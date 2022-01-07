Жители Алма-Аты сообщают, что в ночь на 6 января были вынуждены оборонять свои дома от мародеров и террористов. Корреспондент URA.RU, находясь в Казахстане, сообщает, что местные боятся начала резни.
«Местные из Алма-Аты сообщают, что в ночь на 6 января были вынуждены оборонять свой жилой комплекс от мародеров. Особенно отмечают, что в массе выделяются „бородачи“. Жители боятся, что за связь с русскими будут резать именно исламисты. Звучит все больше призывов на тему резни», — сообщает корреспондент URA.RU.
Жильцам одного из домов в центре города пришлось забаррикадировать въезд на территорию, чтобы защитить себя и имущество от нападения. «Возле этого дома есть заправка — ее всю разнесли. Бензин вычерпывали из цистерн ведрами», — рассказали журналисту жильцы.
Беспорядки в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на бензин. Спустя три дня жители захватили ряд госучреждений, под контролем людей оказались резиденция президента и аэропорт в Алматы.
Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев запросил у ОДКБ военную помощь. По его словам, республике требуется поддержка в преодолении «террористической угрозы». Комендатура Алма-Аты сообщила о том, что в городе было обнаружено тело обезглавленного силовика. Местные СМИ утверждают, что это почерк террористических банд, действующих на территории республики.
Жители Алма-Аты сообщают, что в ночь на 6 января были вынуждены оборонять свои дома от мародеров и террористов. Корреспондент URA.RU, находясь в Казахстане, сообщает, что местные боятся начала резни. «Местные из Алма-Аты сообщают, что в ночь на 6 января были вынуждены оборонять свой жилой комплекс от мародеров. Особенно отмечают, что в массе выделяются „бородачи“. Жители боятся, что за связь с русскими будут резать именно исламисты. Звучит все больше призывов на тему резни», — сообщает корреспондент URA.RU. Жильцам одного из домов в центре города пришлось забаррикадировать въезд на территорию, чтобы защитить себя и имущество от нападения. «Возле этого дома есть заправка — ее всю разнесли. Бензин вычерпывали из цистерн ведрами», — рассказали журналисту жильцы. Беспорядки в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на бензин. Спустя три дня жители захватили ряд госучреждений, под контролем людей оказались резиденция президента и аэропорт в Алматы. Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев запросил у ОДКБ военную помощь. По его словам, республике требуется поддержка в преодолении «террористической угрозы». Комендатура Алма-Аты сообщила о том, что в городе было обнаружено тело обезглавленного силовика. Местные СМИ утверждают, что это почерк террористических банд, действующих на территории республики.