Путин с Си Цзиньпином готовят неприятный сюрприз США

Президент РФ Владимир Путин в прямом смысле навел мосты с Китаем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин наводит мосты с Китаем уже в прямом смысле. Усилению политической и экономической интеграции двух стран будут способствовать автомобильный и железнодорожный переходы через Амур, о которых 29 ноября главе государства доложил руководитель АО «БТС-Мост» Руслан Байсаров, объясняют эксперты URA.RU. По их оценке, проекты решат еще и геополитическую задачу — ударят по экономике США.

Путин, приветствуя Байсарова, сходу назвал несколько крупных инфраструктурных проектов, строительством которых занимается АО «БТС-Мост»: Восточный полигон, порт Сабетта, «трансграничные переходы с Китайской Народной Республикой». Байсаров подтвердил это и предложил «пройтись последовательно» по альбому, который принес с собой, с фотографиями всех объектов.

Прием президентом не имеющего высоких статусов бизнесмена Руслана Байсарова эксперты связывают со стратегической важностью его проектов Фото: официальный сайт президента РФ

За время существования компании (в советские годы это Бамтоннельстрой) было создано более 50 тоннелей, в том числе самый сложный — Северомуйский длиной 15,5 км. Другой крупный проект — мост на остров Русский во Владивостоке. «Да, точно. Красивый мост получился», — заметил Путин.

«БТС-Мост» занимался строил горнолыжный комплекс «Альпика-Сервис» к зимней Олимпиаде в Сочи, мост через Дон. На Сахалине компания «перешила японскую узкоколейку под российский стандарт [железнодорожной колеи] — 1520 мм» на протяжении 454 км. На полгода раньше срока завершено строительство нового Байкальского тоннеля. «Это почти семь километров дорог», — дополнил президент.

На протяжении всего разговора президент Владимир Путин листал красочный альбом с мостами и тоннелями, построенными компанией Руслана Байсарова Фото: официальный сайт президента РФ

Началось строительство моста через реку Зея (Амурская область, крупнейшая река в бассейне Амура), который планируется завершить в 2023 году. Построен путепровод на Транссибирской магистрали. Построен Байкальский тоннель. На БАМе строится новый Дуссе-Алиньский тоннель — большое количество объектов компании на Дальнем Востоке.

Особое внимание Путин уделил крупнейшему проекту Благовещенск — Хэйхэ. «Первый автодорожный трансграничный мостовой переход между Россией и Китаем, построенный без привлечения бюджетных средств,… ждет своего открытия. Просим вас принять участие и пригласить [председателя КНР] Си Цзиньпина, потому что это очень большое и важное событие, первый мост», — сказал Байсаров.

Строительство мостов сопряжено с рисками и большими трудностями, о которых Руслан Байсаров эмоционально рассказал президенту РФ Владимиру Путину Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Компания строит еще и железнодорожный мостовой переход между Россией и Китаем. Однажды, по словам Байсарова, из-за трехметровой толщины льда специалистам пришлось разрезать шпунтовое ограждение прямо в воде, чтобы ледоход не снес мостовые опоры. «Подо льдом?» — заинтересовался Путин. «Представляете?» — подтвердил Байсаров. «Нет, не представляю», — улыбнулся президент. «Если бы мы этого не сделали, лед мог снести опоры моста и мост с китайской стороны тоже — это было бы, конечно, ЧП на весь мир», — уточнил предприниматель.

Встречу Путина с Байсаровым, который пригласил президента и его китайского коллегу на открытие переходов, эксперты считают сигналом к усилению интеграции России и КНР. К этим объектам приковано внимание китайских властей, рассказал URA.RU знакомый с ситуацией источник. Это связано с международной концепцией «Один пояс — один путь», которую предложил лично китайский лидер Си Цзиньпин. Она предусматривает модернизацию и развитие существующих и создание новых торговых путей, а также транспортных и экономических коридоров. Потенциально эти связи могут охватить порядка 60 стран. Россия рассматривается как один из крупнейших транзитных коридоров из Китая в Европу.

«Китайцы уже высказывали недовольство тем, что Россия не может построить ряд объектов в рамках концепции Си „Один пояс — один путь“ — скорость строительства с нашей стороны очень низкая. Это вопрос подпорченных с китайцами отношений, что для нас тоже вредно», — сообщил инсайдер.

Для Китая новые переходы — возможность нарастить грузовой транзит через Россию в Европу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Китаевед Николай Вавилов подтверждает, что оба перехода строятся очень давно. «Это вопрос не сложности строительства — китайцы способны такие конструкции возводить за несколько месяцев. Вопрос более сущностный, политический. Долгое время даже речи не шло, чтобы строить железнодорожные и автомобильные мосты через Амур, потому что Китай воспринимался как вероятный противник вплоть до начала XXI века. Строительство таких переходов является показателем того, что период конфронтации преодолен, и отношения становятся союзническими. Была поставлена задача на ускорение интеграции», — пояснил эксперт.

Проект для России не менее важен и с экономической точки зрения, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Если для Китая это вопрос увеличения поставок в Европу (их объемы должны сравняться с поставками в США), то для России это — вопрос транзита китайских грузов и доходов в бюджет. Речь идет о миллиардах, и даже триллионах долларов.

«Транзит китайских грузов для России — это та же нефтяная вышка, которая никогда не закончится. Это вопрос геополитической и геоэкономической конфигурации мира на ближайшие 50-100 лет.

Это и союзы: Россия для Китая станет гораздо более значимым союзником, если он сможет «раскатать» поставки в Европу. Если китайцы не будут бояться потерять американский рынок, потому что у них есть европейский, цены на китайские товары в США резко возрастут», — отметил Журавлев.

Мосты через Амур, по мнению экспертов, могут стимулировать экономические отношения между регионами Дальнего Востока и Китаем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

За счет этого международного проекта Путин старается решить и внутренние дела России, связанные с развитием инфраструктуры на Дальнем Востоке, к которому приковано особое внимание президента, отметил политолог Марат Баширов. «То, что Путин встретился с Байсаровым, который возглавляет частную, узкоспециализированную компанию, незаметную на фоне других, то, что эта компания работает на Дальнем Востоке, говорит о приоритетах президента», — резюмировал Баширов.