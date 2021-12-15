Свердловские супруги придумали хитрую схему продажи QR-кодов

Силовики не могут определиться, в чем их обвинить

17 декабря 2021 в 08:50 Размер текста - 17 +

Источник рассказал, что данные клиентов передавались строго во время личной встречи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU статья из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Семейная пара из Артемовского (Свердловская область), в которой жена работала фельдшером местной больницы, занялась производством поддельных QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах региона. Правоохранители задержали злоумышленников, но не могут завести уголовное дело. Причина — в тонкостях схемы работы супругов, которые действуют слишком осторожно. Об их задержании агентству стало известно 1 декабря. Источник уверен, что в списке злоумышленников было более сорока фамилий. Фиктивно привитые клиенты платили три тысячи рублей за QR-код. Злоумышленники предлагали услугу друзьям и близким Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Фельдшер отправляла мужа в Екатеринбург, где он собирал контакты желающих получить поддельный QR-код за деньги. Интересно, что он не переписывался с потенциальными клиентами, а общался лично и записывал данные в книжку. Он делал это, чтобы его клиенты не отправили полиции фото переписки», — рассказал собеседник агентства. На руку злоумышленникам работало то, что противники вакцинации от коронавируса были согласны на долгое ожидание ради получения QR-кода. Как правило, услугу предлагали друзьям и близким знакомым, рассказал источник. Он уточнил, что такая схема позволяла долгое время избегать наказания, но силовики проследили за предполагаемым преступником с момента его встречи с «клиентом» и до передачи блокнота с записями жене-фельдшеру. Сотрудники УФСБ по Свердловской области и полиция региона поймали семейную пару в Артемовском, когда они обменивались данными заказчиков. Фальшивые документы о вакцинации продавали за три тысячи рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Однако на этом этапе правоохранители и спецслужбы столкнулись с новой проблемой. «Загвоздка в том, что теоретически фельдшера можно привлечь по двум уголовным статьям — по 272-й (неправомерный доступ к компьютерной информации) и 327-й (подделка документов). На практике возбудить уголовное дело так и не получается, потому что в спецслужбах не могут распутать цепочку, по которой данные появлялись на госуслугах», — рассказал собеседник агентства. Он считает, что информацию об этом деле стараются не афишировать, пока юридические тонкости не будут улажены. По его словам, сейчас ведется работа по установлению связей между заказчиками и исполнителем. В этом случае фельдшер может быть привлечена по 272-й статье, предполагающей наказание до семи лет лишения свободы. Адвокат Павел Бабиков в разговоре с URA.RU высказал мнение, что проблем с квалификацией правонарушения у силовиков быть не должно. «Когда дело касается QR-кодов, мы говорим об электронном документе. За использование подложного документа наступает ответственность по 327-й статье. Это определено в том числе Верховным судом», — отметил адвокат. Источник уверен, что полиция задержала подозреваемых, но уголовное дело не возбуждено Фото: Владимир Андреев © URA.RU URA.RU направило запрос в пресс-службу УФСБ по Свердловской области и в отдел МВД России по Артемовскому району. Ответов на момент публикации не поступало. Пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков сообщил URA.RU, что жалоб на соответствующий инцидент не поступало. Ранее заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области Александр Катин сообщил о возбуждении трех уголовных дел в отношении торговцев QR-кодами. Один из подозреваемы продавал поддельные медотводы от вакцинации от коронавируса. В главке отметили, что мошенники предлагали свердловчанам получить документ за 1000 рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Семейная пара из Артемовского (Свердловская область), в которой жена работала фельдшером местной больницы, занялась производством поддельных QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах региона. Правоохранители задержали злоумышленников, но не могут завести уголовное дело. Причина — в тонкостях схемы работы супругов, которые действуют слишком осторожно. Об их задержании агентству стало известно 1 декабря. Источник уверен, что в списке злоумышленников было более сорока фамилий. Фиктивно привитые клиенты платили три тысячи рублей за QR-код. «Фельдшер отправляла мужа в Екатеринбург, где он собирал контакты желающих получить поддельный QR-код за деньги. Интересно, что он не переписывался с потенциальными клиентами, а общался лично и записывал данные в книжку. Он делал это, чтобы его клиенты не отправили полиции фото переписки», — рассказал собеседник агентства. На руку злоумышленникам работало то, что противники вакцинации от коронавируса были согласны на долгое ожидание ради получения QR-кода. Как правило, услугу предлагали друзьям и близким знакомым, рассказал источник. Он уточнил, что такая схема позволяла долгое время избегать наказания, но силовики проследили за предполагаемым преступником с момента его встречи с «клиентом» и до передачи блокнота с записями жене-фельдшеру. Сотрудники УФСБ по Свердловской области и полиция региона поймали семейную пару в Артемовском, когда они обменивались данными заказчиков. Однако на этом этапе правоохранители и спецслужбы столкнулись с новой проблемой. «Загвоздка в том, что теоретически фельдшера можно привлечь по двум уголовным статьям — по 272-й (неправомерный доступ к компьютерной информации) и 327-й (подделка документов). На практике возбудить уголовное дело так и не получается, потому что в спецслужбах не могут распутать цепочку, по которой данные появлялись на госуслугах», — рассказал собеседник агентства. Он считает, что информацию об этом деле стараются не афишировать, пока юридические тонкости не будут улажены. По его словам, сейчас ведется работа по установлению связей между заказчиками и исполнителем. В этом случае фельдшер может быть привлечена по 272-й статье, предполагающей наказание до семи лет лишения свободы. Адвокат Павел Бабиков в разговоре с URA.RU высказал мнение, что проблем с квалификацией правонарушения у силовиков быть не должно. «Когда дело касается QR-кодов, мы говорим об электронном документе. За использование подложного документа наступает ответственность по 327-й статье. Это определено в том числе Верховным судом», — отметил адвокат. URA.RU направило запрос в пресс-службу УФСБ по Свердловской области и в отдел МВД России по Артемовскому району. Ответов на момент публикации не поступало. Пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков сообщил URA.RU, что жалоб на соответствующий инцидент не поступало. Ранее заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области Александр Катин сообщил о возбуждении трех уголовных дел в отношении торговцев QR-кодами. Один из подозреваемы продавал поддельные медотводы от вакцинации от коронавируса. В главке отметили, что мошенники предлагали свердловчанам получить документ за 1000 рублей.