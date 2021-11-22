Путин ответил на недовольство QR-кодами и запретами

Несмотря на коронавирусные запреты, россияне стали жить лучше, показала встреча президента РФ Владимира Путина (на фото) с главой ФНС Даниилом Егоровым Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент РФ Владимир Путин показал, что россияне стали жить лучше, а бизнес продолжает расти, несмотря на введение запретов из-за коронавируса. Это один из основных посылов его встречи с главой Федеральной налоговой службой Даниилом Егоровым, считают эксперты URA.RU. Этот месседж призван нивелировать социальный пессимизм и рост протестных настроений среди россиян из-за инфляции, отмечают аналитики.

Встречу с главой ФНС Егоровым 22 ноября (первая состоялась год назад) Путин начал с просьбы озвучить «как работа идет, как план [по сбору налогов] выполняется». «Важнейший вопрос», — подчеркнул президент.

Руководитель ФНС России Даниил Егоров представил оптимистичные цифры по сбору налогов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Егоров назвал позитивные цифры: за 10 месяцев налоговые поступления в бюджет составили 23 трлн рублей — это больше на 37% к уровню прошлого года и на 23% к уровню 2019 года. «Мы наблюдаем существенный рост, — констатировал Егоров. — [По итогу] года поступления, по нашим данным, составят 28 триллионов рублей, что плюс 7 триллионов рублей».

Существенно выросли сборы подоходного налога: они увеличились на 17% в целом, а в малом бизнесе — на 20%. «Это косвенный показатель роста реальных доходов?» — уточнил Путин. Глава ФНС подтвердил: «Да, совершенно верно».

«И то, что в прошлом году была оказана помощь малому бизнесу, очень существенно сказалось и на показателях по зарплате», — добавил он. Такая помощь малому бизнесу оказывается и в этом году, напомнил Егоров: налоговая служба уже выплатила свыше 22 млрд рублей более чем 300 компаниям, а также «тысячам компаний индивидуальных предпринимателей, где работает больше 1,7 миллиона человек».

Господдержка малого бизнеса в период пандемии позволила удержаться предпринимателям на плаву, считает Даниил Егоров Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Встреча с главой налоговой службы России — своего рода посыл населению и бизнесу о том, что, несмотря на пандемию коронавируса и запреты, зарплаты людей растут, а бизнес продолжает развиваться, объясняют эксперты. «Это обращение к населению: „Ребята, несмотря на локдауны, ограничения, вы стали жить лучше. Если вы этого не заметили, мы это покажем с помощью статистики“. Это важный показатель и для самой власти: есть доходы [у людей] — есть экономика [в регионе], нет доходов — нет экономики», — отметил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Для президента на встречах с руководством ФНС (ранее — с нынешним премьером РФ Михаилом Мишустиным, с 2020 года — с его преемником Даниилом Егоровым) важно отследить ситуацию с сокращением числа «работающих бедных — тех, кто получает зарплату ниже прожиточного минимума», чтобы скорректировать решения властей, отметил руководитель Лаборатории социальных исследований Петр Кирьян. Сегодняшнему разговору предшествовало одно из таких решений: на прошлой неделе Путин поручил внести изменения в правительственный проект федерального бюджета на ближайшую трехлетку, касающиеся индексации пенсий, размеров прожиточного минимума и МРОТ. Кабмин планировал увеличить пенсии в следующем году на 5,9%, но президент поручил провести индексацию на уровне инфляции (на сегодня это уже более 8%). А прожиточный минимум и МРОТ Путин потребовал поднять на 8,6% — до 12,6 и 13,8 тысячи рублей соответственно. По мнению Кирьяна, «это принципиальный момент [для президента]».

Инфляция не только увеличила расходы россиян, но и подстегнула рост зарплат людей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Кремле понимают риски, которые несет инфляция, и встречей с главой ФНС Путин показал, что власть «контролирует ситуацию» и «в целом, макроэкономические показатели хорошие и стабильные», полагает политолог Дмитрий Нечаев. «Населению дается посыл: „Работайте, не впадайте в панику“. Социальный пессимизм моментально приводит к появлению негативной информации, к протестам, в чем и так преуспели антиваксеры. Сейчас его преодоление является важным моментом в работе администрации президента и правительства», — резюмировал Нечаев.