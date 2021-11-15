Купить QR-код: как в интернете зарабатывают на антипрививочниках

Анонимные мошенники получают с антипрививочников и деньги, и персональные данные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В конце октября — в начале ноября в России вырос спрос на получение сертификатов о вакцинации, что зафиксировано поисковыми системами. В ответ рынок в Рунете выдал сотни предложений оформить нелегальный документ и через Госуслуги получить QR-код, на чем начали зарабатывать мошенники. URA.RU проверило, как работает криминальная схема и предупреждает читателей об опасности.

Введение системы QR-кодов породило тысячи предложений о продаже прививочных сертификатов и ПЦР-тестов в Telegram-каналов и на теневых интернет-площадках. К середине ноября только в мессенджере Telegram можно найти десятки, если не сотни каналов с предложениями приобрести QR-код, который, по обещаниям, будет официально зарегистрирован на портале Госуслуг. В частности, сертификат о вакцинации с внесением в реестр стоит от 4 до 5 тысяч рублей. Продавцы также предлагают приобрести ПЦР-тест, который будет учтен в базе клиники (Инвитро/ГЕМОТЕСТ). Эта услуга оценивается в 2 тысячи рублей. Медицинский отвод от вакцинации обойдется чуть дороже — 3 тысячи рублей.

Политика мягкого принуждения к вакцинации от коронавируса увеличила спрос на черном рынке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Формально, аудитория исследованных URA.RU Telegram-каналов весьма внушительна. В частности, на одном найденных висит единственный пост с предложением сертификат или ПЦР-тест — более 100 тысяч подписчиков. При этом есть веские аргументы в пользу того, что это не реальные пользователи, а боты. Специалиста по интернет-коммуникациям Арсения Камышева, в частности, насторожило, что при заявленном количестве подписчиков у рекламного поста всего 8 тысяч просмотров, что явно несоразмерно. Тем не менее, для убедительности владелец ТГ-канала в общении с потенциальными покупателями козыряют отзывами клиентов.

На публикуемых скриншотах видны документы из разных медучреждений страны, что должно стимулировать обязательную предоплату за услугу.

Антипрививочнику, желающему приобрести себе сертификат о прививке, всего лишь нужно отправить свои персональные данные оператору канала и перевести на карту требуемую сумму. В обмен на деньги покупателю в течение нескольких часов придет QR-код, который будет официально зарегистрирован. После перевода средств и предъявления чека, оператор Telegram-канала блокирует покупателя, который остается ни с чем.

Продавец же не только получает деньги, но и персональные данные покупателя (ФИО, СНИЛС, номер паспорта и телефон). Вполне возможно, что так и собираются обширные базы данных, которые затем всплывают на теневых форумах. Выявленная база содержит данные пока только 500 тысяч жителей московского региона и продается за 8,5 тысяч рублей за 1000 строк.

Эксперты Group-IB обнаружили в Telegram-каналах, на теневых форумах и в соцсетях более 3 тысяч предложений о продаже QR-кодов, сертификатов и ПЦР-тестов. В осенние месяцы количество подобных предложений выросло в 20 раз по сравнению с летним периодом.

«Покупатели поддельных документов не афишируют противозаконное приобретение, поэтому отследить динамику в обе стороны (получили документ или нет) достаточно затруднительно. Если считать по предложениям с самыми низкими ценами, которые вероятнее всего, являются мошенническими, то таких предложений меньшинство — единицы», — уточняют в пресс-службе Group-IB.

Обнаруженные URA.RU Telegram-каналы предлагают примерно равный диапазон цен — от 3 до 6 тысяч рублей, а в качестве доказательств даже приводят все те же скриншоты с отзывами. Вполне возможно, что все это мошеннические каналы либо копирующие друг друга, либо принадлежащие одним и тем же лицам. Поэтому, тезис экспертов о том, что обманных предложений на рынке фальшивых QR-кодов единицы может быть ошибочным. Суммы же, которые антипрививочники перечисляют обманщикам, могут исчисляться десятками миллионов рублей.