ЕГЭ-2022 станет проблемой для халявщиков

Власти хотят избежать натаскивания школьников по прошлогодним заданиям ЕГЭ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Федеральный институт педагогических измерений анонсировал изменения в ЕГЭ 2022 года. Нововведения коснулись как основных предметов, так и тех, что школьники выбирают самостоятельно. И профессура, и учителя уверены: ученикам будет сложнее, в том числе из-за новых требований давать развернутые ответы. Наиболее строгие эксперты радуются тому, что экзамен уменьшает возможность получить «халявные» баллы. Подробнее — в материале URA.RU.

Накануне начала учебного года Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ, учредитель — Рособрнадзор) опубликовал план изменений в КИМ (контрольные измерительные материалы) единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2022 года. Объявление о появлении новых экзаменационных моделей появилось еще в июне — в докладе правительства. Тогда сообщалось о том, что ЕГЭ будет строится на основе ФГОС (федерального государственного образовательного стандарта) среднего общего образования. Теперь перед школьниками, родителями и учителями будет стоять задача, как за год вписаться в новые правила.

Экзамен по русскому языку стал специфичнее

В экзамене по русскому языку из существенных изменений в 2022 году предполагается исключить задание, проверяющее умение школьников сжато передавать главную мысль после прочитанного текста. Теперь, по мнению составителей ЕГЭ, ученики должны уметь выполнять стилистический анализ текста.

«Я считаю, что ЕГЭ для всех. Стилистику проходят в вузах, — убеждена автор методики „Пять шагов грамотности“, филолог и профессор Галина Ковалева. — Лучше, чтобы человек умел делать не стилистический, а именно логико-информационный анализ. Зачем стилистические нюансы? Кому в жизни после школы это пригодится? Только филологу и журналисту. А остальные куда? Важнее научиться понимать, какая основная мысль текста».

Математика: задач на 7 секунд уже нет

ЕГЭ по математике также будет преобразовано. И если ЕГЭ по базовому уровню математики поменяется незначительно, профильный уровень в следующем году исключает «халявные» вопросы, считает репетитор по математике на ЕГЭ, подготовивший нескольких стобалльников, Эрик Ковалев. Например, из первой части профильного уровня (всего их две) убрали три «самых простых вопроса», добавили два более сложных. Поэтому «первая часть стала потяжелее, даже учитывая, что заданий стало меньше». Так, среди первых заданий было такое, которое решалось за 7 секунд, заметил Ковалев.

«Теперь убрали халявные баллы из первой части. Тем, кто готовился, бояться нечего», — предупредил репетитор.

Тем, кто готовился, бояться нечего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во второй части набор заданий не изменился. При этом была изменена оценка двух задач. «Раньше за стереометрическую задачу давали два балла, за экономическую (про банки, вклады) — три. Хотя стереометрическая задача была сложнее. И за нее давали меньше. В этом году от этой несправедливости избавились. Сделали все наоборот. Так мы добиваемся, чтобы халявные баллы было сложнее набрать», — радуется нововведениям Ковалев, оценивая изменения в целом как хорошие.

Законы придется объяснять

Обществознание — это традиционно один из самых популярных предметов по выбору в рамках сдачи единого государственного экзамена. И новшество, появившееся по этому предмету, — задание с развернутым ответом по Конституции и законодательству РФ.

Главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов уверен, что для школьников не будет сложным дать анализ какой-либо статьи из основного закона страны. «Вопросы по Конституции, будь до внесенных поправок или после, лежат в основе предмета обществознания. <…> Развернутый ответ может подразумевать в том числе некоторую рефлексию. Если учащийся сдает обществознание, если он его хотя бы в какой-то мере освоил, то, безусловно, он сможет проанализировать какой-то момент, связанный с Конституцией. Тем более она довольно сжатая», — рассказал URA.RU Хасавов.

По мнению экс-главы Рособрнадзора Виктора Болотова, школьники сейчас, действительно, не очень хорошо знают законы РФ. Однако появление заданий в ЕГЭ, связанных с развернутым ответом, «как раз повлечет то, что дети больше внимания будут уделять Конституции и законам».

«Нужны ли открытые вопросы про Конституцию — почему нет? Конституцию должны знать. Но они [вопросы] не должны выходить за пределы школьной программы. У ребенка должно хватать знаний, полученных в школе», — заключил Болотов.

Дать развернутый ответ смогут не все

В описании планируемых изменений в КИМ ЕГЭ по многим предметам можно увидеть фразы, связанные с уменьшением количества закрытых вопросов или трансформации заданий на множественный выбор. При этом чаще встречаются упоминания требований по развернутому ответу: «преобразовано в задание с развернутым ответом» (обществознание), «новое задание на установление причинно-следственных связей» (история) или «необходимо представить обоснование использования законов и формул» (физика).

Хасавов считает, что уменьшение количества вопросов с определенными ответами и «возможностью на 25% угадать правильный вариант (из четырех возможных)» — «это плюс». «Что касается развернутых ответов на вопросы, то вижу, допустим, что по физике изменены требования к решению задач высокого уровня по механике. Конечно, это соотносится с программой обучения по физике. И в рамках учебных занятий ребята как раз у доски и при работе с домашними заданиями обосновывают свои решения. Логично, если и в ЕГЭ они будут руководствоваться теми же правилами», — добавил Хасавов.

Болотов не согласен со стремлением убрать вопросы с выбором ответа: «Для слабых ребят эти вопросы позволяют получить желанный проходной балл.

Я бы сохранил часть вопросов с тестом. Хорошие школьники способны [написать и проанализировать все, что у них спрашивают]. А для тех, кто несерьезно относился к изучению предметов, это большая трудность».

Время на выполнение экзамена изменится в нескольких предметах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экзамен на скорость

В планах на 2022 год стоит и изменение времени на выполнение работы над экзаменами. Так, по истории и обществознанию предполагается его сокращение, а по иностранному языку — увеличение.

«То, что время увеличено по письменной и устной частям (иностранные языки — прим. URA.RU), — это очень хорошо, — уверена заведующая кафедрой французского языка РГГУ, эксперт Федеральной комиссии по разработке КИМ ЕГЭ и ГИА по французскому языку Екатерина Горбачева. — Потому что получался парадокс. Например, ребята, которые могли сказать больше, говорили больше. Но время заканчивалось, они не успевали сказать, что хотели». Эксперт добавила, что есть дети, которые прочитали задание, и им все понятно, а есть те, кому нужно время на осмысление. «Нужно раскачаться, подумать», — констатировала Горбачева.

Учителя тоже боятся

Нововведения в ЕГЭ беспокоят не только школьников и их родителей, но и учителей. При этом не всем нравится каждый год готовить ребят к чему-то новому. «ФИПИ пора успокоиться. Я много лет работаю. Мы [преподаватели] с трепетом ждем новых изменений. И новации вводятся не в лучшую сторону», — заявила Ковалева. Она высказала мнение, что, «если какая-то схема отработана, она должна быть хотя бы несколько лет без изменений».

Болотов же убежден, что ЕГЭ не должно быть все время одинаковым: «То, что меняются год от года вопросы, — это правда. Это нужно делать, чтобы не было натаскивания ребят по прошлогодним заданиям к ЕГЭ».