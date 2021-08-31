В России хотят ужесточить закон о фейк-ньюс

Общественная палата предложила ужесточить ответственность за фейк-ньюс в интернете Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Российские законы о борьбе с фейками в интернете пока не дали нужного результата. Количество ложной информации с приближением выборов в Госдуму только растет. Один из инициаторов этих законов, член Общественной палаты РФ (ОПРФ) Александр Малькевич предложил внести поправки, которые ужесточат ответственность за фейки и обяжут соцсети самостоятельно маркировать потенциально недостоверные данные.

В 2020-м эксперты мониторинговой группы зафиксировали 35 тысяч ложных постов в соцсетях, масс-медиа и мессенджерах, а в этом году за 8 месяцев — уже 39 тысяч, поделился Малькевич данными на заседании рабочей группы по противодействию фейкам ОПРФ 31 августа. Эксперт предложил ужесточить законодательство. «Под ответственность подпадают только самые явные лживые сведения, тогда как многие фейки проходят мимо. Мы в Общественной палате разрабатываем меры по ужесточению законодательства в этой области. Считаем, что сейчас важно наказывать, в первую очередь, не распространителей лжеинформации, а ее создателей», — сообщил общественник.

Екатерина Мизулина считает, что нужно изучить опыт стран, в которых соцсети маркируют потенциально недостоверную информацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В свою очередь член ОПРФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила также изучить опыт Сингапура и Южной Кореи по борьбе с фейками. «Там уже введена маркировка: информация может содержать недостоверные данные. Такая пометка делается в соцсетях на основе распоряжений регулятора. Люди уже видят, что перед ними фейк, и всегда могут найти правдивую информацию по той или иной теме», — рассказала общественница.

Малькевич считает, что такие же нововведения стоит принять и в России. «Блокировка является самым действенным средством борьбы с фейк-ньюс. Но нужна и маркировка для новостей стиля „лайт“. На них будет появляться специальный значок, который станет сигналом для пользователя. Общественная палата считает, что отлаживать такую систему можно уже в 2022 году, чтобы защитить выборы 2023 года», — рассказал URA.RU Малькевич.

Если не ужесточить законодательство, то, по мнению общественника, количество фейков будет расти еще большими темпами. Особенно это касается политических вбросов. «Мы увидим всплеск дезинформации за две недели до выборов и особенно за два-три дня до голосования, — прогнозирует Малькевич.

Александр Малькевич заявляет, что количество фейков с каждым годом растет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В качестве примера общественники назвали сообщения о том, что во время трехдневного голосования в сентябре не будет видеонаблюдения, что введут обязательную самоизоляцию (локдаун) после выборов. Отдельно эксперты выделяют так называемые «зомбифейки» — это устаревшие страшилки, которые раз в несколько лет «всплывают» снова. В соцсети ТикТок «гуляет» видеоролик с информацией о том, что сразу после голосования из семей будут забирать детей. «Еще одна стандартная „страшилка“ — что будет обязательная вакцинация всех участников выборов и даже избирателей», — добавил Малькевич.

Мизулина рассказала URA.RU, что обычно фейки начинаются со слов «мне рассказали в скорой», «мне рассказали в полиции», «моя сестра, подруга работает врачом и сказала», «мой знакомый в администрации сообщил». Этим создается иллюзия достоверности. По словам собеседницы, в последнее время «география создателей фальшивых новостей расширилась». «Их стало много в Средней Азии и Закавказье — странах, где живут русскоязычные граждане, и при этом недорогой труд», — объяснила она.

Малькевич заверил корреспондента URA.RU, что фейками занимаются «профессионалы по прямому указанию заказчиков». «Основная часть ложной информации спланировано рассылается по соцсетям, блогерам и попадает в отдельные СМИ. Организовывают этот процесс из-за рубежа, по нашей информации, преимущественно из Праги. Мы также обнаружили активность подразделений в Риге, Киеве, Варшаве. Есть сигналы о том, что есть бот-фермы в Грузии и странах Азии. Это информационно-психологическая операция, которая оплачивается из центра в США», — заявил эксперт.

Следующая после сентябрьских выборов «волна» фейков будет, по прогнозу Малькевича, уже в 2022 году. «Глобальная цель — дискредитировать президентские выборы в 2024-м. Организаторы информационных атак тренируются на этих выборах, чтобы максимально посеять недоверие к голосованию. Людям внушают, что в их регионах горят леса, взрываются заводы или делают вредные выбросы с самолетов, их хотят насильно привить всеми вакцинами, ювенальная юстиция заберет у них детей, выборы нечестные, а еще война будет. И представьте, в течение двух с половиной лет так воздействуют на людей. Каким встретит население президентские выборы в 2024 году? Так что игра идет вдолгую», — резюмировал эксперт.