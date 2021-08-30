Власти упростили наблюдение за выборами в Госдуму

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова дала старт китайским технологиям проведения выборов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Для наблюдения в режиме онлайн на выборах, которые пройдут в сентябре, создадут не менее 55 тысяч аккаунтов. Следить за голосованием смогут представители партий, кандидатов, общественники и правозащитники, заявила 30 августа на заседании Центризбиркома РФ председатель комиссии Элла Памфилова, передает корреспондент URA.RU. Подключиться к наблюдению в специальных центрах сможет любой желающий, добавила член Общественной палаты РФ Алена Булгакова.

Трансляция видеонаблюдение на выборах, которые пройдут в России 17—19 сентября, будет вестись на специальном портале, рассказал на заседании ЦИК РФ в понедельник замглавы Минцифры Олег Качанов. Доступ к порталу получат партии (10 аккаунтов для каждой — на федеральном уровне и по одному — на региональном), участвующие в выборах, а также кандидаты, центры общественного наблюдения, омбудсмены, члены президентского совета по правам человека, общественные палаты. Всего 55 тысячах аккаунтов (без учета Москвы, где создана своя система наблюдения). Все они, отметил Качанов, будут привязаны к личным кабинетам партий и кандидатов на портале Госуслуг.

На парламентских выборах власти ограничили список тех, кто получит доступ к видеонаблюдению за голосованием Скриншот с сайта Центризбиркома РФ

Отсутствие трансляции в интернете глава ЦИК РФ Элла Памфилова объяснила защитой частной жизни россиян. «В странах Европы нет такой системы, так как многие люди не хотят, чтобы это транслировалось. И у нас таких людей много. Наш опыт — уникален. Нигде в мире подобного нет», — заявила Памфилова.

В этом году на 96% избирательных участках и в территориальных избиркомах по всей стране установлено более 50 тысяч видеокамер (по две на комиссию) и 36 тысяч видеорегистраторов (там, где проблемы с интернетом и где нет возможности наблюдать за происходящим в реальном времени). Пять лет назад, на предыдущих парламентских выборах, было лишь около 26 тысяч камер по стране. «Масштаб охвата беспрецедентный. Трансляция и видеофиксация будет вестись непрерывно на протяжении трех суток. В поле зрения видеокамер будут находиться стационарные и переносные ящики для голосования, места для выдачи бюллетеней, места хранения сейф-пакетов, место приема протоколов в ТИКах, места подсчета протоколов», — отметила Памфилова.

Отказ от онлайн-трансляции с избирательных участков глава ЦИК РФ Элла Памфилова объяснила защитой частной жизни избирателей, многие из которых не хотят, чтобы за ними следили со всего мира Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По словам главы ЦИК, видеонаблюдение — это лишь дополнительный инструмент контроля за легитимностью выборов. Памфилова настаивает, что все партии и кандидаты должны обеспечить «живых» наблюдателей непосредственно на избирательных участках. Представители кандидатов могут на месте зафиксировать нарушения, сообщить об этом в свой избирательный штаб, а там уже посмотрят видеозапись и при необходимости заявят о нарушении. Сделать это можно будет и после выборов: видеозаписи со всех участков сначала три месяца будет хранить Ростелеком (оператор, обеспечивающий техническое оснащение участков), а до сентября 2022 года — Центризбирком.

Как отметила член Общественной палаты РФ Алена Булгакова, на предстоящих выборах будут объединены усилия «гражданского общества в осуществлении бесперебойного наблюдения в течение 65-70 часов». «Хватит желающих участвовать, мы уверены в этом процессе. Для всех желающих абсолютно точно найдется место», — заверила Булгакова.

Глава Московского общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что «тотальное видеонаблюдение — это оружие сдерживания [нарушений]». «Количество сообщений об инцидентах упало в несколько раз. Члены комиссий и наблюдатели знают, что за ними следят камеры. Это большой плюс», — заявил Венедиктов.

В «Единой России», как отметил замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко, создана своя система наблюдения, которая «охватывает все виды наблюдения и каждый участок» и которой «одновременно могут пользоваться более 9,5 млн человек». Представитель ЛДПР Сергей Каргинов считает, «видеонаблюдение — это один из костылей помощи, которые дают возможность понять, на каких участках человек пытается фальсифицировать результаты голосования».

Эсер Валерий Гартунг считает, что ограничение доступа к видеонаблюдению может активизировать «карусельщиков» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Представителю «Справедливой России — За правду» Валерию Гартунгу предложенная система показалась не убедительной. Он считает, что из-за небольшого количества аккаунтов, партии не смогут в реальном времени отследить ситуацию на всех избирательных участках, чтобы, например, выявить так называемых «карусельщиков» (технология подкупа избирателей, когда нарушитель передает заполненный бюллетень избирателю перед входом на участок). Памфилова возразила, что в условиях «тотального видеонаблюдения карусели стали большой редкостью». Но представитель КПРФ Артем Прокофьев согласился с Гартунгом. По его словам, новые подходы ограничивают права абсолютного большинства людей, которые лишаются возможности онлайн наблюдать за ходом голосования.

В ЦИКе уверены, что новая система видеонаблюдения обеспечит легитимность результатов голосования Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По мнению научного руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, власти нужно готовиться к попыткам оппозиции дискредитировать выборы. «Они постараются поставить под сомнение результат выборов, сказав, что они не наблюдали за процессом онлайн, поэтому не верят в честность результата. И неважно, умеют ли они пользоваться компьютером и стали бы смотреть за участками», — заметил Журавлев.

Фейки все равно будут, но их количество сократится в разы, уверен глава компании «Маркком», политолог Сергей Маркелов. «Следовательно, в интернете будет меньше так называемого вирусного видео, меньше интерпретаций, меньше спекуляций. Ограничив доступ к видео, власть ограничивает аудиторию, которая может получить информацию. Количество фейков и недовольных [результатами выборов] сократится радикально», — отметил он.

Новая система видеонаблюдения будет протестирована за несколько дней до выборов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Эта модель облегчает задачу по интерпретации результата выборов, продолжает эксперт. «Нужный результат необходимо объяснить людям, показать, что выборы прошли честно. Поэтому идет борьба за легитимность. Чем больше будет зрителей [онлайн-трансляции с участков], тем сложнее будет объяснять [результаты выборов]», — резюмировал Маркелов.