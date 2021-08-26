Путин формирует новый пул авторитетов во власти

Владимир Путин оказывает беспрецедентную поддержку «Единой России» Фото: Kremlin.ru

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Президент РФ Владимир Путин оказал персональную поддержку почти 30 представителям «Единой России», от которых зависят итоги предстоящих выборов в Госдуму. В преддверии съезда партии глава государства провел встречу с политиками, на которой дал им новые инструменты борьбы за лояльность избирателей. В политтусовке отмечают, что меры президента беспрецедентны, и объясняют, что партии сейчас необходимы новые народные авторитеты, как министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Владимир Путин 22 августа — в День государственного флага России — занялся подготовкой к сентябрьскому голосованию. На Поклонной горе он сначала поучаствовал с представителями «Единой России» в церемонии поднятия российского триколора, а затем обсудил предвыборную программу партии, которая будет представлена 24 августа на втором этапе съезда ЕР. «Это живой документ, который должен реагировать на то, что происходит в мире, в стране. А событий много, жизнь развивается достаточно быстро, ставит перед нами новые задачи», — отметил важность программы Владимир Путин.

Сергей Шойгу инициировал новые меры поддержки граждан Фото: Kremlin.ru

Во встрече с президентом участвовали 26 единороссов, среди которых были как непосредственно кандидаты в Госдуму (министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, руководитель Сириуса Елена Шмелева, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, мэр Москвы Сергей Собянин), так и партийные лидеры в территориях (губернатор Магаданской области, секретарь реготделения ЕР Сергей Носов). Разговор, к примеру, шел о поддержке граждан. С Шойгу Путин договорился о введении единовременных выплат для военных (по 15 тысяч рублей) и пенсионеров (по 10 тысяч рублей). «На мой взгляд, эта выплата в 10 тысяч рублей должна коснуться всех категорий пенсионеров: и работающих, и неработающих, и военных пенсионеров», — добавил Путин. Также президент одобрил амбициозные планы Шойгу по строительству новых городов в Сибири.

С Лавровым глава государства говорил о давлении Запада и ситуации в Афганистане. «Мы не хотим, чтобы под видом беженцев из Афганистана у нас появились боевики. Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что было в 90-х и в начале 2000-х годов», — заявил президент. Также участники обсудили развитие медицины, образования, сел, городской инфраструктуры. В завершении единороссы спели с Путиным песню «Флаг моего государства» под аккомпанемент кандидата в Госдуму Дениса Майданова. Президент признался, что для него номер стал неожиданностью. «Я, безусловно, желаю вам успешно провести избирательную кампанию. Она завершается, скоро уже выборы. Надеюсь, что эти выборы будут для вас успешными», — пожелал глава государства.

24 августа Владимир Путин посетит съезд ЕР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уже через два дня — 24 августа — Путин вновь встретится с единороссами на втором этапе предвыборного съезда партии (первый Путин посетил 19 июня). Такое активное участие главы государства в кампании ЕР необычно, заметил руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. «Во время предыдущих кампаний присутствие президента на предвыборных мероприятиях как правило было очень ограниченным — посещение одного съезда ЕР и какие-либо комментарии по ходу кампании. Не помню, чтобы глава государства был когда-то задействован в таких масштабах», — сказал Поляков. Эксперт связывает активность президента с низкими рейтингами партии власти. По данным ВЦИОМ на 15 августа, ЕР поддерживают 27,3% россиян, КПРФ, — 16,4%, ЛДПР — 9,1%, «Справедливую Россию — Патриотов — За правду» — 6,7% (телефонный опрос был проведен «ВЦИОМ-Спутник» с 9 по 15 августа среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет).

«Столь низкого рейтинга за месяц до выборов у ЕР не было никогда. Задача ставится серьезная — удержать конституционное большинство. Но теми ресурсами, которыми обладает ЕР, это, похоже, сделать крайне трудно», — считает Поляков.

Особенность прошедшей встречи Путина с представителями ЕР в том, что, в отличие от съезда, Путин «накачивал» рейтинг не самой партии, а персонально кандидатов. «По сути произошла легитимизация определенных кандидатов и лидеров партии. Теперь они поедут по регионам и смогут говорить о том, что были на встрече Путина, что он дал им такие-то задания», — сказал URA.RU научный руководитель Института региональных проблем, экс-сотрудник администрации президента Дмитрий Журавлев.

Таким образом Владимир Путин создает в рядах единороссов новых народных авторитетов и лидеров мнений, на которых партия и президент смогут положиться во время выборов, считает политолог и социальный психолог Алексей Рощин. «По сути это показатель того, что у ЕР проблемы не только с имиджем партии, но и с одномандатниками. Ей не хватает авторитетов типа Шойгу, пользующегося бешеной популярностью. Обычно Путин предпочитает оставаться над схваткой, но сейчас ситуация такая, что деваться уже некуда и он напрямую, лично жертвует своим ресурсом», — заключил Рощин.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Центризбирком зарегистрировал списки 14 партий. Участие в выборах примут КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — За Правду», «Яблоко», «Партия роста», РПСС, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина», «Партия пенсионеров».