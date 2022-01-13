Инсайды ХМАО: чиновники проиграли битву с TikTok

О проблемах вице-губернатора, особняке для мэра и трусливом участковом. Выпуск 957

14 января 2022 в 19:20 Размер текста - 17 +

А что вы пообещали себе сделать в новом году? Коллаж URA.RU Фильм о гей-лобби ХМАО, который так и не стал популярным на YouTube, активно распространяется через TikTok. Но чиновников тревожит не сам фильм, а то, что это обнажает старую проблему — из этой соцсети крайне сложно что-то удалить по запросу. Сложно скрыть и крупные покупки, как случилось с одним из мэров, который на непонятно какие деньги строит дом под Анапой. Также в сегодняшних «Инсайдах»: чья карьера в правительстве висит на волоске и как проложить себе дорогу в федеральную VIP-тусовку. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. По слухам, губернатор ХМАО Наталья Комарова в последнее время все чаще публично распекает одного из своих замов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор Югры недовольна работой зама В политтусовке ХМАО активизировались предположения о скорой отставке заместителя губернатора Югры Юрия Южакова, который курирует в окружном правительстве культуру и спорт. Якобы к его работе появились вопросы у главы региона Натальи Комаровой. «В последнее время Южакову на совместных с губернатором совещаниях приходится непросто. А главы его подведомственных департаментов — Сергей Артамонов и Артур Латыпов сами решают свои проблемы, не особо надеясь на помощь от шефа», — переговариваются слухачи. Мэра Ханты-Мансийска признали своим на федеральной VIP-тусовке В политтусовке Югры связывают приглашение главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина на «Гайдаровский форум» с получением статуса члена генерального совета «Единой России» и награждением орденом «За заслуги перед Отечеством второй степени», который присваивается по указу президента РФ Владимира Путина. «После произошедших событий политическая капитализация Ряшина пошла вверх не без участия губернатора ХМАО Натальи Комаровой. На Гайдаровском форуме много губернаторов и федеральных чиновников. А вот приглашенных мэров можно пересчитать буквально по пальцам, а Ряшин был одним из них», — судачат сплетники, считая, что Ряшина признали своим в VIP-тусовке федеральных политиков. Мэр Лянтора Сергей Махиня человек не бедный, но источник средств на покупку дома стороннему наблюдателю не очевиден Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Мэр Лянтора покупает особняк под Анапой Слухачи сообщают, что глава Лянтора Сергей Махиня может покупать себе особняк за 10 миллионов рублей в элитном поселке под Анапой. Информатор добавляет, что по чистому совпадению дом Махини вероятно будет соседствовать с домом владельца компании «Северстрой» Анатолия Никитина, который получает подряды на строительство недвижимости в Лянторе. «Никитин строится неподалеку от Махини, их дома будут располагаться по соседству. Пока неясно, на кого оформит дом мэр, может на кого-то из родственников или на жену, с которой он недавно развелся де-юре», — обсуждают в городской политтусовке. В мэриях не знают, что делать с TikTok, куда уходит вся «чернуха» Чиновники и сотрудники мэрий, ответственные за PR своих мэров, понятия не имеют, как противостоять распространению контента в социальной сети TikTok. Все началось в прошлом году, когда противники действующей власти стали призывать сторонников на несогласованные акции протеста именно через публикации в TikTok. «Стало понятно, что удалить эти призывы силами чиновников невозможно. В отличие от „Вконтакте“, например, где удалить что угодно можно чуть ли не по звонку, администрация китайской соцсети (TikTok принадлежит пекинской компании ByteDance — прим. URA.RU) игнорирует запросы чиновников. Не работает и автоматическая система жалоб, а распространители контента это поняли, чем и пользуются. Именно через TikTok распространяли матерное видео мэра Ханты-Мансийска Максима Ряшина, а сейчас вторую жизнь в соцсети обретает фильм о „гей лобби“ в ХМАО, созданный по мотивам публикаций осужденного за распространение порнографии Эдуарда Шмонина», — делится наблюдениями инсайдер агентства. Слухачи рассказывают, что местечковый телеграм-канал планируют превратить во что-то большее, но пока не ясно во что Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Политический telegram-канал Сургута сменил владельца Поговаривают, что telegram-канал «Курилка за Саймой» обрел новых владельцев. Раньше считалось, что его создателями были пиарщики прежней команды мэрии Сургута. Но после ухода Вадима Шувалова с должности главы города проект был заморожен. Однако в январе там вновь начали появляться посты. «Telegram-канал просто выкупили. Интерес к нему проявляла одна из московских пиар-групп, у которой есть желание вкидывать поводы в информационное поле Сургута. И судя по всему, повестка там будет оппозиционной», — судачат сплетники. Советнику главы Нефтеюганска прочат карьерный рост Говорят, что советник главы Нефтеюганска Павел Гусенков в ближайшее время получит пост вице-мэра. Он может занять кресло, которое освободилось после ухода Павла Прокоповича. По сути, его функционал связан с обеспечением деятельности аппарата администрации. «Не исключено, что на Гусенкова могут повесить еще и взаимодействие с силовым блоком. Это направление, после ухода из мэрии Сергея Лагойды, остается не прикрытым. Таким образом, Гусенков может получить достаточно большой кусок полномочий. Мэром, он в конечном итоге, не стал. Но статус влиятельного чиновника может запросто получить», — шепчутся в кулуарах администрации Нефтеюганска. Нефтеюганская школа по зимним видам спорта не впервые попадает в скандал с участием руководителя Фото: Анастасия Богданова © URA.RU Спортивному функционеру из ХМАО прочат отставку Слухачи сообщают, что в тусовке активно обсуждаются слухи о вероятной и скорой отставке директора «Спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта», а по совместительству депутата местной думы Константин Черных. «Черных уже увольняли из учреждения, заподозрив его в коррупционных схемах, но потом снова приняли на работу, чему поспособствовал его покровитель Виктор Федин. Но проблема в том, что на месте директора Черных оказался без проведения конкурса, с ним просто заключили договор. У нас в городе есть заинтересованные лица, которые готовят обращения в прокуратуру. Черных ждет та же участь, что и Федина в свое время», — злорадствует информатор из Нефтеюганска. Экс-директора Сургутского театра проверяют на связь с махинациями на более чем 10 миллионов рублей, но возвращаться в ХМАО, чтобы ответить на вопросы, она не спешит Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-директора сургутского театра ждет неприятный разговор с полицией Полиция ждет возвращения из Москвы экс-директора сургутского музыкально-драматического театра Тамары Лычкатой, которая стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Пока ущерб от фиктивного трудоустройства «мертвых душ» в СМДТ оценивается в миллион рублей. Но реально урон для бюджета может быть кратно выше. «В ряде случае, фиктивные работники числились в театре годами. Поэтому реальный ущерб бюджету может исчисляться суммой в 10 и более миллионов рублей. Тамару Никифоровну, когда она вернется в Сургут, ждут крайне неприятные вопросы от силовиков», — обсуждают слухачи. Полицейского из Лангепаса напугали бродячие собаки По слухам, в Лангепасе, где после того, как бродячие собаки насмерть загрызли женщину, а затем животных якобы начали травить неизвестные, участковый уполномоченный полиции Денис Евсюков отказался подходить к трупам животных. Мотивировал свой отказ сотрудник тем, что боится живых собак, которые бродят неподалеку и могут напасть на него. «Он устроил истерику, приехав на место, отказавшись забирать мертвых собак на экспертизу с формулировкой, что боится бездомных животных, которые могут находиться рядом», — говорит информатор. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . 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Фильм о гей-лобби ХМАО, который так и не стал популярным на YouTube, активно распространяется через TikTok. Но чиновников тревожит не сам фильм, а то, что это обнажает старую проблему — из этой соцсети крайне сложно что-то удалить по запросу. Сложно скрыть и крупные покупки, как случилось с одним из мэров, который на непонятно какие деньги строит дом под Анапой. Также в сегодняшних «Инсайдах»: чья карьера в правительстве висит на волоске и как проложить себе дорогу в федеральную VIP-тусовку. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Губернатор Югры недовольна работой зама В политтусовке ХМАО активизировались предположения о скорой отставке заместителя губернатора Югры Юрия Южакова, который курирует в окружном правительстве культуру и спорт. Якобы к его работе появились вопросы у главы региона Натальи Комаровой. «В последнее время Южакову на совместных с губернатором совещаниях приходится непросто. А главы его подведомственных департаментов — Сергей Артамонов и Артур Латыпов сами решают свои проблемы, не особо надеясь на помощь от шефа», — переговариваются слухачи. Мэра Ханты-Мансийска признали своим на федеральной VIP-тусовке В политтусовке Югры связывают приглашение главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина на «Гайдаровский форум» с получением статуса члена генерального совета «Единой России» и награждением орденом «За заслуги перед Отечеством второй степени», который присваивается по указу президента РФ Владимира Путина. «После произошедших событий политическая капитализация Ряшина пошла вверх не без участия губернатора ХМАО Натальи Комаровой. На Гайдаровском форуме много губернаторов и федеральных чиновников. А вот приглашенных мэров можно пересчитать буквально по пальцам, а Ряшин был одним из них», — судачат сплетники, считая, что Ряшина признали своим в VIP-тусовке федеральных политиков. Мэр Лянтора покупает особняк под Анапой Слухачи сообщают, что глава Лянтора Сергей Махиня может покупать себе особняк за 10 миллионов рублей в элитном поселке под Анапой. Информатор добавляет, что по чистому совпадению дом Махини вероятно будет соседствовать с домом владельца компании «Северстрой» Анатолия Никитина, который получает подряды на строительство недвижимости в Лянторе. «Никитин строится неподалеку от Махини, их дома будут располагаться по соседству. Пока неясно, на кого оформит дом мэр, может на кого-то из родственников или на жену, с которой он недавно развелся де-юре», — обсуждают в городской политтусовке. В мэриях не знают, что делать с TikTok, куда уходит вся «чернуха» Чиновники и сотрудники мэрий, ответственные за PR своих мэров, понятия не имеют, как противостоять распространению контента в социальной сети TikTok. Все началось в прошлом году, когда противники действующей власти стали призывать сторонников на несогласованные акции протеста именно через публикации в TikTok. «Стало понятно, что удалить эти призывы силами чиновников невозможно. В отличие от „Вконтакте“, например, где удалить что угодно можно чуть ли не по звонку, администрация китайской соцсети (TikTok принадлежит пекинской компании ByteDance — прим. URA.RU) игнорирует запросы чиновников. Не работает и автоматическая система жалоб, а распространители контента это поняли, чем и пользуются. Именно через TikTok распространяли матерное видео мэра Ханты-Мансийска Максима Ряшина, а сейчас вторую жизнь в соцсети обретает фильм о „гей лобби“ в ХМАО, созданный по мотивам публикаций осужденного за распространение порнографии Эдуарда Шмонина», — делится наблюдениями инсайдер агентства. Политический telegram-канал Сургута сменил владельца Поговаривают, что telegram-канал «Курилка за Саймой» обрел новых владельцев. Раньше считалось, что его создателями были пиарщики прежней команды мэрии Сургута. Но после ухода Вадима Шувалова с должности главы города проект был заморожен. Однако в январе там вновь начали появляться посты. «Telegram-канал просто выкупили. Интерес к нему проявляла одна из московских пиар-групп, у которой есть желание вкидывать поводы в информационное поле Сургута. И судя по всему, повестка там будет оппозиционной», — судачат сплетники. Советнику главы Нефтеюганска прочат карьерный рост Говорят, что советник главы Нефтеюганска Павел Гусенков в ближайшее время получит пост вице-мэра. Он может занять кресло, которое освободилось после ухода Павла Прокоповича. По сути, его функционал связан с обеспечением деятельности аппарата администрации. «Не исключено, что на Гусенкова могут повесить еще и взаимодействие с силовым блоком. Это направление, после ухода из мэрии Сергея Лагойды, остается не прикрытым. Таким образом, Гусенков может получить достаточно большой кусок полномочий. Мэром, он в конечном итоге, не стал. Но статус влиятельного чиновника может запросто получить», — шепчутся в кулуарах администрации Нефтеюганска. Спортивному функционеру из ХМАО прочат отставку Слухачи сообщают, что в тусовке активно обсуждаются слухи о вероятной и скорой отставке директора «Спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта», а по совместительству депутата местной думы Константин Черных. «Черных уже увольняли из учреждения, заподозрив его в коррупционных схемах, но потом снова приняли на работу, чему поспособствовал его покровитель Виктор Федин. Но проблема в том, что на месте директора Черных оказался без проведения конкурса, с ним просто заключили договор. У нас в городе есть заинтересованные лица, которые готовят обращения в прокуратуру. Черных ждет та же участь, что и Федина в свое время», — злорадствует информатор из Нефтеюганска. Экс-директора сургутского театра ждет неприятный разговор с полицией Полиция ждет возвращения из Москвы экс-директора сургутского музыкально-драматического театра Тамары Лычкатой, которая стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Пока ущерб от фиктивного трудоустройства «мертвых душ» в СМДТ оценивается в миллион рублей. Но реально урон для бюджета может быть кратно выше. «В ряде случае, фиктивные работники числились в театре годами. Поэтому реальный ущерб бюджету может исчисляться суммой в 10 и более миллионов рублей. Тамару Никифоровну, когда она вернется в Сургут, ждут крайне неприятные вопросы от силовиков», — обсуждают слухачи. Полицейского из Лангепаса напугали бродячие собаки По слухам, в Лангепасе, где после того, как бродячие собаки насмерть загрызли женщину, а затем животных якобы начали травить неизвестные, участковый уполномоченный полиции Денис Евсюков отказался подходить к трупам животных. Мотивировал свой отказ сотрудник тем, что боится живых собак, которые бродят неподалеку и могут напасть на него. «Он устроил истерику, приехав на место, отказавшись забирать мертвых собак на экспертизу с формулировкой, что боится бездомных животных, которые могут находиться рядом», — говорит информатор. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.