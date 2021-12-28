Путин объявил о новой защите от США

Для этого он решил перезапустить проект СНГ

28 декабря 2021 в 19:46 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин объявил о создании единого санитарного щита на постсоветском пространстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Коронавирус COVID-19 На большей части бывшего СССР будет создан единый санитарный щит. Он должен стать защитой от любых пандемий и биологических угроз. В том числе от тех, которые несут лаборатории США на постсоветском пространстве, заявили эксперты по итогам неформального саммита глав стран-участниц Содружества независимых государств (СНГ). Единая система биологической защиты, предложенная президентом РФ Владимиром Путиным стала и новым смыслом, казалось бы, затухающего проекта СНГ, отмечают политологи. Основной темой саммита, который прошел 28 декабря в Санкт-Петербурге, стало противодействие пандемии коронавируса. За круглым столом собрались лидеры девяти бывших советских республик — России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Как заметил российский президент Владимир Путин, до пандемии такие встречи в Петербурге регулярно проводились перед Новым годом. В этом году саммит приурочен еще и к 30-летию создания СНГ. Защита от биологических угроз стала ключевой темой неформального саммита лидеров стран-участниц СНГ Фото: Официальный сайт президента РФ Путин отметил, что создание СНГ в 1991 году «было оправданным» как с точки зрения обеспечения безопасности стран, так и с точки зрения экономической интеграции. «Сохранившиеся связи еще со времен Советского Союза играют свою положительную роль… Это дает нам возможность проходить и тяжелое время пандемии… Наши коллеги сотрудничают очень конкретно, глубоко, в ежедневном режиме. Это касается совместной научной деятельности, разработки лекарственных препаратов, профилактических средств, обмена и тест-системами, и другими средствами преодоления этой болезни», — отметил Путин. Видение России дальнейшей борьбы с пандемией коронавируса и вообще с любыми биологическими угрозами озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, для противодействия таким угрозам «важно выстраивать единую региональную систему мер реагирования». В том числе — обеспечивать биологическую независимость, создавать собственные лаборатории, укреплять механизмы взаимодействия. У стран СНГ «есть существенное преимущество — мощная санитарно-эпидемиологическая служба и наука, общий язык общения», подчеркнула Попова. Чтобы на постсоветском пространстве появился единый санитарный щит (как это сделано в России на пограничных пунктах пропуска для предотвращения проникновения в страну «Омикрона»), по словам главы Роспотребнадзора, необходимо развитие «межрегиональной инфраструктуры по созданию общей биологической защиты». Создание биологических центров может быть завершено уже к 2025 году. «Они станут центрами в области биологической безопасности… Биологическая безопасность на территории стран СНГ неделима», — отметила Анна Попова. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поддержал эту идею и предложил подписать «документ по единой биологической безопасности». Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев напомнил, что ранее соглашение о сотрудничестве в области биологической безопасности было подписано и в рамках ОДКБ. Общие границы, экономические и миграционные связи подталкивают страны СНГ к созданию единого санитарного щита, считает бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев. «В СССР была очень мощная служба наблюдения [за биологическими угрозами] и безопасности. Поскольку мы имеем общие границы, все, что происходит рядом, немедленно развивается на соседней территории. В этой работе российские специалисты будут играть ключевую роль, так как у нас наиболее сильная санитарно-эпидемиологическая служба», — отметил Малышев. Создание единой системы биологической безопасности в СНГ обосновано, поскольку на территории бывших союзных республик действуют американские лаборатории, считают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Создание единой системы биологической безопасности обосновано и тем, что в ряде бывших советских республик действуют американские лаборатории, пояснил источник URA.RU, близкий к Роспотребнадзору. «Американских лабораторий полно. Они есть в Грузии, Казахстане, Киргизии, Азербайджане, на Украине. Поэтому нужно обезопасить себя», — пояснил собеседник. Это подтверждает и политолог, доктор политических наук Дмитрий Нечаев. По словам эксперта, американские лаборатории проводят «сомнительные эксперименты над гражданами». «В Украине, в Грузии были резонансные смерти как результат работы этих лабораторий. В русле сохранения биологической безопасности на постсоветском пространстве Путин взял на себя ответственность за то, чтобы контролировать этот процесс. Это важно и для самих стран-участниц СНГ, и для России», — считает Нечаев. Кроме того, по словам эксперта, создание единого санитарного щита — это своего рода тоже «форма интеграции с постсоветскими территориями, за которые Россия исторически несет ответственность». «Происходит пересборка [СНГ]. Она будет осуществляться в различных вариациях интеграционных объединений», — полагает политолог. Неформальный саммит глав стран СНГ показал, что проект Содружества не закрыт и наполняется новыми смыслами, отмечают эксперты Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Единство лидеров стран СНГ в борьбе с коронавирусом и другими биологическими угрозами показывает, что СНГ еще живо, отметил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Ведь первоначальный смысл Содружества — «мирный развод между Россией и другими советскими республиками» — утрачен. «Теперь организация наполняется новым смыслом. Россия показывает, что СНГ может очень многое, если захочет», — резюмировал Журавлев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На большей части бывшего СССР будет создан единый санитарный щит. Он должен стать защитой от любых пандемий и биологических угроз. В том числе от тех, которые несут лаборатории США на постсоветском пространстве, заявили эксперты по итогам неформального саммита глав стран-участниц Содружества независимых государств (СНГ). Единая система биологической защиты, предложенная президентом РФ Владимиром Путиным стала и новым смыслом, казалось бы, затухающего проекта СНГ, отмечают политологи. Основной темой саммита, который прошел 28 декабря в Санкт-Петербурге, стало противодействие пандемии коронавируса. За круглым столом собрались лидеры девяти бывших советских республик — России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Как заметил российский президент Владимир Путин, до пандемии такие встречи в Петербурге регулярно проводились перед Новым годом. В этом году саммит приурочен еще и к 30-летию создания СНГ. Путин отметил, что создание СНГ в 1991 году «было оправданным» как с точки зрения обеспечения безопасности стран, так и с точки зрения экономической интеграции. «Сохранившиеся связи еще со времен Советского Союза играют свою положительную роль… Это дает нам возможность проходить и тяжелое время пандемии… Наши коллеги сотрудничают очень конкретно, глубоко, в ежедневном режиме. Это касается совместной научной деятельности, разработки лекарственных препаратов, профилактических средств, обмена и тест-системами, и другими средствами преодоления этой болезни», — отметил Путин. Видение России дальнейшей борьбы с пандемией коронавируса и вообще с любыми биологическими угрозами озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, для противодействия таким угрозам «важно выстраивать единую региональную систему мер реагирования». В том числе — обеспечивать биологическую независимость, создавать собственные лаборатории, укреплять механизмы взаимодействия. У стран СНГ «есть существенное преимущество — мощная санитарно-эпидемиологическая служба и наука, общий язык общения», подчеркнула Попова. Чтобы на постсоветском пространстве появился единый санитарный щит (как это сделано в России на пограничных пунктах пропуска для предотвращения проникновения в страну «Омикрона»), по словам главы Роспотребнадзора, необходимо развитие «межрегиональной инфраструктуры по созданию общей биологической защиты». Создание биологических центров может быть завершено уже к 2025 году. «Они станут центрами в области биологической безопасности… Биологическая безопасность на территории стран СНГ неделима», — отметила Анна Попова. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поддержал эту идею и предложил подписать «документ по единой биологической безопасности». Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев напомнил, что ранее соглашение о сотрудничестве в области биологической безопасности было подписано и в рамках ОДКБ. Общие границы, экономические и миграционные связи подталкивают страны СНГ к созданию единого санитарного щита, считает бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев. «В СССР была очень мощная служба наблюдения [за биологическими угрозами] и безопасности. Поскольку мы имеем общие границы, все, что происходит рядом, немедленно развивается на соседней территории. В этой работе российские специалисты будут играть ключевую роль, так как у нас наиболее сильная санитарно-эпидемиологическая служба», — отметил Малышев. Создание единой системы биологической безопасности обосновано и тем, что в ряде бывших советских республик действуют американские лаборатории, пояснил источник URA.RU, близкий к Роспотребнадзору. «Американских лабораторий полно. Они есть в Грузии, Казахстане, Киргизии, Азербайджане, на Украине. Поэтому нужно обезопасить себя», — пояснил собеседник. Это подтверждает и политолог, доктор политических наук Дмитрий Нечаев. По словам эксперта, американские лаборатории проводят «сомнительные эксперименты над гражданами». «В Украине, в Грузии были резонансные смерти как результат работы этих лабораторий. В русле сохранения биологической безопасности на постсоветском пространстве Путин взял на себя ответственность за то, чтобы контролировать этот процесс. Это важно и для самих стран-участниц СНГ, и для России», — считает Нечаев. Кроме того, по словам эксперта, создание единого санитарного щита — это своего рода тоже «форма интеграции с постсоветскими территориями, за которые Россия исторически несет ответственность». «Происходит пересборка [СНГ]. Она будет осуществляться в различных вариациях интеграционных объединений», — полагает политолог. Единство лидеров стран СНГ в борьбе с коронавирусом и другими биологическими угрозами показывает, что СНГ еще живо, отметил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Ведь первоначальный смысл Содружества — «мирный развод между Россией и другими советскими республиками» — утрачен. «Теперь организация наполняется новым смыслом. Россия показывает, что СНГ может очень многое, если захочет», — резюмировал Журавлев.