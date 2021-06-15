Медиапроект Путина вернет власти главную группу поддержки

Президент поручил повысить медийность учителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российская власть перед выборами в Госдуму начала борьбу за сохранение поддержки в одной из главных и самых лояльных групп — школьных учителей. Среди педагогов растет напряжение из-за новых нагрузок, что усиливается усталостью от пандемии и низким престижем профессии, считают собеседники URA.RU в профсреде. Президент РФ Владимир Путин 15 июня согласовал министру просвещения РФ Сергею Кравцову инструменты, которые помогут мотивировать учителей. Главный из них сделает педагогов медиазвездами.

Владимир Путин 15 июня принял в Кремле министра Кравцова и посвятил разговор школьным учителям. Сначала глава государства поинтересовался о том, как идут федеральные выплаты за классное руководство в пять тысяч рублей: «Нет ли там каких-то проблем, вопросов?» После того, как Кравцов заверил, что никаких сбоев нет, разговор зашел о конкурсе «Учитель года». «Вот этот конкурс „Учитель года“, его надо сделать живым… Там каждый этап конкурса можно сделать очень зрелищным, познавательным и захватывающим», — предложил Путин.

Владимир Путин поручил министру наполнить конкурс «Учитель года» новыми форматами Фото: Kremlin.ru

Министр сообщил, что ведомство уже договорилось о трансляции этапов конкурса с разными СМИ и телеканалами на протяжении всего года. Победителей конкурса будут привлекать и к другим медийным проектам. К примеру, они войдут в жюри конкурса «Большая перемена», будут вести лекции по ТВ и в обновленном обществе «Знание». «Это можно сделать красиво и интересно, особенно если освещать это в федеральных и региональных СМИ», — одобрил идеи Путин. «И это будет поднимать престиж профессии», — добавил Кравцов.

Значимость учителей власть хочет подчеркнуть и за счет другого проекта. По словам Кравцова, российских педагогов привлекут к внедрению комплексной программы по воспитательной работе (вводит стандарты для работы, в том числе внеурочной, по воспитанию у учеников различных ценностей, в первую очередь, патриотизма). «По итогам работы мы соберем все предложения от педагогов, и со следующего учебного года эта программа будет внедрена во всех школах России», — заявил Кравцов.

Политики договорились о включении учителей в государственные процессы Фото: Kremlin.ru

Социологи не первый год указывают на проблемы с престижем профессии учителей, рассказал в разговоре с URA.RU политолог, директор «Центра стратегического консалтинга» Роман Ларионов. В 2019 году опрос Общественной палаты РФ показал, что 71% россиян считают показатель низким. В 2020 ВЦИОМ сообщал, что по мнению 50% россиян престиж снижается. А HeadHunter по итогам своего исследования включал профессию учителей в топ-4 самых непрестижных — сразу после уборщиков, продавцов и дворников. Тревожная статистика становится вызовом для власти в преддверии выборов в Госдуму, считает Ларионов.

«Учителя — это часть той группы людей, которые получают зарплату из госбюджета и являются крупной электоральной базой для власти.

Она рассчитывает на эту аудиторию даже в самые нестабильные политические времена. Чтобы не лишиться такой лояльной группы избирателей, государство заинтересовано в том, чтобы учителя не чувствовали себя дискриминируемой профессией, ощущали свою значимость», — объяснил Ларионов. Кроме того, учителя формируют основу участковых избирательных комиссий.

Учителя, уставшие от пандемии, опасаются новых нагрузок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Напряжение среди учителей сейчас ощущается наиболее остро, отметила в разговоре с URA.RU директор института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. По ее словам, дело не только в престиже профессии, но и трудностях, которые возникли у преподавателей во время пандемии, и новых нагрузках.

«В период пандемии учителя должны были на ходу освоить новые технологии, найти новые варианты взаимодействия с детьми, несли расходы на оплату интернета и покупку техники. Этот объем работы им никак не компенсировали. А с сентября на учителей ложатся новые обязанности по воспитанию детей по специальным программам. Уровень ответственности вновь возрастает.

Всерьез стоит вопрос о профессиональном выгорании учителей из-за чрезмерных нагрузок, так что обсуждение таких вопросов своевременно», — заявила Абанкина.

Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий отметил, что во время пандемии в России уже прошла волна увольнений учителей. К примеру, о нехватке учителей в начале учебного года 2020-2021 писал «МК» (без конкретных цифр). СМИ Саратовской области сообщали об увольнении 800 учителей с января по сентябрь 2020 года (на их места пришло только 500 специалистов). Сигналы об увольнении учителей из-за дистанционного обучения звучали и в Перми. При этом глава Рособрнадзора Анзор Музаев 9 июня сетовал на недостаточное число учителей, дотягивающих до базового уровня подготовки. Таких в ведомстве насчитали только 40%.

Луховицкий не исключает, что увольнения продолжатся и после окончания учебного года летом — в период отпусков. «Рейтинги профессии повышаются не от того, что кто-то скажет про любовь к учителям. Они зависят от уровня влияния и роли данной профессиональной группы в обществе, от условий работы, которые включают в себя хорошую зарплату», — резюмировал Луховицкий.