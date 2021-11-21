СМИ: «Единая Россия» решила судьбу Медведева

На отчетно-выборном съезде «Единой России» 4 декабря переутвердит полномочия председателя партии Дмитрия Медведева. Об этом сообщили источники во фракции.
По данным «Ведомостей», состав всех руководящих органов «Единой России» обновится примерно на 50—70%. Однако значимых кадровых изменений не ожидается. Собеседники издания сообщают, что съезд должен переутвердить полномочия Медведева, а также секретаря генсовета Андрея Турчака и председателя высшего совета Бориса Грызлова. До этого последний отчетно-выборный съезд партии проходил почти пять лет назад — в январе 2017 года.
Ранее также сообщалось, что главой Центрального исполнительного комитета «Единой России» станет руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин. Его кандидатуру предложил Медведев.
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