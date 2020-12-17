В России оформился враждебный Путину центр силы

Перед пресс-конференцией СМИ опубликовали несколько расследований об окружении президента Фото: Kremlin.ru

Информационная атака на окружение президента России Владимира Путина свидетельствует о появлении в стране нового враждебного главе государства центра силы, полагают собеседники URA.RU в политсреде. Несмотря на то, что Путин на пресс-конференции 17 декабря ответил на расследования, касающиеся его окружения, эта медийная волна может иметь продолжение. А новой средой для нее могут стать выборы в Госдуму 2021 года.

За 10 дней до пресс-конференции Путина — 7 декабря — издание «Важные истории» опубликовало расследование о бизнесмене Кирилле Шамалове, которого назвало бывшим зятем президента. В материале утверждалось, что компания предпринимателя после его свадьбы с дочерью президента купила акции СИБУРа стоимостью 380 млн долларов за 100 долларов. Выступая перед журналистами, президент Путин впервые публично прокомментировал публикацию.

Владимир Путин заявил, что в расследовании о Кирилле Шамалове «все навалено в одну кучу» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Прочитать этот материал невозможно. Я его полистал, поскольку он меня касается, но там такая компиляция — все навалено в одну кучу, я так до конца и не дочитал, — сказал Путин. — Там все время говорится: зять президента, зять президента, а в конце пишут, что все-таки бывший зять, хотя по ходу пьесы ввинчивают в сознание читателя, что это зять».

Глава государства отметил, что Шамалов получил акции СИБУРа по единым правилам с другим высшим менеджментом компании, и «ничего такого странного здесь нет». «По поводу того, что вбросы имеют место, собственно, ничего удивительного нет, — добавил президент. — Они и были раньше, вспомните тяжелые события на Кавказе, борьбу с международным терроризмом, в каком виде тогда вашего покорного слугу ни представляли и в международной прессе, да и, к сожалению, у нас в стране тоже».

Глава государства впервые высказала о расследованиях, посвященных его окружению Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Расследование о Шамалове — не единственная публикация об окружении и родных Путина, которая появилась в преддверии пресс-конференции президента. Издание «Проект» с 24 ноября по 9 декабря опубликовало три части расследования «Железные маски», в котором рассказало о «знакомой» президента, таинственном мультимиллионере Светлане Кривоногих, о якобы дружеских связях Путина с основным владельцем банка «Россия» Юрием Ковальчуком. Один из героев публикаций, экс-глава администрации президента Валентин Юмашев (зять первого президента России Бориса Ельцина) уже опубликовал опровержение на расследование «Проекта». Сам же Путин на пресс-конференции сказал, что авторами вбросов о нем и его семье являются представители Госдепа и спецслужбы США.

В политтусовке считают, что источник компромата — новый центр силы во власти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

При этом опрошенные URA.RU политологи не исключают, что в России на фоне разговоров о приближающемся трансфере власти в 2024 году появился новый политический центр силы, который и стал источником компрометирующей информации. Гендиректор института региональных проблем Дмитрий Журавлев в разговоре с URA.RU напомнил, что во власти и в бизнесе до сих пор сильно либеральное крыло представителей ельцинской эпохи, которое могло сконцентрировать свои силы. «Но соизмеримы ли силы этого центра и госвласти — вопрос сложный. У нас есть два ресурса: власть и деньги. А вся частная собственность либеральным элитам ельцинской эпохи была выдана государством, которое всегда может забрать его обратно, поскольку приватизация нигде не проходила чисто», — считает Журавлев.

Новая медийная атака на президента может быть связана с выборами в Госдуму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гендиректор «Центра развития региональной политики» Илья Гращенков аналогично говорит о появлении нового центра силы. Но политолог считает, что целью атак был не президент, а другие группы влияния. «Складывается ощущение, что Путин попал под атаку случайно, и на самом деле организаторы медиаволны хотели задеть других игроков. Там же были и Шамалов, и Ковальчук. Кажется, что по одной группе элит нанесла удар другая, — сказал агентству Гращенков. — Возможно, кто-то не хочет, чтобы трансфер власти в 2024 году пошел по сценарию, в котором заинтересована какая-то одна группа влияния».

Гращенков не исключает, что несмотря на ответ Путина, медийная атака может быть продолжена: «Скорее всего, это просто затравка. По сценарию должен быть еще катарсис». Политолог Дмитрий Журавлев полагает, что новая информационная волна может быть связана с выборами в Госдуму. «Дискредитация кампании может быть основанием для какой-то оппозиционной активности и будет ставить под сомнение деятельность президента, как символа справедливости, а значит и его легитимность», — считает Журавлев.

Президент Путин во время пресс-конференции, отвечая на вопрос URA.RU, предупреждал об угрозах вмешательства в грядущие выборы, правда, иностранного. «Это же глобальная политика. Как базы по всему миру, так и вмешательство по всему миру. Мы это знаем, мы к этому готовимся. Но мы сможем этому противостоять эффективно только в том случае, если подавляющее количество, подавляющее число наших граждан будут понимать, что: а) это вмешательство; б) что мы обязаны этому противостоять; в) что это недопустимо и что мы сами должны определять свою судьбу», — сказал Путин.

Профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО Андраник Мигранян сказал URA.RU, что не видит свидетельств появления нового центра силы в стране, а инициаторами расследований политолог считает западные спецслужбы.

Главред «Важных историй» Роман Анин после пресс-конференции Путина написал в telegram-канале издания пост о том, что целью публикации было «информирование российского общества о важных для него фактах».