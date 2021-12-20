Из провинциального города Сибири сделают новый центр металлургии

Там запустили завод, которого ждали более 15 лет

20 декабря 2021 в 16:24 Размер текста - 17 +

Инвестиции в новое предприятие составили десятки миллиардов Фото: пресс-служба РУСАЛа Из небольшого города в Иркутской области сделают новый металлургический центр Сибири. Речь идет о Тайшете, где компания РУСАЛ запустила алюминиевый завод. По объемам производства металла предприятие будет третьим в России. Вместе с заводом в Тайшете появятся современный микрорайон и необходимая инфраструктура. Индустриальная стройка Место для нового завода было выбрано не случайно. Еще в начале XX века Тайшет стал важнейшим транспортным центром Сибири. Город возник как опорный пункт для строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМа). Затем власти страны планировали сделать его еще и промышленным центром, однако дело до этого так и не дошло. Ситуация кардинально изменилась в современной России. Близость к возобновляемым и экологически чистым источникам энергии, а также удачное географическое расположение сделали Сибирь незаменимой для всей отечественной алюминиевой промышленности. На открытии присутствовали первые лица Иркутской области пресс-служба РУСАЛа Именно в Сибири РУСАЛ запустил Хакасский и Богучанский алюминиевые заводы, а в минувшую пятницу, 17 декабря, заработал и ТаАЗ. Суммарно в реализацию трех заводов было вложено 250 млрд рублей. Все эти проекты были инициированы основателем РУСАЛа Олегом Дерипаской. «Мы шли к этому 15 лет. Я очень рад, что мы смогли это сделать. Это было нелегко. И я хочу поблагодарить за самоотверженный труд наших инженеров, строителей, тех, которые начинали еще с Хакасского, последней серии Саянского, Богучанского заводов. Поздравляю с пуском!» — сказал на открытии Олег Дерипаска. Огромные инвестиции позволят производству в Тайшете стать третьим по объему производства алюминиевым заводом в России. Планируется, что первая серия, которую запустили в режиме комплексного опробования, в ближайшее время будет производить до 428,5 тысяч тонн алюминия в год. Позже, с запуском второй серии, объемы вырастут до 962 тысяч тонн в год. На предприятии будут работать 3 тысячи человек, из которых большинство — жители Тайшета и Тайшетского района. Новый завод — по-настоящему инновационный. В проекте внедрены самые лучшие технологические решения, цеха оснастили оборудованием от ведущих фирм мира. «Открытие завода позволит выпускать продукцию с одним из самых низких углеродных следов в мире за счет уникальных технологических решений, реализованных на предприятии», — подчеркнул министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. «В строительстве Тайшетского алюминиевого завода были использованы самые современные экологичные технологии, которые есть в мировой алюминиевой отрасли. Технологические процессы автоматизированы практически на 100%. По такой же модели на месте устаревших, построенных в советские годы алюминиевых мощностей в Братске, Шелехове, Красноярске и Новокузнецке будут построены новые производства в рамках программы, о которой мы объявили весной 2021 года», — заявил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин. Производство станет моделью для обновления всей российской алюминиевой отрасли России. Планируется, что запуск завода поспособствует укреплению промышленного потенциала Сибири и привлечет новых инвесторов на территорию региона. Как итог — появление новых специалистов в сибирских городах, развитие экономики и повышение благополучия населения. Новое жилье и дороги — для работников завода Как говорят в РУСАЛе, построить завод — это лишь малая часть дела. Для того, чтобы его сотрудникам было комфортно работать, компания вкладывает серьезные средства в развитие социальной инфраструктуры, жилищного фонда и дорог. Параллельно со строительством завода холдинг приступил к многочисленным проектам. Первый комплекс будет вырабатывать до 428,5 тысяч тонн алюминия в год пресс-служба РУСАЛа Например, усилиями РУСАЛа в Тайшете возводится новый современный микрорайон, который обеспечит жильем сотрудников алюминиевого завода, анодной фабрики и других предприятий компании. В общей сложности строится девять восьмиэтажных домов на 580 квартир, общая жилая площадь которых составляет 30 тысяч квадратных метров. Параллельно строятся школа, детские сады, бассейны, физкультурно-оздоровительный комплекс. В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией на территории города возвели Медицинский центр помощи и спасения на 63 койко-места, который оснастили современным оборудованием, в том числе аппаратами КТ и приборами для исследования бронхоскопии. За время работы центра из его стен выписали более 600 успешно прошедших лечение от коронавируса и пневмонии пациентов. Для снабжения пациентов кислородом компания приобрела в Тайшет специальную установку, которая производит 165 литров кислорода в минуту. Сейчас ведется ее настройка и подключение к необходимым системам. Помимо этого, поддержка оказывается Тайшетской районной больнице, в рамках которой персонал медучреждения и центра помощи и спасения проходят дистанционное обучение по противодействию распространения коронавирусной инфекции, где врачи изучают современные методики лечения. Также больницу снабжают средствами индивидуальной защиты и медикаментами. В рамках программы развития дорожной инфраструктуры ведется работа по реконструкции дороги по улице Горького в Тайшете, а также завершается строительство дороги протяженностью более 4 километров от трассы областного значения Тайшет-Шиткино до территории производства. Параллельно с этим с правительством Иркутской области ведутся переговоры по реконструкции еще одного участка трассы от Тайшета до села Старый Акульшет.

Из небольшого города в Иркутской области сделают новый металлургический центр Сибири. Речь идет о Тайшете, где компания РУСАЛ запустила алюминиевый завод. По объемам производства металла предприятие будет третьим в России. Вместе с заводом в Тайшете появятся современный микрорайон и необходимая инфраструктура. Индустриальная стройка Место для нового завода было выбрано не случайно. Еще в начале XX века Тайшет стал важнейшим транспортным центром Сибири. Город возник как опорный пункт для строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМа). Затем власти страны планировали сделать его еще и промышленным центром, однако дело до этого так и не дошло. Ситуация кардинально изменилась в современной России. Близость к возобновляемым и экологически чистым источникам энергии, а также удачное географическое расположение сделали Сибирь незаменимой для всей отечественной алюминиевой промышленности. Именно в Сибири РУСАЛ запустил Хакасский и Богучанский алюминиевые заводы, а в минувшую пятницу, 17 декабря, заработал и ТаАЗ. Суммарно в реализацию трех заводов было вложено 250 млрд рублей. Все эти проекты были инициированы основателем РУСАЛа Олегом Дерипаской. «Мы шли к этому 15 лет. Я очень рад, что мы смогли это сделать. Это было нелегко. И я хочу поблагодарить за самоотверженный труд наших инженеров, строителей, тех, которые начинали еще с Хакасского, последней серии Саянского, Богучанского заводов. Поздравляю с пуском!» — сказал на открытии Олег Дерипаска. Огромные инвестиции позволят производству в Тайшете стать третьим по объему производства алюминиевым заводом в России. Планируется, что первая серия, которую запустили в режиме комплексного опробования, в ближайшее время будет производить до 428,5 тысяч тонн алюминия в год. Позже, с запуском второй серии, объемы вырастут до 962 тысяч тонн в год. На предприятии будут работать 3 тысячи человек, из которых большинство — жители Тайшета и Тайшетского района. Новый завод — по-настоящему инновационный. В проекте внедрены самые лучшие технологические решения, цеха оснастили оборудованием от ведущих фирм мира. «Открытие завода позволит выпускать продукцию с одним из самых низких углеродных следов в мире за счет уникальных технологических решений, реализованных на предприятии», — подчеркнул министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. «В строительстве Тайшетского алюминиевого завода были использованы самые современные экологичные технологии, которые есть в мировой алюминиевой отрасли. Технологические процессы автоматизированы практически на 100%. По такой же модели на месте устаревших, построенных в советские годы алюминиевых мощностей в Братске, Шелехове, Красноярске и Новокузнецке будут построены новые производства в рамках программы, о которой мы объявили весной 2021 года», — заявил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин. Производство станет моделью для обновления всей российской алюминиевой отрасли России. Планируется, что запуск завода поспособствует укреплению промышленного потенциала Сибири и привлечет новых инвесторов на территорию региона. Как итог — появление новых специалистов в сибирских городах, развитие экономики и повышение благополучия населения. Новое жилье и дороги — для работников завода Как говорят в РУСАЛе, построить завод — это лишь малая часть дела. Для того, чтобы его сотрудникам было комфортно работать, компания вкладывает серьезные средства в развитие социальной инфраструктуры, жилищного фонда и дорог. Параллельно со строительством завода холдинг приступил к многочисленным проектам. Например, усилиями РУСАЛа в Тайшете возводится новый современный микрорайон, который обеспечит жильем сотрудников алюминиевого завода, анодной фабрики и других предприятий компании. В общей сложности строится девять восьмиэтажных домов на 580 квартир, общая жилая площадь которых составляет 30 тысяч квадратных метров. Параллельно строятся школа, детские сады, бассейны, физкультурно-оздоровительный комплекс. В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией на территории города возвели Медицинский центр помощи и спасения на 63 койко-места, который оснастили современным оборудованием, в том числе аппаратами КТ и приборами для исследования бронхоскопии. За время работы центра из его стен выписали более 600 успешно прошедших лечение от коронавируса и пневмонии пациентов. Для снабжения пациентов кислородом компания приобрела в Тайшет специальную установку, которая производит 165 литров кислорода в минуту. Сейчас ведется ее настройка и подключение к необходимым системам. Помимо этого, поддержка оказывается Тайшетской районной больнице, в рамках которой персонал медучреждения и центра помощи и спасения проходят дистанционное обучение по противодействию распространения коронавирусной инфекции, где врачи изучают современные методики лечения. Также больницу снабжают средствами индивидуальной защиты и медикаментами. В рамках программы развития дорожной инфраструктуры ведется работа по реконструкции дороги по улице Горького в Тайшете, а также завершается строительство дороги протяженностью более 4 километров от трассы областного значения Тайшет-Шиткино до территории производства. Параллельно с этим с правительством Иркутской области ведутся переговоры по реконструкции еще одного участка трассы от Тайшета до села Старый Акульшет.