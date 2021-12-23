Пермские инсайды: провал мэра в прямом эфире

О тайных корпоративах, атаке на главу избиркома и обмане губернатора. Выпуск 951

24 декабря 2021 в 18:18 Размер текста - 17 +

В 2022 году возвращение Курентзиса стало бы для Пермского края имиджевой победой Фото: коллаж URA.RU На уходящей неделе выяснилось, что к визиту в Прикамье федеральных министров приложил руку владелец «Уралхима». От губернатора Пермского края скрыли коммунальную проблему на севере края, а чиновники нашли способ отпраздновать новогодние корпоративы в ресторанах в условиях ограничений. Антимонопольщики, тем временем, попались на подлоге. Об этом и многом другом — в свежем выпуске «Инсайдов». «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Визит Мишустина в Пермь помог организовать Чемезов Сергей Чемезов договаривался о визите в Прикамье федеральных министров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Инсайдеры сообщают, что привезти делегацию федеральных министров во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным в Пермский край помог глава ГК «Ростех» Сергей Чемезов. Слово за регион перед ним якобы замолвил владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, у которого сложились хорошие отношения с Дмитрием Махониным. «Тут получилось убить двух зайцев, — говорит инсайдер. — И Чемезов получил на «Объединенную двигателестроительную корпорацию» от правительства почти 100 млрд рублей, и Пермскому краю перепало около двух млрд на важные стройки к юбилею Перми. Властям региона готовят еще один протест После недовольства сотрудников предприятий и представителей ресторанного бизнеса, еще одна группа пермяков готовится выразить свой протест из-за QR-кодов. На этот раз обращения готовят представители туристического бизнеса, которые несут убытки, говорят инсайдеры. «Заболеваемость снижается, это уже не 2020 год, когда реально было страшно. Впереди каникулы, а власти ограничения не отменяют. При этом из каждого утюга про поддержку отрасли и развития внутреннего туризма трубят, а по факту — ее нет», — поясняют источники. Чердынские «экскурсоводы» показали губернатору не все От Дмитрия Махонина скрыли проблемный участок теплотрассы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ходе недавней поездки губернатора края Дмитрия Махонина в Чердынь, главе региона пришлось побывать и в проблемном поселке Ныроб. Визит Махонина был связан с тем, что в поселке не было отопления с начала сезона. Якобы губернатору показали отремонтированный участок теплотрассы, а проблемный участок теплосетей от него скрыли. Глава местной управы Виктор Ермак провел Махонина вдоль отремонтированных труб, за что и получил похвалу губернатора», — рассказал инсайдер. Пермские политики не хотят связываться с «Единой Россией» Пермские единороссы оказались не нужны местным политикам Фото: Анна Майорова © URA.RU Слухачи говорят о том, что секретарь реготделения «Единой России» в Пермском крае Вячеслав Григорьев 100-процентно сохранит свой пост в следующем году. Его назначение уже поддержали в Генсовете ЕР. «Опасения у него были, — говорит инсайдер. — Накануне съезда партии в начале декабря он чувствовал себя неуверенно. Кто-то же должен был пострадать за низкий результат партии на выборах». Однако желающих взять на себя партию в регионе не нашлось. Ни единороссам Александру Бойченко, ни Юрию Борисовцу, которых «сватали» на этот пост, этого не надо. …, а Григорьев обменял свою волю на мандат вице-спикера Тем временем, судачат, что пермские единороссы полностью перешли под контроль администрации губернатора. Все по тому, что Григорьев не обладает собственными ресурсами для финансирования партии, поясняет инсайдер. «Кто владеет „Единой Россией“, тот так или иначе формирует политику в регионе. В близком окружении Дмитрия Махонина людей, которых он мог бы делегировать на этот пост, нет. Поэтому единственным вариантом осталось сохранить статус-кво, когда Григорьев — формально секретарь, а фактически все управление идет из администрации губернатора», — пояснил источник. Более того, поговаривают, будто свою политическую волю Григорьев «обменял на мандат вице-спикера краевого заксобрания» Замглавы Соликамска воюет против Вагина Игоря Вагина атаковала вице-мэр Соликамска Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Еще три недели назад завершилось формирование избиркомов в крае, а некоторые главы до сих пор не могут успокоиться. Слухачи рассказывают, что в Соликамске не потеряли надежды поставить нужную им кандидатуру Светланы Стороженко (бывший секретарь ТИК) взамен переназначенной на должность председателя Ольги Мальцевой. Для этого засыпают ЦИК и крайизбирком анонимными жалобами якобы от членов УИК на работу ТИК. «Казус в том, что заговорщики при этом не учли один момент. Адреса, с которых они отправляются „анонимки“, принадлежат подчиненным замглавы города Инны Тонких, которую считают зачинщиком этой борьбы», — говорит инсайдер. По его словам, у наблюдателей эти потуги вызывают только усмешку: назначение уже состоялось, а после драки, как известно, кулаками не машут. Антимонопольщики совершили подлог документов Поговаривают, что предписание, в котором УФАС требовало от мэрии Перми отменить результаты торгов на монтаж подсветки домов антимонопольщики и правда отправили с опозданием. И мэрия уже успела заключить контракт. Но решение нашлось — документ, якобы, мог быть подписан задним числом. Поэтому УФАС и не вынесла это свое решение в паблик, говорят инсайдеры, хотя история с контрактом на подсветку — июньская. С обращением в суд затянули по той же причине, говорят слухачи. «Они думали, не выяснится ли этот „нюанс“ в суде. Но в итоге в декабре УФАС-таки подал исковое заявление в арбитраж. Мэрия недоумевает и готовит отзыв. А пока будут идти разборки, работы по монтажу подсветки приостанавливаются. Видимо, и с этим мероприятием к 300-летию не успеть» — смеются слухачи. Чиновников приглашают на закрытые корпоративы Пермские депутаты и госслужащие нашли способ отпраздновать Новый год в ресторанах Фото: Марина Молдавская Слухачи посмеиваются над пермскими депутатами и чиновниками, «тайно» посещающими новогодние корпоративы в условиях ковидных ограничений. По информации источника, «схема эта отработанная и себя зарекомендовавшая». «Владельцы ресторанов, как правило, заранее обзванивают чиновников, приглашая отметить корпоратив у них. В день проведения мероприятия заведение как бы закрывается изнутри, поскольку в ночное время ресторанам запрещено работать. Но „тусовка“ для гостей продолжается. Самое смешное, что все обо всем знают — такая схема уже была обкатана в прошлом году», — рассказал источник. В мэрии Чусового озабочены елками вместо коммунальных проблем Поговаривают, будто руководители УК и ТСЖ подняли на смех мэрию Чусовского округа. «Из администрации в управляющие компании и ТСЖ пришла разнарядка — в срок до 24 декабря предоставить чиновникам адреса установки елок во дворах и подкрепить информацию фотографиями, „чтобы оповестить население о елках“. Это на фоне коммунального бардака, который творится в городе — рвущихся труб и домов, оставленных без крыш. Что это, если не издевательство над жителями. Видимо, глава города Сергей Белов решил окончательно себя дискредитировать», — сетует инсайдер. Мэр Александровска не интересна жителям Первый прямой эфир Ольги Лавровой потерпел фиаско Фото: Илья Московец © URA.RU Инсайдеры считают, что первый прямой эфир в Instagram [23 декабря] для главы Александровска Ольги Лавровой стал не удачным. «Во-первых, практически весь эфир она читала заготовки с листа, во-вторых, сам эфир длился всего несколько минут и огромное количество тем, которые волнуют жителей, Лаврова не затронула. Впрочем, судя по тому, что стрим мэра в день его проведения посмотрели всего 10 человек, и ни одного вопроса за время стрима задано не было, говорит о том, что Лаврова, как глава, не интересна жителям Александровска», — отмечает источник. Пермский завод не смог отработать негатив с отстраненными сотрудниками По данным инсайдеров, пермскому заводу «Машиностроитель» так и не удалось сгладить негативный фон вокруг отстраненных от работы не вакцинированных сотрудников. «Очевидно, что завод не рассчитывал, что эта история получит такой резонанс. И изначально даже какие-то попытки нивелировать этот негатив были. Но теперь вдруг руководство „Машиностроителя“ решило „спрятаться в домике“ — даже с сайта вся информация о причинах отстранение сотрудников пропала. Это заведомо проигрышная позиция, тем более, очевидно, что рабочие завода пойдут до конца. Иначе они бы и к президенту Путину не стали обращаться», — рассуждает источник. Чайковская администрация экономит на приюте для собак В мэрии Чайковского не хотят тратить деньги на приют для собак Фото: Размик Закарян © URA.RU Злые языки поговаривают, что решение Чайковской администрации об отправке бездомных собак в Чернушку связано с экономией на собственном городском приюте. Как сообщают источники, власти постоянно заключают контракты со сторонними частниками, чтобы не строить приют в Чайковском и не выделять деньги на его содержание. «Чайковская администрация игнорирует свои обещания построить „один из лучших приютов“ в крае, а вместо это просто заключает контракты со сторонними частниками. Это гораздо дешевле, чем что-то строить», — рассказал инсайдер. Он также добавил, что решение проблемы с безнадзорными животными нисколько не продвигается. Экс-глава скандального пенсионного фонда занялся бизнесом Ходят слухи, что вышедший на свободу Петр Пьянков, отбывавший срок за махинации с пенсионными накоплениями, подался в предприниматели. «Он не так давно ИП зарегистрировал — будет торговать продуктами, в том числе, через интернет. Видимо, снова решил заработать на стартовый капитал, чтобы еще какой-нибудь НПФ организовать», — иронизирует инсайдер. Наемники поехали в Донбасс Бойцы ЧВК выдвинулись в непризнанные республики Фото: Валентина Свистунова © URA.RU По данным инсайдеров, пермские наемники вновь потянулись в непризнанные республики ДНР и ЛНР. «На фоне политического обострения между сторонами пермяки двинулись в Донбасс и Луганск. Пока информации от них крайне мало — они просят их „не дергать“. Непонятно, как будут развиваться события дальше, но там в случае чего все наемники готовы оказать поддержку республикам», — рассказал инсайдер, добавив, что многие из них «видимо встретят Новый год там». Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

На уходящей неделе выяснилось, что к визиту в Прикамье федеральных министров приложил руку владелец «Уралхима». От губернатора Пермского края скрыли коммунальную проблему на севере края, а чиновники нашли способ отпраздновать новогодние корпоративы в ресторанах в условиях ограничений. Антимонопольщики, тем временем, попались на подлоге. Об этом и многом другом — в свежем выпуске «Инсайдов». «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Визит Мишустина в Пермь помог организовать Чемезов Инсайдеры сообщают, что привезти делегацию федеральных министров во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным в Пермский край помог глава ГК «Ростех» Сергей Чемезов. Слово за регион перед ним якобы замолвил владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, у которого сложились хорошие отношения с Дмитрием Махониным. «Тут получилось убить двух зайцев, — говорит инсайдер. — И Чемезов получил на «Объединенную двигателестроительную корпорацию» от правительства почти 100 млрд рублей, и Пермскому краю перепало около двух млрд на важные стройки к юбилею Перми. Властям региона готовят еще один протест После недовольства сотрудников предприятий и представителей ресторанного бизнеса, еще одна группа пермяков готовится выразить свой протест из-за QR-кодов. На этот раз обращения готовят представители туристического бизнеса, которые несут убытки, говорят инсайдеры. «Заболеваемость снижается, это уже не 2020 год, когда реально было страшно. Впереди каникулы, а власти ограничения не отменяют. При этом из каждого утюга про поддержку отрасли и развития внутреннего туризма трубят, а по факту — ее нет», — поясняют источники. Чердынские «экскурсоводы» показали губернатору не все В ходе недавней поездки губернатора края Дмитрия Махонина в Чердынь, главе региона пришлось побывать и в проблемном поселке Ныроб. Визит Махонина был связан с тем, что в поселке не было отопления с начала сезона. Якобы губернатору показали отремонтированный участок теплотрассы, а проблемный участок теплосетей от него скрыли. Глава местной управы Виктор Ермак провел Махонина вдоль отремонтированных труб, за что и получил похвалу губернатора», — рассказал инсайдер. Пермские политики не хотят связываться с «Единой Россией» Слухачи говорят о том, что секретарь реготделения «Единой России» в Пермском крае Вячеслав Григорьев 100-процентно сохранит свой пост в следующем году. Его назначение уже поддержали в Генсовете ЕР. «Опасения у него были, — говорит инсайдер. — Накануне съезда партии в начале декабря он чувствовал себя неуверенно. Кто-то же должен был пострадать за низкий результат партии на выборах». Однако желающих взять на себя партию в регионе не нашлось. Ни единороссам Александру Бойченко, ни Юрию Борисовцу, которых «сватали» на этот пост, этого не надо. …, а Григорьев обменял свою волю на мандат вице-спикера Тем временем, судачат, что пермские единороссы полностью перешли под контроль администрации губернатора. Все по тому, что Григорьев не обладает собственными ресурсами для финансирования партии, поясняет инсайдер. «Кто владеет „Единой Россией“, тот так или иначе формирует политику в регионе. В близком окружении Дмитрия Махонина людей, которых он мог бы делегировать на этот пост, нет. Поэтому единственным вариантом осталось сохранить статус-кво, когда Григорьев — формально секретарь, а фактически все управление идет из администрации губернатора», — пояснил источник. Более того, поговаривают, будто свою политическую волю Григорьев «обменял на мандат вице-спикера краевого заксобрания» Замглавы Соликамска воюет против Вагина Еще три недели назад завершилось формирование избиркомов в крае, а некоторые главы до сих пор не могут успокоиться. Слухачи рассказывают, что в Соликамске не потеряли надежды поставить нужную им кандидатуру Светланы Стороженко (бывший секретарь ТИК) взамен переназначенной на должность председателя Ольги Мальцевой. Для этого засыпают ЦИК и крайизбирком анонимными жалобами якобы от членов УИК на работу ТИК. «Казус в том, что заговорщики при этом не учли один момент. Адреса, с которых они отправляются „анонимки“, принадлежат подчиненным замглавы города Инны Тонких, которую считают зачинщиком этой борьбы», — говорит инсайдер. По его словам, у наблюдателей эти потуги вызывают только усмешку: назначение уже состоялось, а после драки, как известно, кулаками не машут. Антимонопольщики совершили подлог документов Поговаривают, что предписание, в котором УФАС требовало от мэрии Перми отменить результаты торгов на монтаж подсветки домов антимонопольщики и правда отправили с опозданием. И мэрия уже успела заключить контракт. Но решение нашлось — документ, якобы, мог быть подписан задним числом. Поэтому УФАС и не вынесла это свое решение в паблик, говорят инсайдеры, хотя история с контрактом на подсветку — июньская. С обращением в суд затянули по той же причине, говорят слухачи. «Они думали, не выяснится ли этот „нюанс“ в суде. Но в итоге в декабре УФАС-таки подал исковое заявление в арбитраж. Мэрия недоумевает и готовит отзыв. А пока будут идти разборки, работы по монтажу подсветки приостанавливаются. Видимо, и с этим мероприятием к 300-летию не успеть» — смеются слухачи. Чиновников приглашают на закрытые корпоративы Слухачи посмеиваются над пермскими депутатами и чиновниками, «тайно» посещающими новогодние корпоративы в условиях ковидных ограничений. По информации источника, «схема эта отработанная и себя зарекомендовавшая». «Владельцы ресторанов, как правило, заранее обзванивают чиновников, приглашая отметить корпоратив у них. В день проведения мероприятия заведение как бы закрывается изнутри, поскольку в ночное время ресторанам запрещено работать. Но „тусовка“ для гостей продолжается. Самое смешное, что все обо всем знают — такая схема уже была обкатана в прошлом году», — рассказал источник. В мэрии Чусового озабочены елками вместо коммунальных проблем Поговаривают, будто руководители УК и ТСЖ подняли на смех мэрию Чусовского округа. «Из администрации в управляющие компании и ТСЖ пришла разнарядка — в срок до 24 декабря предоставить чиновникам адреса установки елок во дворах и подкрепить информацию фотографиями, „чтобы оповестить население о елках“. Это на фоне коммунального бардака, который творится в городе — рвущихся труб и домов, оставленных без крыш. Что это, если не издевательство над жителями. Видимо, глава города Сергей Белов решил окончательно себя дискредитировать», — сетует инсайдер. Мэр Александровска не интересна жителям Инсайдеры считают, что первый прямой эфир в Instagram [23 декабря] для главы Александровска Ольги Лавровой стал не удачным. «Во-первых, практически весь эфир она читала заготовки с листа, во-вторых, сам эфир длился всего несколько минут и огромное количество тем, которые волнуют жителей, Лаврова не затронула. Впрочем, судя по тому, что стрим мэра в день его проведения посмотрели всего 10 человек, и ни одного вопроса за время стрима задано не было, говорит о том, что Лаврова, как глава, не интересна жителям Александровска», — отмечает источник. Пермский завод не смог отработать негатив с отстраненными сотрудниками По данным инсайдеров, пермскому заводу «Машиностроитель» так и не удалось сгладить негативный фон вокруг отстраненных от работы не вакцинированных сотрудников. «Очевидно, что завод не рассчитывал, что эта история получит такой резонанс. И изначально даже какие-то попытки нивелировать этот негатив были. Но теперь вдруг руководство „Машиностроителя“ решило „спрятаться в домике“ — даже с сайта вся информация о причинах отстранение сотрудников пропала. Это заведомо проигрышная позиция, тем более, очевидно, что рабочие завода пойдут до конца. Иначе они бы и к президенту Путину не стали обращаться», — рассуждает источник. Чайковская администрация экономит на приюте для собак Злые языки поговаривают, что решение Чайковской администрации об отправке бездомных собак в Чернушку связано с экономией на собственном городском приюте. Как сообщают источники, власти постоянно заключают контракты со сторонними частниками, чтобы не строить приют в Чайковском и не выделять деньги на его содержание. «Чайковская администрация игнорирует свои обещания построить „один из лучших приютов“ в крае, а вместо это просто заключает контракты со сторонними частниками. Это гораздо дешевле, чем что-то строить», — рассказал инсайдер. Он также добавил, что решение проблемы с безнадзорными животными нисколько не продвигается. Экс-глава скандального пенсионного фонда занялся бизнесом Ходят слухи, что вышедший на свободу Петр Пьянков, отбывавший срок за махинации с пенсионными накоплениями, подался в предприниматели. «Он не так давно ИП зарегистрировал — будет торговать продуктами, в том числе, через интернет. Видимо, снова решил заработать на стартовый капитал, чтобы еще какой-нибудь НПФ организовать», — иронизирует инсайдер. Наемники поехали в Донбасс По данным инсайдеров, пермские наемники вновь потянулись в непризнанные республики ДНР и ЛНР. «На фоне политического обострения между сторонами пермяки двинулись в Донбасс и Луганск. Пока информации от них крайне мало — они просят их „не дергать“. Непонятно, как будут развиваться события дальше, но там в случае чего все наемники готовы оказать поддержку республикам», — рассказал инсайдер, добавив, что многие из них «видимо встретят Новый год там». Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.