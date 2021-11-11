Челябинские инсайды: олигарх зимует в Эмиратах

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Главной темой для разговора среди челябинских элит остается уход с поста спикера заксобрания Владимира Мякуша. Все сходятся на том, что уходит целая эпоха, именуемая «старой гвардией» и обсуждают, кто, кроме первого вице-спикера ЗСО Александра Лазарева теперь имеет шанс подняться по карьерной лестнице. В челябинском правительстве гадают, как скажется на чиновниках-антиваксерах история с фальшивыми сертификатами о вакцинации в Златоусте.

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Алексей Текслер требует новые цифры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Текслер запретил повышать тарифы

Инсайдеры сообщают, что губернатор Алексей Текслер запретил повышать тарифы на вывоз мусора и на ряд других коммунальных платежей. «Те доводы, какие ему представило министерство тарифного регулирования, показались губернатору неубедительными. Текслер велел еще раз все просчитать и снова представить цифры. В пандемию платежеспособность населения снижается и к таким вопросам надо подходить взвешенно», — рассказал инсайдер.

Чиновникам пригрозили из-за фальшивых сертификатов

Говорят, что история с поддельными сертификатами в Златоусте наделала много шума в структурах, где вакцинация от COVID-19 является обязательной. По слухам, в правительстве региона озвучили жесткие вводные. «Силовики начали кампанию по выявлению тех, кто торгует такими сертификатами. В итоге все равно выйдут на покупателей фальшивых сертификатов. И если среди таковых окажутся чиновники, то они будут уволены, что называется, с „волчьим билетом“», — говорят в кулуарах.

Владимир Мякуш сдержал слово Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

О смене спикера ЗСО договорились полтора года назад

Несмотря на то, что о грядущей отставке Владимира Мякуша с поста спикера челябинского ЗСО знали давно, новость об этом стала полной неожиданностью. «На самом деле об этом Мякуш говорит с секретарем генсовета ЕР Андреем Турчаком и губернатором Алексеем Текслером еще в июне 2020 года, когда Турчак приезжал в Челябинске. Сообщил, что хочет уйти с поста спикера на более спокойную работу. Было решено, что после выборов в ЗСО в сентябре того же года он подготовит себе замену из нового состава и передаст ему свой пост в 2021 году, после выборов в Госдуму. Так появилась кандидатура Александра Лазарева, которого Мякуш и стал готовить в свои преемники», — рассказал инсайдер.

Сессию сделают внеочередной из уважения к Мякушу

Говорят, что из-за важности темы сессию законодательного собрания региона решено сделать внеочередной. Там будет принята отставка спикера Владимира Мякуша, а на его место изберут Александра Лазарева. «Мякуш руководит заксобранием с 2005 года и заслуживает того, чтобы его уходу была посвящена отдельная сессия. Да и смена руководства областного парламента — это очень важный вопрос и не стоит его смешивать с другими», — рассказал источник.

Алексей Денисенко ждет повышения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В заксобрании идут консультации по новым вице-спикерам

В законодательном собрании области идут закрытые консультации по кандидатуре нового первого вице-спикера. Эта должность станет вакантной 16 ноября, когда занимающий этот пост Александр Лазарев возглавит 3СО. «Почти все склоняются к тому, что первым вице-спикером станет друг Лазарева, депутат Владимир Перезолов. Но есть мнение, что первый заместитель председателя должен быть помоложе и уже говорят, что пост может занять депутат Алексей Денисенко», — говорят в ЗСО. Многие сомневаются в том, что Денисенко примет это предложение. Должность первого вице-спикера штатная, а Денисенко слишком занят своим бизнесом. Скорее всего Денисенко просто повысят до статуса вице-спикера на неосвобожденной основе, а первым заместителем председателя все же станет Перезолов, который уже работает в ЗСО в штатной должности за зарплату.

Руководству облизбиркома предложат работу

По словам инсайдеров, председателю челябинского облизбиркома Сергею Обертасу и его заместителю Елене Шубиной, чьи полномочия истекают в декабре, предложат новую работу. Губернатор Алексей Текслер решил перезагрузить избирательную комиссию и в новом составе Обертаса и Шубиной не будет. «Но оба они грамотные специалисты и терять такие кадры не следует. Этот вопрос сейчас решают в резиденции губернатора», — говорят в кулуарах.

Виталий Шиков переходит в избирком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Шиков может покинуть свой пост

Говорят, что начальник управления по внутренней политике правительства (УВП) региона Виталий Шиков, которого «Единая Россия» делегирует в новый состав облизбиркома, может занять в комиссии штатную должность, на зарплате. «Это значит, что он покинет должность начальника УВП. Шиков может занять ставку обычного члена комиссии или секретаря. Сейчас идут консультации по этому поводу. Единственная проблема — надо решить, кто возглавит УВП», — рассказал источник.

Министр собрался в Москву

Министр спорта Челябинской области Максим Соколов на одном из банкетов хвастался, что в ближайшее время уедет на повышение в Москву. По его словам, у него очень давние и солидные связи в столице и ему нет дела до местного вышестоящего начальства. Коллеги министра пожимают плечами. «Если такие давние связи, то почему не уехал до сих пор и упорно ждал повышения до министра?» — говорят в кулуарах.

Уходом Виталия Безрукова доволен турбизнес Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Турбизнес двигает своего кандидата в правительство

В челябинском правительстве пока не торопятся с назначением нового замминистра экологии на место, которое стало вакантным после отставки Виталия Безрукова. «Уходу Безрукова очень обрадовались представители турбизнеса, которые были недовольны рейдами минэкологии. Теперь они пытаются провести на эту должность своего кандидата, чтобы тот проявлял к ним лояльность. Но эти усилия ни к чему не приведут», — говорят в кулуарах.

Безруков оставил Аристова без воды

Челябинские элиты посмеиваются над байкой про бывшего замминистра экологии области Виталии Безрукова. «Летом, когда Безруков был замминистра, его сотрудники наткнулись на бесхозную трубу близ одного из коттеджных поселков. Установить хозяина трубы не удалось. Безруков дал команду ее убрать», — толкуют в кабинетах. Оказалось, что это труба доставляла воду в бани коттеджей известных бизнесменов. В результате, олигархи, среди которых оказался Александр Аристов, остались без воды. Эта история ставит крест на том, что Аристов якобы является покровителем Безрукова.

Депутаты хвастаются «крышей»

Инсайдеры уверяют, что депутат ЗСО Дмитрий Ларин и его коллега из Центрального райсовета Челябинска Марсель Хазиев в кулуарах говорят, что за нападки на МВД им ничего не будет. Якобы они заручились поддержкой в некоей «конторе», как называют одну из силовых структур. «Там они, дескать, получили одобрение на борьбу с полицейскими и даже обещание помощи, поэтому в ближайшее время ужесточат свои нападки на сотрудников МВД», — рассказывают источники. Коллеги Ларина и Хазиева считают, что вряд ли какие-то силовики будут использовать депутатов для дискредитации смежников. И предполагают, что это бравада.

У Марселя Хазиева проблемы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Хазиева заподозрили в краже лавочек

Как сообщают инсайдеры, коммерческая деятельность депутата Центрального райсовета Челябинска Марселя Хазиева заинтересовала правоохранительныые органы. Это связано с благоустройством одного из скверов, которым занимался депутат. «Таинственно исчезли более двух десятков лавочек. Лавочки убирали на время благоустройства, а обратно не вернули. А за них, в свое время были заплачены деньги из бюджета и по сути речь идет о краже», — говорят источники. По слухам, есть и другие темы, которыми занимаются силовики в отношении Хазиева.

Против Сергея Колесника готовили бунт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Калининском районе сорвался бунт

Инсайдеры сообщают, что в Калининском райсовете Челябинска готовился бунт. Спикер райсовета Вячеслав Некрасов находится на больничном, и собирается провести сессию 24 ноября. Группа депутатов, в том числе вся фракция эсеров, решили созвать сессию 10 ноября, чтобы поставить «неуд» главе района Сергею Колеснику. Им надо было собрать 13 человек, для кворума. «Эту сессию созывали не только эсеры, но и единороссы, например депутат Александр Галкин, который сейчас конфликтует с ЕР. Даже решили привлечь депутата Алесю Субботину, у которой должны забрать мандат за полученную судимость. Мол, сначала Субботина пусть проголосует за „неуд“, а потом сдаст мандат», — рассказал источник. Но бунтовщикам не удалось набрать нужное число для кворума, да и остальных депутатов предупредили, чтобы не поддавались на провокации.

«Ромкор» не признает фекалии своими

Говорят, что агрохолдинг «Ромкор» не собирается признавать свою вину в загрязнении питьевой воды в Троицке. «Казалось бы, все указывает именно на них, с их свалки потекли отходы в реку, из-за чего вода из кранов пахла фекалиям. Уже и губернатор Алексей Текслер заявил об этом публично. Но сама история наносит ощутимый удар по репутации, учитывая, что к холдингу прицениваются покупатели. Поэтому владелец холдинга Александр Федоров будет отрицать все претензии», — рассказали источники.

Александр Аристов покинул Россию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Олигарх уехал в Эмираты

Рассказывают, что бизнесмен Александр Аристов, в сентябре уехал в Арабские Эмираты и возвращаться оттуда в Челябинск, не спешит. «Летом он предпочитал черноморское побережье, где близ Анапы строит элитный микрорайон и центр винного туризма. А еще, по слухам, он приобрел в ОАЭ очень симпатичную недвижимость, и твердо решил провести зиму на берегах Персидского залива», — рассказал инсайдер.