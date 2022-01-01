Как Екатеринбург пережил 2021 год. Фотоитоги

Уходящий 2021 год не изменил эпидемиологической картины — обязательная вакцинация и повсеместные QR-коды остаются в повестке до сих пор. Но в Екатеринбурге за 12 месяцев произошло много других немаловажных, интересных и будоражащих событий, одно из которых — захват монастыря отца Сергия — прогремело на всю страну и обсуждалось весь год. Редакция URA.RU собрала самые лучшие снимки событий и происшествий, которые помогут подвести итоги этого года.
Сразу же вспоминаются суровые февральские морозы в Екатеринбурге. Интересно, что синоптики сейчас не прогнозируют низких температур во втором месяце 2022 года
При сносе ПРОМЭКТа 10 января часть строительного мусора обрушилась на проезжую часть улицы Декабристов. Здание Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ) начали сносить еще в конце 2020 года, но закончить смогли лишь в начале 2021 из-за проверок на культурную ценность сооружения. Общественники настаивали, что здание, построенное в стиле конструктивизма в 1929 году, необходимо включить в реестр объектов культурного наследия
Екатеринбург лишили старейшего в России здания аэровокзала «Уктус». Очень долго общественники пытались противостоять застройщику ТЦ «Золотой» на улице Крестинского. Снос начали исподтишка, в 6 утра, во время демонтажа даже перевернулся экскаватор. На снос кроме блогера-урбаниста Ильи Варламова обратили внимание в Следственном комитете РФ — Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить изучить обстоятельства сноса здания и при наличии оснований проверить действия должностных лиц, принявших такое решение
В июле состоялся суд над фигурантами коррупционного дела в «Титановой долине». Экс-главу особой экономической зоны «Титановая долина» Артемия Кызласова приговорили к 10 годам лишения свободы, а его сообщника — бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова — отправили в колонию на девять лет
В ночь на 26 февраля около 50 сотрудников ОМОНа нагрянули на территорию Среднеуральского монастыря, основателем которого является опальный отец Сергий (Романов), с целью обыска. Причина — убийство 20-летней давности
Летом в Екатеринбурге открыли музей «Эрмитаж-Урал». На открытии центра глава Минкультуры РФ Ольга Любимова сделала необычную отсылку: 1 июля 1941 года в Свердловск отправился первый эшелон экспонатов «Эрмитажа»
Полпред президента в УрФО Владимир Якушев и свердловский губернатор Евгений Куйвашев провели экскурсию по объектам Универсиады-2023 для вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. По завершении поездки у вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко возникли вопросы по программе наследия Универсиады-2023 в Екатеринбурге
Осенью состоялись выборы в Заксобрание Свердловской области, а это кадр с первого заседания нового созыва. Экс-мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому (справа) экс-сенатор от Свердловской области Аркадий Чернецкий передал значок члена Совета Федерации
А это кадр с презентации в «Ельцин Центре» книги председателя комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова, бывшего сопредседателем рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ — «Семь жизней Михаила Сперанского». В ней рассказывается об одном из главных российских реформаторов XIX века.
Летом перенесли фестиваль Ural Music Night, но Иннопром-2021 все-таки организовали. Он прошел с 5 по 8 июля, для участников «Иннопрома», а также для посетителей по билетам было необходимо наличие отрицательных тестов, сделанных за 72 часа
В Екатеринбурге в доме на Бородина, 31 местный житель Сергей Болков открыл стрельбу по машинам и прохожим. Инцидент произошел вечером 30 мая, пострадали двое — маленькая девочка и сотрудник Росгвардии. Позже в квартире Болкова был обнаружен арсенал: карабин «Вепрь», пневматический пистолет «Иж», пневматическая винтовка «Иж»
Актер Сергей Жигунов провел творческий вечер в Екатеринбурге 31 августа. Встреча горожан с Сергеем Жигуновым состоялась благодаря партии «Новые люди» — актер занял позицию советника лидера партии и помогает формировать программу в области культуры
Самое главное культурное событие этой осени — 6 Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Экспозиции были представлены в «Салюте», Главпочтамте, в одном из корпусов Уральского оптико-механический завода, а также в Екатеринбургском цирке. На крыше последнего долгое время располагалась свето-звуковая инсталляция в виде яйца
Зимой в океанариуме Екатеринбурга разгорелся скандал: анонимный источник опубликовал видео с одной из тренировок, на котором, на первый взгляд, кажется, что дрессировщик бьет млекопитающее палкой. Дельфинарий попытался отмыть свою репутацию, разместив видео с разных ракурсов, а также пригласив СМИ на показательную тренировку, но, кажется, никто не поверил
Фото с похорон тюменского срочника Ивана Катлинских. По официальной версии, тюменец заблудился в свердловском лесу и забрался на опору ЛЭП, чтобы оценить обстановку, где его ударило током, в результате чего он погиб. По неофициальной версии считается, что к смерти его привели неуставные отношения
Свердловские генералы и статусные чиновники встретились на торжественном открытии памятника советскому маршалу Георгию Жукову, со дня рождения которого 1 декабря исполнилось 125 лет. Новая скульптура появилась у здания штаба Центрального военного округа (ЦВО) в Екатеринбурге.
На один из пикетов против QR-кодов в Екатеринбурге жители пришли с маленьким ребенком. После этого представители Уральского родительского комитета возмутились, завив, что митинги могут негативно отразиться на психическом здоровье детей
После выборов в Госдуму, которые проходили с 17 по 19 сентября, в ряде российских городов прошли акции несогласных с результатами. Екатеринбург оказался в их числе. На массовый пикет КПРФ против итогов выборов в Госдуму пришли около 200 человек.
На здании Окружного Дома Офицеров в Екатеринбурге установили советские ордена. Это произошло через несколько дней после того, как 13 декабря на здании появился барельеф Иосифа Сталина, вызвавший споры горожан в соцсетях. Возмутился даже урбанист Илья Варламов, а главный свердловский коммунист Александр Ивачев высказался за восстановление мемориала на здании.
В уходящем году свердловский губернатор Евгений Куйвашев получил подтверждение: он может смело выдвигаться на новый срок. Об этом заговорили инсайдеры после того, как главу региона неожиданно для всех назначили главой реготделения «Единой России», а после — избрали в высший совет партии. Ближе к концу года Куйвашев был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 2022 год будет для губернатора знаковым — впереди выборы нового лидера «ЕР», а также избирательная кампания
Берег озера Шарташ в 2021 году стал одним из центров для споров общественников и власти. Здесь решили строить термальный комплекс «Баден-Баден». Но местные жители воспротивились этому и написали открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Позже глава Екатеринбурга Алексей Орлов поддержал стройку
Уходящий 2021 год не изменил эпидемиологической картины — обязательная вакцинация и повсеместные QR-коды остаются в повестке до сих пор. Но в Екатеринбурге за 12 месяцев произошло много других немаловажных, интересных и будоражащих событий, одно из которых — захват монастыря отца Сергия — прогремело на всю страну и обсуждалось весь год. Редакция URA.RU собрала самые лучшие снимки событий и происшествий, которые помогут подвести итоги этого года.