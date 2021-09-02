Путин объявил о создании альтернативы Москве и Питеру

Второй день поездки по Дальнему Востоку Владимир Путин посвятил развитию региона Фото: Kremlin.ru

статья из сюжета Поездка Путина по Дальнему Востоку

Президент РФ Владимир Путин превращает Дальний Восток в точку экономического роста, которая может стать альтернативой Москве и Санкт-Петербургу. К такому результату приведет разворот страны на азиатские рынки, к которому глава государства призвал на совещании в рамках Восточного экономического форума 2 сентября, объяснили эксперты URA.RU.

На совещании по развитию Дальнего Востока Владимир Путин напомнил, что в 2020 году в стране была запущена нацпрограма развития региона до 2035 года, которая нацелена на «приток населения» и «опережающий рост качества жизни». «Необходимо ставить амбициозные цели, решать самые смелые задачи исходя не из текущей, а уже из более отдаленной, стратегической перспективы», — сказал Путин и привел в пример ситуацию с железными дорогами. По его словам власти затянули с расширением их пропускной способности, а в результате не смогли нарастить экспорт угля при возникшей «благоприятной конъюнктуре». «Нельзя не учитывать специфику Дальнего Востока. Руководствоваться здесь какими-то усредненными формулами, действовать по шаблону абсолютно неправильно, недопустимо», — добавил Путин.

Президент объяснил значимость Дальнего Востока для страны Фото: Kremlin.ru

В ходе совещания, в котором участвовало более половины состава правительства (14 министров и два вице-премьера) и 13 губернаторов, были озвучены предложения по введению новой выплаты за третьего ребенка для жителей региона (в миллион рублей), отмене НДС для компаний, занимающихся ремонтом морских судов, расширение госсубсидий для межрегиональных перелетов, строительство моста до Сахалина. Путин также заметил, что на Дальнем Востоке продолжает сокращаться население, а «историческая задача» власти — приумножить число жителей.

В конце выступления президент объяснил, что все эти меры необходимы для того, чтобы Дальний Восток смог стать полноправным членом азиатского региона. «Смотрите, как развивается экономика стран азиатского региона. У России есть счастливая возможность развивая свою территорию быть частью этого бурно развивающегося мира. В силу этих обстоятельств мы и запустили программы развития, которые только-только разворачиваются. Результаты уже есть, есть заметный позитив. Но чтобы их сохранить, нам надо осмысленно, напряженно и целенаправленно работать», — сказал Путин.

Новые торговые связи могут вывести экономику Дальнего Востока на другой уровень Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Внимание Путина к Азии объяснимо, тем, что она становится «новым мировым экономическим центром» вместо Европы, объяснил URA.RU руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников (в 1993—1998 годах работал помощником председателя правительства РФ). А Дальний Восток российские власти хотят превратить в «окно», ведущее на перспективный рынок, продолжает эксперт.

«В ближайшие 10-20 лет главным центром мировой экономики станет Азиатско-тихоокеанский регион. На него уже приходится более 50% глобального ВВП. Поскольку мы евразийская страна, нам исторически предсказано быть там, а Дальний Восток — это «окно», через которую Россия будет экспортировать свою продукцию.

Если мы не сможем развить Дальний Восток, то просто вывалимся из нового центра мирового хозяйства и останемся его придатком, а не полноправными участниками», — заключил Масленников.

Однако, в случае успеха, Дальний Восток может стать новым российским экономическим центром и претендовать на статус альтернативы Москве и Санкт-Петербургу, заметил в разговоре с URA.RU замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. «Когда при Петре I был построен Петербург, и Россия вышла на европейский рынок, город начал развиваться за счет гигантского потока экспорта и стал крупнейшим в стране. Несколько позднее, когда открылась торговля через Черное море, похожая история произошла с Одессой, которая в 19 веке стала вторым городом по значению после Питера. В случае с Дальним Востоком аналогично возникает такой же поток экспорта, который будет непрерывно расти, но идти уже не на Запад, а в Азию. С Дальним Востоком может произойти что-то подобное, если там будет создана вся необходимая инфраструктура», — говорит Кашин.

В правительстве не случайно возникли идеи по превращению Владивостока в город-миллионник за счет создания агломерации, добавил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. По его мнению, при развороте России на азиатские рынки портовый город станет «основной точкой входа в регионы Азии». «Восточный вектор укрепляется. Но Дальний Восток продолжает терять население, частные инвестиции. Ограничения для развития отношений с Азией возникают на нашей стороне, а не на той. Это вопросы, которые нужно разруливать. Если мы потеряем эти рынки, то их займет кто-то другой», — резюмировал Климанов.