Сериал со звездой «Игры в кальмара» и фильм об альпинисте-легенде

Понедельник начинаем с премьерных трейлеров самых новых и ожидаемых сериалов ближайших недель. Утро начнем с нового альбома певца Петра Налича, а также днем познакомимся с документалкой об альпинисте, который решил совершить невозможное. Подробности — в афише от URA.RU.
Что сделать утром
Слушаем десятый альбом российского певца и композитора Петра Налича под названием «Песни пиратов». В сборник вошло восемь композиций. В нем есть лирические баллады и романсы («Как я стал пиратом», «Младой мечтатель») и веселые треки с элементами рока и этническими мотивами («Море-лужа», «Славная рыба»).
Что сделать днем
Смотрим дебютный тизер корейского научно-фантастического сериала «Море Спокойствия». События детективного триллера от Netflix разворачиваются на заброшенной лунной базе. Экипаж должен забрать образцы из лаборатории на спутнике, но в ней произошла некая катастрофа, которая ставит под угрозу судьбу целой Земли. Одну из главных ролей исполняет Кон Ю, игравший в «Игре в кальмара».
Что сделать вечером
Смотрим новый тизер грядущего проекта под названием «Книга Бобы Фетта», который является спин-оффом «Мандалорца» про легендарного наемника. Сюжет сериала продолжает события «Мандалорца», когда вернувшийся к делам Фетт решает занять пустующий трон Джаббы Хатта на Татуине. Важно, что к роли Фетта снова вернулся Темуэра Моррисон. Премьера сериала состоится 29 декабря.
Бонус. 29 ноября в мировом и отечественном кинопрокате стартует документальный фильм «14 вершин. Нет ничего невозможного». Картина рассказывает о бесстрашном непальском альпинисте Нимсдае Пурджа, который собирается совершить невозможное — покорить 14 вершин мира за семь месяцев.
План на 26 ноября мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в