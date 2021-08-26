Инсайды ЯНАО: власть купила звезд TikTok

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Влиятельный политик Алексей Ситников рискует попасть в опалу из-за «дорожного дела», а чиновники Нового Уренгоя с опаской ждут назначения нового зама Андрея Воронова. В депздраве тоже проблемы: по указанию главы СКР Александра Бастрыкина ведомство основательно проверят. А муниципалитеты ЯНАО наконец решили порадовать подростков — за приезд их кумиров заплачены миллионы рублей. В новом выпуске «Инсайдов» вы также узнаете о проблемах кандидатов в депутаты и покровителях скандального заведения.

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Жители трех городов ревнуют Артюхова

Жители Салехард просят Дмитрия Артюхова провести встречу с народом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Источники на местах, рассказывают, что жители Лабытнанги, Харпа и Салехарда недовольны, что «честный маршрут» губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова обошел их стороной. «Почему бы не начать свое путешествие по округу с Харпа? Да, власти региона находятся в непосредственной близости к этим муниципалитетам, но возможности поговорить с Артюховым и указать на важные проблемы у них нет», — негодуют собеседники.

Источники убеждены, что «честный маршрут», если губернатор объедет и эти муниципалитеты, сильно не удлинится и не займет много времени. «Возможно, Артюхову даже не придется колесить по этим городам, просто устроить встречу и ответить на вопросы», — поясняют слухмейкеры.

Новое коррупционное дело — удар по Ситникову

Источники в политтусовке ЯНАО утверждают, что громкое коррупционное дело, основным фигурантом которого стал экс-глава дептранса Максим Першиков, стало своеобразным посланием губернатора Дмитрия Артюхова влиятельному политику Алексею Ситникову. «Дорожное строительство, а, значит, и деятельность Першикова курировал Ситников. Пока вступать с ним в конфликт Артюхов не хочет, поскольку вице-спикер регпарламента еще остается очень влиятельным политиком, но позиция четко обозначена: Ситникову стоит задуматься над происходящим», — рассказывают собеседники агентства.

Еще одним звоночком для экс-замгубернатора должен стать «наезд» Артюхова на компанию «Уренгойдорстрой», которую считают бизнесом Ситникова. «Претензии были формально озвучены гендиректору компании Александру Рыскову. Но все понимают: подрядчик сорвал сроки и в график уже не войдет. Больше миллиардных госзаказов у бизнеса Ситникова не будет», — объясняют слухмейкеры.

В Новом Уренгое опасаются варяга

Александр Калинин (справа) приставит к Андрею Воронову (слева) своего человека Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В курилках администрации Нового Уренгоя поговаривают, что чиновники настороженно относятся к новости о скором назначении вице-мэра по экономике, который якобы приедет из Тюменской области. «Им действительно есть о чем переживать, человек не из команды, фактически навязанный окружными властями, а значит будет вести свою политику», — сетуют слухачи.

По словам источника, кандидат в замы по экономике Иван Нефидов лишь формально станет подчиненным главе города. «Фактически это будет человек зама губернатора Александра Калинина. Властям нужен был свой человек в мэрии газовой столицы — они его и получили», — добавил инсайдер.

СК устроит проблемы депздраву ЯНАО

Инсайдеры, близкие к медицинскому сообществу ЯНАО, полагают, что жалобы пациентов на врачебные ошибки специалистов Ноябрьской ЦРБ вполне обоснованы, и проверка СКР это докажет. «Скорее всего, окружной департамент здравоохранения ожидают серьезные проблемы именно из-за истории с вырезанной по ошибке почкой. Она стала тем триггером, который вынес проблему на федеральный уровень, и если проверку проведут не местные, а москвичи, то отвечать придется. И уже не главврачу Максиму Зинину, который еще и года в НЦГБ не проработал, а руководству депздрава — Сергею Новикову или кому-то из его замов. Олега Шалаева убрали именно из-за многочисленных жалоб, но это ситуацию не исправило, а это значит, что проблемы системные», — делятся источники.

Власти Ямала тратят миллионы на звезд TikTok

Mia Boyka уже объявила фанатам о своем приезде на Ямал Фото: скрин видео, YouTube

Источники в муниципалитетах сообщают, что власти потратили миллионы на специально приглашенных звезд, которые будут развлекать ямальскую молодежь на городских праздниках. «Проблема только в том, что звездами назвать их можно с большой натяжкой. Большинству взрослых жителей региона имена Мии Бойки или Егора Шипа ни о чем не скажут, нужно будет гуглить. Однако у молодежной аудитории они относятся к достаточно популярным. Видимо, чиновники решили завоевать любовь подростков, позвав новых кумиров», — рассказывают источники

По словам собеседников, конфликт в том, что многие представители поколения 25+ уже откровенно не понимают, за что Мия Бойка получит миллион рублей — и это только в Салехарде. При этом ничего странного в приглашении группы «Дискотека Авария», которая блистала в девяностых и «нулевых», но стоит дороже, тоже никто не видит, недоумевают слухачи.

Сотрудников избиркомов ЯНАО обязывают прививаться

Источники в политтусовке ЯНАО обсуждают решение окружного избиркома о поголовных прививках от коронавируса сотрудников территориальных и участковых комиссий. «Глава ИК ЯНАО Андрей Гиберт открыто заявляет, что к началу голосования 80% работников комиссий будет провакцинировано. Его слова о том, что никого не принуждают, но всем настоятельно рекомендуют привиться, звучат двусмысленно в данном контексте. После таких „настоятельных рекомендаций“ сотрудники, кто еще не привит, поневоле задумаются, стоит ли спорить с руководством, которому нужны высокие показатели. Тем более, что мотивы Гиберта вполне благовидные — безопасность избирателей», — рассказал инсайдер.

У кандидатов на выборах неравные права

Кандидат в депутаты Лариса Цупикова облетела Ямал как режиссер ЦКС «Геолог» Фото: «ВКонтакте», страница Ларисы Цупиковой

В кулуарах правительства обсуждают, что не у всех кандидатов на предстоящих выборах равные права. «Политики пользуются своим положением в регионе. Лариса Цупикова, например, летала с концертами по отдаленные поселкам Ямала с членами избиркома ЯНАО, и в этот момент она якобы была представителем центра культуры и спорта „Геолог“, в котором работает. А избиратели на это время должны забыть, что она еще и баллотируется в Тюмдуму? А главный юрист ЯНАО Дмитрий Погорелый исколесил округ с губернатором Дмитрием Артюховым в рамках его „честного маршрута“, решая проблемы людей по поручению главы региона, в то время, как все остальные вынуждены это делать сами и за свой счет», — возмущаются инсайдеры.

Агитация в подъездах возмутила ямальцев

На местах поговаривают, что жители ЯНАО все чаще возмущаются пропагандой кандидатов на выборы. В этот раз не повезло Дмитрию Погорелову. «По всем подъездам разбросаны листовки Погорелого, разве так можно? Пришли, поагитировали, разбросали, а собирать кто будет?» — сетуют слухачи.

Инсайдеры добавляют, что некоторые местные жители даже готовы изменить свой голос на выборах из-за этого. «Договорились так: кто из кандидатов будет больше мусорить своими агитационными материалами, за того голосовать не будем», — смеются слухачи.

Кандидат от Ямала переключился на Югру

Активность Вершинина в ЯНАО не понравилась влиятельным политикам Фото: «ВКонтакте», страница Ивана Вершинина

В политтусовке ЯНАО поговаривают будто активностью кандидата в депутаты от ЛДПР Ивана Вершинина слишком недовольны местные влиятельные политики, поэтому он вынужден переключиться на Тюмень и ХМАО. «Вершинин хочет скоординировать работу наблюдателей в ХМАО, где у его партии серьезные проблемы, а также просит помощи в этом вопросе у „Справедливой России“ в Тюмени», — болтают слухачи.

«Вершинин вынужден поумерить свой пыл на Ямале и попытаться исправить ситуацию по его единому избирательному округу в целом», — рассуждают инсайдеры.

Ночное заведение Салехарда крышуют силовики

В бизнес-тусовке Салехарда поговаривают, будто у рестобара «Пятница» есть покровители в силовых структурах и мэрии окружной столицы. Источники рассказывают, что заведение работало всю пандемию, в том числе и в ночное время, несмотря на запреты. В то время, как остальные подобные места вынуждены были закрываться и нести убытки. «Руководитель „Пятницы“ Артем Фролов не боялся никаких проверок, потому что ему о них сообщали заранее. Из-за этого в городе даже разгорелся конфликт между Фроловым и владельцем бара „Нефть“ Виталием Собчуком», — болтают злые языки.

Поговаривают, что даже сейчас проверка «Пятницы» из-за работы в ночное время — это больше формальность. «После того, как руководитель „Нефти“ сообщил о закрытии бара из-за коронавирусных запретов, посыпались возмущения, что заведение Фролова работает, поэтому решили немного снизить градус недовольства и организовали формальную проверку», — резюмируют инсайдеры.

У кандидата в облдуму нашелся покровитель

Завдетсадом Михаил Пацевич идет в депутаты с «детской» программой Фото: «ВКонтакте», страница Михаила Пацевича

В политтусовке поговаривают, что кандидат в Тюменскую областную думу Михаил Пацевич имеет в мэрии Нового Уренгоя покровителя, который его продвигает. «Пацевич — это протеже замглавы Михаила Терещенко. Он его продвигает в Тюмдуму», — делятся инсайдеры.

Источники негодуют почему выбор пал именно на Пацевича. «Что общественно полезного он сделал? Пацевич в своей предвыборной программе рассказывает, как детям Нового Уренгоя будет лучше жить. Это Тюменская областная дума, это вообще не те задачи и вопросы, которые решают депутаты областной думы. Он вообще понимает, чем должен будет заниматься?» — задаются вопросом слухачи.

Молодые управленцы боятся спорить с мэром

Источники, приближенные к мэрии Нового Уренгоя поговаривают, что глава Андрей Воронов специально молодит управленческий аппарат, однако не по той причине, что молодые амбициозные ребята могут привнести новый опыт, а потому что они более покладистые и решения главы не оспаривают. «Начальник управления физкультурой Владислав Серебряков, начальник департамента соцполитики Александр Норка поостерегутся лишний раз упрекнуть умудренного опытом мэра и не скажут ему ничего поперек. Они люди системы и слово мэра, который успел побыть замом губернатора, для них закон», — добавил инсайдер

Роспотребнадзор в ЯНАО закрывает глаза на «серую косметологию» в Салехарде

Косметологи-надомники не могут правильно утилизировать отходы своей деятельности Фото: Илья Московец © URA.RU

Поговаривают, что подчиненные главы Роспотребнадзора Людмилы Нечепуренко закрывают глаза на работу нелицензированных кабинетов косметологии, которые зачастую находятся на квартирах у «горе-мастеров». «Мало того, что под угрозой жизни их клиентов, так они еще и экологии вредят, выбрасывая опасные отходы вместе с бытовым мусором. Иглы, препараты, лампы от соляриев и прочее не утилизируются должным образом, потому что такие конторы не могут заключать договоры на уничтожение этих отходов. А управление Роспотребнадзора, когда приходит с проверками к таким мастерам, удивительным образом ничего не находит, хотя запрещенные для нелицензированных специалистов услуги, указаны в их Instagram-аккаунтах.

Газовой столице завидуют другие города

В правительстве Ямала инсайдеры сплетничают, что главы муниципалитетов «неровно дышат» при упоминании успехов Нового Уренгоя. «И развязка здесь, и аэропорт. Плюс ко всему Новый Уренгой стал экспериментальной зоной власти ЯНАО и все, что вводится и положительно развивается здесь — позже распространяется в другие муниципалитеты», — рассказывают слухачи.

По словам инсайдеров, особое отношение к Новому Уренгою они заметили после прихода к власти Дмитрия Артюхова. «Он здесь рос, это его любимый город. Очевидно, что к газовой столице у Артюхова всегда будет пристальное внимание, а сам город занимает у него особое место. Так что как бы ни старались Андрей Гаранин, да Елена Молдован — до уровня Воронова им ещё расти и расти», — сетуют источники.

Погибшие и пострадавшие вахтовики остались виновными в ЧП

Рабочие из Пермского края случайно устроили взрыв резервуара, внутри которого работали Фото: СКР по ЯНАО

Источники в ТЭК рассказывают, что вахтовики, погибшие и пострадавшие в результате взрыва на объекте дочки НОВАТЭКа, ООО «Яргео», в Надымском районе скорее всего останутся виноватыми в случившемся и не получат компенсаций за случившееся. «Бригада обрабатывала внутреннюю поверхность резервуаров для хранения нефтепродуктов — занималась зачисткой и покраской стенок цистерн. Взрыв в такой ситуации мог произойти только при неосторожном обращении с огнем, что говорит о нарушении самими работниками техники безопасности. Следователи это подтверждают, а, значит, к заказчику работ — ООО „Яргео“ и его директору Андрею Подшибякину вопросов точно не будет», — рассказал собеседник агентства.

«Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.