Замдиректора бросила ресторан и ушла зарабатывать в вебкам

Развратные медсестры, кино со старушкой и другие сценарии в 3 историях от реальных моделей

08 января 2022 в 14:04 Размер текста - 17 +

Вебкам-модели сталкиваются с массой проблем: наркотики, одиночество, звездная болезнь Фото: Денис Моргунов © URA.RU Корреспондент URA.RU нашел людей, которые работают в вебкам-бизнесе и зарабатывают на демонстрации обнаженной натуры. Все они уверены, что онлайн-эротика не так проста, доходна и безопасна. Наиболее удачным покажется карьера молодого нижегородца со студией в Чехии, но и он жалуется на проблемы. И они куда хуже материальных. Основная причина работы в вебкаме — деньги Фото: Анна Майорова © URA.RU Ева: развод и кредит на грудь Ева — топовая вебкам-модель из России (город она попросила не указывать) в категории 30+. С 2013 года она сама — без студии или наставника — смогла сделать популярным свой аккаунт на стриминговых сайтах. «Не помню, сколько заработала в первую смену. Может, пять тысяч рублей за несколько часов. Первые доходы не были космическими, они просто закрывали необходимые нужды. И позволили мне взять кредит на оплату части маммопластики. Погасила в будущем без проблем», — вспоминает модель. «О вебкаме я узнала от незнакомого на тот момент мужчины, который заговорил со мной с конкретной целью — предложить эту работу. Произошло это в тот момент, когда моя работа в ресторане [заместителем директора] меня перестала устраивать — не финансовая причина, а психологический климат — и я начала задумываться об уходе с нее. Но резкой смены работы я никогда не делаю, поэтому какое-то время совмещала. Потом я осталась только в стриминге», — делится историей Ева. На принятие решения повлияло желание поменять что-то в жизни, возможность работать дома и любопытство: «Мои первые стримы проходили под лозунгом „о этот дивный новый мир“». Все школьные годы Ева провела в театральном кружке. Позднее она получила два высших образования по специальностям программист и переводчик. Знание языков и опыт работы на сцене, по словам модели, помогли ей в стримах. Про личные проблемы до вебкама Ева лаконично отмечает: «Детские и личные травмы есть у всех, в том числе и у меня. Вопрос в том, прорабатываешь ты их или позволяешь им управлять жизнью». Что это значит, она объяснила примером: перед радикальной сменой рода занятий развелась с мужем, но «не пустилась во все тяжкие». Карьера Евы в вебкаме началась с выстраивания жестких границ: она отказывалась делать то, что ей неприятно или больно. По запретом, к примеру, действия, опасные для жизни одной из сторон (как модели, так и мембера — посетителя, зрителя стримингового сайта — прим. URA.RU), в том числе их имитации. Впрочем, нечто незнакомое, но не вызывающее отторжение, она пробовала. Например, это были фут-фетиш (сексуальное влечение к ступням — прим. URA.RU) или перемазывание йогуртом с ног до головы, а также ролевые игры. Иногда вебкам-модели и студии специально нанимают сценаристов для создания профессиональных видео Фото: Денис Моргунов © URA.RU Собеседница признается, что ей часто не хватало специфической теории, тем более некоторые необычные запросы от клиентов пошли почти сразу. Но что делать, было решительно непонятно: «Самый простой вопрос: „Ты можешь доминировать в привате?“ Ответ „Наверное. Я не знаю. Можем попробовать“, который я могла дать, — это не ответ госпожи», — смеется модель. К работе в вебкаме Ева относится так же, как к любой другой — это вполне управляемая и прогнозируемая сфера. И ей в чем-то повезло: от рискованных предложений ей удавалось отказываться, но цели достигла: «Какие цели могут быть у стрим-моделей? А какие могут быть у учителей, парикмахеров, офис-менеджеров? У всех цель одна — быть счастливыми. А вот понятие счастья у каждого разное. Есть материальное выражение: квартира, машина, красивая одежда и хорошая еда. Есть эмоции: путешествия, хобби, возможность делать ценные подарки близким. Есть социальные: помогать новичкам, столкнувшимся с трудностями, развивать комьюнити и создавать адекватное отношение вебкаму». Если в вебкаме есть карьерная стратегия, то у Евы пока свой пик: она начала придумывать сценарии для фото- и видеосъемок других моделей и вебкам-студий, которые стали заказывать их для себя. А сформированная экспертиза позволяет ей делать аудит работы моделей и вести лекции по одному из сайтов для взрослых. Больше половины доходов идут от стримов и консультирования, что позволяет также нанимать ассистента — он помогает с ведением социальных сетей. Продолжительность работы в этом бизнесе зависит от физического здоровья и эмоциональной нагрузки. Обычно модели перестают стримить, выходя замуж, когда уже не справляться с эмоциональной нагрузкой или разочаровываются в работе. Для Евы горизонт еще далеко. В видеочате можно как общаться со зрителями, так и устраивать сексуальные шоу Фото: Александр Мамаев © URA.RU Развратные медсестрички Каким бы привлекательным не казался вебкам, не каждая модель видит себя в нем долго. У Маришки — так представилась URA.RU модель из города в центре России — нет цели добиться вершин. «Да, есть топ-модели, но к этому надо идти не один год и вкладывать много сил», — рассказала она URA.RU. Маришку завлекла в вебкам Лика, позже к ним присоединилась Лара, самой старшей из всех — 22 года. Последние две — медики. Образовавшееся трио стримит индивидуально, то есть не через вебкам-студию. Со всей техникой (компьютер, камера, светильник) они справляются самостоятельно. По мнению Маришки, в студии другие люди только отвлекали бы. В видеочат девушки выходят всегда на одном сайте для взрослых. Лара — одна, Маришка — вместе с Ликой. Для девушек слово «шоу» — так они представляют свою «работу» в соцсетях — определяется просто: «Это жесткая эротика. И шоу начинается, когда набирается определенная сумма токенов (валюта сайта — прим. URA.RU) за стрим». Главная цель девиц — деньги на жизнь. Собеседница отказалась говорить, по сколько они зарабатывают: разброс доходов — от 100 рублей до миллиона в месяц. Лика работала на «обычной работе», сейчас у нее вебкам — основной заработок. Лара совмещает работу и вебкам. Маришка еще получает образование в университете в сфере журналистики и PR, что идеально, по ее словам, совмещается со специфическими занятиями. Надолго ли это — вопрос открытый. Со временем модель намерена начать работать по профессии или в смежных областях. «Для меня сейчас вебкам — единственная подработка, и я понимаю, что не буду этим всю жизнь заниматься. Так же и у других девочек: у Лики тоже есть планы на будущее, куда пойти учиться и кем быть. Но я лично не знаю, как карты лягут. Заниматься вебкамом будем еще полгода, может, год», — резюмирует собеседница. Гей-мемберы и легкие деньги Вебкам — работа преимущественно для девушек. Однако есть спрос и на мужчин. Как рассказывает URA.RU 28-летний Алексей, в бизнес он попал еще 10 лет назад, но последние три года занимался развитием собственной студии. В начале карьеры он жил в Нижнем Новгороде. Через пять лет благодаря помощи нового друга, гей-мембера (сам Алексей — гетеросексуал), он перебрался в сначала в Польшу, а потом в Чехию. «Начал сразу после школы, учился параллельно. Узнал [про вебкам] из интернета, когда искал всякие порносайты. Решил попробовать, тогда мозгов и тормозов особо не было, привлекли рассказы о заработках. Хотелось денег побольше, а главное — полегче. Мне повезло, родители на 18 лет подарили квартиру, с местом проблем не было. Не составило труда и найти нужные сайты, информацию, программы и оборудование. У меня довольно легко прошел вход в эту сферу. За пару месяцев освоил все азы», — делится Алексей. Реализация собственного проекта — логичное развитие в вебкаме, утверждает экс-модель Фото: Владимир Андреев © URA.RU Собеседник говорит, что успешно закончил два вуза — в России и за границей (туризм и управление персоналом), но никогда и нигде не работал, кроме сферы вебкама. Заработка с этого хватало всегда, даже когда не работал. В первый месяц в вебкаме Алексей заработал 140 тысяч рублей. Потратил их на новый компьютер, камеру, освещение и одежду. Но заработок в этой профессии плавает, предупреждает экс-модель. В удачные периоды можно было заработать 300 тысяч рублей, в неудачные — 60. До создания семьи все деньги уходили на развлечения, но сейчас характер расходов иной, а доход в рублях равен 800 тысячам рублей в месяц. И хотя расходы в Европе выше, удается копить на свое жилье в Чехии — одна из двух актуальных целей Алексея. Вторая — получение гражданства. «Я был гетеро-моделью и понимал, что основная аудитория будет состоять из гей-тусовки. Перед ними первое время я полностью не раздевался. Но они и не просили: западные люди совсем другого менталитета, относятся к тебе с уважением. Постепенно это табу я с себя снял, так как денег хотелось побольше и побыстрее, — констатирует Алексей. — Но с геями я сразу давал рамки общения. Хотя они ничего странного и не просили, кроме полного обнажения. Иной раз просили, чтобы я на них смотрел. А вот женщины странных желаний выдавали много. Не буду рассказывать про всякие фетиши. Была у меня одна поклонница лет 70-ти. Она просила меня часто посмотреть с ней какой-нибудь фильм. С одним геем я постоянно смотрел футбол». Кроме того, Алексей успел поработать больше полугода с девушкой в вебкам-студии. И, как признает экс-модель, у парней в паре с девушками проблемы в основном с эрекцией: «На препаратах долго не протянешь. Знаю, что во многих топ-парах парни колют инъекции так же, как и в порноиндустрии. Поэтому я и ушел из пары, потому что поддерживать эрекцию после месяца работы было очень сложно. Приходилось даже принимать „Виагру“». Реализация собственного проекта, по мнению Алексея, — логичное развитие в вебкаме: «Все к этому приходят рано или поздно, ведь красота со временем уходит. Первый раз просто собрал знакомых моделей и предложил проект, так и началось». Все модели в его студии — русские, кто переехал в Европу. Студия в Чехии — одна, но мест, где проходят стримы, — много. Алексей владеет большей частью проекта. Модели платят в общий фонд от 25% до 35% своей прибыли. Студия вкладывает деньги, например, в криптовалюту или ценные бумаги. С этой прибыли моделям идет свой процент. В итоге они получают деньги два раза: со своего стрима и от вложений студии. Некоторые девушки также работают дистанционно, пользуясь рекламой студии и ее привилегиями. Часто вебкам-модели отказываются делать то, что им неприятно или больно Фото: Размик Закарян © URA.RU По словам Алексея, не так часто карьера у моделей складывается удачно. Действительно, большинство моделей топ-уровня зарабатывают столько, что хватит до конца жизни, многие вкладывают деньги, потом тоже не работают. При этом также многие девушки уходят в порно. У моделей-парней серьезный путь — только в гей-категории. Модели самого разного уровня иногда сталкиваются с такими проблемами, как наркотики, отсутствие личной жизни (точнее сексуального влечения), звездная болезнь, выражаемая в чувстве вседозволенности, присутствия денег, семейные проблемы и самое распространенное — депрессия. Более того, часть профессии — шантаж моделей и их деанонимизация. Ранее URA.RU рассказывало, как вебкам-индустрия распространяется по всей России, в частности, в провинции. Этому способствуют в том числе гораздо меньшие расходы на студии, чем в Москве или Санкт-Петербурге. Но, как отмечают собеседники агентства, в провинции часто сложнее найти подходящих моделей, руководство студий иногда не выплачивает полностью зарплату. И общие сейчас проблемы в российском вебкаме — большая конкуренция и падение доходов, которые напрямую связаны с тем, что этот онлайн-бизнес слишком распиарили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Корреспондент URA.RU нашел людей, которые работают в вебкам-бизнесе и зарабатывают на демонстрации обнаженной натуры. Все они уверены, что онлайн-эротика не так проста, доходна и безопасна. Наиболее удачным покажется карьера молодого нижегородца со студией в Чехии, но и он жалуется на проблемы. И они куда хуже материальных. Ева: развод и кредит на грудь Ева — топовая вебкам-модель из России (город она попросила не указывать) в категории 30+. С 2013 года она сама — без студии или наставника — смогла сделать популярным свой аккаунт на стриминговых сайтах. «Не помню, сколько заработала в первую смену. Может, пять тысяч рублей за несколько часов. Первые доходы не были космическими, они просто закрывали необходимые нужды. И позволили мне взять кредит на оплату части маммопластики. Погасила в будущем без проблем», — вспоминает модель. «О вебкаме я узнала от незнакомого на тот момент мужчины, который заговорил со мной с конкретной целью — предложить эту работу. Произошло это в тот момент, когда моя работа в ресторане [заместителем директора] меня перестала устраивать — не финансовая причина, а психологический климат — и я начала задумываться об уходе с нее. Но резкой смены работы я никогда не делаю, поэтому какое-то время совмещала. Потом я осталась только в стриминге», — делится историей Ева. На принятие решения повлияло желание поменять что-то в жизни, возможность работать дома и любопытство: «Мои первые стримы проходили под лозунгом „о этот дивный новый мир“». Все школьные годы Ева провела в театральном кружке. Позднее она получила два высших образования по специальностям программист и переводчик. Знание языков и опыт работы на сцене, по словам модели, помогли ей в стримах. Про личные проблемы до вебкама Ева лаконично отмечает: «Детские и личные травмы есть у всех, в том числе и у меня. Вопрос в том, прорабатываешь ты их или позволяешь им управлять жизнью». Что это значит, она объяснила примером: перед радикальной сменой рода занятий развелась с мужем, но «не пустилась во все тяжкие». Карьера Евы в вебкаме началась с выстраивания жестких границ: она отказывалась делать то, что ей неприятно или больно. По запретом, к примеру, действия, опасные для жизни одной из сторон (как модели, так и мембера — посетителя, зрителя стримингового сайта — прим. URA.RU), в том числе их имитации. Впрочем, нечто незнакомое, но не вызывающее отторжение, она пробовала. Например, это были фут-фетиш (сексуальное влечение к ступням — прим. URA.RU) или перемазывание йогуртом с ног до головы, а также ролевые игры. Собеседница признается, что ей часто не хватало специфической теории, тем более некоторые необычные запросы от клиентов пошли почти сразу. Но что делать, было решительно непонятно: «Самый простой вопрос: „Ты можешь доминировать в привате?“ Ответ „Наверное. Я не знаю. Можем попробовать“, который я могла дать, — это не ответ госпожи», — смеется модель. К работе в вебкаме Ева относится так же, как к любой другой — это вполне управляемая и прогнозируемая сфера. И ей в чем-то повезло: от рискованных предложений ей удавалось отказываться, но цели достигла: «Какие цели могут быть у стрим-моделей? А какие могут быть у учителей, парикмахеров, офис-менеджеров? У всех цель одна — быть счастливыми. А вот понятие счастья у каждого разное. Есть материальное выражение: квартира, машина, красивая одежда и хорошая еда. Есть эмоции: путешествия, хобби, возможность делать ценные подарки близким. Есть социальные: помогать новичкам, столкнувшимся с трудностями, развивать комьюнити и создавать адекватное отношение вебкаму». Если в вебкаме есть карьерная стратегия, то у Евы пока свой пик: она начала придумывать сценарии для фото- и видеосъемок других моделей и вебкам-студий, которые стали заказывать их для себя. А сформированная экспертиза позволяет ей делать аудит работы моделей и вести лекции по одному из сайтов для взрослых. Больше половины доходов идут от стримов и консультирования, что позволяет также нанимать ассистента — он помогает с ведением социальных сетей. Продолжительность работы в этом бизнесе зависит от физического здоровья и эмоциональной нагрузки. Обычно модели перестают стримить, выходя замуж, когда уже не справляться с эмоциональной нагрузкой или разочаровываются в работе. Для Евы горизонт еще далеко. Развратные медсестрички Каким бы привлекательным не казался вебкам, не каждая модель видит себя в нем долго. У Маришки — так представилась URA.RU модель из города в центре России — нет цели добиться вершин. «Да, есть топ-модели, но к этому надо идти не один год и вкладывать много сил», — рассказала она URA.RU. Маришку завлекла в вебкам Лика, позже к ним присоединилась Лара, самой старшей из всех — 22 года. Последние две — медики. Образовавшееся трио стримит индивидуально, то есть не через вебкам-студию. Со всей техникой (компьютер, камера, светильник) они справляются самостоятельно. По мнению Маришки, в студии другие люди только отвлекали бы. В видеочат девушки выходят всегда на одном сайте для взрослых. Лара — одна, Маришка — вместе с Ликой. Для девушек слово «шоу» — так они представляют свою «работу» в соцсетях — определяется просто: «Это жесткая эротика. И шоу начинается, когда набирается определенная сумма токенов (валюта сайта — прим. URA.RU) за стрим». Главная цель девиц — деньги на жизнь. Собеседница отказалась говорить, по сколько они зарабатывают: разброс доходов — от 100 рублей до миллиона в месяц. Лика работала на «обычной работе», сейчас у нее вебкам — основной заработок. Лара совмещает работу и вебкам. Маришка еще получает образование в университете в сфере журналистики и PR, что идеально, по ее словам, совмещается со специфическими занятиями. Надолго ли это — вопрос открытый. Со временем модель намерена начать работать по профессии или в смежных областях. «Для меня сейчас вебкам — единственная подработка, и я понимаю, что не буду этим всю жизнь заниматься. Так же и у других девочек: у Лики тоже есть планы на будущее, куда пойти учиться и кем быть. Но я лично не знаю, как карты лягут. Заниматься вебкамом будем еще полгода, может, год», — резюмирует собеседница. Гей-мемберы и легкие деньги Вебкам — работа преимущественно для девушек. Однако есть спрос и на мужчин. Как рассказывает URA.RU 28-летний Алексей, в бизнес он попал еще 10 лет назад, но последние три года занимался развитием собственной студии. В начале карьеры он жил в Нижнем Новгороде. Через пять лет благодаря помощи нового друга, гей-мембера (сам Алексей — гетеросексуал), он перебрался в сначала в Польшу, а потом в Чехию. «Начал сразу после школы, учился параллельно. Узнал [про вебкам] из интернета, когда искал всякие порносайты. Решил попробовать, тогда мозгов и тормозов особо не было, привлекли рассказы о заработках. Хотелось денег побольше, а главное — полегче. Мне повезло, родители на 18 лет подарили квартиру, с местом проблем не было. Не составило труда и найти нужные сайты, информацию, программы и оборудование. У меня довольно легко прошел вход в эту сферу. За пару месяцев освоил все азы», — делится Алексей. Собеседник говорит, что успешно закончил два вуза — в России и за границей (туризм и управление персоналом), но никогда и нигде не работал, кроме сферы вебкама. Заработка с этого хватало всегда, даже когда не работал. В первый месяц в вебкаме Алексей заработал 140 тысяч рублей. Потратил их на новый компьютер, камеру, освещение и одежду. Но заработок в этой профессии плавает, предупреждает экс-модель. В удачные периоды можно было заработать 300 тысяч рублей, в неудачные — 60. До создания семьи все деньги уходили на развлечения, но сейчас характер расходов иной, а доход в рублях равен 800 тысячам рублей в месяц. И хотя расходы в Европе выше, удается копить на свое жилье в Чехии — одна из двух актуальных целей Алексея. Вторая — получение гражданства. «Я был гетеро-моделью и понимал, что основная аудитория будет состоять из гей-тусовки. Перед ними первое время я полностью не раздевался. Но они и не просили: западные люди совсем другого менталитета, относятся к тебе с уважением. Постепенно это табу я с себя снял, так как денег хотелось побольше и побыстрее, — констатирует Алексей. — Но с геями я сразу давал рамки общения. Хотя они ничего странного и не просили, кроме полного обнажения. Иной раз просили, чтобы я на них смотрел. А вот женщины странных желаний выдавали много. Не буду рассказывать про всякие фетиши. Была у меня одна поклонница лет 70-ти. Она просила меня часто посмотреть с ней какой-нибудь фильм. С одним геем я постоянно смотрел футбол». Кроме того, Алексей успел поработать больше полугода с девушкой в вебкам-студии. И, как признает экс-модель, у парней в паре с девушками проблемы в основном с эрекцией: «На препаратах долго не протянешь. Знаю, что во многих топ-парах парни колют инъекции так же, как и в порноиндустрии. Поэтому я и ушел из пары, потому что поддерживать эрекцию после месяца работы было очень сложно. Приходилось даже принимать „Виагру“». Реализация собственного проекта, по мнению Алексея, — логичное развитие в вебкаме: «Все к этому приходят рано или поздно, ведь красота со временем уходит. Первый раз просто собрал знакомых моделей и предложил проект, так и началось». Все модели в его студии — русские, кто переехал в Европу. Студия в Чехии — одна, но мест, где проходят стримы, — много. Алексей владеет большей частью проекта. Модели платят в общий фонд от 25% до 35% своей прибыли. Студия вкладывает деньги, например, в криптовалюту или ценные бумаги. С этой прибыли моделям идет свой процент. В итоге они получают деньги два раза: со своего стрима и от вложений студии. Некоторые девушки также работают дистанционно, пользуясь рекламой студии и ее привилегиями. По словам Алексея, не так часто карьера у моделей складывается удачно. Действительно, большинство моделей топ-уровня зарабатывают столько, что хватит до конца жизни, многие вкладывают деньги, потом тоже не работают. При этом также многие девушки уходят в порно. У моделей-парней серьезный путь — только в гей-категории. Модели самого разного уровня иногда сталкиваются с такими проблемами, как наркотики, отсутствие личной жизни (точнее сексуального влечения), звездная болезнь, выражаемая в чувстве вседозволенности, присутствия денег, семейные проблемы и самое распространенное — депрессия. Более того, часть профессии — шантаж моделей и их деанонимизация. Ранее URA.RU рассказывало, как вебкам-индустрия распространяется по всей России, в частности, в провинции. Этому способствуют в том числе гораздо меньшие расходы на студии, чем в Москве или Санкт-Петербурге. Но, как отмечают собеседники агентства, в провинции часто сложнее найти подходящих моделей, руководство студий иногда не выплачивает полностью зарплату. И общие сейчас проблемы в российском вебкаме — большая конкуренция и падение доходов, которые напрямую связаны с тем, что этот онлайн-бизнес слишком распиарили.