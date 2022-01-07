Мародеры и исламисты атаковали дома мирных граждан в Алма-Ате. Жители боятся резни

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Насилие. Москва, убийство, оружие, пм, ограбление, ауе, криминал, преступление, бандитизм, разбой, братки, киллер, пистолет, макаров, разборки, стрелка, заказное убийство, наемный убийца, молодежные банды
Жители Алма-Аты заявляют, что в городе все чаще звучат призывы к резне Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Жители Алма-Аты сообщают, что в ночь на 6 января были вынуждены оборонять свои дома от мародеров и террористов. Корреспондент URA.RU, находясь в Казахстане, сообщает, что местные боятся начала резни.

«Местные из Алма-Аты сообщают, что в ночь на 6 января были вынуждены оборонять свой жилой комплекс от мародеров. Особенно отмечают, что в массе выделяются „бородачи“. Жители боятся, что за связь с русскими будут резать именно исламисты. Звучит все больше призывов на тему резни», — сообщает корреспондент URA.RU.

Жильцам одного из домов в центре города пришлось забаррикадировать въезд на территорию, чтобы защитить себя и имущество от нападения. «Возле этого дома есть заправка — ее всю разнесли. Бензин вычерпывали из цистерн ведрами», — рассказали журналисту жильцы.

Беспорядки в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на бензин. Спустя три дня жители захватили ряд госучреждений, под контролем людей оказались резиденция президента и аэропорт в Алматы.

Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев запросил у ОДКБ военную помощь. По его словам, республике требуется поддержка в преодолении «террористической угрозы». Комендатура Алма-Аты сообщила о том, что в городе было обнаружено тело обезглавленного силовика. Местные СМИ утверждают, что это почерк террористических банд, действующих на территории республики.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Жители Алма-Аты сообщают, что в ночь на 6 января были вынуждены оборонять свои дома от мародеров и террористов. Корреспондент URA.RU, находясь в Казахстане, сообщает, что местные боятся начала резни. «Местные из Алма-Аты сообщают, что в ночь на 6 января были вынуждены оборонять свой жилой комплекс от мародеров. Особенно отмечают, что в массе выделяются „бородачи“. Жители боятся, что за связь с русскими будут резать именно исламисты. Звучит все больше призывов на тему резни», — сообщает корреспондент URA.RU. Жильцам одного из домов в центре города пришлось забаррикадировать въезд на территорию, чтобы защитить себя и имущество от нападения. «Возле этого дома есть заправка — ее всю разнесли. Бензин вычерпывали из цистерн ведрами», — рассказали журналисту жильцы. Беспорядки в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на бензин. Спустя три дня жители захватили ряд госучреждений, под контролем людей оказались резиденция президента и аэропорт в Алматы. Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев запросил у ОДКБ военную помощь. По его словам, республике требуется поддержка в преодолении «террористической угрозы». Комендатура Алма-Аты сообщила о том, что в городе было обнаружено тело обезглавленного силовика. Местные СМИ утверждают, что это почерк террористических банд, действующих на территории республики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...