Жители Алма-Аты заявляют, что в городе все чаще звучат призывы к резне Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Жители Алма-Аты сообщают, что в ночь на 6 января были вынуждены оборонять свои дома от мародеров и террористов. Корреспондент URA.RU, находясь в Казахстане, сообщает, что местные боятся начала резни.

«Местные из Алма-Аты сообщают, что в ночь на 6 января были вынуждены оборонять свой жилой комплекс от мародеров. Особенно отмечают, что в массе выделяются „бородачи“. Жители боятся, что за связь с русскими будут резать именно исламисты. Звучит все больше призывов на тему резни», — сообщает корреспондент URA.RU.

Жильцам одного из домов в центре города пришлось забаррикадировать въезд на территорию, чтобы защитить себя и имущество от нападения. «Возле этого дома есть заправка — ее всю разнесли. Бензин вычерпывали из цистерн ведрами», — рассказали журналисту жильцы.

Беспорядки в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на бензин. Спустя три дня жители захватили ряд госучреждений, под контролем людей оказались резиденция президента и аэропорт в Алматы.

Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев запросил у ОДКБ военную помощь. По его словам, республике требуется поддержка в преодолении «террористической угрозы». Комендатура Алма-Аты сообщила о том, что в городе было обнаружено тело обезглавленного силовика. Местные СМИ утверждают, что это почерк террористических банд, действующих на территории республики.

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