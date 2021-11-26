Пермяк с 25 лет один растит маленькую дочь с тяжелой формой СМА

Александр Вихарев еще до рождения дочки узнал о тяжелом недуге, но не отказался от ребенка Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В последнее воскресенье ноября миллионы мам в России получают цветы, воздушные шарики, теплые признания и слова благодарности. Но некоторые папы заслуживают этого не меньше. Сегодня URA.RU рассказывает историю не совсем обычной семьи под Пермью, в которой папе пришлось заменить маму для своей тяжелобольной дочки.

Семья Вихаревых живет в десятитысячном поселке Новые Ляды, что расположен недалеко от Перми. Александру 28 лет, а его дочке Еве в декабре исполнится 3,5 года. С рождения девочке поставили тяжелый диагноз — спинальная мышечная атрофия 1 типа (младенческая форма СМА). Больше года Ева провела в разных больницах. Первое время с ней лежала Наталья, мама девочки, а затем сказала гражданскому мужу, что устала, и попросила его побыть с ребенком. С этого момента Александр стал для дочки еще и мамой.

— Я оформил отцовство, чтобы лечь с дочкой в больницу. Помню, первый раз я даже памперс Еве надел задом наперед, — говорит Александр. — Потом стал подглядывать за мамами, которые лихо управлялись и с подгузниками, и с бутылочками, что-то в интернете узнавал — так и учился. Сейчас уже все «на автомате» делаю. И часто общаюсь онлайн с родителями, у которых такие же дети, как моя Ева, делимся опытом друг с другом.

О семье Вихаревых знают далеко за пределами Пермского края — Александр ведет аккаунты в соцсетях, где рассказывает о жизни дочери. Например, в TikTok на страничку Евы подписано более 300 тысяч человек.

Папа с особенной дочкой живут в съемной «трешке», где есть все необходимое для ребенка медицинское оборудование — аппарат ИВЛ, увлажнитель дыхательной смеси, откашливатель, специальная кроватка. Часть оборудования семья получила за счет государства, часть — за счет пермского фонда «Дедморозим». Александр прекрасно справляется и все процедуры для Евы проводит самостоятельно, без посторонней помощи.

— Многим тонкостям научился, пока лежали с Евой в больнице Екатеринбурга. Там в то время находилась врач из Италии, она очень нас поддержала и объяснила, как и что делать, — вспоминает Александр.

Ева — не первый ребенок у Вихаревых. Их первенец — сын с точно таким же заболеванием умер, не дожив до полутора лет. Когда Наталья забеременела повторно, родителей предупредили, что есть риск рождения тяжелобольного ребенка. Но надежда была сильнее.

— Я не давал ей делать аборт и нисколько не жалею об этом. Ева — мой долгожданный ребенок, в каком бы состоянии она ни была. Мы с ее матерью сходились-расходились раз восемь. Сейчас она живет с родными в частном доме в микрорайоне Запруд в Перми. Иногда звонит, чтобы узнать, как себя чувствует Ева, и изредка приезжает за ней ухаживать.

…На часах — полдень. Ева уже проснулась и умылась. Сейчас отец с помощью специального аппарата удаляет мокроту из легких. Такая процедура проводится не менее 6 раз за день — перед каждым приемом пищи.

Александр одевает дочку в красивое платье, попутно показывая нам Евины наряды. В шкафу все аккуратно разложено по полочкам.

— А вот эту футболку Еве отправила наша подписчица. Она лично знакома со знаменитым боксером Александром Поветкиным. Вот и попросила его, чтобы он автограф свой оставил на футболке, — рассказывает папа.

Пришло время завтракать. Ева питается смесями, которые Александр вводит ей через стому в брюшной полости с помощью большого медицинского шприца. После еды ребенка желательно не трогать час-полтора. Пока пища усваивается, девочка смотрит мультики — радуется всему, что идет на детских телеканалах.

Чтобы держать мышцы ребенка в тонусе, необходимо надевать специальные стягивающие повязки на ноги — туторы. Похожие надеваются и на запястье малышки. Свои эмоции Ева выражает улыбкой. «Когда она не в настроении, либо ее что-то беспокоит, то это видно по пульсу — прибор подключен к пальчику на ее руке — Тогда мы занимаемся немного меньше, чем обычно», — поясняет Александр.

Вихаревы живут на пособие от государства. Это 28 тысяч рублей — пенсия Евы по инвалидности и выплата папе по уходу за тяжелобольным ребенком. Часто помощь предлагают неравнодушные люди, которые подписаны на страничку девочки в соцсетях.

— Однажды нам подписчики отправили деньги, совсем небольшую сумму. Рассказали, что это желание их детей — они специально откладывали деньги, которые им на обеды давали. Написали мне: «Ребенок хотел от чистого сердца вас поддержать». Ну что ж, раз так, то мы не отказались. Вообще, многие нам пишут со словами поддержки, даже суровые мужики из Чечни желают нам здоровья. Бывает, что и негативное пишут, бабушки в основном — «зачем ты это все в интернет выкладываешь». Но мы уже привыкли, не обращаем внимания, — говорит Александр.

Каждые четыре месяца Еве ставят препарат «Спинраза» — лекарство стоимостью несколько миллионов рублей вводят непосредственно в позвоночник. Александр рассказывает, что такая процедура в больнице Екатеринбурга занимала буквально пару минут. В Перми же у врачей на это уходит как минимум час.

Александр не считает себя отцом-одиночкой — ухаживать за Евой ему помогают мама и племянники, которые живут здесь же, в Новых Лядах. Да и Наталья, мама Евы, тоже изредка наведывается к ней. Сегодня, в мамин день, выходной и у Александра — его обещали подменить. У папы, который практически ни на шаг не отходит от тяжелобольной дочки, получится отдохнуть — сходить в баню. А если останется час-полтора свободного времени, займется работой — по профессии Александр электрик и иногда ремонтирует бытовую технику или телефоны, чтобы заработать лишние 500-1000 рублей. Чтобы купить Еве еще одно нарядное платьице.