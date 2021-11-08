Два региона России смирились с объединением

Регионы тюменской «матрешки» могут помочь сохранить независимость другим автономным округам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

статья из сюжета Укрупнение регионов

Элиты Ненецкого автономного округа (НАО) смирились с законопроектом о публичной власти сенатора Андрея Клишаса и депутата ГД Павла Крашенинникова, который позволит объединить регион с Архангельской областью. Они надеются лишь на лоббистские возможности ХМАО и ЯНАО, которые ищут поддержку в Госдуме и в правительстве РФ, чтобы внести поправки и не лишиться автономии от Тюменской области, рассказал URA.RU близкий к Госдуме источник.

Законопроект о публичной власти, который инициировали авторы конституционной реформы сенатор Андрей Клишас и депутат ГД Павел Крашенинников, Госдума рассмотрит в первом чтении 9 ноября. В нынешнем виде он подразумевает объединение автономий в составе регионов в единые области. Если в «тюменской матрешке» опасаются, что он приведет к лишению ХМАО и ЯНАО автономии от Тюменской области, то в НАО элиты отреагировали лишь формально — прислали в Госдуму отзыв, где предложили сохранить действующий статус сложносоставных субъектов («матрешек»).

В НАО надеются на лоббистские возможности глав ЯНАО и ХМАО Дмитрия Артюхова и Натальи Комаровой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Источник URA.RU в политическом истеблишменте НАО рассказал, что руководство обоих регионов предпочитает активно не вмешиваться. «Надеются на „тюменскую матрешку“, что ее элиты пролоббируют сохранение особого статуса автономий. Конечно, [в НАО] хотели бы, чтобы статус автономных округов был прописан в законе», — отметил инсайдер.

Между субъектами, как и в «тюменской матрешке», существует договор о разграничении полномочий, согласно которому НАО является независимым, несмотря на то, что формально входит в состав Архангельской области, продолжает источник. «Сейчас мы — чиновники, пусть небольшого, но самодостаточного субъекта. При объединении непонятно, каков будет наш статус. Договор между Архангельской областью и НАО и так вызывает много дискуссий. Нужна ли кому-то во время предстоящего транзита власти дополнительная точка напряжения? Не думаю. Но ни [глава НАО Юрий] Бездудный, ни [губернатор Архангельской области Александр] Цыбульский шевелиться будут. Только если люди не начнут их „пинать“», — считает собеседник агентства.

Глава Архангельской области Александр Цыбульский год назад поднимал вопрос о присоединении к региону НАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

НАО еще в прошлом году стал сначала «точкой напряжения», когда на тот момент врио губернаторов Цыбульский и Бездудный начали процесс объединения субъектов, против которого резко выступили жители Ненецкого АО. В июле 2020 года НАО, единственный из регионов, не поддержал поправки в Конституцию (против проголосовало 55%), а в сентябре 2021 года там же поражение потерпела «Единая Россия» (лишь 29% против 32% у КПРФ) на выборах в Госдуму.

Бизнес-элитам регионов, поделился другой источник URA.RU, этот спор малоинтересен — платить налоги на добычу полезных ископаемых нефтяники платить будут в любом случае. А в какой бюджет — НАО или объединенный — для них неважно.

В Госдуме поспорили из-за полномочий органов власти автономных округов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В проблеме нужно до конца разобраться, сказал URA.RU член комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики, депутат от Архангельской области Борис Комоцкий (КПРФ). «Это очень серьезный вопрос, проблема давняя. Но нужно разобраться до конца с этим законопроектом. Мы с коллегами пока не разбирались, потому что нам приостановили командировки в регионы [из-за коронавирусной ситуации], несколько дней выпало. Я не уверен, что и в НАО люди как следует изучили законопроект и его последствия», — отметил парламентарий.

В отличие от чиновников НАО, по информации источников URA.RU, близких к правительству РФ и в Госдуме, тюменские регионы ищут поддержки среди представителей так называемого нефтегазового лобби в кабмине и в парламенте, а также у самих нефтяников. «Здесь переплетаются сразу две истории — огромные бюджеты и сохранение автономных округов как таковых. Регионы пробовали говорить с авторами законопроекта — Клишасом и Крашенинниковым [одни из ключевых разработчиков поправок в Конституцию РФ в 2020 году]. Принципиального отказа с их стороны нет, но окончательное решение по правке тоже пока не принято. Администрации автономных округов пытались выходить на топ-менеджеров крупнейших нефтяных и газовых компаний, чтобы те обсудили вопрос в правительстве РФ. Но ресурсники пока не хотят вмешиваться — ждут реакции кабмина», — пояснил собеседник URA.RU.

В «матрешечных» регионах посчитали, что их полномочия в законопроекте об органах публичной власти не отражены в полном объеме, подтвердил URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов. «9 ноября мы рассматриваем законопроект в первом чтении. Обычно это общие идеи и подходы, которые депутаты чаще поддерживают большинством голосов. Без деталей, скажем так. А ко второму чтению мы соберем предложения из регионов и сможем учесть мнения коллег из автономных округов. Примерно в конце ноября — начале декабря, в зависимости от ситуации, комитет приступит к его рассмотрению во втором чтении. Тогда и будут вноситься поправки», — сообщил депутат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль пока не выработал позицию по данному вопросу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле пока воздерживаются от комментариев по возникшему конфликту. «Работа над законопроектом продолжается. Высказываются разные мнения. Когда он будет на выходе из Госдумы, будет сформулирована позиция [Кремля]», — сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Федеральные власти хотят унифицировать регионы для равномерного распределения денег, пояснил глава агентства «Социальные коммуникации» Илья Паймушкин. Но регионам это невыгодно: например, жители НАО в случае объединения с Архангельской области могут лишиться многочисленных льгот. «В НАО расположены нефтяные компании, и уровень дохода жителей округа не сопоставим с доходами жителей Архангельской области. Частные компании помогают деньгами в строительстве школ, больниц, детсадов. Региональные чиновники, конечно, боятся уменьшения денег в бюджеты автономий и резкого снижения благосостояния людей. Простой пример: учитель или врач в НАО из другого региона работать не поедет, если будет получать те же деньги, что и у себя дома», — отметил эксперт.

Шанс сохранить свою автономию у политических элит «матрешек» есть, считает руководитель коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», создатель концепции «Политбюро 2.0» (об окружении президента РФ Владимира Путина и правящей элите страны) Евгений Минченко. «За поправку о сохранении полномочий органов власти автономных округов выступают в первую очередь политические элиты самих регионов. Они видели, что было, когда объединяли субъекты, — статус власти в автономных округах всегда серьезно проседал. Но нефтяники и другие бизнес-структуры, имеющие большое влияние в округах, вряд ли интересуются этой историей. Во втором чтении Госдума, думаю, поддержит регионы», — считает Минченко.

Жители Москвы и НАО, по мнению эксперта, имеют равные политические права, несмотря на разницу в численности населения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Проблема «матрешечных» регионов кроется в самой архитектуре власти: «в жесткой асимметрии и по распределению ресурсов по субъектам, и по представительству их в органах власти», считает директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев (работал в ЕР и администрации президента РФ). «У небольшого НАО два сенатора в Совете Федерации, как и у многомиллионной Москвы. Дикость получается, что 13 млн жителей Москвы имеют в архитектуре власти столько же прав, сколько 30 тысяч жителей НАО. Надо все менять. Один законопроект о публичной власти вряд ли кардинально это изменит. Сейчас просто происходит суета элит „тюменской матрешки“, которые хотят сохранить свое влияние», — резюмировал политолог.