избирательную комиссию. Мы для себя ставим задачу получить 45 мест в парламенте, чтобы наращивать свои силы. В гордуме Перми фракция насчитывает 29 депутатов. Такая же планка ставится и на предстоящие выборы, но мы понимаем: компания будет сложная и конкурентная», — признался Григорьев.

Сейчас у «Единой России» в законодательном собрании 43 места, это 72% от общего количества депутатов. В предыдущем созыве у фракции было 60% мест в региональном парламенте. Многих из депутатов (Валерий Сухих, Геннадий Шилов, Виктор Баранов, Виктор Плюснин, Армен Гарслян, Вагаршак Сарксян и другие) можно назвать старожилами. Им удалось сохранить кресло, тогда как за это время сменилось нескольких губернаторов: Олег Чиркунов (занимал пост с 2004 по 2012 годы), Виктор Басаргин (2012-17) и Максим Решетников (2017-20). В этом году они вновь идут на выборы.

Политтехнолог Алексей Чусовитин отмечает, что позиция депутатов не всегда совпадала с позицией главы региона, но заксобрание в конечном итоге почти всегда «шло курсом губернатора». «При Олеге Чиркунове [в парламенте] была группа „Солидарность“. При Викторе Басаргине — условная группа [экс-депутата заксобрания] Дмитрия Скриванова, которая пыталась сформировать некую свою политическую повестку, но это не играло существенной роли. В конечном итоге Басаргина поддерживало 70% депутатов», — отмечает Чусовитин.

Новый состав краевого парламента поможет усилиться и губернатору Махонину, уверен политтехнолог (у главы Прикамья сохраняется высокая электоральная поддержка в крае). Но для этого ему придется сформулировать и привить депутатам «некие новые правила, которые наполнили бы законодательное собрании условно говоря, «Махонинским содержанием». «Вся загадка в том, что из себя будут эти правила представлять с точки зрения содержания», — пояснил политтехнолог.

Бороться за места в заксобрании Пермского края и гордуме Перми в общей сложности будут более 200 кандидатов от ЕР Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

По мнению политолога Олега Борисенко, в этом году обновление парламента будет большим, чем в предыдущие годы. «Многих политических фигур не будет, но основное „электорально ядро“ у единоросов скорее всего, останется», — считает Борисенко. Среди тех, у кого высоки шансы на переизбрание — спикер заксобрания Валерия Сухих (руководит парламентом с 2011 года). Политологи называют его политиком-мастодонтом и считают, что никаких предпосылок для смены председателя заксобрания пока нет.

Сухих не раз демонстрировал умение проявлять гибкость, договариваться с различными группами влияния и держать вести их за собой в рамках одной прогубернаторской повестки. Однако шансы Сухих остаться на своем посту в конечном итоге будут зависеть от позиции губернатора, заключает Борисенко.