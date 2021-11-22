Свердловская медицина должна вернуть Москве полмиллиарда рублей

Проблемы с освоением могли возникнуть из-за новой финансовой политики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Минздраву Свердловской области придется вернуть в федеральный бюджет более 500 млн рублей, которые выделялись региону на лечение болезней, становящихся основными причинами смертности. Ни ведомству, ни больницами и диспансерам не удалось освоить все деньги, которые выделялись Москвой на 2021 год. Об этом сообщили источники URA.RU, знакомые с деятельностью министерства. Они отмечают, что проблемы с освоением могли возникнуть из-за новой финансовой политики.

Свердловская область, по данным инсайдеров агентства, на 2021 год получила несколько миллиардов рублей из федерального бюджета. Предполагалось, что средства будут направлены на финансирование программ по лечению болезней системы кровообращения, программы лечения онкозаболеваний и других важных направлений деятельности минздрава.

По разным оценкам на эти цели в Свердловскую область были направлены от четырех до 9,7 млрд рублей. Часть из них освоить региону не удалось, отмечает собеседник.

«Федерация выделила деньги, но регион их не освоил. Теперь деньги, которые выделялись, например, на лечение болезней системы кровообращения — это около 400 млн рублей — придется вернуть в Москву 250 млн рублей. Потратить их не успели по разным причинам», — уточнил источник. По его словам, профинансированных федеральным бюджетом программ не менее семи.

По словам опрошенных экспертов, деньги, которые выделялись на 2021 год должны были помочь избежать избыточной смертности. Традиционно, лидером по причинам гибели среди жителей региона является именно болезни систем кровообращения (691 случай на 100 тысяч человек населения, данные 2015 года), второе место — смерть от злокачественных новообразований (219,8 случаев на 100 тысяч человек населения, данные 2015 года). При этом после пандемии коронавируса ситуация изменилась — смертность от COVID-19 поднялась на вторую строчку и потеснила онкологические заболевания.

Одной из причин несвоевременного освоения бюджетных средств собеседники называют политику централизации закупок от Минздрава. «Минздрав до последнего не передавал своим подведомственным учреждениям деньги, которые можно было бы потратить на финансирование необходимых закупок и услуг. Вплоть до конца лета 2021 года минздрав хранил деньги на своих счетах, и лишь потом опомнился и раздал их. Кто успел сориентироваться, тому повезло — провели закупки. Часть их не прошла по формальным причинам — из-за ошибок в документации или просто не успели вовремя оформить необходимые бумаги», — рассказал инсайдер.

Свердловский минздрав изменил закупочную политику летом 2020 года после смены руководителя. Глава ведомства Андрей Карлов сначала сместил с поста замминистра Екатерину Есину, которая отвечала за закупки, кадровую политику, а также курировала медицинские аспекты в ходе реализации нацпроектов. После этого большая часть закупок начала проводиться не через подведомственные учреждения минздрава, а непосредственно самим ведомством. Уже после необходимые медикаменты или оборудование направлялось в нужную больницу.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе областного минздрава не удалось. 19 ноября в ведомство был отправлен официальных запрос. Ответ получен не был.