21 ноября 2021

СМИ: «Единая Россия» решила судьбу Медведева

© Служба новостей «URA.RU»
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Политсовет партии
ЕР переутвердит полномочия Медведева Фото:

На отчетно-выборном съезде «Единой России» 4 декабря переутвердит полномочия председателя партии Дмитрия Медведева. Об этом сообщили источники во фракции.

По данным «Ведомостей», состав всех руководящих органов «Единой России» обновится примерно на 50—70%. Однако значимых кадровых изменений не ожидается. Собеседники издания сообщают, что съезд должен переутвердить полномочия Медведева, а также секретаря генсовета Андрея Турчака и председателя высшего совета Бориса Грызлова. До этого последний отчетно-выборный съезд партии проходил почти пять лет назад — в январе 2017 года.

Ранее также сообщалось, что главой Центрального исполнительного комитета «Единой России» станет руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин. Его кандидатуру предложил Медведев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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