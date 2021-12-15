Путин представил новый план выхода из кризиса

Проблему, которую поднял президент, накануне раскрыло URA.RU

15 декабря 2021 в 22:44 Размер текста - 17 +

После резкого скачка цен на стройматериалы президент РФ Владимир Путин усиливает систему контроля за реализацией нацпроектов, чтобы не допускать срывов Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Национальные проекты Выйти из экономического кризиса России должны помочь национальные проекты и связанный с ними строительный комплекс. На совете по стратегическому развитию и нацпроектам 15 декабря президент РФ Владимир Путин показал, что это драйверы развития страны, считают эксперты. По их словам, из-за резкого скачка цен в строительстве в этом году потребовалась корректировка самой системы управления нацпроектами. Оценивая итоги реализации национальных проектов в 2021 году, Владимир Путин отметил, что даже в условиях пандемии «интенсивность [исполнения] растет». Впрочем, главное, по словам Путина, — это результаты и то, «насколько они конкретны, понятны и видны людям, какой эффект дают для развития регионов и всех территорий страны». Опережающими темпами идет расселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Создано около 180 тысяч мест в яслях, что позволило вдвое сократить очередь, а в 31 регионе — полностью решить проблему. Организовано бесплатное горячее питание учащихся начальных классов (его получают свыше 7 млн детей). Перед властями стоит задача — сохранить «динамику строительства новых школ», продолжить обновление инфраструктуры здравоохранения. Строительство новых школ по нацпроектам в 2021 году могло сорваться из-за роста цен на стройматериалы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Путин подчеркнул, что «задача каждого национального проекта не в том, чтобы просто построить, сдать в эксплуатацию или отремонтировать какой-либо объект», а в том, чтобы с их помощью «решались самые чувствительные проблемы людей». Чтобы эта работа была эффективной, по мнению Путина, на всех уровнях власти «нужна каждодневная вовлеченность всех участников нацпроектов в работу, максимальная ответственность и полная отдача сил». Особенно это важно при возникновении серьезных проблем, как, например, рост цен, который стал «серьезным вызовом для реализации нацпроектов». Путин поручил правительству проработать «четкий алгоритм действий» на случаи непредвиденных трат. «Все должны понимать, какие действия им необходимо совершить, как этот процесс [строительства по нацпроектам] будет обеспечен с финансовой точки зрения», — сказал Путин. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин представил президенту РФ Владимиру Путину алгоритм действий на случаи удорожания госконтрактов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Наработки кабмина уже сегодня президенту представил вице-премьер Марат Хуснуллин. В частности, принято решение увеличивать стоимость госконтрактов до 30%, если подорожание строительства будет подтверждено повторной госэкспертизой. Президент подробно расспросил вице-премьера об алгоритме выделения дополнительных средств, компенсации непредвиденных расходов застройщикам, поддержке регионов. При этом он потребовал, чтобы с анализом текущей ситуации, расчетам по объемам удорожания строительства по нацпроектам ни в регионах, ни в федеральном правительстве не затягивали и не снижали динамику. «Работа идет слаженно и хорошими темпами. Все решения имеют особое значение для наших граждан и для нашей страны. Речь идет о нацпроектах — главном инструменте нашего развития. Важно закрепить и продолжить позитивные тенденции в экономике и социальное сфере», — сказал Путин. С удорожанием строительства социальных объектов по нацпроектам столкнулись во многих регионах страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Предыдущее заседание совета было в июле этого года. Тогда Путин подчеркнул, что все цели, намеченные в 2018 году, должны быть выполнены. Но уже вскоре строительство школ, детских садов, медицинских учреждений в регионах оказалось под угрозой из-за резкого роста цен на стройматериалы. В понедельник 13 декабря URA.RU писало о проблеме, которую поднял президент на совете. В Челябинской области власти пошли на увеличение стоимости контрактов на 30% по некоторым объектам, но в ряде случаев удалось договориться на сохранение действующей цены контактов. На Ямале удалось решить проблему принятием решения об увеличении стоимости контрактов. Пермские власти вынуждены были отложить строительство ряда объектов. От строительства зависит 50% капиталовложений в экономику России, пояснил ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Удельный вес строительного комплекса в экономике велик, поэтому внимание президента к этой сфере оправдано, и ему важно понимать, что может предложить правительство, чтобы нацпроекты были выполнены», — считает Масленников. От того, как чувствует себя строительный комплекс во многом зависит и реализация нацпроектов, — большинство из которых завязаны именно на этой сфере. Будут исполнены нацпроекты — будет результат. Путину важна реакция людей на этот результат. Позитивной она будет только если в 2022—2024 годах в экономике в целом не будет сбоев, считает эксперт. Роль национальных проектов в России после коронакризиса 2020 года значительно повысилась, считает экономист Василий Колташов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Значение нацпроектов после прошлогоднего коронакризиса должно вырасти, убежден руководитель Института нового общества Василий Колташов. «От них будет сильно зависеть экономический рост. Поэтому Путину важно показать обществу результаты работы по социальному направлению и, обеспечив решение социальных проблем, обеспечить стабильность национальной экономической системы», — считает Колташов. Ситуация с резким ростом цен на стройматериалы фактически подвигла власти на надстройку самой системы управления нацпроектами. Как отметил доцент Школы политических исследований РАНХиГС Михаил Мизулин, «схема управления национальными проектами завязана на бюрократию». Это, по его словам, «намек» Путина на то, чтобы система управления стала более гибкой. «Конечно, это реакция на рост цен в строительстве. Надо шлифовать систему управления нацпроектами, делать ее гибкой применительно к изменяющимся обстоятельствам. Такие масштабные вещи нужно делать в стиле оперативного управления. Это должна быть самоотдача, которая переводит технологию управления из жесткой в современную — открытую и гибкую. Иначе нацпроекты заболтают, провалят и будут искать виноватых», — резюмировал Мизулин. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Выйти из экономического кризиса России должны помочь национальные проекты и связанный с ними строительный комплекс. На совете по стратегическому развитию и нацпроектам 15 декабря президент РФ Владимир Путин показал, что это драйверы развития страны, считают эксперты. По их словам, из-за резкого скачка цен в строительстве в этом году потребовалась корректировка самой системы управления нацпроектами. Оценивая итоги реализации национальных проектов в 2021 году, Владимир Путин отметил, что даже в условиях пандемии «интенсивность [исполнения] растет». Впрочем, главное, по словам Путина, — это результаты и то, «насколько они конкретны, понятны и видны людям, какой эффект дают для развития регионов и всех территорий страны». Опережающими темпами идет расселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Создано около 180 тысяч мест в яслях, что позволило вдвое сократить очередь, а в 31 регионе — полностью решить проблему. Организовано бесплатное горячее питание учащихся начальных классов (его получают свыше 7 млн детей). Перед властями стоит задача — сохранить «динамику строительства новых школ», продолжить обновление инфраструктуры здравоохранения. Путин подчеркнул, что «задача каждого национального проекта не в том, чтобы просто построить, сдать в эксплуатацию или отремонтировать какой-либо объект», а в том, чтобы с их помощью «решались самые чувствительные проблемы людей». Чтобы эта работа была эффективной, по мнению Путина, на всех уровнях власти «нужна каждодневная вовлеченность всех участников нацпроектов в работу, максимальная ответственность и полная отдача сил». Особенно это важно при возникновении серьезных проблем, как, например, рост цен, который стал «серьезным вызовом для реализации нацпроектов». Путин поручил правительству проработать «четкий алгоритм действий» на случаи непредвиденных трат. «Все должны понимать, какие действия им необходимо совершить, как этот процесс [строительства по нацпроектам] будет обеспечен с финансовой точки зрения», — сказал Путин. Наработки кабмина уже сегодня президенту представил вице-премьер Марат Хуснуллин. В частности, принято решение увеличивать стоимость госконтрактов до 30%, если подорожание строительства будет подтверждено повторной госэкспертизой. Президент подробно расспросил вице-премьера об алгоритме выделения дополнительных средств, компенсации непредвиденных расходов застройщикам, поддержке регионов. При этом он потребовал, чтобы с анализом текущей ситуации, расчетам по объемам удорожания строительства по нацпроектам ни в регионах, ни в федеральном правительстве не затягивали и не снижали динамику. «Работа идет слаженно и хорошими темпами. Все решения имеют особое значение для наших граждан и для нашей страны. Речь идет о нацпроектах — главном инструменте нашего развития. Важно закрепить и продолжить позитивные тенденции в экономике и социальное сфере», — сказал Путин. Предыдущее заседание совета было в июле этого года. Тогда Путин подчеркнул, что все цели, намеченные в 2018 году, должны быть выполнены. Но уже вскоре строительство школ, детских садов, медицинских учреждений в регионах оказалось под угрозой из-за резкого роста цен на стройматериалы. В понедельник 13 декабря URA.RU писало о проблеме, которую поднял президент на совете. В Челябинской области власти пошли на увеличение стоимости контрактов на 30% по некоторым объектам, но в ряде случаев удалось договориться на сохранение действующей цены контактов. На Ямале удалось решить проблему принятием решения об увеличении стоимости контрактов. Пермские власти вынуждены были отложить строительство ряда объектов. От строительства зависит 50% капиталовложений в экономику России, пояснил ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Удельный вес строительного комплекса в экономике велик, поэтому внимание президента к этой сфере оправдано, и ему важно понимать, что может предложить правительство, чтобы нацпроекты были выполнены», — считает Масленников. От того, как чувствует себя строительный комплекс во многом зависит и реализация нацпроектов, — большинство из которых завязаны именно на этой сфере. Будут исполнены нацпроекты — будет результат. Путину важна реакция людей на этот результат. Позитивной она будет только если в 2022—2024 годах в экономике в целом не будет сбоев, считает эксперт. Значение нацпроектов после прошлогоднего коронакризиса должно вырасти, убежден руководитель Института нового общества Василий Колташов. «От них будет сильно зависеть экономический рост. Поэтому Путину важно показать обществу результаты работы по социальному направлению и, обеспечив решение социальных проблем, обеспечить стабильность национальной экономической системы», — считает Колташов. Ситуация с резким ростом цен на стройматериалы фактически подвигла власти на надстройку самой системы управления нацпроектами. Как отметил доцент Школы политических исследований РАНХиГС Михаил Мизулин, «схема управления национальными проектами завязана на бюрократию». Это, по его словам, «намек» Путина на то, чтобы система управления стала более гибкой. «Конечно, это реакция на рост цен в строительстве. Надо шлифовать систему управления нацпроектами, делать ее гибкой применительно к изменяющимся обстоятельствам. Такие масштабные вещи нужно делать в стиле оперативного управления. Это должна быть самоотдача, которая переводит технологию управления из жесткой в современную — открытую и гибкую. Иначе нацпроекты заболтают, провалят и будут искать виноватых», — резюмировал Мизулин.