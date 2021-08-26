Путин принял меры для безопасного трансфера власти

Владимир Путин одобрил новые инструменты влияния на настроения школьников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин создает фундамент для безопасного трансфера власти, возможного в 2024 или 2030 и 2036 годах (ближайшие выборы главы государства). К тому времени сегодняшние школьники могут стать основой протеста, считают политологи. Чтобы избежать рисков, Путин на встрече с педагогами и на заседании президиума Госсовета 25 августа одобрил меры, частично возвращающие школьное образование к советской модели. Это позволит сохранить молодежь в орбите государства, полагают эксперты.

Владимир Путин по видеосвязи обсудил проблемы образования с преподавателями, студентами, школьниками и родителями. Начиная встречу, глава государства отметил, что собранные инициативы будут включены в повестку президиума Госсовета, который готовился к заседанию сразу после этого ВКС. «Хочу послушать сначала тех людей, которые работают непосредственно в отрасли», — сказал Путин. К примеру, он согласился с просьбой преподавателя истории ярославской школы №26 Жанны Торховой не называть работу учителя «услугой». Президент подтвердил, что учительский труд — это «гораздо глубже». «Поэтому, несомненно, если это словечко не устраивает, надо от него, может быть, уходить», — ответил Путин. Затем он поддержал ряд идей по другим темам:

Ввести в стране в 2023 году «Год учителя и наставника» (идея принадлежит выпускнице московской школы 1514 Екатерине Гришиной, сдавшей ЕГЭ на 400 баллов).

Обучать в колледжах творческим специальностям, например, клипмейкера и саунд-дизайнера (автор идеи — победитель чемпионата «ArtMasters Junior 2021» Екатерина Романова).

Не допустить завышенных требований к инфраструктуре детских лагерей (автор идеи — многодетный отец из Нижнего Новгорода, член Городского совета отцов Алексей Никифоров)

Подключить родителей к мониторингу качества блюд в школьных столовых (автор идеи — четвероклассник из Мурманска, активист проекта Российского движения школьников «Шеф в школе» Лев Афиногенов)

Подключить учеников школ к разработке новых форматов уроков (автор идеи — победитель конкурса «Большая перемена 2020», студентка Ксения Алешина)

Рассмотреть возможность посещения просветительского марафона общества «Знание» в Томске 1—3 сентября (предложил завкафедрой востоковедения Томского госуниверситета Владимир Румянцев).

Владимир Путин отметил важность патриотического воспитания школьников Фото: Kremlin.ru

Кроме того, президент согласился с предложением воспитателя из «Артека» Вячеслава Антипова о введении новой патриотичной традиции в каждой школе — ежедневном поднятии российского флага. Путин сказал, что идея «хорошая», а поскольку это вопрос общегосударственного характера, то он должен быть профинансирован из федерального бюджета. «Нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера, например, должен быть единый, общероссийский, общегосударственный стандарт», — сказал Путин.

Сразу после этого глава государства сообщил, что по всей стране необходимо вводить должности советников директоров школ по воспитанию (пока проект тестируется в 10 регионах). К этой же теме президент вернулся уже на президиуме Госсовета, отметив, что процесс воспитания и образования должны быть неразрывными.

«Что важно, такие специалисты должны опираться на объединяющие всех гражданские патриотические ценности и на историческое наследие наших народов», — подчеркнул Путин.

В российских школах введут традицию поднятия флага по утрам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Акцент на патриотизме в школах, который сделал Путин, свидетельствует о тревоге властей за молодое поколение, считает политолог, глава компании «Маркком» Сергей Маркелов. По его мнению, государство хочет предложить школьникам «понятную идеологию», чтобы избежать вовлечения детей в протесты. Это важно, поскольку нынешнее подрастающее поколение будет голосовать на президентских выборах 2024, 2030, 2036 годов, когда возможен трансфер власти (срок полномочий Путина кончается через три года, о выдвижении на новый срок он пока не объявлял), отметил политолог.

«Проблема в том, что детский мозг открыт для различных соблазнов и интриг, которыми объясняется включение школьников в протестные мероприятия. А государство предлагает чрезвычайно мало конкурентных идей. Сегодня нет консолидированной идеологической истории в виде набора каких-либо символов и ритуалов, которая была бы понятна детям.

Но впереди президентские выборы, на которых будут голосовать сегодняшние школьники, а возможный трансфер власти — это турбулентность и неопределенность. Поэтому Путин создает задел на будущее, чтобы государство понимало, какие будут способы управления обществом через 5 или 10 лет, что будет в голове у граждан», — сказал Маркелов.

По словам председателя комиссии по образованию Мосгордумы, заслуженного учителя России Евгения Бунимовича, российские власти возвращаются к советской модели образования. При этом эксперт отметил, что «такие вещи, как подъем флага или пение гимна есть в самых разных странах, в том числе США и в Европе». «Что касается патриотизма, то вопрос воспитания гражданственности серьезный. Патриотизм нужно воспитывать тонко и естественно и, самое главное, на примерах, которые понятны и близки самим школьникам», — сообщил Бунимович.

Остается риск, что такая традиция, как подъем государственного флага по утрам, не даст желаемого результата, если детям ее будут навязывать грубыми методами, полагает президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов. «Есть хороший пример Турции. Там лет 15 назад установили турецкие флаги на всех возвышенностях. Это здорово сработало среди населения, которое идентифицировало госсимвол государства. Людей приучили, что флаг символизирует жизнь, некие образы страны. Но там никого не заставляли поднимать его по утрам. В случае с российскими школами такая традиция может превратиться в формальность и оказаться не очень оправданной», — считает Куртов.