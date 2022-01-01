Как Екатеринбург пережил 2021 год. Фотоитоги

В ночь на 26 февраля 2021 года силовики нагрянули на территорию монастыря опального отца Сергия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уходящий 2021 год не изменил эпидемиологической картины — обязательная вакцинация и повсеместные QR-коды остаются в повестке до сих пор. Но в Екатеринбурге за 12 месяцев произошло много других немаловажных, интересных и будоражащих событий, одно из которых — захват монастыря отца Сергия — прогремело на всю страну и обсуждалось весь год. Редакция URA.RU собрала самые лучшие снимки событий и происшествий, которые помогут подвести итоги этого года.

Сразу же вспоминаются суровые февральские морозы в Екатеринбурге. Интересно, что синоптики сейчас не прогнозируют низких температур во втором месяце 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Почти в самом начале года граждане вышли на российские улицы в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Екатеринбург не стал исключением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

При сносе ПРОМЭКТа 10 января часть строительного мусора обрушилась на проезжую часть улицы Декабристов. Здание Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ) начали сносить еще в конце 2020 года, но закончить смогли лишь в начале 2021 из-за проверок на культурную ценность сооружения. Общественники настаивали, что здание, построенное в стиле конструктивизма в 1929 году, необходимо включить в реестр объектов культурного наследия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбург лишили старейшего в России здания аэровокзала «Уктус». Очень долго общественники пытались противостоять застройщику ТЦ «Золотой» на улице Крестинского. Снос начали исподтишка, в 6 утра, во время демонтажа даже перевернулся экскаватор. На снос кроме блогера-урбаниста Ильи Варламова обратили внимание в Следственном комитете РФ — Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить изучить обстоятельства сноса здания и при наличии оснований проверить действия должностных лиц, принявших такое решение Фото: Размик Закарян © URA.RU

18 января на Верх-исетском пруду устраивали крещенские купания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В июле состоялся суд над фигурантами коррупционного дела в «Титановой долине». Экс-главу особой экономической зоны «Титановая долина» Артемия Кызласова приговорили к 10 годам лишения свободы, а его сообщника — бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова — отправили в колонию на девять лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ночь на 26 февраля около 50 сотрудников ОМОНа нагрянули на территорию Среднеуральского монастыря, основателем которого является опальный отец Сергий (Романов), с целью обыска. Причина — убийство 20-летней давности Фото: Анна Майорова © URA.RU

На место обыска прибыли митрополит Евгений (Кульберг) и настоятель Храма-на-Крови отец Максим (Миняйло) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сторонники отца Сергия преграждали митрополиту Евгению дорогу в храм и просили ОМОН покинуть территорию монастыря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На территорию монастыря зашли около 50 силовиков. Целью операции стал келейник Сергия Силуан, совершивший три убийства в 1999 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

26 марта состоялся суд над экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом. Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал экс-главу города за участие в несанкционированных митингах 23 и 31 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Летом в Екатеринбурге открыли музей «Эрмитаж-Урал». На открытии центра глава Минкультуры РФ Ольга Любимова сделала необычную отсылку: 1 июля 1941 года в Свердловск отправился первый эшелон экспонатов «Эрмитажа» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Картина Питера Брейгеля Младшего «Проповедь Иоанна Крестителя» готовится к монтажу на экспозиции центра «Эрмитаж-Урал» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генеральный прогон балета Конек-Горбунок в оперном театре Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

29 июня, поздравление ветерана Великой Отечественной войны и ветерана уголовно-исполнительной системы Василия Щебеленкова с 95-летием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В отличие от 2020, в этом году на параде, посвященном 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне обошлись без масок Фото: Анна Майорова © URA.RU

Торжественная церемония выпускного из Суворовского училища Екатеринбурга. На первый взгляд, пандемия в городе закончилась. Но массовость мероприятий и отсутствие масок — не показатель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вид на строительство деревни Всемирных студенческих игр 2023 из окон МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». В кадре — глава МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Игорь Данилов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

А теперь уже вид с другой стороны — из строящегося объекта в деревне Универсиады 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев и свердловский губернатор Евгений Куйвашев провели экскурсию по объектам Универсиады-2023 для вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. По завершении поездки у вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко возникли вопросы по программе наследия Универсиады-2023 в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Осенью состоялись выборы в Заксобрание Свердловской области, а это кадр с первого заседания нового созыва. Экс-мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому (справа) экс-сенатор от Свердловской области Аркадий Чернецкий передал значок члена Совета Федерации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

А это кадр с презентации в «Ельцин Центре» книги председателя комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова, бывшего сопредседателем рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ — «Семь жизней Михаила Сперанского». В ней рассказывается об одном из главных российских реформаторов XIX века. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Летом перенесли фестиваль Ural Music Night, но Иннопром-2021 все-таки организовали. Он прошел с 5 по 8 июля, для участников «Иннопрома», а также для посетителей по билетам было необходимо наличие отрицательных тестов, сделанных за 72 часа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Турнир претендентов стартовал в Екатеринбурге 17 марта 2020 года, но был приостановлен 26 марта из-за пандемии коронавируса. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Из-за засушливого и аномально жаркого лета в Свердловской области горели леса. В кадре лесной пожар в августе на территории озера Глухое Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

А на этом кадре работают над ликвидацией пожара под п. Рефтинский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге в доме на Бородина, 31 местный житель Сергей Болков открыл стрельбу по машинам и прохожим. Инцидент произошел вечером 30 мая, пострадали двое — маленькая девочка и сотрудник Росгвардии. Позже в квартире Болкова был обнаружен арсенал: карабин «Вепрь», пневматический пистолет «Иж», пневматическая винтовка «Иж» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во время лесных пожаров в Свердловской области спасатели провели практические учения в селе Сипаевское Фото: Анна Майорова © URA.RU

Смог от лесных пожаров не покидал Екатеринбург и другие областные города вплоть до середины октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Несмотря на пандемию верующие смогли провести массовый крестный ход Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Станция испытания авиадвигателей Д-36 на Арамильском авиационном ремонтном заводе. Свердловская область, Арамиль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стрит-арт художник Покрас Лампас в рамках партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-Бланш» устроил перформанс «Теория разбитых окон» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Актер Сергей Жигунов провел творческий вечер в Екатеринбурге 31 августа. Встреча горожан с Сергеем Жигуновым состоялась благодаря партии «Новые люди» — актер занял позицию советника лидера партии и помогает формировать программу в области культуры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самое главное культурное событие этой осени — 6 Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Экспозиции были представлены в «Салюте», Главпочтамте, в одном из корпусов Уральского оптико-механический завода, а также в Екатеринбургском цирке. На крыше последнего долгое время располагалась свето-звуковая инсталляция в виде яйца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Возвращаясь к коронавирусу: в октябре в Екатеринбурге закончилась бустерная вакцина «Спутник Лайт». Большинство горожан ставили именно ее для быстрого получения сертификата о вакцинации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Зимой в океанариуме Екатеринбурга разгорелся скандал: анонимный источник опубликовал видео с одной из тренировок, на котором, на первый взгляд, кажется, что дрессировщик бьет млекопитающее палкой. Дельфинарий попытался отмыть свою репутацию, разместив видео с разных ракурсов, а также пригласив СМИ на показательную тренировку, но, кажется, никто не поверил Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Введение QR-кодов 30 октября породило массу митингов и пикетов по всей области. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото с похорон тюменского срочника Ивана Катлинских. По официальной версии, тюменец заблудился в свердловском лесу и забрался на опору ЛЭП, чтобы оценить обстановку, где его ударило током, в результате чего он погиб. По неофициальной версии считается, что к смерти его привели неуставные отношения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фотокарточка с поселка Северка. Рабочие добывали лед для ледового городка на главной площади Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские генералы и статусные чиновники встретились на торжественном открытии памятника советскому маршалу Георгию Жукову, со дня рождения которого 1 декабря исполнилось 125 лет. Новая скульптура появилась у здания штаба Центрального военного округа (ЦВО) в Екатеринбурге. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

На один из пикетов против QR-кодов в Екатеринбурге жители пришли с маленьким ребенком. После этого представители Уральского родительского комитета возмутились, завив, что митинги могут негативно отразиться на психическом здоровье детей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

После выборов в Госдуму, которые проходили с 17 по 19 сентября, в ряде российских городов прошли акции несогласных с результатами. Екатеринбург оказался в их числе. На массовый пикет КПРФ против итогов выборов в Госдуму пришли около 200 человек. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Коммунисты также оказались одними из постоянных участников пикетов против QR-кодов в Екатеринбурге. Представители от партии были на каждой акции протеста Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

На здании Окружного Дома Офицеров в Екатеринбурге установили советские ордена. Это произошло через несколько дней после того, как 13 декабря на здании появился барельеф Иосифа Сталина, вызвавший споры горожан в соцсетях. Возмутился даже урбанист Илья Варламов, а главный свердловский коммунист Александр Ивачев высказался за восстановление мемориала на здании. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Уходящий 2021 год для Алексей Орлова — первый в статусе главы Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В уходящем году свердловский губернатор Евгений Куйвашев получил подтверждение: он может смело выдвигаться на новый срок. Об этом заговорили инсайдеры после того, как главу региона неожиданно для всех назначили главой реготделения «Единой России», а после — избрали в высший совет партии. Ближе к концу года Куйвашев был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 2022 год будет для губернатора знаковым — впереди выборы нового лидера «ЕР», а также избирательная кампания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Берег озера Шарташ в 2021 году стал одним из центров для споров общественников и власти. Здесь решили строить термальный комплекс «Баден-Баден». Но местные жители воспротивились этому и написали открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Позже глава Екатеринбурга Алексей Орлов поддержал стройку Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU