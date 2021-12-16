Путин подвел итоги нового соревнования губернаторов

Это повод для отставок

17 декабря 2021 в 00:33 Размер текста - 17 +

Рейтинг качества жизни в регионах, подготовленный АСИ, стал для президента РФ Владимира Путина показателем оценки эффективности работы губернаторов жителями Фото: Афонина Елена \ ТАСС У федеральных властей появился еще один инструмент влияния на губернаторов. Результаты нового рейтинга Агентства стратегических инициатив (АСИ) были представлены президенту РФ Владимиру Путину 16 декабря на заседании наблюдательного совета организации. На него не в последнюю очередь в Кремле будут обращать внимание при решении кадровых вопросов, поясняют эксперты. Перед началом заседания наблюдательного совета АСИ Владимиру Путину показали выставку основных проектов АСИ, которые реализовывались в течение 10 лет существования организации. Одним из первых, напомнил президент уже в своем выступлении на совете, стала Национальная предпринимательская инициатива (НПИ). «Результатом стали не только более эффективные регламенты и процедуры ведения бизнеса. Перемены оказались гораздо более глубокими. На местах появилось больше управленцев, которые принимают решения с учетом интересов, запросов людей, которые ведут свое дело, — оценил Путин. Перед началом заседания наблюдательного совета АСИ президенту РФ Владимиру Путину показали выставку лучших проектов Фото: официальный сайт президента РФ «Главная миссия» АСИ до 2024 года не меняется, сказал Путин, — это «привлечение граждан к достижению наших национальных целей развития». «Необходимо помогать им воплощать свои замыслы и инициативы… В центре и всей нашей государственной работы, и в центре внимания агентства, конечно, должны быть люди — человек, его благополучие… Агентству нужно сконцентрироваться на работе в регионах, безусловно, помогать управленческим командам на местах добиваться зримых перемен в работе школ, поликлиник, больниц, учреждений социальной защиты, учитывать запросы жителей, их предложений», — подчеркнул президент. Насколько запросы жителей учитываются в регионах сейчас, показали результаты первого рейтинга качества жизни. Разработать его еще в январе 2020 года президенту предложила глава АСИ Светлана Чупшева. Старт нового соревнования для губернаторов Путин дал 15 апреля 2021 года (тогда же АСИ было поручено начать еще один крупный проект — Национальную социальную инициативу). Предварительные результаты рейтинга качества жизни в регионах Путин озвучил на Петербургском экономическом форуме — 2021 в июне. «Рейтинг основан прежде всего на мнении и оценках самих граждан, и для управленческих команд на местах такая обратная связь позволяет более эффективно выстраивать весь комплекс работ, сконцентрировать усилия вокруг наиболее чувствительных для людей проблем, среди которых, конечно же, вопрос повышения доступности жилья», — сказал тогда Путин. Светлана Чупшева сохранила за собой должность главы АСИ до 2024 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Рейтинг создает «стимулы для региональных органов власти к формированию качественной среды для жизни людей», сказала глава АСИ Чупшева, озвучивая окончательные итоги исследования. «Он дает объективную картину того, как потребности человека удовлетворяются в каждом из регионов, помогает выявить области для улучшений и определить по ним ориентиры», — отметила Чупшева. Регионы оценивались по 10 направлениям: медицина, образование, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, инклюзивность и равенство, безопасность, государственные услуги и сервисы, социальная защита, возможности для работы и своего дела. Всего эксперты оценивали качество жизни в субъектах по 161 показателю, из которых 77 — это оценка ситуации обычными жителями регионов. Первая десятка рейтинга выглядит почти ожидаемо: Москва, Тюменская область, ХМАО, Санкт-Петербург, Татарстан, ЯНАО, Белгородская область, Чувашия, Севастополь и Тульская область. За лидерами следуют Калининградская, Свердловская, Нижегородская области, Чеченская Республика, Пензенская, Вологодская области, Камчатский край, Удмуртская Республика, Адыгея и Воронежская область. Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал продолжение составления рейтинга качества жизни в регионах Фото: Владимир Андреев © URA.RU По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, рейтинг качества жизни тесно связан с другим рейтингом АСИ — по оценке инвестиционного климата. «Статистика — это одно, но самое главное — это отношение граждан. И этот рейтинг станет реальной оценкой деятельности органов госвласти», — заявил Собянин и добавил, что рейтинг должен быть ежегодным. Кремль получил понимание не столько о том, как живется людям в регионах-лидерах, сколько о том, «как живет остальная Россия», пояснил генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «Например, у нас есть регионы, которые находятся в тяжелом климате (нефтегазовые регионы). Там параметры качества жизни достижимы сложнее, чем на Северном Кавказе или на Юге России. Но эти нефтегазовые регионы богаче, а регионы Северного Кавказа беднее, [которым из-за этого сложнее добиться результата]. Здесь речь идет об очень тонких настройках — о регионе в целом: насколько власть эффективна, как чувствует себя бизнес и т. д.» — считает Шпунт. Ценность рейтинга АСИ в том, что оценки властям давали жители регионов, отметили эксперты Фото: Денис Моргунов © URA.RU Рейтинг — это «инструмент влияния на регионы» со стороны центра, пояснил Руководитель Политической экспертной группы Калачев. «С другой стороны, это и инструмент, с помощью которого регионы могут влиять на президента — поднимать свою значимость. Путин понимает, что регионы находятся в неравных условиях. Но рейтинг нужен как элемент состязательности, чтобы между регионами, между губернаторами была конкуренция [это стимулирует]», — отметил Калачев. Результаты этой состязательности могут использоваться Кремлем и при принятии кадровых решений в отношении губернаторов, полагает директор АНО Институт современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Рейтинг — это инструмент легитимизации каких-то заранее принятых решений. Если есть решение отправить в отставку руководителя, можно сослаться на рейтинг качества жизни», — резюмировал Солонников. 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У федеральных властей появился еще один инструмент влияния на губернаторов. Результаты нового рейтинга Агентства стратегических инициатив (АСИ) были представлены президенту РФ Владимиру Путину 16 декабря на заседании наблюдательного совета организации. На него не в последнюю очередь в Кремле будут обращать внимание при решении кадровых вопросов, поясняют эксперты. Перед началом заседания наблюдательного совета АСИ Владимиру Путину показали выставку основных проектов АСИ, которые реализовывались в течение 10 лет существования организации. Одним из первых, напомнил президент уже в своем выступлении на совете, стала Национальная предпринимательская инициатива (НПИ). «Результатом стали не только более эффективные регламенты и процедуры ведения бизнеса. Перемены оказались гораздо более глубокими. На местах появилось больше управленцев, которые принимают решения с учетом интересов, запросов людей, которые ведут свое дело, — оценил Путин. «Главная миссия» АСИ до 2024 года не меняется, сказал Путин, — это «привлечение граждан к достижению наших национальных целей развития». «Необходимо помогать им воплощать свои замыслы и инициативы… В центре и всей нашей государственной работы, и в центре внимания агентства, конечно, должны быть люди — человек, его благополучие… Агентству нужно сконцентрироваться на работе в регионах, безусловно, помогать управленческим командам на местах добиваться зримых перемен в работе школ, поликлиник, больниц, учреждений социальной защиты, учитывать запросы жителей, их предложений», — подчеркнул президент. Насколько запросы жителей учитываются в регионах сейчас, показали результаты первого рейтинга качества жизни. Разработать его еще в январе 2020 года президенту предложила глава АСИ Светлана Чупшева. Старт нового соревнования для губернаторов Путин дал 15 апреля 2021 года (тогда же АСИ было поручено начать еще один крупный проект — Национальную социальную инициативу). Предварительные результаты рейтинга качества жизни в регионах Путин озвучил на Петербургском экономическом форуме — 2021 в июне. «Рейтинг основан прежде всего на мнении и оценках самих граждан, и для управленческих команд на местах такая обратная связь позволяет более эффективно выстраивать весь комплекс работ, сконцентрировать усилия вокруг наиболее чувствительных для людей проблем, среди которых, конечно же, вопрос повышения доступности жилья», — сказал тогда Путин. Рейтинг создает «стимулы для региональных органов власти к формированию качественной среды для жизни людей», сказала глава АСИ Чупшева, озвучивая окончательные итоги исследования. «Он дает объективную картину того, как потребности человека удовлетворяются в каждом из регионов, помогает выявить области для улучшений и определить по ним ориентиры», — отметила Чупшева. Регионы оценивались по 10 направлениям: медицина, образование, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, инклюзивность и равенство, безопасность, государственные услуги и сервисы, социальная защита, возможности для работы и своего дела. Всего эксперты оценивали качество жизни в субъектах по 161 показателю, из которых 77 — это оценка ситуации обычными жителями регионов. Первая десятка рейтинга выглядит почти ожидаемо: Москва, Тюменская область, ХМАО, Санкт-Петербург, Татарстан, ЯНАО, Белгородская область, Чувашия, Севастополь и Тульская область. За лидерами следуют Калининградская, Свердловская, Нижегородская области, Чеченская Республика, Пензенская, Вологодская области, Камчатский край, Удмуртская Республика, Адыгея и Воронежская область. По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, рейтинг качества жизни тесно связан с другим рейтингом АСИ — по оценке инвестиционного климата. «Статистика — это одно, но самое главное — это отношение граждан. И этот рейтинг станет реальной оценкой деятельности органов госвласти», — заявил Собянин и добавил, что рейтинг должен быть ежегодным. Кремль получил понимание не столько о том, как живется людям в регионах-лидерах, сколько о том, «как живет остальная Россия», пояснил генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «Например, у нас есть регионы, которые находятся в тяжелом климате (нефтегазовые регионы). Там параметры качества жизни достижимы сложнее, чем на Северном Кавказе или на Юге России. Но эти нефтегазовые регионы богаче, а регионы Северного Кавказа беднее, [которым из-за этого сложнее добиться результата]. Здесь речь идет об очень тонких настройках — о регионе в целом: насколько власть эффективна, как чувствует себя бизнес и т. д.» — считает Шпунт. Рейтинг — это «инструмент влияния на регионы» со стороны центра, пояснил Руководитель Политической экспертной группы Калачев. «С другой стороны, это и инструмент, с помощью которого регионы могут влиять на президента — поднимать свою значимость. Путин понимает, что регионы находятся в неравных условиях. Но рейтинг нужен как элемент состязательности, чтобы между регионами, между губернаторами была конкуренция [это стимулирует]», — отметил Калачев. Результаты этой состязательности могут использоваться Кремлем и при принятии кадровых решений в отношении губернаторов, полагает директор АНО Институт современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Рейтинг — это инструмент легитимизации каких-то заранее принятых решений. Если есть решение отправить в отставку руководителя, можно сослаться на рейтинг качества жизни», — резюмировал Солонников.