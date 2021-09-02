Тюменские инсайды: закрытая вечеринка для VIP

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Губернатор Александр Моор перед выборами-2021 отказался от прямой агитации за «Единую Россию» — политтехнологи порекомендовали ему иной способ ведения кампании. В это время оппозиция в лице эсеров ломает голову, кем заменить сильного кандидата, снятого с выборов из-за иностранных активов. Кроме того, в свежих «Инсайдах»: глава региона хочет пострелять, мэру Тобольска прочат повышение, тюменцы собираются в стихийные отряды для защиты детей.

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Вместо агитации Александр Моор устроил «чес» по районам Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Моор отказался от прямой агитации

В коридорах правительства курсирует информация о том, что тюменский губернатор Александр Моор отказался от прямой агитации за «Единую Россию», список которой он возглавил на сентябрьских выборах в Тюменскую областную думу. Вместо этого чиновник устроил традиционный «чес» по муниципалитетам региона, в которых как по заказу к осени открываются новые предприятия и социальные объекты. «Якобы политтехнологи порекомендовали главе региона не раздражать население излишней агитацией. Выбрана другая стратегия — ездить и рассказывать, как в области все хорошо — и детсады строятся, и рожь колосится. А пресс-служба и подконтрольные СМИ все это распространят», — передают инсайдеры от власти.

Губернатор сможет подраться или пострелять

В курилках правительства обсуждают, даст ли губернатор области Александр Моор новый повод для хайпа в соцсетях. «Скоро в Тюмени пройдет киберфестиваль. На последнем подобном мероприятии губернатор надел наушники и сразился в „танчики“. В этот раз выбор пошире — можно пострелять в Counter-Strike, сыграть в футбол или хоккей, да и просто подраться в онлайне. Вот думаем, что выберет Александр Моор, и выберет ли вообще?» — сообщают инсайдеры.

Директор депспорта Евгений Хромин пожалел денег на скалолазание Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменские родители собираются жаловаться на главу депспорта

Рассказывают, что родители юных тюменских скалолазов собираются писать гневное письмо губернатору Моору с жалобой на директора регионального департамента физкультуры и спорта Евгения Хромина. Все дело в распределении бюджетной поддержки между областными спортивными федерациями. «На все скалолазание Тюменской области на следующий год планируется выделить 800 тысяч рублей. На все расходы. В нашем спорте, между прочим, выступают победители этапов Кубка мира, мировые рекордсмены. Как мы будем растить им смену, если наши дети на соревнования могут поехать только за свой счет?» — возмущаются тюменцы. Дополнительным раздражающим фактором стало то, что на легкую атлетику, например, выделяются миллионы рублей — однако о победах тюменских легкоатлетов на международном уровне не слышно ничего.

Новой главе департамента нужно защитить имидж правительства области

Сплетники в правительстве сообщают, что перед главой департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Марией Трофимовой поставили неочевидную и странную задачу. Но это только на первый взгляд. Руководитель назначена несколько месяцев назад, и на нее возложили обязанность обезопасить правительство от скандалов с госзакупками. «Департамент Трофимовой должен провести анализ цен на товары, которые для своих нужд будут закупать власти. А конкретно — стоимости мебели. Специалистам наказано промониторить рынок и сделать вывод: сколько по максимуму чиновники могут тратить на свой комфорт на работе? Казалось бы, ничего особенного, но все помнят историю с закупкой столов за бешенные миллионы для Арбитражного суда. Скандал был знатный, и власти хотят оградить себя от подобных эксцессов», — уверены инсайдеры.

По их словам, выполнение простой, но важной задачи, станет одной из проверок «новенькой» главы департамента. Ее подчиненным нужно не переборщить в своих расчетах, но и не поставить чиновников в ситуацию, когда им придется покупать себе все самое дешевое.

Глава Тюмени Руслан Кухарук разочарован работой гортранса Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Мэр Кухарук недоволен работой подчиненных

Говорят, что глава Тюмени Руслан Кухарук недоволен работой Тюменьгортранса из-за платных парковок, ввод в эксплуатацию которых затянулся на несколько месяцев. Якобы речь идет о нескольких улицах в центре города, где уже давно расставлены паркоматы. Но фактически они не работают. «На обустройство улиц паркоматами ушли немалые деньги. Но дело даже не в этом: в центре водителям, по сути, негде ставить машины: их слишком много. Новые платные парковки могли бы частично решить эту проблему. Часть автомобилистов вынуждены будут пересесть на общественный транспорт. И Тюмени это пойдет на пользу», — заявляют слухмейкеры.

Почетное звание не приносит Тюмени ничего, кроме убытков

У слухачей появляется все больше вопросов к главе Тюмени Руслану Кухаруку. Все дело в присвоении областной столице звания «Город трудовой доблести», и финансовым потерям, к которым это приводит. «Кроме громкого звания город ничего не получил. Зато теряет прилично. Дополнительный салют каждый год теперь оплачивать — это раз. Еще и стела эта. Для разработки ее макета конкурс проводят, на призы победителям сотни тысяч рублей выделили из бюджета города. А ее же потом еще нужно изготовить, привезти, установить. Одни убытки, а выхлопа ноль. Тюмени, видимо, гордиться уже нечем, раз такую обширную кампанию запустили», — считают сплетники.

Мэру Тобольска Максиму Афанасьеву прочат пост в областном правительстве Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Глава Тобольска стал ближе к повышению

В Желтом доме шепчутся о том, что глава Тобольска Максим Афанасьев в обозримой перспективе может пойти на повышение. Говорят, полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев во время своего визита в город положительно оценил результаты работы мэра. А это — своего рода месседж. «По сравнению с другими главами городов Тюменской области Афанасьев эту должность занимает относительно недавно. Тем не менее, и жители, и гости города успели заметить, что Тобольск преображается на глазах: идет реконструкция исторических объектов, строятся дороги, парки и так далее. Скоро появится и свой аэропорт. Так что повышение, однозначно, не за горами — скорее всего перейдет в областное правительство, а то и в структуру полпредства», — уверяют слухачи.

Тюменский депутат затаил обиду на коллег

Рассказывают, что небывалая законодательная активность лидера фракции ЛДПР в Тюменской облдуме Глеба Трубина связана не столько с предвыборной кампанией, сколько с обидой депутата на то, что в феврале 2020 года ему не отдали пост председателя комитета по соцполитике регионального парламента. «Пост достался Ольге Швецовой из ЕР, а Трубин якобы затаил обиду. Теперь он заваливает комитет заведомо непроходными законопроектами, которые аппарату думы и Швецовой лично приходится отрабатывать, запрашивать отзывы в правительстве, искать обоснование для отклонения и пр. А Трубин каждое заседание произносит пламенную речь о том, что законы от оппозиции власть не пропускает», — передают думские сплетники.

Владимир Пискайкин ломает голову над выбором кандидата Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Главный эсер не знает, кем заменить отстраненного от выборов миллионера

Знающие люди поговаривают, что глава регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Тюменской области Владимир Пискайкин не знает, кем заменить отстраненного от избирательной кампании за наличие неучтенных зарубежных активов эсера Сергея Морева. Формально кандидаты на его место есть, но у кого из них есть реальные шансы на успешные выборы и мандат регионального парламента — вопрос открытый. «Владимира Юрьевича очень беспокоит этот вопрос. Ему, как главе регионального отделения партии, не интересны проходные выборы. Нужен результат. Возможно, что место Морева в партийных списках займет некая темная лошадка. То есть, кандидат, на которого изначально никто не ставил», — считают слухмейкеры.

Силовиков ждет скандал из-за допроса тюменской волонтерки

Инсайдеры сообщают, что ситуация с волонтером Аленой Русаковой из Тюмени, которую прославили на всю страну из-за ее попытки привлечь к себе внимание мнимыми угрозами во время поисков пропавшей 9-летней девочки, может выйти боком не только виновнице инфоповода. «Силовики слили информацию о поступке тюменки. Себя показали только с хорошей стороны. Мол, вывели на чистую воду негодницу. Однако умолчали, как происходил этот процесс: девушке якобы не давали пить, не отпускали в туалет, отобрали телефон, морально давили. И все это ночью. Молчим уже, что сотрудники не постеснялись выражаться нецензурно при ее маленьких детях», — докладывают источники.

Теперь напуганная волонтер ищет адвоката. И это может стать еще одним скандалом, в который попадут тюменские правоохранители: сначала их ругали, что вовремя не нашли пропавшего ребенка, а теперь будут обсуждать, что нездоровую тягу к справедливости они решили применить совсем не в том русле.

Тюменцы считают, что на Виталия Бережного «повесили» убийство ребенка Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменцы не верят в поимку убийцы школьницы

Среди тюменцев не стихают разговоры о том, что Виталий Бережной, задержанный по подозрению в убийстве 9-летней тюменки, не виновен. Якобы силовики «повесили» на него вину, а настоящий преступник находится на свободе. «В родительских чатах и разговорах все чаще звучит призыв организовать отряды дружинников, которые в вечернее время будут следить за безопасностью детей во дворах и на улицах города. Учитывая градус народного гнева, как бы до самосудов не дошло — под руку ведь может попасться любой подозрительный тип», — переговариваются сплетники.

БИ-2 выступит на закрытой вечеринке в Тюмени

Популярная группа порадует гостей нефтегазового форума Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Рассказывают, что главной фишкой культурной программы Тюменского нефтегазового форума TNF, который пройдет в областной столице с 14 по 16 сентября, станет закрытая VIP-вечеринка с выступлением группы БИ-2. Говорят, что купить билет на нее невозможно: вход — только по пригласительным билетам, которые организаторы будут выдавать по особому принципу. «Организаторы, по сути, хотят организовать уникальную вечеринку, на которой будут присутствовать исключительно руководители компаний-участников форума. То есть, заместителям директоров, вице-президентам и клеркам попасть туда будет невозможно. Только топы и „генералы“. Логично, что для VIP-ов планируется создать особый микроклимат — без галстуков и лишних ушей. Все они не только смогут обсудить свои по-настоящему важные дела, но и получат возможность лично пообщаться с приглашенными московскими артистами Левой и Шурой БИ-2», — заявляют слухмейкеры.

Тюменский бизнесмен попросил помощи у нацпарка, который сам и испортил

В бизнес-сообществе последние дни только и разговоров о проколе, который допустил Владимир Пантелеев — владелец бренда «Черный чеснок». Компания попала в федеральную повестку после того, как оставила свою рекламу на скале в нацпарке «Таганай» в Челябинской области, тем самым нанеся ущерб природе. «Вскрылись же новые подробности. Во-первых, утверждалось что надпись сделали краской, которая легко смывается водой. Но проверено: после шли дожди, а надпись и ныне на месте. Слукавил Пантелеев. Ну и самое смешное: когда разразился скандал, бизнесмен начал звонить в „Таганай“. Но не для того, чтобы извиниться. Он спрашивал, что же теперь делать, как быть и попросил помочь спасти „лицо“ своего бизнеса. Публично покаяться, взять волонтеров, и наконец-то принести парку пользу, ему посоветовали как раз те, кого он обидел», — делятся сплетники.

Жители Тобольска не верят в официальную версию хлопка на «Запсибнефтехиме» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тоболяки обеспокоены инцидентом на «Запсибнефтехиме»

Среди жителей Тобольска ходит слух, что на комбинате «Запсибнефтехим» недавно случилась авария. Тоболяки явно слышали сильный хлопок, после которого над комбинатом появилось огромное облако дыма. «Власти объясняют все обычной продувкой печи, но почему тогда у комбината весь день стояли несколько машин МЧС? Подозрительно это все», — переговариваются сплетники.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.