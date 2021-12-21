Почему Путин максимально ужесточил сигналы США и НАТО

Эксперты: опаснее не было со времен Карибского кризиса

21 декабря 2021 в 21:25 Размер текста - 17 +

На коллегии Минобороны РФ президент Владимир Путин дал понять, что на манипуляции США Россия больше не ведется Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Владимир Путин на коллегии Минобороны РФ 21 декабря произнес достаточно жесткую речь. В ответ на планы НАТО расширить зону своего влияния Путин показал, что российская армия в любой момент может перейти в режим боевой готовности, и отступать, как в 1990-е не будет, поясняют эксперты. Продолжающиеся манипуляции США вынуждают российские власти ставить «коллективному Западу» ультиматум. Если его не услышат, Россия ответит силой, считают политологи. Уходящий 2020 год Путин назвал в своем выступлении перед руководством российских Вооруженных Сил «экстраординарным». Прежде всего из-за эпидемии коронавируса, в условиях которой модернизация армии и флота продолжалась, проходили военные учения, усиливалась боевая подготовка войск. Военные медики помогали регионам бороться с коронавирусом, а миротворцы продолжали свои миссии в Сирии и в Нагорном Карабахе. За последние годы прошла серьезная модернизация российской армии, отметил президент Владимир Путин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экстраординарность этого года заключается еще и в повышении «конфликтного потенциала», усложнении военно-политической обстановки в мире. «Нас крайне беспокоит, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной ПРО США. Расположенные в Румынии и планируемые к размещению в Польше пусковые установки Mk 41 адаптированы к применению ударных систем „Томагавк“. Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия — до пяти. Для нас это серьезнейший вызов — вызов нашей безопасности», — заявил Путин. Президент напомнил, что он предложил своему американскому коллеге Джо Байдену «начать переговоры по выработке конкретных договоренностей». «Ну, мы-то с вами их хорошо знаем: и этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что Соединенные Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересны… Но хоть это, хоть что-то, хоть юридически обязывающие договоренности должны быть, а не устные заверения. Цену таким устным заверениям, словам и обещаниям мы хорошо знаем», — сказал Путин. США виновны в создании напряженности в Европе, сказал президент Владимир Путин и несколько раз стукнул рукой по трибуне Фото: Владимир Андреев © URA.RU И вспомнил конец 1980-х — начало 1990-х годов, когда Россию убеждали, что «волнения по поводу возможного расширения НАТО на восток беспочвенны». Однако после этого было «пять волн расширения НАТО» в сторону российских границ. Путин напомнил и об американских специалистах, работавших на «объектах ядерного оружейного комплекса РФ на постоянной основе», об американских советниках и кадровых сотрудниках ЦРУ в правительстве РФ. «Явно террористов поддерживали. Зачем?» — задался вопросом Путин. «То, что сейчас происходит, та напряженность, которая складывается в Европе, — это их вина», — констатировал президент. По его словам, с 1990-х ситуация только ухудшалась. И сегодня нужно «что-то решать». «Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве. В случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем принимать адекватные ответные военно-технические меры, на недружественные шаги жестко реагировать. Мы имеем полное право на действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет России», — заявил Владимир Путин. Российские военные могут быть в любой момент переведены в режим боевой готовности Фото: Официальный сайт Президента РФ В подтверждение серьезности своих слов Путин обозначил пять главных задач для Вооруженных Сил на 2022 год: продолжение оснащение войск современным оружием и техникой, боевая подготовка и освоение этой нового вооружения, внедрение технологий искусственного интеллекта, усиление подготовки командного состава и формирование кадровой скамейки, а также — развитие военного сотрудничества с союзниками по ШОС и ОДКБ и укрепление «обороноспособности Союзного государства России и Белоруссии». При этом президент заверил, что все социальные гарантии военным государство обеспечит в полном объеме. После недавнего телемоста с президентом США Джо Байденом это, пожалуй, первое достаточно жесткое выступление российского президента в адрес коллективного Запада. Путин сказал это не только для российских военных, но и для жителей страны, считает зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Президент дал понять, что «возврата в 90-е, когда Россия едва не перешла под полный контроль американских спецслужб, не будет», пояснил сенатор. «Запад хочет вернуть нас в эти годы. Ничего хорошего от этого людям ждать не приходится», — отметил Климов. Американские военные корабли все чаще замечают неподалеку от российских границ в Черном море Фото: Official U.S. Navy Page public.navy.mil С другой стороны, это и сигнал США и их партнерам по НАТО, которым переданы предложения России по гарантиям безопасности. «Путин обратил внимание, что мы не собираемся еще 50 лет ждать, когда они это прочитают. Это документы об угрозах НАТО России. Они очень конкретные, направленные четко по адресу. Президент дает понять, что это наш общий подход, который требует по меньшей мере внимания, потому что на кону безопасность всего человечества. Мы говорим о неприемлемости ракетно-ядерной войны. А американцы — единственная страна в мире, которая допустила применение ядерного оружия. Ждем их реакцию, и человечеству тогда будет понятно, кто чего хочет на самом деле», — заметил Климов. Москва и Вашингтон не были так близки к началу ядерной войны со времен Карибского кризиса, подтверждает военный эксперт Дмитрий Литовкин. Однако в ответ на возможное размещение американских ракет средней дальности в Польше и Румынии Россия готова поставить комплексы «Искандер» в Калининградской области, в Крыму и в Белоруссии, чтобы «парировать эти угрозы». «Позиция президента — это попытка предотвратить худшее развитие ситуации. США строили однополярный мир, который трещит по швам. Американцы в растерянности: они понимают, что перестают быть исключительными. Они понимают, что любой военный конфликт с Россией перерастет в ядерную войну. Фитиль загорелся, и надо принимать меры. Наше руководство пытается образумить и посадить их за стол переговоров», — считает Литовкин. Западная цивилизация, построенная США, близка к распаду, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В сложившейся геополитической ситуации политолог Дмитрий Нечаев видит исполнение пророчества американского политолога Самюэля Хантингтона. Еще в 1993 году Хантингтон в своей книге «Столкновение цивилизаций» писал, что произойдет столкновение «западной Иудейско-Христианской цивилизации со славяно-православной, составной частью которой являются Россия, Сербия и Белоруссия». И в 2021 году это пророчество «обрело конкретные очертания», считает Нечаев. «Фактор силы был всегда решающим в определении иерархии государств. На сегодня фактором силы обладает Россия: она подготовилась сбалансированно к противостоянию, и сейчас выглядит по многим позициям гораздо сильнее. Фактически [слова президента] это ультиматум Западу: либо вы останавливаетесь и выходите на договоренности, либо вы получите адекватный военно-технический ответ. Напряжение будет усиливаться, и вопрос — кто дрогнет. Но Путин показал, что у России намерения серьезные, и отступления больше не будет», — убежден эксперт. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Владимир Путин на коллегии Минобороны РФ 21 декабря произнес достаточно жесткую речь. В ответ на планы НАТО расширить зону своего влияния Путин показал, что российская армия в любой момент может перейти в режим боевой готовности, и отступать, как в 1990-е не будет, поясняют эксперты. Продолжающиеся манипуляции США вынуждают российские власти ставить «коллективному Западу» ультиматум. Если его не услышат, Россия ответит силой, считают политологи. Уходящий 2020 год Путин назвал в своем выступлении перед руководством российских Вооруженных Сил «экстраординарным». Прежде всего из-за эпидемии коронавируса, в условиях которой модернизация армии и флота продолжалась, проходили военные учения, усиливалась боевая подготовка войск. Военные медики помогали регионам бороться с коронавирусом, а миротворцы продолжали свои миссии в Сирии и в Нагорном Карабахе. Экстраординарность этого года заключается еще и в повышении «конфликтного потенциала», усложнении военно-политической обстановки в мире. «Нас крайне беспокоит, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной ПРО США. Расположенные в Румынии и планируемые к размещению в Польше пусковые установки Mk 41 адаптированы к применению ударных систем „Томагавк“. Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия — до пяти. Для нас это серьезнейший вызов — вызов нашей безопасности», — заявил Путин. Президент напомнил, что он предложил своему американскому коллеге Джо Байдену «начать переговоры по выработке конкретных договоренностей». «Ну, мы-то с вами их хорошо знаем: и этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что Соединенные Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересны… Но хоть это, хоть что-то, хоть юридически обязывающие договоренности должны быть, а не устные заверения. Цену таким устным заверениям, словам и обещаниям мы хорошо знаем», — сказал Путин. И вспомнил конец 1980-х — начало 1990-х годов, когда Россию убеждали, что «волнения по поводу возможного расширения НАТО на восток беспочвенны». Однако после этого было «пять волн расширения НАТО» в сторону российских границ. Путин напомнил и об американских специалистах, работавших на «объектах ядерного оружейного комплекса РФ на постоянной основе», об американских советниках и кадровых сотрудниках ЦРУ в правительстве РФ. «Явно террористов поддерживали. Зачем?» — задался вопросом Путин. «То, что сейчас происходит, та напряженность, которая складывается в Европе, — это их вина», — констатировал президент. По его словам, с 1990-х ситуация только ухудшалась. И сегодня нужно «что-то решать». «Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве. В случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем принимать адекватные ответные военно-технические меры, на недружественные шаги жестко реагировать. Мы имеем полное право на действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет России», — заявил Владимир Путин. В подтверждение серьезности своих слов Путин обозначил пять главных задач для Вооруженных Сил на 2022 год: продолжение оснащение войск современным оружием и техникой, боевая подготовка и освоение этой нового вооружения, внедрение технологий искусственного интеллекта, усиление подготовки командного состава и формирование кадровой скамейки, а также — развитие военного сотрудничества с союзниками по ШОС и ОДКБ и укрепление «обороноспособности Союзного государства России и Белоруссии». При этом президент заверил, что все социальные гарантии военным государство обеспечит в полном объеме. После недавнего телемоста с президентом США Джо Байденом это, пожалуй, первое достаточно жесткое выступление российского президента в адрес коллективного Запада. Путин сказал это не только для российских военных, но и для жителей страны, считает зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Президент дал понять, что «возврата в 90-е, когда Россия едва не перешла под полный контроль американских спецслужб, не будет», пояснил сенатор. «Запад хочет вернуть нас в эти годы. Ничего хорошего от этого людям ждать не приходится», — отметил Климов. С другой стороны, это и сигнал США и их партнерам по НАТО, которым переданы предложения России по гарантиям безопасности. «Путин обратил внимание, что мы не собираемся еще 50 лет ждать, когда они это прочитают. Это документы об угрозах НАТО России. Они очень конкретные, направленные четко по адресу. Президент дает понять, что это наш общий подход, который требует по меньшей мере внимания, потому что на кону безопасность всего человечества. Мы говорим о неприемлемости ракетно-ядерной войны. А американцы — единственная страна в мире, которая допустила применение ядерного оружия. Ждем их реакцию, и человечеству тогда будет понятно, кто чего хочет на самом деле», — заметил Климов. Москва и Вашингтон не были так близки к началу ядерной войны со времен Карибского кризиса, подтверждает военный эксперт Дмитрий Литовкин. Однако в ответ на возможное размещение американских ракет средней дальности в Польше и Румынии Россия готова поставить комплексы «Искандер» в Калининградской области, в Крыму и в Белоруссии, чтобы «парировать эти угрозы». «Позиция президента — это попытка предотвратить худшее развитие ситуации. США строили однополярный мир, который трещит по швам. Американцы в растерянности: они понимают, что перестают быть исключительными. Они понимают, что любой военный конфликт с Россией перерастет в ядерную войну. Фитиль загорелся, и надо принимать меры. Наше руководство пытается образумить и посадить их за стол переговоров», — считает Литовкин. В сложившейся геополитической ситуации политолог Дмитрий Нечаев видит исполнение пророчества американского политолога Самюэля Хантингтона. Еще в 1993 году Хантингтон в своей книге «Столкновение цивилизаций» писал, что произойдет столкновение «западной Иудейско-Христианской цивилизации со славяно-православной, составной частью которой являются Россия, Сербия и Белоруссия». И в 2021 году это пророчество «обрело конкретные очертания», считает Нечаев. «Фактор силы был всегда решающим в определении иерархии государств. На сегодня фактором силы обладает Россия: она подготовилась сбалансированно к противостоянию, и сейчас выглядит по многим позициям гораздо сильнее. Фактически [слова президента] это ультиматум Западу: либо вы останавливаетесь и выходите на договоренности, либо вы получите адекватный военно-технический ответ. Напряжение будет усиливаться, и вопрос — кто дрогнет. Но Путин показал, что у России намерения серьезные, и отступления больше не будет», — убежден эксперт.