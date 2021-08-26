49 губернаторов срывают планы Путина на Госдуму

Владимир Путин дал «Единой России» новые ресурсы для борьбы за избирателей Фото: Kremlin.ru

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Президент РФ Владимир Путин исправляет ошибки губернаторов, от которых зависит рейтинг «Единой России», перед сентябрьскими выборами в Госдуму. 49 глав регионов стали «паровозами», возглавив списки кандидатов партии, и должны были помочь ей нарастить популярность. Но рейтинг ЕР только снизился. Из-за неспособности губернаторов принести партии политические очки, Путину пришлось делать это самому на съезде «Единой России» 24 августа, считают собеседники URA.RU в политтусовке.

Путин во вторник лично посетил второй этап съезда ЕР, на котором партия принимала предвыборную программу. Президент напомнил, что последние месяцы партийцы работали в регионах и собирали от жителей инициативы для документа. «Считаю, что у вас это в целом получилось. Жители практически всех регионов страны стали настоящими соавторами партийной программы ЕР. Саму программу в этом смысле можно назвать народной», — обратился к участникам съезда Путин.

Владимир Путин внес свои предложения в программу «Единой России» Фото: Kremlin.ru

Он заметил, что ЕР взяла на себя «политическое и моральное обязательство» по реализации заявленных планов. «Одно дело красиво написать что-то важное и правильное, а другое дело исполнить. До сих пор у ЕР это получалось», — добавил президент.

Путин внес свои предложения для программы, сформулированные после встречи с представителями партии 22 августа. Например, предложил индексировать пенсии выше уровня инфляции, распространить на курсантов и сотрудников правоохранительных органов единовременные выплаты для военных в 15 тысяч рублей, запустить новую программу переселения из аварийного жилья стоимостью 45 млрд рублей, направить 340 млрд рублей на обновление авиапарка, расширить линейку выплат семьям с детьми.

«ЕР идет на выборы, чтобы продолжить работу над реализацией общенациональной повестки развития. Это прежде всего сбережение народа России, создание возможностей для самореализации и развития каждого человека, для его достойной и безопасной жизни. Наш общий долг надежно защитить суверенитет России, объединить общество для достижения созидательных целей, ответить на масштабные вызовы и уверенно двигаться вперед», — резюмировал президент.

«Единая Россия» подходит к выборам с рекордно низким рейтингом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

19 июня Путин посетил первый этап съезда ЕР. Повторное участие президента объясняется тем, что партии необходимо срочно повысить свой рейтинг, писало ранее URA.RU. По данным ВЦИОМ на 15 августа, за ЕР готовы проголосовать только 27,3% россиян (перед выборами 2016 года было 41,1%). При этом КПРФ, поддерживают 16,4%, ЛДПР — 9,1%, «Справедливую Россию — Патриотов — За правду» — 6,7% (телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» с 9 по 15 августа среди 1600 совершеннолетних респондентов).

Задача по повышению рейтинга ЕР стояла перед российскими губернаторами, отметил в разговоре с URA.RU политолог и социальный психолог Алексей Рощин. 19 июня они возглавили 49 из 57 региональных групп партии — 85% (в 2016 году такая ставка на глав регионов не делалась, тогда они возглавляли 53% территориальных групп — 19 из 36). Однако с момента появления «паровозов» ситуация с рейтингом ЕР только ухудшилась — за два месяца он снизился на 1,4%, по данным ВЦИОМ.

«Путину сейчас приходится самому по полной включаться в работу по повышению рейтинга ЕР. Это неизбежный процесс, поскольку губернаторы за последние годы растеряли среди населения образ защитников интересов своих территорий.

Губернаторы не смогли за два месяца исправить положение «Единой России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Люди теперь воспринимают их как наместников, которые выкачивают из субъектов ресурсы в пользу федерального центра. Партия испытывает дефицит авторитетных фигур, поэтому, по сути, представив предложения в предвыборную программу, Путин обозначил ее не только как партийную, но и как свою», — считает Рощин.

Об «изъяне» в концепции с региональными «паровозами» говорит и директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев (работал в ЕР и администрации президента). Он полагает, что губернаторы оказались не способны поднять рейтинг партии, поскольку сами не обладают реальной популярностью. «Метод, которым у нас назначаются губернаторы (когда президент определяет кандидата, а затем система обеспечивает голосование за эту фигуру), имеет разные последствия.

По факту главы регионов не обладают собственным рейтингом, он делегирован им рейтингом президента за счет различных встреч, публичной поддержки. Но если вычесть президентский рейтинг, то по сути ничего не останется», — объяснил URA.RU Чадаев.

Директор «Института современного государственного развития» Дмитрий Солонников в разговоре с URA.RU отметил, что следующий созыв Госдумы имеет принципиальное значение для президента Путина, поскольку, возможно, депутатам придется обеспечивать трансфер власти (в 2024 году у Владимира Путина кончается срок полномочий). При этом Солонников не склонен возлагать на губернаторов всю ответственность за низкие показатели ЕР.

«Люди чувствуют, что в последние годы жить становится все сложнее. И это выливается в нынешние проценты партии власти. Но позитивная повестка ведь формируется не только губернаторами, но и федеральными властями. Что они могут изменить в ситуации, когда растут цены, когда люди не могут выехать на отдых за рубеж», — резюмировал политолог.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. Центризбирком зарегистрировал списки 14 партий: КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — За Правду», «Яблоко», «Партия роста», РПСС, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина», «Партия пенсионеров».