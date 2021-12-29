Инсайды ЯНАО: ямальцам не дают больничные

О ненужной гордуме, улетевших чиновниках и QR-кодах для аборигенов. Выпуск 952

30 декабря 2021 в 18:45 Размер текста - 17 +

Поздравляем с Новым годом! И вспоминаем главные мемы-2021 Коллаж URA.RU Подчиненные губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова предпочли отдыхать на новогодние праздники за пределами региона, но не покидая страну, Госавтоинспекция Салехарда перекладывает вину за аварии на дорогах на правительственную компанию, а росгвардейцы не верят своему руководству. Также в новом выпуске «Инсайдов» вы узнаете, каких распоряжений не давал глава Ямальского района Андрей Кугаевский, почему горожане недовольны мэрией Ноябрьска и почему пациентам не дают больничные. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. «Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Подчиненные губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова не стали рисковать и улетать на праздники заграницу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Подчиненные губернатора улетели отдыхать Инсайдеры в политических кругах рассказывают, что часть подчиненных губернатора Дмитрия Артюхова уже улетела на отдых. «Чиновники также как и остальные жители Ямала понимают, что в новогодние праздники в регионе делать нечего — чтобы попасть в любое кафе или ресторан в Салехарде, помимо QR-кодов, еще и места надо бронировать чуть ли не с конца декабря. Сходить особо некуда, поэтому все и улетают. В этом году у чиновников любимые направления — это Тюмень, Санкт-Петербург, Москва и Екатеринбург», — болтают собеседники. Также инсайдеры отмечают, что за границу отважились поехать лишь незначительное количество человек. «В основном выбирают Таиланд из-за того, что там меньше проблем с коронавирусными ограничениями для туристов», — резюмируют слухачи. Замглавы района проявила излишнее рвение Источники на местах рассказывают, что заместитель главы Ямальского района Инна Фатеева хотела выслужиться перед руководством и самовольно написала письмо с просьбой-требованием проверять у аборигенов QR-коды. «Глава муниципального образования Андрей Кугаевский никаких распоряжений относительно этого вопроса не давал, но Фатеева решила выделиться. А когда она поняла, что сделала, пошла в отказ и начала обвинять глав муниципалитетов в некомпетентности», — резюмируют инсайдеры. Мэрия Ноябрьска лишила жителей практически единственного развлечения, которое доступно людям без QR-кодов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Ноябрьска лишились развлечения Инсайдеры на местах рассказали, что горожане очень недовольны украшением города к новому году, а именно отсутствием хорошего ледового городка. «В этом году администрация мэра Ноябрьска Алексея Романова хорошо постаралась над украшением города к Новому году. Однако жители крайне недовольны отсутствием большого ледового городка. Горожане не понимают решение властей в этом году не строить место, где можно было бы гулять с детьми. На праздники это практически единственное доступное развлечение для непривитых ямальцев. Очень недальновидно поступила мэрия», — болтают слухачи. Салехардской гордумой недовольны Инсайдеры на местах рассказывают, что городская дума Салехарда превратилась в полностью никому ненужную структуру. «С проблемами туда приходить бесполезно, инициативы от думы нет никакой, чиновники просто сидят в креслах и создают иллюзию активности. Председателю гордумы Владимиру Мартынюку вообще нет никакого дела до того, что происходит в этой структуре. Ему уже пора освободить этот пост, потому что в этой должности он не проявил себе как-то особо ярко, хотя умудряется попадать в положительные региональные рейтинги», — болтают злые языки. Госавтоинспекция Салехарда конфликтуют с дорожниками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Госавтоинспекция нашла крайнего в авариях Поговаривают, что госавтоинспекторы в Салехарде в последнее время часто пытаются переложить часть ответственности за аварии, которые происходят на дорогах, на компанию правительства «Ямалавтодор», которая обслуживает эти трассы. «Сейчас доходит до того, что дорожники пытаются приехать на место аварии вперед подчиненных начальника Госавтоинспекции Салехарда Алексея Колонтаева. Рабочие еще до прибытия ОГИБДД выясняют все детали происшествия, делают фото и видеофиксацию, чтобы обезопасить себя», — болтают инсайдеры. Подчиненные подозревают руководство Росгвардии Инсайдеры в силовых структурах ЯНАО поговаривают, что росгвардейцы ЯНАО подозревают, что их руководство на праздники может отправиться на отдых заграницу. «Сотрудники не имеют права покидать территорию РФ, есть только несколько разрешенных стран, куда могут отправиться росгвардейцы. Однако рядовые служащие уверены, что начальство не следует этому правилу. Если уж некоторые из них умудряются летать по запрещенным странам, то руководство и подавно», — болтают злые языки. Дорожные службы Ноябрьска и управляющие компании не могут разобраться между собой, а из-за этого страдают люди Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Ноябрьске не могут разобраться с уборкой снега Инсайдеры на местах рассказывают, что часть управляющих компаний Ноябрьска отказывается заниматься вывозом убранного снега во дворах. Поговаривают, что рабочие на спецтехнике собирают снег в одно место за пределами придомовой территории, перекладывая тем самым ответственность за его вывоз дорожным службам. «Так прямо и отвечают специалисты УК (управляющих компаний) на вопросы жителей, почему они не вывозят убранный снег. Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства Ноябрьска Юлия Смирнова не раз уже обращал на это внимание, но компании все также продолжают складировать снег в общую кучу за границами подотчетных территорий», — рассказывают инсайдеры. В городской больнице Ноябрьска проблемы с базой пациентов Инсайдеры на местах рассказывают, что в Ноябрьской ЦГБ имеются серьезные проблемы с медицинскими базами данных пациентов. Собеседники отмечают, что многие имена жителей города записаны неверно из-за ошибок врачей. «Многие документы приходится переделывать, потому что при оформлении справок допускаются ошибки с именем пациента. Так, например, имя одного человека может быть изменено на имя другого. Из-за этого, жителям приходится напрямую обращаться в кабинет главного врача Максима Зинина, для исправления ошибок в официальных документах», — болтают слухачи. Крупные перевозчики в Ноябрьске начнут бороться с таксистами-одиночками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Крупные перевозчики устали от таксистов-одиночек Инсайдеры в Ноябрьске сетуют, что таксисты отказываются принимать заказы жителей города меньше, чем за 200-300 рублей, тем самым нагружая работой таксистов в таксопарках, из-за чего в городе стало тяжело вызвать машину. «Увеличилась нагрузка на таксопарки, которые теперь не успевают всех развозить. Многие пассажиры не довольны данным фактом. Возможно, после праздников партнеры компании „Яндекс“ Даниила Шулейко и другие крупные перевозчики будут принимать меры для урегулирования ситуации», — болтают инсайдеры. Врачи не дают больничные Источники в медицинских кругах рассказывают, что в Ноябрьской ЦГБ терапевты отказывают в оформлении больничного жителям города с простудой. Их отправляют домой и вызывают ковидную бригаду, ссылаясь на «наличие температуры». «Причина у терапевтов одна — они отказывают человеку в открытии больничного листа под предлогом температуры, таким образом отсекая часть пациентов и перекладывая работу на своих коллег. Главврачу больницы Максиму Зинину стоит обратить внимание на этот беспредел и организовать своих подчиненных», — рассказывают инсайдеры. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Подчиненные губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова предпочли отдыхать на новогодние праздники за пределами региона, но не покидая страну, Госавтоинспекция Салехарда перекладывает вину за аварии на дорогах на правительственную компанию, а росгвардейцы не верят своему руководству. Также в новом выпуске «Инсайдов» вы узнаете, каких распоряжений не давал глава Ямальского района Андрей Кугаевский, почему горожане недовольны мэрией Ноябрьска и почему пациентам не дают больничные. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. «Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Подчиненные губернатора улетели отдыхать Инсайдеры в политических кругах рассказывают, что часть подчиненных губернатора Дмитрия Артюхова уже улетела на отдых. «Чиновники также как и остальные жители Ямала понимают, что в новогодние праздники в регионе делать нечего — чтобы попасть в любое кафе или ресторан в Салехарде, помимо QR-кодов, еще и места надо бронировать чуть ли не с конца декабря. Сходить особо некуда, поэтому все и улетают. В этом году у чиновников любимые направления — это Тюмень, Санкт-Петербург, Москва и Екатеринбург», — болтают собеседники. Также инсайдеры отмечают, что за границу отважились поехать лишь незначительное количество человек. «В основном выбирают Таиланд из-за того, что там меньше проблем с коронавирусными ограничениями для туристов», — резюмируют слухачи. Замглавы района проявила излишнее рвение Источники на местах рассказывают, что заместитель главы Ямальского района Инна Фатеева хотела выслужиться перед руководством и самовольно написала письмо с просьбой-требованием проверять у аборигенов QR-коды. «Глава муниципального образования Андрей Кугаевский никаких распоряжений относительно этого вопроса не давал, но Фатеева решила выделиться. А когда она поняла, что сделала, пошла в отказ и начала обвинять глав муниципалитетов в некомпетентности», — резюмируют инсайдеры. Жители Ноябрьска лишились развлечения Инсайдеры на местах рассказали, что горожане очень недовольны украшением города к новому году, а именно отсутствием хорошего ледового городка. «В этом году администрация мэра Ноябрьска Алексея Романова хорошо постаралась над украшением города к Новому году. Однако жители крайне недовольны отсутствием большого ледового городка. Горожане не понимают решение властей в этом году не строить место, где можно было бы гулять с детьми. На праздники это практически единственное доступное развлечение для непривитых ямальцев. Очень недальновидно поступила мэрия», — болтают слухачи. Салехардской гордумой недовольны Инсайдеры на местах рассказывают, что городская дума Салехарда превратилась в полностью никому ненужную структуру. «С проблемами туда приходить бесполезно, инициативы от думы нет никакой, чиновники просто сидят в креслах и создают иллюзию активности. Председателю гордумы Владимиру Мартынюку вообще нет никакого дела до того, что происходит в этой структуре. Ему уже пора освободить этот пост, потому что в этой должности он не проявил себе как-то особо ярко, хотя умудряется попадать в положительные региональные рейтинги», — болтают злые языки. Госавтоинспекция нашла крайнего в авариях Поговаривают, что госавтоинспекторы в Салехарде в последнее время часто пытаются переложить часть ответственности за аварии, которые происходят на дорогах, на компанию правительства «Ямалавтодор», которая обслуживает эти трассы. «Сейчас доходит до того, что дорожники пытаются приехать на место аварии вперед подчиненных начальника Госавтоинспекции Салехарда Алексея Колонтаева. Рабочие еще до прибытия ОГИБДД выясняют все детали происшествия, делают фото и видеофиксацию, чтобы обезопасить себя», — болтают инсайдеры. Подчиненные подозревают руководство Росгвардии Инсайдеры в силовых структурах ЯНАО поговаривают, что росгвардейцы ЯНАО подозревают, что их руководство на праздники может отправиться на отдых заграницу. «Сотрудники не имеют права покидать территорию РФ, есть только несколько разрешенных стран, куда могут отправиться росгвардейцы. Однако рядовые служащие уверены, что начальство не следует этому правилу. Если уж некоторые из них умудряются летать по запрещенным странам, то руководство и подавно», — болтают злые языки. В Ноябрьске не могут разобраться с уборкой снега Инсайдеры на местах рассказывают, что часть управляющих компаний Ноябрьска отказывается заниматься вывозом убранного снега во дворах. Поговаривают, что рабочие на спецтехнике собирают снег в одно место за пределами придомовой территории, перекладывая тем самым ответственность за его вывоз дорожным службам. «Так прямо и отвечают специалисты УК (управляющих компаний) на вопросы жителей, почему они не вывозят убранный снег. Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства Ноябрьска Юлия Смирнова не раз уже обращал на это внимание, но компании все также продолжают складировать снег в общую кучу за границами подотчетных территорий», — рассказывают инсайдеры. В городской больнице Ноябрьска проблемы с базой пациентов Инсайдеры на местах рассказывают, что в Ноябрьской ЦГБ имеются серьезные проблемы с медицинскими базами данных пациентов. Собеседники отмечают, что многие имена жителей города записаны неверно из-за ошибок врачей. «Многие документы приходится переделывать, потому что при оформлении справок допускаются ошибки с именем пациента. Так, например, имя одного человека может быть изменено на имя другого. Из-за этого, жителям приходится напрямую обращаться в кабинет главного врача Максима Зинина, для исправления ошибок в официальных документах», — болтают слухачи. Крупные перевозчики устали от таксистов-одиночек Инсайдеры в Ноябрьске сетуют, что таксисты отказываются принимать заказы жителей города меньше, чем за 200-300 рублей, тем самым нагружая работой таксистов в таксопарках, из-за чего в городе стало тяжело вызвать машину. «Увеличилась нагрузка на таксопарки, которые теперь не успевают всех развозить. Многие пассажиры не довольны данным фактом. Возможно, после праздников партнеры компании „Яндекс“ Даниила Шулейко и другие крупные перевозчики будут принимать меры для урегулирования ситуации», — болтают инсайдеры. Врачи не дают больничные Источники в медицинских кругах рассказывают, что в Ноябрьской ЦГБ терапевты отказывают в оформлении больничного жителям города с простудой. Их отправляют домой и вызывают ковидную бригаду, ссылаясь на «наличие температуры». «Причина у терапевтов одна — они отказывают человеку в открытии больничного листа под предлогом температуры, таким образом отсекая часть пациентов и перекладывая работу на своих коллег. Главврачу больницы Максиму Зинину стоит обратить внимание на этот беспредел и организовать своих подчиненных», — рассказывают инсайдеры. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.