Источник: скандал вокруг курганской школы спланирован

Конфликт вокруг школы в Кетово далек от завершения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Волна протестов в курганском селе Кетово из-за новой школы, которую не могут открыть второй год, возникла не случайно. Силовики заподозрили заказчика скандала среди инвесторов, строивших объект. Родители школьников, по мнению источников URA.RU, стали инструментом для шантажа властей. Застройщик при этом уверяет, что не причастен к протестам — инициатива исходит от самих кетовчан.

1 сентября около 1000 жителей села Кетово подписали и направили президенту РФ Владимиру Путина письмо. В нем они попросили помочь с открытием построенной школы. Источники URA.RU в политических кругах региона уверены, что за сбором подписей стоит сам застройщик Андрей Лушников и его бизнес-партнеры. По мнению инсайдеров, бизнесмен решился на это после отказа властей покупать объект по заявленной им стоимости. Инсайдеры уверены, что причина конфликта — желание инвестора продать школу по завышенной цене.

Новая школа в Кетово рассчитана на 1100 мест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Сбор подписей жителей под письмом в администрацию президента организовал руководитель застройщика [ООО „Эверест“] — Андрей Лушников. Цель его понятна — воспользоваться 1 сентября и приближающимися выборами в Госдуму, чтобы раскачать ситуацию и принудить федеральные власти выкупить ее по большей цене. Фактически работает с жителями Кетово и подбивает их на митинги протеста и сбор подписей человек из команды партнеров Лушникова по бизнесу», — пояснил URA.RU инсайдер.

Эту же версию URA.RU высказал и руководитель Кетовского района Андрей Дружков. По его данным, администрация Кетовского района три раза направляла оферту, но застройщик отказался продать объект за стоимость, определенную независимой оценкой и согласованную с профильными министерствами. Инвестор потребовал более 1 млрд рублей. Застройщик мотивировал свое решение якобы тем, что взял деньги на строительство школы под большой процент.

«Когда застройщик отказался продавать школу, деньги, выделенные на эти цели, пришлось вернуть обратно в федеральный бюджет. Теперь школу покупать просто не на что. Лушников это знает, но подначивает родителей, играя на их чувствах, чтобы получить свой миллиард. К сожалению, жители Кетово пошли на поводу у бизнесмена, который хочет продать свой объект по цене, которая на несколько сотен миллионов превышает оценочную. Расчет, вероятно на то, что уж на школу точно бюджетных денег найдут и не пожалеют», — пояснил и. о. главы Кетовского района Андрей Дружков.

Источники, приближенные к правительству региона, уверяют, что строительство новой школы в селе Кетово — инициатива частной компании «Эверест». Договорных отношений между застройщиком и правительством Курганской области нет. Работы по строительству и оснащению объекта инвестором завершены в августе 2020 года. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было выдано застройщику 29 сентября 2020 года. В октябре 2020 года, по завершению строительства, по заказу администрации Кетовского района была проведена независимая оценка школы. Согласно отчету, утвержденного саморегулируемой организацией оценщиков, общая стоимость объекта с оборудованием составила 738 млн рублей.

«По нацпроекту „Образование“ на выкуп здания заранее (перед началом строительства) были предусмотрены лимиты по федеральным и областным средствам. Правительство Курганской области направляло в Министерство просвещения РФ письмо с просьбой рассмотреть возможность увеличения субсидии, из министерства пришел отрицательный ответ. Застройщик был согласен на эти условия, однако сразу после окончания строительства поменял свое решение», — уточнил директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.

У региона отсутствуют правовые основания для выплаты застройщику запрашиваемой им суммы. К таким же выводам пришла прокуратура, изучавшая вопрос, уверяет источник. Не нарушая закон, Кетовский район мог выкупить школу только по цене 734 млн рублей (лимит денежных средств, установленный в нацпроекте и областном бюджете) или за 738 млн рублей — согласно рыночной оценке объекта строительства.

В старой школе около 1000 учеников занимаются в две смены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители «Эвереста» несколько раз заявляли о готовности продать школу. Так, в 2019 году «Эверест» написал коммерческое предложение на региональный департамент образования — выкупить школу за 755 млн рублей. В конце лета 2020 года инвесторы соглашались продать школу по цене чуть больше 738 млн рублей — об этом они сообщили заместителю Генерального прокурора РФ по УрФО, который встречался с застройщиком в Курганской области. Но после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию «Эверест» передумал продавать объект. В итоге правительство Курганской области вернуло субсидию в Резервный фонд РФ.

«Для сравнения сейчас в Заозерном будет строиться школа на 1500 мест (на 400 мест больше, чем в Кетово), которая по стоимости чуть меньше миллиарда. И это по ценам 2021 года, когда все подорожало на 40%. А Лушников за свою, которую отстроил в 2020 году просит уже 1,2 млрд», — уточнил инсайдер из правительства.

В разговоре с URA.RU застройщик Андрей Лушников пояснил, что не знаком ни с одним активистом, кто собирал подписи под обращением к президенту. Узнал о письме накануне из СМИ. При этом за 9 месяцев никто из чиновников не приглашал его на переговоры по поводу выкупа школы. «Действительно я был инициатором строительства школы. Идея пришла, когда я узнал, что вскоре у меня появится внук. Хотелось, чтобы он пошел в новое здание. Договоренности об инвестпроекте были на уровне руководства региона. С приходом новых руководителей я пытался заключить соглашение, но мне сказали, что пока школе не построена, никакого соглашения не будет», — пояснил Лушников. По поводу оферты, инвестор уверяет, что именно от него шло предложение о продаже школы. Сумма, заявленная застройщиком — 928 млн рублей сформировалась с учетом заемных денег.

«В 2017 году мы защитили смету на 775 млн рублей. Это сумма наших затрат. Спустя 4 года с учетом коэффициента дефлятора (расходы за пользование средствами) и НДС расходы компании на строительство школы составили 928 млн рублей. Сейчас проект этой школы используется для строительства школ по всей стране», — пояснил застройщик.

Дети и родители кетовских школьников несли шарики к закрытой школе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

При этом сотрудники Генпрокуратуры, говорит Лушников, приезжали разбираться по поводу введения школы в эксплуатацию. Застройщика хотели обязать построить поселковый водопровод, который подходит к школе. А его строила компания «Мультипласт» (ее руководство сейчас судят за преднамеренное банкротство и невыплату зарплат). По словам Лушникова, независимая экспертиза, о которой говорят власти, составлена с ошибками. Кроме того, ее никому не показывают.

Инсайдеры из правительства уверяют, что не смотря на разногласия по поводу кетовской школы, ни один нацпроект в регионе не будет провален. Сейчас в регионе активно ведется строительство школ и детских садов. При этом подрядчиков, желающих выполнить работы по стоимости, определенной законодательством, достаточно.

По сведения родительского оргкомитета в Кетово, который писал Путину, их пригласили в администрацию Кетовского района. Чиновники планируют обсудить сложившуюся ситуацию и донести свою позицию.