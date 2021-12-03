Путин показал преимущество России перед США

Это подготовка ко встрече с Байденом

03 декабря 2021 в 22:10 Размер текста - 17 +

Перед разговором с американским лидером Джо Байденом президент России Владимир Путин показал, что политическая ситуация в России не такая, какой ее представляют на Западе Фото: Владимир Андреев © URA.RU В преддверии разговора с американским лидером Джо Байденом президент РФ Владимир Путин показал демократичность политической системы России. На встрече с главой Центризбиркома РФ Эллой Памфиловой 3 декабря он дал понять, что готов смягчить нашумевший закон об иноагентах, отметили эксперты URA.RU. Это, по словам политологов, исключительно имиджевая история, направленная на внешних партнеров. Встречи Памфиловой президент традиционно проводит 2-3 раза в год. В 2021 году это третья встреча. Путин предложил «поговорить о текущей работе» и о том, как правительство РФ и Кремль могут поддержать избирательную систему страны. Элла Памфилова заверила Владимира Путина в равном доступе к выборам в России для всех, даже для имеющих статус иноагента Фото: Владимир Андреев © URA.RU Памфилова представила президенту буклет, в котором представлены все «цифровые сервисы», внедренные на выборах. «Мы гордимся этим, — призналась глава ЦИК. — [Эти сервисы] оказались очень востребованными». Это и система дистанционного электронного голосования, которая использовалась в нескольких регионах, и профессиональная система видеонаблюдения за выборами, и электронный сбор подписей. Памфилова заметила, что в условиях пандемии оправдало себя трехдневное голосование: это позволило большему числу избирателей проголосовать дома: если на предыдущих выборах в 2007, 2011 и в 2016 годах таких было 6,5%, то в этом году — 14,14%. «Люди поддерживают эту форму», — заверила глава ЦИК. На парламентских выборах в 2021 году было в три раза меньше отказов в регистрации, чем на всех предыдущих, сказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Она подчеркнула, что сентябрьские выборы всех уровней были конкурентными. Количество отказов в регистрации кандидатов сократилось в три раза по сравнению с 2016 годом. «Это в пух и прах разбивает все спекуляции… Минимальный уровень отказов», — сказала Памфилова. Особый интерес у президента вызвала тема иноагентов. Памфилова заверила его, что «на выборах никто из них не был поражен в правах». Кандидат со статусом иноагента даже был в федеральном списке партии «Яблоко», в регионах таких кандидатов было шестеро. Кроме того, допуск на участки был открыт наблюдателям и СМИ-иноагентам. «[Они] на равных условиях со всеми остальными принимали участие — и наблюдали, и освещали — в соответствии со всеми законами, которые действуют, — так же, как и все остальные», — заявила глава ЦИК. Российским иноагентам никто не запрещал ни избираться, ни наблюдать на выборах, ни освещать избирательный процесс, заверила Элла Памфилова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Путин заметил, что в курсе позиции Памфиловой по закону об иноагентах. «Она заключается в том, чтобы внимательно посмотреть, проанализировать практику применения этого закона, внести там определенные коррективы. Я знаю об этом… Чтобы [закон] отвечал тем целям, ради которых он принят… Не нарушал права граждан», — отметил президент. Памфилова подтвердила это и напомнила еще об одной категории людей, которые считают, что их права нарушаются — так называемых «лишенцах», тех, кто лишен пассивного избирательного права (имеющие вид на жительство или гражданство в других странах и наличие судимости по ряду уголовных статей, лица, связанные с экстремистскими организациями или уличенные в оправдании нацизма). «У нас менее полутора процентов тех, кто обладает пассивным избирательным правом. Например, в Штатах — более 6%», — сказала глава ЦИК. Для Владимира Путина в обсуждении темы иноагентов важно было показать, что в России соблюдение прав человека — не пустые разговоры Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тема соблюдения прав человека проявилась на встрече с Памфиловой в свете усиливающегося давления Запада на Россию по поводу излишней жесткости законов и отсутствия демократии, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Эксперт не исключает, что ее подняли в связи с предстоящей видеовстречей Путина с американским президентом Байденом. «Эта тема важна для внешнего мира. Нужно было показать, что наш закон списан с американского, но он представлен в смягченном варианте. У американцев закон жестче, но никто не ставит вопрос о том, что в США нет демократии. Позиция американцев — что позволено им, не позволено никому другому. Поэтому для Путина закон об иноагентах — это закон об имидже России, а не о наличии в России демократии», — считает политолог. Американский закон об иноагентах жестче российского, но даже в этих условиях Владимир Путин в преддверии встречи с Джо Байденом (на фото) показал, что готов обсуждать его изменение Фото: Evan Vucci AP/TASS В том, что разговор Путина с Памфиловой об иноагентах направлен на западного «слушателя», согласен и глава компании «Маркком», политтехнолог Сергей Маркелов. «Для Путина, как политика мирового уровня, это одна из триггерных тем, за которую его всегда будут критиковать. Это вызов для него, потому что здесь сталкиваются две позиции: Путин как участник больших геополитических политических процессов и Путин как профессиональный юрист», — отметил Маркелов. Для Путина закон об иноагентах — это закон «не про выборы, а против вмешательства во внутреннюю политику России», считает член президентского совета по правам человека Александр Брод. Руководитель политической экспертной группы Константин Калачев считает, что «Путин не хочет, чтобы Россия выглядела как государство, где нарушаются права и свободы граждан», поэтому для него и важен «имидж российских выборов». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В преддверии разговора с американским лидером Джо Байденом президент РФ Владимир Путин показал демократичность политической системы России. На встрече с главой Центризбиркома РФ Эллой Памфиловой 3 декабря он дал понять, что готов смягчить нашумевший закон об иноагентах, отметили эксперты URA.RU. Это, по словам политологов, исключительно имиджевая история, направленная на внешних партнеров. Встречи Памфиловой президент традиционно проводит 2-3 раза в год. В 2021 году это третья встреча. Путин предложил «поговорить о текущей работе» и о том, как правительство РФ и Кремль могут поддержать избирательную систему страны. Памфилова представила президенту буклет, в котором представлены все «цифровые сервисы», внедренные на выборах. «Мы гордимся этим, — призналась глава ЦИК. — [Эти сервисы] оказались очень востребованными». Это и система дистанционного электронного голосования, которая использовалась в нескольких регионах, и профессиональная система видеонаблюдения за выборами, и электронный сбор подписей. Памфилова заметила, что в условиях пандемии оправдало себя трехдневное голосование: это позволило большему числу избирателей проголосовать дома: если на предыдущих выборах в 2007, 2011 и в 2016 годах таких было 6,5%, то в этом году — 14,14%. «Люди поддерживают эту форму», — заверила глава ЦИК. Она подчеркнула, что сентябрьские выборы всех уровней были конкурентными. Количество отказов в регистрации кандидатов сократилось в три раза по сравнению с 2016 годом. «Это в пух и прах разбивает все спекуляции… Минимальный уровень отказов», — сказала Памфилова. Особый интерес у президента вызвала тема иноагентов. Памфилова заверила его, что «на выборах никто из них не был поражен в правах». Кандидат со статусом иноагента даже был в федеральном списке партии «Яблоко», в регионах таких кандидатов было шестеро. Кроме того, допуск на участки был открыт наблюдателям и СМИ-иноагентам. «[Они] на равных условиях со всеми остальными принимали участие — и наблюдали, и освещали — в соответствии со всеми законами, которые действуют, — так же, как и все остальные», — заявила глава ЦИК. Путин заметил, что в курсе позиции Памфиловой по закону об иноагентах. «Она заключается в том, чтобы внимательно посмотреть, проанализировать практику применения этого закона, внести там определенные коррективы. Я знаю об этом… Чтобы [закон] отвечал тем целям, ради которых он принят… Не нарушал права граждан», — отметил президент. Памфилова подтвердила это и напомнила еще об одной категории людей, которые считают, что их права нарушаются — так называемых «лишенцах», тех, кто лишен пассивного избирательного права (имеющие вид на жительство или гражданство в других странах и наличие судимости по ряду уголовных статей, лица, связанные с экстремистскими организациями или уличенные в оправдании нацизма). «У нас менее полутора процентов тех, кто обладает пассивным избирательным правом. Например, в Штатах — более 6%», — сказала глава ЦИК. Тема соблюдения прав человека проявилась на встрече с Памфиловой в свете усиливающегося давления Запада на Россию по поводу излишней жесткости законов и отсутствия демократии, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Эксперт не исключает, что ее подняли в связи с предстоящей видеовстречей Путина с американским президентом Байденом. «Эта тема важна для внешнего мира. Нужно было показать, что наш закон списан с американского, но он представлен в смягченном варианте. У американцев закон жестче, но никто не ставит вопрос о том, что в США нет демократии. Позиция американцев — что позволено им, не позволено никому другому. Поэтому для Путина закон об иноагентах — это закон об имидже России, а не о наличии в России демократии», — считает политолог. В том, что разговор Путина с Памфиловой об иноагентах направлен на западного «слушателя», согласен и глава компании «Маркком», политтехнолог Сергей Маркелов. «Для Путина, как политика мирового уровня, это одна из триггерных тем, за которую его всегда будут критиковать. Это вызов для него, потому что здесь сталкиваются две позиции: Путин как участник больших геополитических политических процессов и Путин как профессиональный юрист», — отметил Маркелов. Для Путина закон об иноагентах — это закон «не про выборы, а против вмешательства во внутреннюю политику России», считает член президентского совета по правам человека Александр Брод. Руководитель политической экспертной группы Константин Калачев считает, что «Путин не хочет, чтобы Россия выглядела как государство, где нарушаются права и свободы граждан», поэтому для него и важен «имидж российских выборов».