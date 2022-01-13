Пермские инсайды: «Омикрон» займет курорты

О лицемерии вице-мэра, охране вуза и отстраненных заводчанах. Выпуск 953

14 января 2022 в 21:30 Размер текста - 17 +

А что вы обещали себе в новом году? Коллаж URA.RU Попытка противодействовать «Ростелекому» обернулась для пермского вице-премьера фиаско. Тем временем подконтрольные краевым властям структуры нашли способ устроить атаку на главу Перми, а кудымкарские политэлиты начали борьбу за места в новом парламенте. Об этом и многом другом — в свежем выпуске «Инсайдов». «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Вице-премьер боится «Ростелекома» Заместителя председателя правительства Пермского края Алексея Черникова заподозрили в попытке противодействия «Ростелекому». Слухачи говорят, что он якобы предпринимает все усилия, чтобы не дать им победить на торгах и посодействовать аффилированным конторам. «Перед Новым годом смешно получилось. Они традиционно „гасили“ „Ростелеком“, и в итоге конкурс на разработку информационной системы для минсвязи края вообще выиграли московские компании без опыта работы. Сейчас все ломают голову, что с этим делать», — рассказывает инсайдер. Краевые власти не будут строить социальное жилье По информации источников, Корпорация развития Пермского края, учредителем которой являются краевые власти, отказалась от строительства соцжилья. «Инвестпроект корпорации, рассчитанный на период до 2025 года исключен из перечня приоритетных», — сказал источник. Строительство малоэтажного жилья предполагалось вести в 12 муниципалитетах. Предполагалось, что в новостройки передут граждане, проживающих в ветхих и аварийных домах.



Главного налоговика Пермского края заберут в Москву Чулпан Госсамова готовится идти на повышение в Москву Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Поговаривают, будто главный налоговик региона готовится к переезду в столицу. «Руководитель УФНС Пермского края Чулпан Госсамова готовится идти на повышение. Она переедет в Москву, где займет место в федеральной налоговой службе», — рассказывают инсайдеры. Слухачи связывают кадровое назначение с недавним приездом в Пермский край премьер-министра Михаила Мишустина и пророчат, что переезд может случиться в ближайшее время. Депутаты в Коми-округе боятся лишиться мандатов Группы влияния в Коми-округе начали подготовку к выборам в новый представительный орган после объединения Кудымкара и Кудымкарского района. Депутаты боятся, что мест всем не хватит, а праймериз не за горами. В новой думе вместо 30 депутатов (по 15 в думах города и района), будет 25. И за бортом окажутся районные депутаты: учитывая плотность населения, очевидно, что большинство избирательных округов из этих 25 будут в городе. Беда в том, что спикером объединенной думы по договоренностям с краевыми властями рассчитывает остаться сын местного бизнесмена Алексея Петрова депутата ЗС — Михаил Петров, который сейчас возглавляет районную думу. Для избрания ему нужно провести максимум своих сторонников. Но свой пул рассчитывает собрать и местный лидер ЕР Евгений Желудков. Политические амбиции есть и у экс-главы Кудымкара Анатолия Голубкова. «В гордуме Кудымкара откровенно „слабые“ депутаты. Все они знали, что идут на год и только для того, чтобы в нужный момент поднять руку за объединение. А в районе — сильные, там два года назад была высококонкурентная кампания. Поэтому сейчас Петров активно ищет своих людей в городе», — рассказывает инсайдер. Александровскому депутату мало денег Александровский депутат не стал раскрывать себя из-за денег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В гордуму Александровска поступило предложение об увеличении компенсаций депутатам на их профессиональную деятельность. Источники сообщают, что инициативу внес народный избранник Дмитрий Мельчаков, однако все посчитали автором другого депутата — Татьяну Степанову. Последней пришлось доказывать, что идея была не ее, в то время, как Мельчаков тактично промолчал. «В соцсетях обсуждали, как Степанова внесла предложение в гордуму о компенсациях себе, однако она просто первая внесла поправку в проект. Предложение внес депутат Мельчаков, о чем он просто промолчал и никак не прокомментировал, а Степановой пришлось оправдываться», — рассказал инсайдер. Экс-лидера пермских либерал-демократов хотят засудить Ходят слухи, что обидчики хотят подать в суд на депутата заксобрания Пермского края Олега Постникова, но не знают, как лучше это сделать. По данным инсайдера, кандидат в депутаты якобы заплатили Постникову крупную сумму в надежде получить мандат и теперь считает себя обманутым. «Один влиятельный бизнесмен хочет вернуть несколько десятков миллионов рублей за так и не полученный мандат депутата. Он на него уже и заявление в полицию писал, но ему дали понять, что это как минимум глупо», — судачат слухачи. Соликамского вице-мэра уличили в работе на врагов Политический вице-мэра Соликамска Инна Тонких ведет двойную игру, поговаривают слухачи. Якобы чиновница лоббирует интересы «Соликамскбумпрома», несмотря на условный переход власти к «калийщикам» в прошлом году, когда мэром был избран представитель «Уралкалия» Евгений Самоуков. «Бумажники» продолжают решать через нее свои вопросы. Ее же называют автором схемы, в рамках которой проигравшие праймериз ЕР депутаты от предприятия выдвинулись от других партий. «Тонких часто остается за и. о. мэра на время командировок главы, почувствовала свою власть. А мэр Евгений Самоуков этого не понимает. Да и положиться ему не на кого, а у Тонких есть опыт. „Бумажники“ на выборах от других партий будто бы победили тоже с ее участием. Некоторые решения, которые пролоббировала Тонких прямо очевидно идут в разрез внутренней политике и в интересах бумкомбината», — поясняет инсайдер. Отстраненные от работы пермяки не могут наказать работодателей Пермяки добиваются возвращения к работе через суды Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU По данным источника, несколько жалоб пермяков, отстраненных от работы за отказ от вакцинации, так и не приняты судом к производству. Речь, в частности, идет о сотрудниках крупных местных предприятий. По данным инсайдеров, предприятия промышленных гигантов в Березниках и Соликамске отстранили от работы в общей сложности несколько десятков сотрудников. Сейчас некоторые из них ищут справедливости в судах и выходят на пикеты. Якобы за отказ от вакцинации до работы не были допущены сотрудники «Еврохима», «Соликамского магниевого завода» и других предприятий. Пермские курорты займет «Омикрон» Злые языки судачат, будто вскоре пермяков могут вновь оставить не только без плановой медпомощи, но и без санаторно-курортного лечения. Все из-за планов Минздрава РФ развернуть рекордное количество коечного фонда перед приближающейся волной заболеваемости новым штаммом коронавируса «Омикрон», рассказал инсайдер. «В больницах такого количества свободного коечного фонда нет, поэтому, не исключено, что для этих целей будут задействованы корпуса санаториев и курортов», — пояснил инсайдер. Он напомнил, что ранее власти уже рассматривали возможность размещать перенесших заболевание на территории курортов. Пермский университет меняет охрану Росгвардия пока останется в атакованном пермском университете Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермский государственный университет, где в сентябре прошлого года произошла стрельба, меняет охрану. Как говорят инсайдеры, в конце января сотрудников ЧОП «Арсенал» сменят работники компании «Одиссей». «Разорвать контракт с „Арсеналом“ до окончания его срока было нельзя — не было официальных причин. Поэтому решено сменить охранную фирму, что называется в рабочем порядке — когда контракт истечет», — поясняют источники. Пока охрана сменится в корпусах вуза, а в феврале определится, кто будет следить за проходными общежитий. При этом, скорее всего, Росгвардия, которая заступила на вахту после нападения на кампус, своих сотрудников отзывать пока не будет, отмечают слухачи. На пермской мега-теплице сэкономили Поговаривают, будто собственники тепличного комплекса, введенного в эксплуатацию в Чусовом в конце прошлого года, решили существенно сэкономить во время строительства объекта. При проектировании мега-теплицы не принимались во внимание особенности грунта, рассказал инсайдер. Якобы впоследствии это может негативно отразиться на эксплуатации объекта. «Там очень сложные грунты, а в проекте этого не было. Непонятно, на что рассчитывали заказчики, видимо, хотели получить хороший проект за малые деньги. Но так не бывает», — рассказал инсайдер.



В Павловском зреет новый скандал В поселке Павловский, где жителям через прямое обращение к губернатору Дмитрию Махонину ранее удалось вернуть автобусную станцию, назревает новый скандал. По слухам, руководителя местного спортивного клуба «Прометей» Анатолия Пискунова хотят уволить и передать учреждение в ведение Очерского городского округа. «Жители поселка боятся, что со сменой руководства сменится и политика клуба. Сейчас здесь задешево можно взять в прокат лыжи, коньки, ходить в тренажерный зал. А новая метла по-новому метет», — говорят инсайдеры. В спортшколе уже якобы сократили ставки сторожей, которые следили за котельной, чистили снег, а также заливали каток и хоккейную площадку. Злые языки связывают возможную смену руководства клуба с финансовыми проблемами. «Пока Пискунова решили оставить, но только до окончания зимнего сезона. Ведь у нас уже проходят и запланированы масса соревнований по лыжам и хоккею краевого уровня, без него не справятся. А вот что будет к весне — вопрос», — отмечают слухачи. Жителей курортного села оставили без почты Жителям Усть-качки приходится ездить за посылками в соседнее село Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU По словам источника, жители курортного села Усть-Качка недовольны тем, что остались без отделения почты. «Причины закрытия отделения почтовой связи никто так и не пояснил. Теперь за отправлением и получением посылок и писем жителям приходится ездить за несколько километров в соседнее село. Такого бардака даже в 90-е не было», — возмущаются слухачи. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Попытка противодействовать «Ростелекому» обернулась для пермского вице-премьера фиаско. Тем временем подконтрольные краевым властям структуры нашли способ устроить атаку на главу Перми, а кудымкарские политэлиты начали борьбу за места в новом парламенте. Об этом и многом другом — в свежем выпуске «Инсайдов». «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Вице-премьер боится «Ростелекома» Заместителя председателя правительства Пермского края Алексея Черникова заподозрили в попытке противодействия «Ростелекому». Слухачи говорят, что он якобы предпринимает все усилия, чтобы не дать им победить на торгах и посодействовать аффилированным конторам. «Перед Новым годом смешно получилось. Они традиционно „гасили“ „Ростелеком“, и в итоге конкурс на разработку информационной системы для минсвязи края вообще выиграли московские компании без опыта работы. Сейчас все ломают голову, что с этим делать», — рассказывает инсайдер. Краевые власти не будут строить социальное жилье По информации источников, Корпорация развития Пермского края, учредителем которой являются краевые власти, отказалась от строительства соцжилья. «Инвестпроект корпорации, рассчитанный на период до 2025 года исключен из перечня приоритетных», — сказал источник. Строительство малоэтажного жилья предполагалось вести в 12 муниципалитетах. Предполагалось, что в новостройки передут граждане, проживающих в ветхих и аварийных домах. Главного налоговика Пермского края заберут в Москву Поговаривают, будто главный налоговик региона готовится к переезду в столицу. «Руководитель УФНС Пермского края Чулпан Госсамова готовится идти на повышение. Она переедет в Москву, где займет место в федеральной налоговой службе», — рассказывают инсайдеры. Слухачи связывают кадровое назначение с недавним приездом в Пермский край премьер-министра Михаила Мишустина и пророчат, что переезд может случиться в ближайшее время. Депутаты в Коми-округе боятся лишиться мандатов Группы влияния в Коми-округе начали подготовку к выборам в новый представительный орган после объединения Кудымкара и Кудымкарского района. Депутаты боятся, что мест всем не хватит, а праймериз не за горами. В новой думе вместо 30 депутатов (по 15 в думах города и района), будет 25. И за бортом окажутся районные депутаты: учитывая плотность населения, очевидно, что большинство избирательных округов из этих 25 будут в городе. Беда в том, что спикером объединенной думы по договоренностям с краевыми властями рассчитывает остаться сын местного бизнесмена Алексея Петрова депутата ЗС — Михаил Петров, который сейчас возглавляет районную думу. Для избрания ему нужно провести максимум своих сторонников. Но свой пул рассчитывает собрать и местный лидер ЕР Евгений Желудков. Политические амбиции есть и у экс-главы Кудымкара Анатолия Голубкова. «В гордуме Кудымкара откровенно „слабые“ депутаты. Все они знали, что идут на год и только для того, чтобы в нужный момент поднять руку за объединение. А в районе — сильные, там два года назад была высококонкурентная кампания. Поэтому сейчас Петров активно ищет своих людей в городе», — рассказывает инсайдер. Александровскому депутату мало денег В гордуму Александровска поступило предложение об увеличении компенсаций депутатам на их профессиональную деятельность. Источники сообщают, что инициативу внес народный избранник Дмитрий Мельчаков, однако все посчитали автором другого депутата — Татьяну Степанову. Последней пришлось доказывать, что идея была не ее, в то время, как Мельчаков тактично промолчал. «В соцсетях обсуждали, как Степанова внесла предложение в гордуму о компенсациях себе, однако она просто первая внесла поправку в проект. Предложение внес депутат Мельчаков, о чем он просто промолчал и никак не прокомментировал, а Степановой пришлось оправдываться», — рассказал инсайдер. Экс-лидера пермских либерал-демократов хотят засудить Ходят слухи, что обидчики хотят подать в суд на депутата заксобрания Пермского края Олега Постникова, но не знают, как лучше это сделать. По данным инсайдера, кандидат в депутаты якобы заплатили Постникову крупную сумму в надежде получить мандат и теперь считает себя обманутым. «Один влиятельный бизнесмен хочет вернуть несколько десятков миллионов рублей за так и не полученный мандат депутата. Он на него уже и заявление в полицию писал, но ему дали понять, что это как минимум глупо», — судачат слухачи. Соликамского вице-мэра уличили в работе на врагов Политический вице-мэра Соликамска Инна Тонких ведет двойную игру, поговаривают слухачи. Якобы чиновница лоббирует интересы «Соликамскбумпрома», несмотря на условный переход власти к «калийщикам» в прошлом году, когда мэром был избран представитель «Уралкалия» Евгений Самоуков. «Бумажники» продолжают решать через нее свои вопросы. Ее же называют автором схемы, в рамках которой проигравшие праймериз ЕР депутаты от предприятия выдвинулись от других партий. «Тонких часто остается за и. о. мэра на время командировок главы, почувствовала свою власть. А мэр Евгений Самоуков этого не понимает. Да и положиться ему не на кого, а у Тонких есть опыт. „Бумажники“ на выборах от других партий будто бы победили тоже с ее участием. Некоторые решения, которые пролоббировала Тонких прямо очевидно идут в разрез внутренней политике и в интересах бумкомбината», — поясняет инсайдер. Отстраненные от работы пермяки не могут наказать работодателей По данным источника, несколько жалоб пермяков, отстраненных от работы за отказ от вакцинации, так и не приняты судом к производству. Речь, в частности, идет о сотрудниках крупных местных предприятий. По данным инсайдеров, предприятия промышленных гигантов в Березниках и Соликамске отстранили от работы в общей сложности несколько десятков сотрудников. Сейчас некоторые из них ищут справедливости в судах и выходят на пикеты. Якобы за отказ от вакцинации до работы не были допущены сотрудники «Еврохима», «Соликамского магниевого завода» и других предприятий. Пермские курорты займет «Омикрон» Злые языки судачат, будто вскоре пермяков могут вновь оставить не только без плановой медпомощи, но и без санаторно-курортного лечения. Все из-за планов Минздрава РФ развернуть рекордное количество коечного фонда перед приближающейся волной заболеваемости новым штаммом коронавируса «Омикрон», рассказал инсайдер. «В больницах такого количества свободного коечного фонда нет, поэтому, не исключено, что для этих целей будут задействованы корпуса санаториев и курортов», — пояснил инсайдер. Он напомнил, что ранее власти уже рассматривали возможность размещать перенесших заболевание на территории курортов. Пермский университет меняет охрану Пермский государственный университет, где в сентябре прошлого года произошла стрельба, меняет охрану. Как говорят инсайдеры, в конце января сотрудников ЧОП «Арсенал» сменят работники компании «Одиссей». «Разорвать контракт с „Арсеналом“ до окончания его срока было нельзя — не было официальных причин. Поэтому решено сменить охранную фирму, что называется в рабочем порядке — когда контракт истечет», — поясняют источники. Пока охрана сменится в корпусах вуза, а в феврале определится, кто будет следить за проходными общежитий. При этом, скорее всего, Росгвардия, которая заступила на вахту после нападения на кампус, своих сотрудников отзывать пока не будет, отмечают слухачи. На пермской мега-теплице сэкономили Поговаривают, будто собственники тепличного комплекса, введенного в эксплуатацию в Чусовом в конце прошлого года, решили существенно сэкономить во время строительства объекта. При проектировании мега-теплицы не принимались во внимание особенности грунта, рассказал инсайдер. Якобы впоследствии это может негативно отразиться на эксплуатации объекта. «Там очень сложные грунты, а в проекте этого не было. Непонятно, на что рассчитывали заказчики, видимо, хотели получить хороший проект за малые деньги. Но так не бывает», — рассказал инсайдер. В Павловском зреет новый скандал В поселке Павловский, где жителям через прямое обращение к губернатору Дмитрию Махонину ранее удалось вернуть автобусную станцию, назревает новый скандал. По слухам, руководителя местного спортивного клуба «Прометей» Анатолия Пискунова хотят уволить и передать учреждение в ведение Очерского городского округа. «Жители поселка боятся, что со сменой руководства сменится и политика клуба. Сейчас здесь задешево можно взять в прокат лыжи, коньки, ходить в тренажерный зал. А новая метла по-новому метет», — говорят инсайдеры. В спортшколе уже якобы сократили ставки сторожей, которые следили за котельной, чистили снег, а также заливали каток и хоккейную площадку. Злые языки связывают возможную смену руководства клуба с финансовыми проблемами. «Пока Пискунова решили оставить, но только до окончания зимнего сезона. Ведь у нас уже проходят и запланированы масса соревнований по лыжам и хоккею краевого уровня, без него не справятся. А вот что будет к весне — вопрос», — отмечают слухачи. Жителей курортного села оставили без почты По словам источника, жители курортного села Усть-Качка недовольны тем, что остались без отделения почты. «Причины закрытия отделения почтовой связи никто так и не пояснил. Теперь за отправлением и получением посылок и писем жителям приходится ездить за несколько километров в соседнее село. Такого бардака даже в 90-е не было», — возмущаются слухачи. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.