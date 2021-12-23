Путин изменил сценарий ежегодной пресс-конференции

Благодаря этому он узнал о реальном положении дел в стране

23 декабря 2021 в 22:35 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин от журналистов узнал о главном — что волнует жителей страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин 23 декабря изменил сценарий своей ежегодной пресс-конференции. Он чаще, чем обычно брал на себя роль модератора — лично выбирал темы с плакатов участников и предоставлял слово журналистам. Благодаря этому он сделал акцент на региональную проблематику, отмечают эксперты. Путину, по словам политологов, важно было именно от местных журналистов, а не от чиновников услышать о жизни людей, о ситуации в стране и последствиях пандемии. В этом году Путин вернулся к традиционному формату проведения ежегодной пресс-конференции. В прошлый раз из-за эпидемии он общался со СМИ по видеосвязи, и лишь несколько журналистов кремлевского пула находились с ним в одном зале в Ново-Огареве. В этом году число участников сократилось в три раза по сравнению с допандемийным периодом (до чуть больше 500 человек), но это было живое общение. Оно продлилось 3 часа 56 минут, за которые Путин ответил на 55 вопросов. И зачастую не его пресс-секретарь Дмитрий Песков, а сам президент давал слово журналистам, причем предпочтение было тем, кто держал таблички с проблемами регионов и людей. Традиционно журналисты пытались одеться так, чтобы быть самыми заметными Фото: Владимир Андреев © URA.RU Впрочем, ожидаемо пресс-конференция началась с общих вопросов: об экономической ситуации, о пандемии, о демографии. Федеральных журналистов и иностранных коллег интересовала тема развития отношения России с США и коллективным Западом в целом, а также проблема Юго-Востока Украины. Путин еще раз подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать, но требует для себя гарантий безопасности. «Мы должны думать о перспективах обеспечения своей безопасности даже не на сегодняшний день и не на следующей неделе, а на ближайшую перспективу… [Война] это не наш выбор, мы этого не хотим», — заверил президент. А журналистке Sky News Диане Магни, потребовавшей от Путина «безоговорочных гарантий» ненападения России на Украину, Путин ответил прямо и жестко: «Вы должны дать нам гарантии — вы! И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями… Ну разве мы угрожаем кому-то?» Региональная повестка и проблемы простых россиян президента Владимира Путина интересовали в 2021 году в первую очередь Фото: Владимир Андреев © URA.RU Войны Россия не хочет, потому что у нее большие планы по внутреннему развитию и большие потребности у людей в улучшении жизни, обозначил свою позицию Путин. Поэтому сегодня его больше всего и интересовали вопросы из регионов. Отвечая на них, Путин показал, что качество жизни россиян повысится, если будут решены инфраструктурные вопросы. О проблемах в коммунальной инфраструктуре Путину рассказали журналисты из Дагестана, где сети сильно изношены, и из Алтайского края, где возник дефицит угля, которым люди отапливают свои дома. Президент назвал развитие инфраструктуры одним из драйверов роста, на который федеральные власти будут делать особый акцент. Эта тема звучала несколько раз в разных аспектах. Президента, например, спросили, в каком городе России, кроме Москвы и Петербурга, он хотел бы жить (учитывая уровень развития, состояние городской среды). Но Путин признался, что в первую очередь подумал о своем родном Питере. «У нас города и малые, и большие развиваются, и развиваются достаточно энергично, хотя прежде всего мы сейчас должны уделить внимание развитию малых городов. Мы предпринимаем усилия, связанные с развитием инфраструктуры прежде всего, связанности территории и по железным дорогам, и по автомобильным, и по авиационному транспорту, морскому и речному», — отметил Путин. К пресс-конференции российского президента 23 декабря было приковано все внимание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Он напомнил, что в этом году многие россияне получили материальную поддержку. В регионах реализуются нацпроекты в социальной сфере. Президент заверил, что и бюджет на следующую трехлетку также будет социально ориентированным. Вместе с тем он рассчитан на перспективу. «Это, конечно, социальной направленности бюджет, но он нацелен и на развитие. Я думаю, что это вещи абсолютно очевидные», — заметил Путин. Наказание и преследование за отказ от вакцинации президент категорически не поддержал. «Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия. Как только начнешь давить, так — у нас же народ изобретательный — сразу появятся способы обойти это стремление надавить… Нам нужно идти по другому пути. Нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер», — убежден Путин. То же самое, по словам президента, нужно делать и при реализации мусорной реформы — когда власти сталкиваются с сопротивлением людей против строительства мусороперерабатывающих заводов. «Надо показывать, как они работают… Скажем, в Японии: там в миллионниках расположены, прямо в центре городов работают — и на экологию, на жизнь людей не оказывают практически никакого негативного влияния», — посоветовал президент. Проблема ветхого жилья будет решаться и дальше — новая программа переселения уже разрабатывается, заверил журналистов президент Владимир Путин Фото: Размик Закарян © URA.RU Одной из наиболее острых тем, поднятых журналистами, стало переселение из ветхого и аварийного жилья. Путин заверил, что новая программа уже готовится. «Мы должны вытащить людей из трущоб, в которых они проживают», — сказал Путин. Из мировых лидеров президент Путин единственный, кто одновременно встречается с сотнями журналистов, отмечают эксперты. При этом, по словам директора исследовательских программ Экспертной группа «PiteR» Александра Серавина, он продемонстрировал «глубокую погруженность в проблемы и вовлеченность в жизнь страны». «Самое главное — детали, когда так конкретно разбираются кейсы из разных регионов. По некоторым из них президент сразу сказал: после пресс-конференции начнем разбираться. Для регионов это — возможность быть услышанным федеральной властью», — пояснил Серавин. Для любого журналиста главное — быть услышанным президентом. Многим сегодня это удалось Фото: Владимир Андреев © URA.RU Быть услышанными президентом для регионов важно, так как они переживают сложный период пандемии и ее последствий, объяснил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Поэтому для президента «проблемы граждан России являются доминирующими». «Это является очень явным, зримым свидетельством расстановки приоритетов российской власти и президента. Акценты, которые сегодня прозвучали, свидетельствуют о том, что президент досконально знает и разбирается в проблематике социально-экономического развития регионов, с легкостью оперирует цифрами. Региональные журналисты были центральными фигурами для президента на этой пресс-конференции», — отметил Шаповалов. Именно от региональных журналистов Путин получил сегодня «дополнительные источники информации», которая иногда отличается от «официальной» — той, что представляют ему чиновники, пояснил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Президенту это помогает «увидеть реальное положение дел» в стране и «узнать о реальных проблемах» ее жителей, резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин 23 декабря изменил сценарий своей ежегодной пресс-конференции. Он чаще, чем обычно брал на себя роль модератора — лично выбирал темы с плакатов участников и предоставлял слово журналистам. Благодаря этому он сделал акцент на региональную проблематику, отмечают эксперты. Путину, по словам политологов, важно было именно от местных журналистов, а не от чиновников услышать о жизни людей, о ситуации в стране и последствиях пандемии. В этом году Путин вернулся к традиционному формату проведения ежегодной пресс-конференции. В прошлый раз из-за эпидемии он общался со СМИ по видеосвязи, и лишь несколько журналистов кремлевского пула находились с ним в одном зале в Ново-Огареве. В этом году число участников сократилось в три раза по сравнению с допандемийным периодом (до чуть больше 500 человек), но это было живое общение. Оно продлилось 3 часа 56 минут, за которые Путин ответил на 55 вопросов. И зачастую не его пресс-секретарь Дмитрий Песков, а сам президент давал слово журналистам, причем предпочтение было тем, кто держал таблички с проблемами регионов и людей. Впрочем, ожидаемо пресс-конференция началась с общих вопросов: об экономической ситуации, о пандемии, о демографии. Федеральных журналистов и иностранных коллег интересовала тема развития отношения России с США и коллективным Западом в целом, а также проблема Юго-Востока Украины. Путин еще раз подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать, но требует для себя гарантий безопасности. «Мы должны думать о перспективах обеспечения своей безопасности даже не на сегодняшний день и не на следующей неделе, а на ближайшую перспективу… [Война] это не наш выбор, мы этого не хотим», — заверил президент. А журналистке Sky News Диане Магни, потребовавшей от Путина «безоговорочных гарантий» ненападения России на Украину, Путин ответил прямо и жестко: «Вы должны дать нам гарантии — вы! И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями… Ну разве мы угрожаем кому-то?» Войны Россия не хочет, потому что у нее большие планы по внутреннему развитию и большие потребности у людей в улучшении жизни, обозначил свою позицию Путин. Поэтому сегодня его больше всего и интересовали вопросы из регионов. Отвечая на них, Путин показал, что качество жизни россиян повысится, если будут решены инфраструктурные вопросы. О проблемах в коммунальной инфраструктуре Путину рассказали журналисты из Дагестана, где сети сильно изношены, и из Алтайского края, где возник дефицит угля, которым люди отапливают свои дома. Президент назвал развитие инфраструктуры одним из драйверов роста, на который федеральные власти будут делать особый акцент. Эта тема звучала несколько раз в разных аспектах. Президента, например, спросили, в каком городе России, кроме Москвы и Петербурга, он хотел бы жить (учитывая уровень развития, состояние городской среды). Но Путин признался, что в первую очередь подумал о своем родном Питере. «У нас города и малые, и большие развиваются, и развиваются достаточно энергично, хотя прежде всего мы сейчас должны уделить внимание развитию малых городов. Мы предпринимаем усилия, связанные с развитием инфраструктуры прежде всего, связанности территории и по железным дорогам, и по автомобильным, и по авиационному транспорту, морскому и речному», — отметил Путин. Он напомнил, что в этом году многие россияне получили материальную поддержку. В регионах реализуются нацпроекты в социальной сфере. Президент заверил, что и бюджет на следующую трехлетку также будет социально ориентированным. Вместе с тем он рассчитан на перспективу. «Это, конечно, социальной направленности бюджет, но он нацелен и на развитие. Я думаю, что это вещи абсолютно очевидные», — заметил Путин. Наказание и преследование за отказ от вакцинации президент категорически не поддержал. «Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия. Как только начнешь давить, так — у нас же народ изобретательный — сразу появятся способы обойти это стремление надавить… Нам нужно идти по другому пути. Нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер», — убежден Путин. То же самое, по словам президента, нужно делать и при реализации мусорной реформы — когда власти сталкиваются с сопротивлением людей против строительства мусороперерабатывающих заводов. «Надо показывать, как они работают… Скажем, в Японии: там в миллионниках расположены, прямо в центре городов работают — и на экологию, на жизнь людей не оказывают практически никакого негативного влияния», — посоветовал президент. Одной из наиболее острых тем, поднятых журналистами, стало переселение из ветхого и аварийного жилья. Путин заверил, что новая программа уже готовится. «Мы должны вытащить людей из трущоб, в которых они проживают», — сказал Путин. Из мировых лидеров президент Путин единственный, кто одновременно встречается с сотнями журналистов, отмечают эксперты. При этом, по словам директора исследовательских программ Экспертной группа «PiteR» Александра Серавина, он продемонстрировал «глубокую погруженность в проблемы и вовлеченность в жизнь страны». «Самое главное — детали, когда так конкретно разбираются кейсы из разных регионов. По некоторым из них президент сразу сказал: после пресс-конференции начнем разбираться. Для регионов это — возможность быть услышанным федеральной властью», — пояснил Серавин. Быть услышанными президентом для регионов важно, так как они переживают сложный период пандемии и ее последствий, объяснил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Поэтому для президента «проблемы граждан России являются доминирующими». «Это является очень явным, зримым свидетельством расстановки приоритетов российской власти и президента. Акценты, которые сегодня прозвучали, свидетельствуют о том, что президент досконально знает и разбирается в проблематике социально-экономического развития регионов, с легкостью оперирует цифрами. Региональные журналисты были центральными фигурами для президента на этой пресс-конференции», — отметил Шаповалов. Именно от региональных журналистов Путин получил сегодня «дополнительные источники информации», которая иногда отличается от «официальной» — той, что представляют ему чиновники, пояснил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Президенту это помогает «увидеть реальное положение дел» в стране и «узнать о реальных проблемах» ее жителей, резюмировал эксперт.