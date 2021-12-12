В Екатеринбурге начали устанавливать виниры без стачивания зубов

Идеальную улыбку уже сделали себе многие известные горожане

13 декабря 2021 в 08:00 Размер текста - 17 +

Если без стачивания не обойтись, то в Atis Faber зубы подготавливают с минимальной обработкой. Фото: Atis Faber Екатеринбургские стоматологи начали создавать идеальную улыбку по новой технологии, в максимально щадящем режиме. Теперь, чтобы установить виниры (специальные керамические накладки), врачи больше не стачивают пациентам верхний слой зубов. Если же без этого все-таки не обойтись, то зубы подготавливают с минимальной обработкой. «Когда пациенты приходят за реставрациями, они все очень боятся, что зубы будут обтачиваться, что будет убираться много тканей, — рассказал ведущий эксперт эстетической стоматологии Atis Faber Артем Смоляков. — На самом деле тканей будет убираться ровно столько, чтобы сделать качественную, красивую и при этом долговечную реставрацию». По словам ведущего эксперта эстетической стоматологии Atis Faber Артема Смолякова, виниры очень популярны среди блогеров и публичных личностей Фото: Atis Faber По словам ведущего эксперта эстетической стоматологии, виниры пользуются популярностью у публичных личностей и блогеров. В Москве мода на них появилась давно. Что касается Екатеринбурга, то она только набирает обороты. Но и в уральской столице уже многие публичные личности обратились за помощью к Артему Смолякову, чтобы создать идеальную улыбку. Виниры пользуются спросом и у девушек, которые просто хотят быть красивыми и уверенными в себе. А уверенные в себе люди с легкостью добиваются новых высот. «Что в первую очередь дает улыбка? Это уверенность в себе. Помимо уверенности в себе, это еще и эмоции. Если человека что-то смущает в самом себе, то он становится скованным. Допустим, если у вас не совсем красивые зубы, вам не нравится своя улыбка, вы становитесь менее эмоциональным, вы начинаете стесняться, замыкаться в общении», — пояснил эксперт. Идеальная улыбка — за три дня На создание идеальной улыбки в Atis Faber уходит всего два-три дня. Такие короткие сроки в клинике объясняют высококвалифицированными кадрами, которые способны быстро и качественно выполнить работу, а также наличием собственной зуботехнической лаборатории. Виниры изготавливаются в клинике, и нет необходимости в дополнительной логистике. Перед установкой виниров пациентов тщательно обследуют. Кроме того, для них проводят фото- и видеосъемку: врачи смотрят, как пациент разговаривает, улыбается. А затем на основе этих данных специалисты создают индивидуальную модель идеальной улыбки. «Мы делаем макет, прототип, который можем визуализировать как в 2D-формате, так и в 3D-формате. И мы можем еще до подготовки зубов примерять будущую улыбку», — прокомментировал Артем Смоляков. На создание идеальной улыбки в Atis Faber уходит всего два-три дня Фото: Atis Faber После этого, если цифровая улыбка пациенту понравилась, врач приступает непосредственно к подготовке зубов. Далее устанавливаются временные пластмассовые реставрации, на которые пациент вместе с врачом могут внести коррективы и довести до идеала будущую улыбку. Если на этом этапе пациента не устроят форма или цвет, то их можно скорректировать. Далее, когда пациент окончательно определился с выбором, для него изготавливают уже постоянные виниры. Какие выбрать виниры Как подчеркнули в клинике Atis Faber , за созданием идеальной улыбки лучше всего обращаться к профессионалам, которые смогут подобрать нужные виниры и качественно их установить. При подборе виниров важны образ жизни, профессия и даже увлечения пациента. Например, для тех же дайверов, которые сжимают зубами дыхательную трубку, или для музыкантов, которые играют на трубе, понадобятся особо прочные виниры из-за повышенных рисков травмирования зубов. Учитывается даже пол: считается, например, что мужчины предпочитают более агрессивную пищу, соответственно, для них нужны более прочные накладки на зубы, чем женщинам. Если виниры установлены правильно, то никакого дополнительного ухода они не потребуют. «Уход точно такой же, как и за своими зубами: зубная щетка, зубная паста, зубная нить дважды в день. Нужно также раз в полгода приходить на осмотр к стоматологу и делать гигиеническую чистку — ну это классика, это должен выполнять любой человек на протяжении всей жизни. Что касается еды, то никаких рамок нет. Можно себе ни в чем не отказывать», — заверил Артем Смоляков. Он добавил, что качественные виниры могут прослужить человеку до конца жизни. Партнерский материал

Екатеринбургские стоматологи начали создавать идеальную улыбку по новой технологии, в максимально щадящем режиме. Теперь, чтобы установить виниры (специальные керамические накладки), врачи больше не стачивают пациентам верхний слой зубов. Если же без этого все-таки не обойтись, то зубы подготавливают с минимальной обработкой. «Когда пациенты приходят за реставрациями, они все очень боятся, что зубы будут обтачиваться, что будет убираться много тканей, — рассказал ведущий эксперт эстетической стоматологии Atis Faber Артем Смоляков. — На самом деле тканей будет убираться ровно столько, чтобы сделать качественную, красивую и при этом долговечную реставрацию». По словам ведущего эксперта эстетической стоматологии, виниры пользуются популярностью у публичных личностей и блогеров. В Москве мода на них появилась давно. Что касается Екатеринбурга, то она только набирает обороты. Но и в уральской столице уже многие публичные личности обратились за помощью к Артему Смолякову, чтобы создать идеальную улыбку. Виниры пользуются спросом и у девушек, которые просто хотят быть красивыми и уверенными в себе. А уверенные в себе люди с легкостью добиваются новых высот. «Что в первую очередь дает улыбка? Это уверенность в себе. Помимо уверенности в себе, это еще и эмоции. Если человека что-то смущает в самом себе, то он становится скованным. Допустим, если у вас не совсем красивые зубы, вам не нравится своя улыбка, вы становитесь менее эмоциональным, вы начинаете стесняться, замыкаться в общении», — пояснил эксперт. Идеальная улыбка — за три дня На создание идеальной улыбки в Atis Faber уходит всего два-три дня. Такие короткие сроки в клинике объясняют высококвалифицированными кадрами, которые способны быстро и качественно выполнить работу, а также наличием собственной зуботехнической лаборатории. Виниры изготавливаются в клинике, и нет необходимости в дополнительной логистике. Перед установкой виниров пациентов тщательно обследуют. Кроме того, для них проводят фото- и видеосъемку: врачи смотрят, как пациент разговаривает, улыбается. А затем на основе этих данных специалисты создают индивидуальную модель идеальной улыбки. «Мы делаем макет, прототип, который можем визуализировать как в 2D-формате, так и в 3D-формате. И мы можем еще до подготовки зубов примерять будущую улыбку», — прокомментировал Артем Смоляков. После этого, если цифровая улыбка пациенту понравилась, врач приступает непосредственно к подготовке зубов. Далее устанавливаются временные пластмассовые реставрации, на которые пациент вместе с врачом могут внести коррективы и довести до идеала будущую улыбку. Если на этом этапе пациента не устроят форма или цвет, то их можно скорректировать. Далее, когда пациент окончательно определился с выбором, для него изготавливают уже постоянные виниры. Какие выбрать виниры Как подчеркнули в клинике Atis Faber, за созданием идеальной улыбки лучше всего обращаться к профессионалам, которые смогут подобрать нужные виниры и качественно их установить. При подборе виниров важны образ жизни, профессия и даже увлечения пациента. Например, для тех же дайверов, которые сжимают зубами дыхательную трубку, или для музыкантов, которые играют на трубе, понадобятся особо прочные виниры из-за повышенных рисков травмирования зубов. Учитывается даже пол: считается, например, что мужчины предпочитают более агрессивную пищу, соответственно, для них нужны более прочные накладки на зубы, чем женщинам. Если виниры установлены правильно, то никакого дополнительного ухода они не потребуют. «Уход точно такой же, как и за своими зубами: зубная щетка, зубная паста, зубная нить дважды в день. Нужно также раз в полгода приходить на осмотр к стоматологу и делать гигиеническую чистку — ну это классика, это должен выполнять любой человек на протяжении всей жизни. Что касается еды, то никаких рамок нет. Можно себе ни в чем не отказывать», — заверил Артем Смоляков. Он добавил, что качественные виниры могут прослужить человеку до конца жизни. Партнерский материал