Инсайды ЯНАО: подарок силовикам от «Газпрома»

О пенсиях чиновников, должностях через связи и оружии для ямальцев. Выпуск 953

14 января 2022 в 16:31 Размер текста - 17 +

А что вы обещали сделать в новом году? Коллаж URA.RU Частые перелеты губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова сказываются на работе сотрудников аэропорта, муниципалитеты экономят на бензине, а народ недоволен выплатами, которые увеличили себе чиновники в канун праздников. Тем временем одна из федеральных структур в регионе не выполняет свою работу. В новом выпуске инсайдов вы также узнаете, кто устроил на работу сына благодаря связям, сколько стоит люстра у силовиков и почему ямальцы могут с легкостью достать оружие. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. «Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Частые перелеты Дмитрия Артюхова в Москву задерживают работников аэрпорта Салехарда Фото: Владимир Андреев © URA.RU Из-за Артюхова задерживают смены в аэропорту Инсайдеры в политэлитах рассказывают, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в последнее время якобы стал все чаще летать за пределы региона, особенно в вечернее время. «Минимум три раза в неделю дневная смена салехардского аэропорта задерживается на работе из-за того, что надо подготовить самолет для главы Ямала. Еще полгода назад ямальский борт номер один так часто не покидал пределы региона. В основном губернатор летает в Москву», — болтают инсайдеры. Муниципалитеты не убирают снег, потому что экономят Источники на местах поговаривают, что ямальские коммунальщики не справляются с уборкой выпавшего снега из-за экономии топлива. «Ямальцы из разных районов округа сообщают о проблемах с нечищеными дорогами, а ДТП каждый день то и дело случаются. Осадков выпало больше, а топливо подорожало. Вот и приходится выкручиваться — экономить бензин и стараться убрать больше снега. При этом мэр Салехарда Алексей Титовский, градоначальник Нового Уренгоя Андрей Воронов и глава муниципального округа Лабытнанги Марина Трескова ежедневно сообщают о том, что ведется уборка. Но вопрос где?» — судачат слухачи. В инспекции труда ЯНАО просят предоставить доказательства, чтобы они начали проверку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Трудовая инспекция в ЯНАО отказывается работать Источники шепчутся, что подчиненные руководителя окружной государственной инспекции труда Андрея Зимина якобы перестали выполнять свою работу. «Инспекция труда отказывается работать. Чтобы сотрудники организации соизволили провести проверку, им, видите ли, нужно предоставить доказательства нарушений. То есть сам факт жалобы и заявления уже не является весомым аргументом для того, чтобы проверить законность деятельности компаний. Не хотят делать свою работу», — сетуют слухмейкеры. Чиновник разозлил ямальцев В политических кругах поговаривают, что решение председателя гордумы Салехарда Владимира Мартынюка увеличить себе ежемесячные выплаты воспринялось в обществе крайне негативно. «Документ об увеличении выплаты приняли прямо перед праздниками, будто специально, чтобы никто не заметил. При этом зарплаты индексируют не больше чем на 5%, не говоря уже о пенсиях ямальцев в две тысячи рублей, которую не поднимали чуть ли не со времен экс-главы ЯНАО Юрия Неелова. А Мартынюк увеличил себе выплату почти на 28% — с 45 до 57 500 рублей. Но Мартынюка и его предшественника Александра Беленького и экс-зама Александра Старостина такие проблемы вряд ли коснутся. Говорят, к пенсии они получают около 200 тысяч рублей», — болтают собеседники. Подчиненные руководителя следственного управления СКР по ЯНАО Андрея Егорова (на фото) скрывают, что в Харпе в больницу ворвался мужчина с гранатой Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Силовики скрыли ЧП Инсайдеры на местах рассказывают, что подчиненные руководителя ямальского следственного комитета Андрея Егорова могут скрывать ЧП, которое произошло в больнице поселка Харп. «Там мужчина летом 2021 года угрожал взорвать гранату. Он был не совсем во вменяемом состоянии, к тому же был сильно выпившим и не понимал, что делает. Гранату, которой он угрожал, быстро обезвредили, ничего ужасного не произошло. Однако Харп очень маленький и очевидцы происшествия начали рассказать своим знакомым, что в поселке произошел настоящий теракт, хотя это не так. Но люди теперь боятся и додумывают всякие ужасы сами, а информация так и не просочилась ни в одно СМИ. Если бы следователи рассказали в своем пресс-релизе, что произошло в действительности, то такого бы не было. Однако силовики предпочли скрыть ЧП, хотя расследование дела уже завершено», — рассказывают собеседники. Глава Росгвардии устроил своего сына в подконтрольное ведомство Поговаривают, что глава ямальского управления Росгвардии Александр Борисенко пристроил в свое ведомство сына Руслана, с которым ни один из сотрудников не хочет работать. «Борисенко младший вообще не понимает, что он делает в этой структуре, особой инициативы не проявляет, знаниями, которые нужны в профессии не обладает. А учить то, что заставляют учить всех стажеров тоже особо не рвется. Многие росгвардейцы не понимают, как Руслан прошел испытательный срок, в наряды с ним ездить никто не хочет», — болтают злые языки. Ямальских полицейских критикуют за работу Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Ямальцы могут с легкостью достать оружие Поговаривают, что сотрудники Сергея Костенко в УМВД по ЯНАО в последнее время все хуже и хуже несут службу. «На Ямале знающие люди спокойно могут достать одну из самых мощных гранат — Ф-1, радиус поражения которой 250 метров. Мало того, что в регионе напрочь проиграна борьба с наркотиками, так теперь еще и такое опасное оружие может оказаться в руках какого-нибудь ненормального человека. Как такое могли допустить силовики в одном из самых спокойных и безопасных регионов России остается загадкой», — болтают инсайдеры. В ЯНАО распространяют фейк о кровавой бойне вахтовиков Инсайдеры в промышленной сфере шепчутся, что в ЯНАО начали распространять фейковую информацию о конфликте между вахтовиками в Новом Уренгое, который закончился «кровавым месивом». «Кто-то стал рассылать по чатам и группам информацию, что вахтовики „ГазЭнергоСтрой“ во время новогоднего застолья устроили резню. Якобы 26-летний мужчина 50-летнего сидевшего в тюрьме коллегу назвал петухом (в уголовной среде считается оскорблением), на что тот вонзил ему нож в горло, а после отрезал голову и поставил ее на холодильник со словами „ну, а теперь базарь“. При этом, никаких доказательств в действительности происшествия нет и многие считают, что это фейк. Но то, что информацию не проверяют подчиненные Владислава Храмова в следственном отделе в Новом Уренгое — настораживает. А в компании, тем временем, ищут первоисточник, который распространяет ложную информацию», — рассказывают слухачи. Люстра «Газпрома» стала темой №1 в Росгвардии ЯНАО для обсуждения Фото: Елизавета Чернышова © URA.RU Силовики спорят из-за люстры Источники в силовых структурах рассказывают, что все подчиненные главы Росгвардии Александра Борисенко после переезда в новое здание, которое им досталось от «Газпрома», только и делают, что обсуждают стоимость люстры при входе в фойе. «Споры не утихают — одни говорят, что цена этого светильника 2-3 миллиона рублей, другие заявляют, что 500 тысяч рублей. Причем, многие с такой охотой рассказывают о люстре, будто купили ее сами и в свой дом», — болтают злые языки. Также инсайдеры отмечают, что в новом здании силовиков, кроме люстры, нет больше ничего хорошего. «Помещения настолько неудобные и не приспособлены для нужд росгвардейцев, что целый отдел располагается в бывшей столовой», — болтают слухачи. В дочке «Газпрома» выживают работников Инсайдеры на местах рассказывают, что в дочерней компании «Газпрома» в Салехарде выживают неугодных сотрудников, которые пытаются отстоять свои права. «Такая история была недавно в охране „Газпрома“. Работник обратился в суд на компанию, после чего за ним установили тотальный контроль. Для этого даже подчиненные Игоря Мельникова из Надыма приезжают и сотрудники ФСБ приходят. Чем так простой сотрудник насолил начальству — неизвестно. Но суд Салехарда теперь на его сторону не встает и в исках отказывает», — болтают источники. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . 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Частые перелеты губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова сказываются на работе сотрудников аэропорта, муниципалитеты экономят на бензине, а народ недоволен выплатами, которые увеличили себе чиновники в канун праздников. Тем временем одна из федеральных структур в регионе не выполняет свою работу. В новом выпуске инсайдов вы также узнаете, кто устроил на работу сына благодаря связям, сколько стоит люстра у силовиков и почему ямальцы могут с легкостью достать оружие. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. «Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Из-за Артюхова задерживают смены в аэропорту Инсайдеры в политэлитах рассказывают, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в последнее время якобы стал все чаще летать за пределы региона, особенно в вечернее время. «Минимум три раза в неделю дневная смена салехардского аэропорта задерживается на работе из-за того, что надо подготовить самолет для главы Ямала. Еще полгода назад ямальский борт номер один так часто не покидал пределы региона. В основном губернатор летает в Москву», — болтают инсайдеры. Муниципалитеты не убирают снег, потому что экономят Источники на местах поговаривают, что ямальские коммунальщики не справляются с уборкой выпавшего снега из-за экономии топлива. «Ямальцы из разных районов округа сообщают о проблемах с нечищеными дорогами, а ДТП каждый день то и дело случаются. Осадков выпало больше, а топливо подорожало. Вот и приходится выкручиваться — экономить бензин и стараться убрать больше снега. При этом мэр Салехарда Алексей Титовский, градоначальник Нового Уренгоя Андрей Воронов и глава муниципального округа Лабытнанги Марина Трескова ежедневно сообщают о том, что ведется уборка. Но вопрос где?» — судачат слухачи. Трудовая инспекция в ЯНАО отказывается работать Источники шепчутся, что подчиненные руководителя окружной государственной инспекции труда Андрея Зимина якобы перестали выполнять свою работу. «Инспекция труда отказывается работать. Чтобы сотрудники организации соизволили провести проверку, им, видите ли, нужно предоставить доказательства нарушений. То есть сам факт жалобы и заявления уже не является весомым аргументом для того, чтобы проверить законность деятельности компаний. Не хотят делать свою работу», — сетуют слухмейкеры. Чиновник разозлил ямальцев В политических кругах поговаривают, что решение председателя гордумы Салехарда Владимира Мартынюка увеличить себе ежемесячные выплаты воспринялось в обществе крайне негативно. «Документ об увеличении выплаты приняли прямо перед праздниками, будто специально, чтобы никто не заметил. При этом зарплаты индексируют не больше чем на 5%, не говоря уже о пенсиях ямальцев в две тысячи рублей, которую не поднимали чуть ли не со времен экс-главы ЯНАО Юрия Неелова. А Мартынюк увеличил себе выплату почти на 28% — с 45 до 57 500 рублей. Но Мартынюка и его предшественника Александра Беленького и экс-зама Александра Старостина такие проблемы вряд ли коснутся. Говорят, к пенсии они получают около 200 тысяч рублей», — болтают собеседники. Силовики скрыли ЧП Инсайдеры на местах рассказывают, что подчиненные руководителя ямальского следственного комитета Андрея Егорова могут скрывать ЧП, которое произошло в больнице поселка Харп. «Там мужчина летом 2021 года угрожал взорвать гранату. Он был не совсем во вменяемом состоянии, к тому же был сильно выпившим и не понимал, что делает. Гранату, которой он угрожал, быстро обезвредили, ничего ужасного не произошло. Однако Харп очень маленький и очевидцы происшествия начали рассказать своим знакомым, что в поселке произошел настоящий теракт, хотя это не так. Но люди теперь боятся и додумывают всякие ужасы сами, а информация так и не просочилась ни в одно СМИ. Если бы следователи рассказали в своем пресс-релизе, что произошло в действительности, то такого бы не было. Однако силовики предпочли скрыть ЧП, хотя расследование дела уже завершено», — рассказывают собеседники. Глава Росгвардии устроил своего сына в подконтрольное ведомство Поговаривают, что глава ямальского управления Росгвардии Александр Борисенко пристроил в свое ведомство сына Руслана, с которым ни один из сотрудников не хочет работать. «Борисенко младший вообще не понимает, что он делает в этой структуре, особой инициативы не проявляет, знаниями, которые нужны в профессии не обладает. А учить то, что заставляют учить всех стажеров тоже особо не рвется. Многие росгвардейцы не понимают, как Руслан прошел испытательный срок, в наряды с ним ездить никто не хочет», — болтают злые языки. Ямальцы могут с легкостью достать оружие Поговаривают, что сотрудники Сергея Костенко в УМВД по ЯНАО в последнее время все хуже и хуже несут службу. «На Ямале знающие люди спокойно могут достать одну из самых мощных гранат — Ф-1, радиус поражения которой 250 метров. Мало того, что в регионе напрочь проиграна борьба с наркотиками, так теперь еще и такое опасное оружие может оказаться в руках какого-нибудь ненормального человека. Как такое могли допустить силовики в одном из самых спокойных и безопасных регионов России остается загадкой», — болтают инсайдеры. В ЯНАО распространяют фейк о кровавой бойне вахтовиков Инсайдеры в промышленной сфере шепчутся, что в ЯНАО начали распространять фейковую информацию о конфликте между вахтовиками в Новом Уренгое, который закончился «кровавым месивом». «Кто-то стал рассылать по чатам и группам информацию, что вахтовики „ГазЭнергоСтрой“ во время новогоднего застолья устроили резню. Якобы 26-летний мужчина 50-летнего сидевшего в тюрьме коллегу назвал петухом (в уголовной среде считается оскорблением), на что тот вонзил ему нож в горло, а после отрезал голову и поставил ее на холодильник со словами „ну, а теперь базарь“. При этом, никаких доказательств в действительности происшествия нет и многие считают, что это фейк. Но то, что информацию не проверяют подчиненные Владислава Храмова в следственном отделе в Новом Уренгое — настораживает. А в компании, тем временем, ищут первоисточник, который распространяет ложную информацию», — рассказывают слухачи. Силовики спорят из-за люстры Источники в силовых структурах рассказывают, что все подчиненные главы Росгвардии Александра Борисенко после переезда в новое здание, которое им досталось от «Газпрома», только и делают, что обсуждают стоимость люстры при входе в фойе. «Споры не утихают — одни говорят, что цена этого светильника 2-3 миллиона рублей, другие заявляют, что 500 тысяч рублей. Причем, многие с такой охотой рассказывают о люстре, будто купили ее сами и в свой дом», — болтают злые языки. Также инсайдеры отмечают, что в новом здании силовиков, кроме люстры, нет больше ничего хорошего. «Помещения настолько неудобные и не приспособлены для нужд росгвардейцев, что целый отдел располагается в бывшей столовой», — болтают слухачи. В дочке «Газпрома» выживают работников Инсайдеры на местах рассказывают, что в дочерней компании «Газпрома» в Салехарде выживают неугодных сотрудников, которые пытаются отстоять свои права. «Такая история была недавно в охране „Газпрома“. Работник обратился в суд на компанию, после чего за ним установили тотальный контроль. Для этого даже подчиненные Игоря Мельникова из Надыма приезжают и сотрудники ФСБ приходят. Чем так простой сотрудник насолил начальству — неизвестно. Но суд Салехарда теперь на его сторону не встает и в исках отказывает», — болтают источники. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.