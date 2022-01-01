01 января 2022
31 декабря 2021
30 декабря 2021

Как Екатеринбург пережил 2021 год. Фотоитоги

Год начался с отца Сергия и митингов Навального, а закончился протестами

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка вокруг Среднеуральского монастыря после штурма. Екатеринбург, крест, монахини, среднеуральский женский монастырь, послушницы, православие, инокини
В ночь на 26 февраля 2021 года силовики нагрянули на территорию монастыря опального отца Сергия Фото:

Уходящий 2021 год не изменил эпидемиологической картины — обязательная вакцинация и повсеместные QR-коды остаются в повестке до сих пор. Но в Екатеринбурге за 12 месяцев произошло много других немаловажных, интересных и будоражащих событий, одно из которых — захват монастыря отца Сергия — прогремело на всю страну и обсуждалось весь год. Редакция URA.RU собрала самые лучшие снимки событий и происшествий, которые помогут подвести итоги этого года.

Виды Екатеринбурга
Сразу же вспоминаются суровые февральские морозы в Екатеринбурге. Интересно, что синоптики сейчас не прогнозируют низких температур во втором месяце 2022 года
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Несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера. Екатеринбург
Почти в самом начале года граждане вышли на российские улицы в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Екатеринбург не стал исключением
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Снос здания ПРОМЭКТ. Екатеринбург
При сносе ПРОМЭКТа 10 января часть строительного мусора обрушилась на проезжую часть улицы Декабристов. Здание Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ) начали сносить еще в конце 2020 года, но закончить смогли лишь в начале 2021 из-за проверок на культурную ценность сооружения. Общественники настаивали, что здание, построенное в стиле конструктивизма в 1929 году, необходимо включить в реестр объектов культурного наследия
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Снос аэровокзала Уктус. Екатеринбург
Екатеринбург лишили старейшего в России здания аэровокзала «Уктус». Очень долго общественники пытались противостоять застройщику ТЦ «Золотой» на улице Крестинского. Снос начали исподтишка, в 6 утра, во время демонтажа даже перевернулся экскаватор. На снос кроме блогера-урбаниста Ильи Варламова обратили внимание в Следственном комитете РФ — Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить изучить обстоятельства сноса здания и при наличии оснований проверить действия должностных лиц, принявших такое решение
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Подготовка крещенской купели на Верх-Исетском пруду. Екатеринбург
18 января на Верх-исетском пруду устраивали крещенские купания
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Приговор по Кызласову и Шилиманову. Екатеринбург
В июле состоялся суд над фигурантами коррупционного дела в «Титановой долине». Экс-главу особой экономической зоны «Титановая долина» Артемия Кызласова приговорили к 10 годам лишения свободы, а его сообщника — бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова — отправили в колонию на девять лет
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Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Екатеринбург
В ночь на 26 февраля около 50 сотрудников ОМОНа нагрянули на территорию Среднеуральского монастыря, основателем которого является опальный отец Сергий (Романов), с целью обыска. Причина — убийство 20-летней давности
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Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Екатеринбург
На место обыска прибыли митрополит Евгений (Кульберг) и настоятель Храма-на-Крови отец Максим (Миняйло)
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Спецоперация правоохранительных органов в Среднеуральском женском монастыре. Свердловская область
Сторонники отца Сергия преграждали митрополиту Евгению дорогу в храм и просили ОМОН покинуть территорию монастыря
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Обстановка вокруг Среднеуральского монастыря после штурма. Екатеринбург
На территорию монастыря зашли около 50 силовиков. Целью операции стал келейник Сергия Силуан, совершивший три убийства в 1999
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Евгений Ройзман на заседании в Октябрьском районном суде, где рассматривается административные дела о его участии в несанкционированной акции. Екатеринбург
26 марта состоялся суд над экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом. Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал экс-главу города за участие в несанкционированных митингах 23 и 31 января
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Культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал». Екатеринбург
Летом в Екатеринбурге открыли музей «Эрмитаж-Урал». На открытии центра глава Минкультуры РФ Ольга Любимова сделала необычную отсылку: 1 июля 1941 года в Свердловск отправился первый эшелон экспонатов «Эрмитажа»
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Монтаж выставки одного шедевра - «Проповедь Иоанна Крестителя» Питера Брейгеля Младшего. Екатеринбург
Картина Питера Брейгеля Младшего «Проповедь Иоанна Крестителя» готовится к монтажу на экспозиции центра «Эрмитаж-Урал»
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Генеральный прогон балета Конек-Горбунок в Урал.Опера.Балет. Екатеринбург
Генеральный прогон балета Конек-Горбунок в оперном театре Екатеринбурга
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Поздравление ветерана ВОВ и ГУФСИН с юбилеем. Екатеринбург
29 июня, поздравление ветерана Великой Отечественной войны и ветерана уголовно-исполнительной системы Василия Щебеленкова с 95-летием
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Генеральная репетиция военного парада, посвященного 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Екатеринбург
В отличие от 2020, в этом году на параде, посвященном 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне обошлись без масок
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Торжественная церемония 73-го выпуска ЕкСВУ. Екатеринбург
Торжественная церемония выпускного из Суворовского училища Екатеринбурга. На первый взгляд, пандемия в городе закончилась. Но массовость мероприятий и отсутствие масок — не показатель
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Игорь Данилов и МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Екатеринбург
Вид на строительство деревни Всемирных студенческих игр 2023 из окон МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». В кадре — глава МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Игорь Данилов
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Строительство объектов Всемирных студенческих игр 2023 года. Екатеринбург
А теперь уже вид с другой стороны — из строящегося объекта в деревне Универсиады 2023 года
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Приезд Дмитрия Чернышенко. Екатеринбург
Полпред президента в УрФО Владимир Якушев и свердловский губернатор Евгений Куйвашев провели экскурсию по объектам Универсиады-2023 для вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. По завершении поездки у вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко возникли вопросы по программе наследия Универсиады-2023 в Екатеринбурге
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Первое заседание депутатов восьмого созыва Законодательного собрания СО. Екатеринбург
Осенью состоялись выборы в Заксобрание Свердловской области, а это кадр с первого заседания нового созыва. Экс-мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому (справа) экс-сенатор от Свердловской области Аркадий Чернецкий передал значок члена Совета Федерации
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Презентация книги Павла Крашенинникова "7 жизней Михаила Сперанского" в Ельцин Центре г. Екатеринбург
А это кадр с презентации в «Ельцин Центре» книги председателя комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова, бывшего сопредседателем рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ — «Семь жизней Михаила Сперанского». В ней рассказывается об одном из главных российских реформаторов XIX века.
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Иннопром-2021, первый день. Екатеринбург
Летом перенесли фестиваль Ural Music Night, но Иннопром-2021 все-таки организовали. Он прошел с 5 по 8 июля, для участников «Иннопрома», а также для посетителей по билетам было необходимо наличие отрицательных тестов, сделанных за 72 часа
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Турнир претендентов Международной шахматной федерации (FIDE). Екатеринбург
Турнир претендентов стартовал в Екатеринбурге 17 марта 2020 года, но был приостановлен 26 марта из-за пандемии коронавируса.
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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область
Из-за засушливого и аномально жаркого лета в Свердловской области горели леса. В кадре лесной пожар в августе на территории озера Глухое
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Пожар под Рефтинским. Свердловская область
А на этом кадре работают над ликвидацией пожара под п. Рефтинский
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Дом по улице Бородина, 31, где неизвестный открыл стрельбу по машинам и прохожим. Екатеринбург
В Екатеринбурге в доме на Бородина, 31 местный житель Сергей Болков открыл стрельбу по машинам и прохожим. Инцидент произошел вечером 30 мая, пострадали двое — маленькая девочка и сотрудник Росгвардии. Позже в квартире Болкова был обнаружен арсенал: карабин «Вепрь», пневматический пистолет «Иж», пневматическая винтовка «Иж»
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Практические учения по ликвидации природного пожара. Свердловская область, село Сипавское
Во время лесных пожаров в Свердловской области спасатели провели практические учения в селе Сипаевское
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Смог в мкр Солнечный и работа МЧС России на горящем торфяннике. Екатеринбург
Смог от лесных пожаров не покидал Екатеринбург и другие областные города вплоть до середины октября
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Богослужение у Храма на Крови перед крестным ходом в Царские дни. Екатеринбург
Несмотря на пандемию верующие смогли провести массовый крестный ход
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Станция испытания авиадвигателей Д-36 на Арамильском авиационном ремонтном заводе. Свердловская область, Арамиль
Станция испытания авиадвигателей Д-36 на Арамильском авиационном ремонтном заводе. Свердловская область, Арамиль
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Перформанс Покраса Лампаса на Первомайской 1в. Екатеринбург
Стрит-арт художник Покрас Лампас в рамках партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-Бланш» устроил перформанс «Теория разбитых окон»
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Творческий вечер Сергея Жигунова в Доме актера. Екатеринбург
Актер Сергей Жигунов провел творческий вечер в Екатеринбурге 31 августа. Встреча горожан с Сергеем Жигуновым состоялась благодаря партии «Новые люди» — актер занял позицию советника лидера партии и помогает формировать программу в области культуры
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Открытие 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства на УОМЗ. Екатеринбург
Самое главное культурное событие этой осени — 6 Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Экспозиции были представлены в «Салюте», Главпочтамте, в одном из корпусов Уральского оптико-механический завода, а также в Екатеринбургском цирке. На крыше последнего долгое время располагалась свето-звуковая инсталляция в виде яйца
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Очереди на вакцинацию в ТЦ Академический. Екатеринбург
Возвращаясь к коронавирусу: в октябре в Екатеринбурге закончилась бустерная вакцина «Спутник Лайт». Большинство горожан ставили именно ее для быстрого получения сертификата о вакцинации
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Дельфинарий в Екатеринбургском океанариуме.
Зимой в океанариуме Екатеринбурга разгорелся скандал: анонимный источник опубликовал видео с одной из тренировок, на котором, на первый взгляд, кажется, что дрессировщик бьет млекопитающее палкой. Дельфинарий попытался отмыть свою репутацию, разместив видео с разных ракурсов, а также пригласив СМИ на показательную тренировку, но, кажется, никто не поверил
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Пикет против qr-кодов, обязательной вакцинации. Екатеринбург
Введение QR-кодов 30 октября породило массу митингов и пикетов по всей области.
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Прощание с Иваном Катлинских в селе Бердюжье. Тюменская область
Фото с похорон тюменского срочника Ивана Катлинских. По официальной версии, тюменец заблудился в свердловском лесу и забрался на опору ЛЭП, чтобы оценить обстановку, где его ударило током, в результате чего он погиб. По неофициальной версии считается, что к смерти его привели неуставные отношения
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Подготовка новогоднего городка на Площади 1905 года. Екатеринбург
Фотокарточка с поселка Северка. Рабочие добывали лед для ледового городка на главной площади Екатеринбурга
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Открытие памятника маршалу Жукову у штаба ЦВО. Екатеринбург
Свердловские генералы и статусные чиновники встретились на торжественном открытии памятника советскому маршалу Георгию Жукову, со дня рождения которого 1 декабря исполнилось 125 лет. Новая скульптура появилась у здания штаба Центрального военного округа (ЦВО) в Екатеринбурге.
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Пикет против вакцинации и введения QR-кодов в Екатеринбурге.
На один из пикетов против QR-кодов в Екатеринбурге жители пришли с маленьким ребенком. После этого представители Уральского родительского комитета возмутились, завив, что митинги могут негативно отразиться на психическом здоровье детей
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Митинг участников партии Другая Россия против результатов Выборов-2021. Екатеринбург
После выборов в Госдуму, которые проходили с 17 по 19 сентября, в ряде российских городов прошли акции несогласных с результатами. Екатеринбург оказался в их числе. На массовый пикет КПРФ против итогов выборов в Госдуму пришли около 200 человек.
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Пикет против QR-кодов. Екатеринбург
Коммунисты также оказались одними из постоянных участников пикетов против QR-кодов в Екатеринбурге. Представители от партии были на каждой акции протеста
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Реставрация фасада Областного дома офицеров. Екатеринбург
На здании Окружного Дома Офицеров в Екатеринбурге установили советские ордена. Это произошло через несколько дней после того, как 13 декабря на здании появился барельеф Иосифа Сталина, вызвавший споры горожан в соцсетях. Возмутился даже урбанист Илья Варламов, а главный свердловский коммунист Александр Ивачев высказался за восстановление мемориала на здании.
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Новогодняя карета у администрации Екатеринбурга. Екатеринбург
Уходящий 2021 год для Алексей Орлова — первый в статусе главы Екатеринбурга
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Рабочий визит губернатора СО Евгения Куйвашева в Каменск-Уральский. Каменск-Уральск
В уходящем году свердловский губернатор Евгений Куйвашев получил подтверждение: он может смело выдвигаться на новый срок. Об этом заговорили инсайдеры после того, как главу региона неожиданно для всех назначили главой реготделения «Единой России», а после — избрали в высший совет партии. Ближе к концу года Куйвашев был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 2022 год будет для губернатора знаковым — впереди выборы нового лидера «ЕР», а также избирательная кампания
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Озеро Шарташ зимой. Екатеринбург
Берег озера Шарташ в 2021 году стал одним из центров для споров общественников и власти. Здесь решили строить термальный комплекс «Баден-Баден». Но местные жители воспротивились этому и написали открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Позже глава Екатеринбурга Алексей Орлов поддержал стройку
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Уходящий 2021 год не изменил эпидемиологической картины — обязательная вакцинация и повсеместные QR-коды остаются в повестке до сих пор. Но в Екатеринбурге за 12 месяцев произошло много других немаловажных, интересных и будоражащих событий, одно из которых — захват монастыря отца Сергия — прогремело на всю страну и обсуждалось весь год. Редакция URA.RU собрала самые лучшие снимки событий и происшествий, которые помогут подвести итоги этого года.
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