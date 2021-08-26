Курганские инсайды: в полиции испугались фотографии

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Бывший замгубернатора Курганской области Иван Зонтиков, проработавший в этой должности полгода, может вернуться в правительство, говорят в кулуарах. В то же время, вице-губернатору Владиславу Кузнецову, по слухам, пришлось выслушивать претензии за плохую подготовку к выборам. А причиной стали мошенники, после звонков которых курганцы боятся брать трубку с незнакомых номеров. Что еще обсуждают курганцы — читайте в свежем выпуске «Инсайдов».

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Бывший курганский замгубернатора может вернуться в регион

В Кургане заговорили о возможном возвращении замгубернатора Ивана Зонтикова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший замгубернатора Курганской области Иван Зонтиков, по слухам, может вернуться в региональное правительство. «Пока конкретики нет, но его кандидатуру обсуждают», — уточняют сплетники. По их данным, разговоры о возвращении Зонтикова появились после слухов о скорой отставке вице-губернатора Владислава Кузнецова. «[Губернатору Вадиму] Шумкову нужны в команде люди, которым он может доверять так же, как доверял Кузнецову. Зонтиков — один из таких людей», — обсуждают в кулуарах.

Зонтиков начал работать в курганском правительстве в ноябре 2018 года, практически сразу после того, как главой региона стал Шумков. Должность замгубернатора Зонтиков занимал с марта по сентябрь 2019 года. После отставки он уехал из региона.

Курганские наблюдатели игнорируют звонки проверяющих

Владиславу Кузнецову якобы высказали за подготовку к выборам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По слухам, наблюдатели, которые будут участвовать в осенних выборах в Курганской области, боялись брать номера проверяющих из Москвы. «Наблюдателям звонили с московских номеров. Местные жители привыкли, что оттуда обычно звонят мошенники и работники банков, поэтому не брали трубку. Проблема в том, что федеральные чиновники не хотят учитывать эту особенность», — рассказывают слухачи. По их данным, после этого вице-губернатору Владиславу Кузнецову якобы высказывались претензии за подготовку к выборам в регионе. Критика в его адрес, по словам сплетников, звучала во время встречи в Сенеже, где чиновники из разных регионов проходили обучение перед выборами.

В Курганской области не пиарят оппозиционных кандидатов

Слухачи считают, что активность оппозиционных кандидатов перед выборами малозаметная, потому что у партий не хватает времени на пиар новых лиц. «Сейчас осталось мало времени, чтобы распиарить оппозиционных кандидатов, особенно от новых партий, которых знают немногие. Поэтому проще потратить деньги на стандартные вещи, типа баннеров, и отчитаться», — считают сплетники. При этом они отмечают, что активность кандидатов партии власти в последнее время также снизилась.

Несколько депутатов сдадут мандаты после выборов

Несколько курганских депутатов рискуют остаться без мандатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В кулуарах обсуждают предстоящие масштабные изменения в составе областной и городской дум Кургана. По данным сплетников, они могут произойти сразу после выборов. «Уже есть несколько кандидатов на вылет. Это произойдет по разным причинам. Для кого-то это станут уголовные дела. Поэтому до выборов все это пока поставлено на паузу, чтобы не накалять обстановку», — говорят инсайдеры.

Этим летом после скандала с охотой на волков из Курганской областной думы ушел депутат Денис Хахалов. «Но это было резонансное дело, поэтому сдача мандата перед выборами, наоборот, помогла снять напряжение», — рассказывают слухачи.

Отставка чиновника мэрии связана со скандальной стройкой

Слухачи обсуждают, что неожиданная отставка из мэрии Кургана директора управления капитального строительства (УКС) Андрея Чудакова произошла из-за скандальной стройки многоквартирного дома по улице Коли Мяготина, 117а. Прокуратура региона признала выданное разрешение на строительство дома недействительным. Мэру Елене Ситниковой было выдано предписание устранить нарушения и наказать виновных. «И в этот же день уходит Чудаков, который как раз отвечал за это направление. Решение уволиться, вероятно, правильное. Так он избежал административного наказания. Но мэрия проводит еще свою проверку по фактам, указанным прокуратурой. Может и не последняя отставка», — обсуждают чиновники.

Над руководителем курганского СУ СК сгущаются тучи

Богдану Францишко дали намек на пристальное внимание к работе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вброс информации о якобы установках главы курганского СУ СК Богдана Францишко по поводу допросов чиновников правительства только с его разрешения не был случайностью, говорят слухачи. Они усмотрели за этим намек на пристальное внимание к работе ведомства. «По всей вероятности, эксперимент по карьерному скачку, минуя опыт работы на посту замруководителя (в СК России по Республике Крым Францишко возглавлял управление по расследованию особо важных дел) сразу в руководители регионального управления не остается без внимания. Вместе с недавним публичным выговором председателя СК Александра Бастрыкина [за неблагополучную ситуацию в Курганской области с обеспечением сирот жильем] складывается ощущение, что не все стабильно. Да и звание генерала все еще не присвоено», — обсуждают в регионе.

Курганские сторонники Навального планировали покинуть страну

В Кургане сторонники оппозиционера Алексея Навального не скрывали, что главная их цель не изменить что-либо в России, а уехать из страны, говорят инсайдеры. Причем, чем больше нарушений зафиксировали бы силовики, тем выгоднее было бы активистам. «При разговорах с представителями правоохранительных органов навальнята не скрывали, что чем больше административных нарушений у них есть, тем лучше. Говорили, что в идеале бы посидеть в СИЗО, или попасть под уголовное преследование. Тогда им проще будет уехать и просить убежища в какой-нибудь европейской стране», — обсуждают курганцы.

Главный курганский сторонник Навального Алексей Шварц сейчас скрывается за пределами России. Он объявлен в федеральный розыск.

Правительственный сайт забросили

Портал «Инициативы Зауралья» не стал популярным среди курганцев Фото: unsplash.com

Портал «Инициативы Зауралья», запущенный властями Курганской области несколько лет назад, окончательно «умер», отмечают в регионе. «За последние полгода на сайте не появилось ни одной инициативы. Хотя сложно сказать, что этот портал вообще пользовался популярностью у горожан. Власти изначально старались его пиарить, но потом, видимо, поняли, что это бесполезно», — говорят злые языки.

Этот сервис создавался, чтобы курганцы могли внести свои предложения по улучшению условий жизни в регионе. После этого в течение трех месяцев проводилось голосование за инициативу. Если она набирала необходимое количество голосов, власти брали ее в работу. «За все время на сайте было опубликовано всего 255 инициатив. Только единицы из них приняли в работу, потому что курганцы не проявляли активности в голосовании. В итоге получился очередной мертвый проект за бюджетные деньги», — удивляются в регионе.

Подрядчика не накажут жестко за сорванные сроки

Власти Курганской области не предъявляют публичных претензий строительной компании «Артель», несмотря на сорванные сроки строительства на нескольких объектах в Курганской области, обратили внимание слухачи. По их мнению, это связано с тем, что в регионе и без того наблюдается острая нехватка подрядчиков. «Видимо, решили, что сорванные сроки лучше, чем вообще не достроить и бросить объект, как это произошло с водопроводом в Кетово», — переговариваются в регионе. В связи с этим, сплетники считают, что к подрядчику не будут применять жестких мер.

«Артель», в частности, не успела построить в срок новую канализацию в Восточном районе. Также ей поручали достроить проблемный водопровод в Кетово, но и тут компания не уложилась в сроки. Сейчас власти недовольны темпами работ по модернизации коллектора на улице Куйбышева, которыми также занимается эта компания.

Курганские больницы погрязли в долгах

Районным больницам не хватает денег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Районные больницы в Курганской области копят долги, с которыми не могут рассчитаться. Кредиторская задолженность достигает миллионы рублей. Долги копятся, в том числе, по налогам и сборам. «Приостановлены операции по счетам в пяти больницах (Мокроусовская, Варгашинская, Далматовская, Щучанская, Частоозерская ЦРБ). И, вероятно, это только начало. Средств, которые перечисляют за оказание медпомощи, не хватает. Если городским больницам Кургана платят около 2000 рублей за прием пациента, то за аналогичную услугу районной больнице перечисляют в среднем 200 рублей. При этом расходы больниц почти одинаковые, а иногда и больше. И помогать больницам не планируют», — обсуждают в медицинской среде.

Курганцев возмутили двойные стандарты на праздниках

В Курганской области, по слухам, часть местных жителей недовольна тем, что некоторые масштабные праздники разрешено проводить, а за организацию каких-то менее масштабных вызывают в суд. «Почему в Кургане можно было увидеть толпы людей на Дне города, например, во время салюта, у нас же сложная эпидобстановка?» — задались вопросом некоторые жители. При этом они не понимают, почему, если разрешены такие массовые мероприятия, запретили приехать коллективу Надежды Бабкиной, а уличных музыкантов из Кургана пытаются оштрафовать за выступление, если собралось более 50 зрителей.

Фото собаки заставило курганских силовиков переживать

Сотрудники полиции испугались, что Жулика могут продать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фотография служебной собаки в СМИ вызвала переживания сотрудников курганской полиции. Изображение профессионального пса по кличке Жулик журналисты поставили в качестве иллюстрации к новости о продаже военных собак. «В полиции подумали, что продают самого Жулика. Многие узнали его по фото. Новость вызвала резонанс, и сотрудники буквально начали скидываться деньгами, чтобы выкупить его. Потом выяснилось, что речь идет о продаже других собак, все выдохнули с облегчением», — обсуждают силовики. А журналисты поменяли фото в новости, тоже запомнив, как выглядит известный Жулик.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.