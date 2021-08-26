Путин ввел экстренные меры спасения власти

Владимир Путин поздравил нижегородцев с 800-летием города Фото: Kremlin.ru

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Президент РФ Владимир Путин приступил к экстренным мерам по наращиванию рейтинга «Единой России» перед выборами в Госдуму. Отправной точкой стала поездка главы государства в Нижний Новгород в честь 800-летия города, за которой последует целая серия других важных с электоральной точки зрения мероприятий. Сам город был выбран для знакового события не случайно — именно в нем Путин объявил о выдвижении на прошлые президентские выборы, отмечают политологи.

Путин провел вечер 21 августа в Нижнем Новгороде, отмечающем 800-летний юбилей. Сразу после перелета президент посетил парк отдыха «Швейцария», реконструированный к праздничной дате, провел встречу с губернатором Глебом Никитиным, а также выступил с речью на торжественном гала-концерте. «Нижний — как его издавна ласково и тепло называют — хранит ключ к пониманию широты души, веры и непреклонной воли нашего народа, его стремления к созиданию и сотрудничеству. Здесь буквально сконцентрированы культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России», — обратился Путин к зрителям.

Глеб Никитин показал президенту реконструированный парк «Швейцария» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава государства отметил, что «во все времена нижегородцы стояли на защите Отечества». Он напомнил о событиях 17 века, когда нижегородцы под руководством Минина и Пожарского положили конец Смуте и восстановили суверенитет страны, и о заслугах горожан в годы Великой Отечественной войны, когда они проявляли героизм не только на фронте, но и в тылу. «И не случайно, что в наше непростое время так много людей в Нижнем Новгороде и по всей области активно участвуют в волонтерском движении, помогают тем, кому трудно, чувствуют свою ответственность за тех, кто рядом, за свой родной край, за всю Россию», — провел параллели с сегодняшними событиями Путин.

Президент отметил, что сегодня Нижний «является одним из ключевых промышленных и технологических центров страны», в котором «формируется международный IT-кластер и научно-образовательный центр мирового уровня». Крупные средства вкладываются в инфраструктуру города. Здесь планируется построить ледовый дворец, квартал высоких технологий, студгородок, новые станции метро и дублеры проспектов Гагарина и Ленина. «Желаю всем вам самого наилучшего, здоровья, счастья! И конечно, процветания Нижнему Новгороду, процветания всей нашей замечательной, огромной стране — России», — окончил свою речь Путин.

У Владимира Путина начинается период частых поездок и публичных мероприятий Фото: Kremlin.ru

Участие президента в юбилейных мероприятиях Нижнего Новгорода стало первым выездным мероприятием главы государства за последние две недели. 6 августа Владимир Путин летал в Челябинскую область и Башкирию, остальные встречи и совещания проходили в стенах Кремля или в Ново-Огарево. В ближайшие две недели график Путина будет куда более интенсивным. 22 августа президент проведет на Поклонной горе встречу с кандидатами в Госдуму от «Единой России», 24 августа примет участие во втором этапе съезда партии, а 1 сентября, как ожидается, отправится с двух-трехдневным визитом во Владивосток — на Восточный экономический форум.

Поездка Путина в Нижний Новгород означает запуск «активной фазы» подготовки к сентябрьским выборам в Госдуму, полагает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Одним из подтверждений тому он считает то, что в тот же день, 21 августа, в стране начался новый этап избирательной кампании — предвыборная агитация в СМИ. «Агитационная кампания важна в том смысле, что сейчас идет борьба за периферийный электорат ЕР. У нее есть твердый электорат — это те, кто голосует за ЕР не только, как за „партию президента“, но и за бренд. А есть периферийный — это те, у кого есть претензии к ЕР, они колеблются, но позиция президента остается для них ключевой мотивацией к выбору», — сказал Макаркин URA.RU.

К выборам в Госдуму «Единая Россия» подходит с тревожно низким рейтингом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Принимаемые президентом меры носят экстренный характер, считает политолог и социальный психолог Алексей Рощин. Он заметил, что за 28 дней до Единого дня голосования (19 сентября) соцопросы «показывают крайне низкие рейтинги „Единой России“». По данным ВЦИОМ на 15 августа, ЕР поддерживают 27,3% россиян (к выборам в Госдуму 2016 года партия подходила с рейтингом 41,1%). Ближайший конкурент единороссов сейчас — КПРФ, рейтинг которой — 16,4% (цифра в два раза меньше, правда, еще в мае разница была трехкратной). У ЛДПР — 9,1%, у «Справедливой России — Патриоты — За правду» — 6,7% (телефонный опрос был проведен «ВЦИОМ-Спутник» с 9 по 15 августа среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет).

«Похоже, что у ЕР выработался собственный ресурс и сама дальше не может тянуть, но заменить ее нечем. Поэтому Путин пытается подпереть ее своим авторитетом. Видимо дальше будут знаковые заявления в поддержку ЕР, чтобы переломить ситуацию», — сказал Рощин.

Символично, что самый важный этап борьбы за результаты выборов был запущен именно в Нижнем Новгороде, отметил научный руководитель Института региональных проблем, экс-сотрудник администрации президента Дмитрий Журавлев. В 2017 году Владимир Путин именно здесь заявил о выдвижении на новый президентский срок. «Нижний Новгород — это крупнейший город Поволжья и еще символический центр: отсюда в 1611 году началось Второе народное ополчение для борьбы с польскими интервентами. Символ спасения России сейчас активно используется властью», — сказал Журавлев.

Аналогичную точку зрения высказал директор «Центра стратегического консалтинга» Роман Ларионов. «800-летие города — достойная причина для внимания президента, но поездка несет и предвыборный смысл. Это неплохой повод сделать символически значимые заявления, подчеркнуть некую преемственность, провести исторические аналогии. Официальная риторика этому уделяет особое значение», — заключил политолог.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Центризбирком зарегистрировал списки 14 партий. Участие в выборах примут КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — За Правду», «Яблоко», «Партия роста», РПСС, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина», «Партия пенсионеров».