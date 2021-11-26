Россию накрыла новая волна «азартной» зависимости

В мире от игромании страдают более 350 миллионов человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жителей России настигла новая волна игромании. С развитием цифровых технологий, онлайн-казино и азартные игры стали все более доступными для широких масс. Желание играть в такие игры даже получило название — гэмблинг. А зависимость окрестили лудоманией. По мнению предпринимателя, активиста и автора проекта «20 идей» Дмитрия Давыдова, помощь в борьбе с зависимостью должны оказывать сами операторы игорного бизнеса.

Игромания = новая эпидемия

Согласным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), порядка 350 миллионов людей по всему миру страдают от хронического гэмблинга. Эксперты признали, что проблема имеет эпидемиологический характер, а уровень распространения заболевания достигает 5,8%.

В ВОЗ заявили, что проблему нужно обсуждать и решать на национальных и международных уровнях. Для этого странам необходимо было выработать стратегию, которая будет предупреждать и лечить данную болезнь. Особняком стоит практика правительства Сингапура, которая применяется с 2005 года. Там создан национальный совет по проблемному гэмблингу, который следит за соблюдением операторами игорного бизнеса политики ответственной игры и правил самоисключения. Однако главной функцией является освещение проблем игровой зависимости, помощь семьям, оказавшимся в данной ситуации, и лечебные услуги.

«Пример Южной Кореи и Финляндии показывает, что финансирование деятельности организаций по борьбе с проблемным гэмблингом за счет операторов игорного бизнеса является разумной социально-ответственной мерой. Национальная корпорация „Корейский центр проблемного гэмблинга“, работающая по всей стране над минимизацией негативных последствий азартных игр, ежегодно выставляет счета всем субъектам игорного бизнеса в Южной Корее», — отмечает Дмитрий Давыдов.

Россия оказалась не исключением

Волна игромании не обошла стороной и Россию. Ежегодно миллионы россиян сталкиваются с проблемой игорной зависимости. Но практики по решению данной проблемы в нашей стране до сих пор нет. В интернете есть множество историй, как азартные игры погубили целые судьбы. Однако во всемирной паутине отсутствуют сайты, на которых освещается профилактика лудомании и проводятся консультации для больных гэмблингом.

Операторов игорного бизнеса могут обязать поддерживать лечение зависимых людей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2021 году в России появился Единый регулятор азартных игр. Организация призвана вести единый учет ставок, внедряя механизмы и устанавливая запреты на прием ставок от лиц, зарегистрировавших свое желание отстраниться игр. По мнению Давыдова — это огромный шаг в сфере контроля игроманами. Но этих мер может быть недостаточно.

«Без систематического информирования об опасностях увлечения азартом далеко не все проблемные игроки способны определить и признать свое положение и решиться на шаг самоограничения. Во-вторых, к самоисключению, как правило, обращаются люди, которые уже так или иначе пострадали от ставок и нуждаются в помощи. В-третьих, сам запрет транзакций в системе не решает проблему периодически возникающего и чаще всего неконтролируемого желания испытать „вкус“ азарта», — говорит Дмитрий Давыдов.

Для изменения расклада сил необходима законодательная поддержка со стороны государства, считает Давыдов. Все остальное нужно возложить на плечи самих операторов игорного бизнеса. Согласно предложению автора идеи, их нужно обязать оказывать финансовую помощь благотворительным организациям и частным компаниям, которые занимаются образовательно-просветительской активностью по просвещению опасности увлечения ставками среди игроков, оказывают консультативную помощь игрокам и их близким, ведут научные исследования в области профилактики и лечения игорной зависимости, а также занимаются комплексной терапией.

Чтобы организации могли претендовать на получение помощи, они должны пройти соответствующую проверку, доказав свой опыт в одной из сфер помощи зависимым игрокам, гарантировать целевое использования средств и не иметь связей с операторами игорного бизнеса.

К чему это приведет?

Решить проблему страны смогут только совместными усилиями Фото: Анна Майорова © URA.RU

Внесение изменений в законодательство позволит увеличить количество рабочих мест в частных компаниях и благотворительных организациях. При этом дополнительных вливаний со стороны государственного бюджета на данную инициативу не предусматривается.

Подобная практика уже распространена в Великобритании. Там с 2018 года создана комиссия по азартным играм, которая запустила программу самоисключения игроков. А с 2020 года все операторы должны получать лицензию на осуществление своей деятельности и делать вклад в борьбу с гэмблингом. При этом бизнес сам вправе определять в какую организацию инвестировать средства и на какую сумму.

«Население, и в особенности молодое поколение, будет информировано об опасностях увлечения ставками и способах самоконтроля. Поскольку проблемный гэмблинг приводит к социальным дисфункциям, разводам, преступности и даже самоубийству, то внедрение такой поддержки на законодательном уровне окажет положительное влияние на благополучие нации в целом», — резюмировал Дмитрий Давыдов.

Партнерский материал