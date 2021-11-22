В Ставрополье казаки взбунтовались против силовиков

Конфликт вокруг колхоза «Россия» длится не первый месяц Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Жители станицы Григорополисская в Ставропольском крае уже несколько месяцев живут на линии столкновения казаков и полицейских. Последние регулярно проводят ночные обыски, задержания и допросы, от которых станичников отбивают призванные со всего края казаки. Конфликт стал следствием передела власти в богатейшем в регионе колхозе «Россия», где бывал президент Владимир Путин.

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«Открытая газета» одна из немногих освещает конфликт в Григорополисской Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Утро вторника, 16 ноября, для редакции ставропольской «Открытой газеты» началось с визита полиции. По словам главного редактора газеты Людмилы Леонтьевой, в постановлении, которое предъявили полицейские, говорилось о том, что редакционное оборудование изымается для проверки архивных материалов газеты. Формально причиной изъятия послужил тот факт, что в прошлых номерах «Открытой газеты» при упоминании названия террористических организаций нет необходимой маркировки. Корреспондент URA.RU стал свидетелем того, как полиция выносила оборудование из редакции газеты.

«Закон, обязывающий СМИ маркировать организации, включенные в единый федеральный список ФСБ, как террористические был принят лишь в июне 2021 года. Однако полиция нашла нарушения в номерах газеты за 2014 год. Что это, как не попытка прекратить нашу работу? Причем уже не первая», — сокрушается Людмила Леонтьева.

Проблемы с правоохранительными органами редакция испытывает не первый месяц. В октябре полиция изъяла тираж газеты в 16 тысяч экземпляров.

«Этот многострадальный номер нам пришлось печатать несколько раз. Первые 8 тысяч экземпляров полиция изъяла у курьера, который доставлял его в редакцию из типографии. В полиции утверждают, что им поступил анонимный звонок о том, что в машине перевозятся экстремистские материалы», — поясняет главред издания.

На следующий день в издании решили напечатать еще один тираж, за которым в типографию отправился лично учредитель газеты Владислав Леонтьев. Однако доехать до редакции он не успел. По пути его остановили сотрудники ГИБДД. Полиция вновь изъяла весь тираж под тем же предлогом, а также арестовала самого Леонтьева за неповиновение требованиям полиции. Впоследствии суд даст ему 15 суток.

Тиражи издания мгновенно расходятся среди станичников Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Столь пристальное внимание правоохранителей в «Открытой» связывают с тем, что газета одно из немногих изданий в регионе, которое активно освещает все происходящее в станице Григорополисская, где уже не первый месяц идет противостояние за будущее колхоза «Россия». По словам Леонтьевой, на газету оказывается колоссальное давление. Сайт подвергается DDoS-атакам, сотрудников редакции запугивают неизвестные, а некоторым типографиям пришлось перестать сотрудничать с изданием из-за возможных проблем с проверяющими органами.

Сергей Попов один из организаторов казачьего сопротивления Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Газета с тиражом чуть более 8 тысяч экземпляров очень популярна в Григорополисской, но доставка ее номеров в станицу в последнее время превратилась в настоящий шпионский детектив. Как рассказывает экс-атаман кавказской казачьей линии и активный участник казачьего сопротивления в Григорополисской Сергей Попов, номера издания он старается доставлять лично, но опасается перехвата тиражей на трассе сотрудниками правоохранительных органов. «Один из тиражей газеты неизвестные украли возле моего дома. В конце октября мне привезли тираж „Открытой газеты“, который предназначался для жителей Григорополисской. Вдруг к дому на машине подъехала группа людей, без разговоров перекидала весь тираж к себе в автомобиль и уехала. После этого инцидента на подъезде к Григорополисской тираж газеты встречают несколько казаков», — рассказывает Попов.

«За каждого арестованного приедет пятеро!»

В самой Григорополисской положение чем-то напоминает военное. Возле здания правления колхоза «Россия» постоянно дежурят казаки в обмундировании. Они же патрулируют улицы на автомобиле и в случае чего готовы примчаться по звонку кого-либо из станичников. Как рассказывают местные жители, постоянное присутствие казаков в станице — это единственное, что можно противопоставить действиям правоохранительных органов, которые фактически запугивают местное население, а в особенности сотрудников колхоза.

Станичники жалуются на ставшие обыденными визиты людей в штатском, которые без какого-либо предварительного уведомления и предъявления документов приходят в дома колхозников и увозят их в отделение на допрос. Местные говорят, что полиция взяла за правило являться ближе к полуночи и проводить оперативные мероприятия. Ситуация обострилась после того, как 20 июля арестовали избранного председателя колхоза «Россия» Александра Гринева. Ночь его ареста станица запомнит надолго.

Сотни жителей пришли к зданию правления колхоза, чтобы поддержать председателя. В ответ на это в станицу пригнали несколько автобусов с сотрудниками Росгвардии.

За арестом Гринева, последовали задержания главного бухгалтера колхоза Светланы Подставкиной и еще нескольких человек. Их обвиняют к краже гороха, который, по словам самих колхозников, со складов никуда не исчезал.

Казаки осуществляют патрулирование в Григорополисской Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Именно после этих событий ночные вояжи людей в штатском в Григорополисской стали обычным явлением. В течение нескольких месяцев колхозники жили в перманентном напряжении. В дома могли прийти ближе к ночи, а могли перехватить в выходной по пути в церковь. В результате станичники решили призвать на помощь казаков.

Как рассказал начальник отдела Совета атаманов и казаков Ставропольского края Виктор Ласдорф, казаки начали мобилизоваться в Григорополисской в середине сентября.

«Мы кинули клич по другим казачьим сообществам и нас поддержали. Еще несколько дней назад в станице постоянно дежурило около 30 казаков, поскольку мы ожидали провокаций со стороны силовиков. К нам приезжают представители казачества из многих районов края. Одни приезжают, другие уезжают, но сейчас в станице дежурит 20 человек. Мы собрались здесь, чтобы противостоять незаконным действиям правоохранительных органов. Они не имеют права врываться в дома станичников по ночам и запугивать жителей. При этом мы конечно ни в коем случае не противопоставляем себя полиции, если она действует по закону. Тех же, кто под покровом ночи приходит в дома, мы будет отлавливать и сдавать правоохранительным органам»», — говорит Ласдорф.

Сейчас казаки постоянно проживают в гостинице на окраине Григорополисской. Здесь расположен временный штаб казачьего сообщества. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Обычный день у казаков начинается в 5.30 утра. Подъем, легкий завтрак, сборы и распределение по автомобилям. Затем казаки выдвигаются с места своей постоянной дислокации до территории правления колхоза «Россия». Здесь происходит построение. Раздача дежурных нарядов и утренняя молитва. Одна группа казаков постоянно дежурит возле здания правления, другая находится в здании, а часть из них отправляется во временный штаб, и готова быстро приехать к территории колхоза в случае экстренной ситуации.

По словам Сергея Попова, присутствие казаков чуть охладило пыл правоохранителей, которые опасаются предпринимать против них каких-либо провокационных действий. «Мы им прямо сказали, что если кого-то из казаков будут арестовывать по надуманным предлогам, завтра на место каждого арестованного приедет пятеро человек. В случае масштабных провокаций мы можем стянуть сюда сотни человек со всего края и близлежащих регионов. Они знают, что казаки за свою землю будут стоять до конца, и боятся», — поясняет Попов.

У казаков армейская дисциплина. Все обязаны выполнять приказы старшего, которым на время отсутствия председателя Совета атаманов и казаков Ставропольского края Виталия Меленяко, стал Виталий Ласдорф. Самого Меленяко арестовали в ходе очередной стычки между сторонниками арестованного Александра Гринева и экс-председателя колхоза Сергея Пьянова.

У казаков строгая дисциплина Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

У сторонников Сергея Пьянова своя правда. Они говорят, что хотят вернуть в колхоз стабильность, которая возможна лишь с возвращением прежнего председателя. По их словам, в текущей ситуации колхоз может спасти лишь приход крупного инвестора, а для этого ситуацию необходимо стабилизировать. Примечательно, что многие из тех, кто сейчас выступает за Пьянова, еще несколько месяцев назад были в числе главных защитников Гринева. Но теперь эти же люди обвиняют его во всех бедах предприятия и требуют вернуть прежнего председателя на место.

Иногда на несколько дней ситуация вокруг колхоза затихает. Сторонники Сергея Пьянова не проявляют активность, и кажется, что жизнь в «России» входит в привычное русло, рассказывают сотрудники предприятия.

Казаков здесь воспринимают как своих Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Как рассказали корреспонденту URA.RU местные жители, с тех пор как казаки стали постоянно дежурить станице, ночные визиты правоохранительных органов прекратились. За это время лишь произошло несколько административных арестов, да и те в результате столкновений со сторонниками бывшего председателя колхоза Сергея Пьянова.

Страсти вокруг «России»

Сам Сергей Пьянов фигура в станице известная. Именно с его незаконного (так решил суд) переизбрания в феврале текущего года у колхоза и всей станицы начались проблемы. Тогда на собрании правления колхоза вдруг было решено провести процедуру переизбрания председателя, и большинством голосов Пьянов был отправлен в отставку. На его место пришел Александр Гринев, который сейчас находится под следствием. Этот инцидент фактически расколол станицу на два противоборствующих лагеря и парализовал работу одного из самых успешных сельхозпредприятий страны, где в 2014 году бывал президент Владимир Путин.

Стычки между колхозниками происходят регулярно Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Стоит отметить, что эпизод с переизбранием Пьянова также выглядит весьма неоднозначно и больше напоминает спланированный переворот. Сам председатель не смог попасть на февральское собрание, когда решалась его судьба, потому что в его доме проходил обыск из-за анонимного сообщения о наркотиках. Но как бы там ни было, претензии у колхозников к Сергею Пьянову копились уже давно. По их словам, его правление в последние годы стало авторитарным, а при принятии решений он перестал обращать внимание на мнение членов правления колхоза, которое по уставу учитывать обязан.

Претензии колхозников к Сергею Пьянову копились уже давно Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

После своего отстранения Пьянов обратился в суд с требованием признать избрание Гринева незаконным. Суд встал на его сторону, а все счета колхоза были заблокированы. Спустя несколько месяцев Пьянов при поддержке сотрудников воронежского ЧОП даже пытался захватить власть в колхозе, но ему это не удалось. По словам колхозников, когда вариант с силовым возвращением власти Сергею Пьянову не удался, на станичников началось мощное давление со стороны силовых структур. В дело также вступил и крупный агрохолдинг «Продимекс», который через Пьянова стал за 2,5 млн рублей скупать паи у акционеров колхоза. Часть пайщиков согласились продать свои доли, но за сделку они получили существенно меньшие суммы.

Как утверждает исполнительный директор Ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов СКФО «Южагроревсоюз» Елена Филимонова, цена пая, которую сейчас предлагают колхозникам, взята с потолка. Кроме того, по закону «О сельскохозяйственной кооперации» имущественные паи запрещено продавать третьим лицам. Поэтому, предложения компании «Продимекс» о выкупе паев не имеют под собой законных оснований.

Станичники опасаются прихода компании «Продимекс» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Таким способом Сергей Пьянов лишь хочет себе вернуть власть в колхозе, чтобы затем провести реорганизацию предприятия, благодаря которой землями СПХ «Россия» сможет распоряжаться «Продимекс», уверены пайщики, не ставшие продавать свои доли.

В результате ситуация вокруг колхоза «Россия» сложилась патовая. С одной стороны, есть вроде бы законный председатель Сергей Пьянов, которого к управлению предприятием не подпускает правление колхоза и большая часть его сотрудников. Избранный колхозниками в председатели Александр Гринев сидит в СИЗО, а сам колхоз постепенно идет к банкротству. Колхозников же всяческими способами пытаются принудить к тому, чтобы они приняли решение в пользу Сергея Пьянова и для этого используются все ресурсы — от административных до банального подкупа. Люди напуганы, а единственная сила, к которой за помощью смогли обратиться колхозники — это казачье сообщество, которое решило противостоять ставропольским силовикам.

Большие деньги

Главный редактор «Открытой газеты» Людмила Леонтьева уверена, что за всем происходящим в станице Григорополисской стоят очень серьезные силы с большими деньгами. По ее словам, местные силовые структуры, представители власти и региональные СМИ отстаивают интересы компании «Продимекс».

Люди уверены, что за всем происходящим стоят большие деньги Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Вторят ей и большинство жителей Григорополисской, которые опасаются прихода в станицу крупного агрохолдинга. Они уверены, что с приходом «Продимекса» Григорополисская обречена на вымирание.

Финальное собрание в колхозе, на котором запланированы выборы председателя должно состояться 25 ноября. Вполне возможно, что оно либо не состоится, либо к его дате состав правления колхоза существенно изменится. На днях очередные уголовные дела были возбуждены в отношении ряда членов правления, поддерживающих Александра Гринева. В скором времени они также могут оказаться в СИЗО.

Власть самоустранилась

Региональные и муниципальные власти ситуацию вокруг происходящего в «России» не комментируют. По словам местных жителей, складывается ощущение, что краевые власти попросту решили пустить ситуацию на самотек и не вмешиваться. «С начала февраля губернатор края лишь раз прокомментировал ситуацию в Григорополисской. Глава же Новоалександровского района (в юрисдикции которого находится станица) Сергей Сагалаев приехал в Григорополисскую всего однажды. Нас не слышат или не хотят слышать», — сокрушается работница колхоза «Россия» Елена.

Ситуация в колхозе сложилась патовая Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Ситуация на сельхозпредприятии находится в поле внимания правоохранительной системы, пояснили в пресс-службе губернатора края. Дозвониться до Сергея Сагалаева URA.RU не удалось. Не ответили на запрос агентства и в пресс-службе краевого УМВД.